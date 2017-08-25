Все женщины любят периодически изменять свою внешность и примерять новые образы. Они делают новые стрижки, выравнивают или завивают пряди, перекрашивают волосы в другой цвет. Однако эти эксперименты не всегда оказываются удачными. Тогда актуальным становится вопрос, можно ли смыть неподошедшую краску с волос и вернуть натуральный цвет. Наиболее быстрый результат дают специальные профессиональные средства, но после них состояние волос значительно ухудшается. Более предпочтительны не такие кардинальные, но тоже действенные и к тому же безопасные народные способы.

Способы удаления краски с волос

Если после покраски волос оказалось, что выбранный цвет принципиально не подходит и надо что-то с этим делать, то существует несколько вариантов решения проблемы. К ним относятся следующие:

максимально коротко подстричься и подождать, пока волосы отрастут;

перекраситься в другой (скорее всего, более темный) цвет;

обратиться в парикмахерскую для удаления краски;

попытаться смыть краску с волос народными способами;

смыть краску самостоятельно при помощи профессиональных средств.

Для каждой женщины в зависимости от ее предпочтений и финансовых возможностей подойдут те или иные способы. Например, на короткую стрижку, согласятся далеко не многие, а посещение салона красоты или приобретение профессиональных средств для смывки краски потребует немалых денежных затрат.

Следует учитывать, что профессиональные средства для удаления краски имеют в составе химические вещества, проникающие вглубь волос и нейтрализующие пигмент. Их использование как в салоне, так и в домашних условиях, способно травмировать волосы, в частности, сделать их сухими и посеченными. В связи с этим начинать смывать краску лучше при помощи натуральных щадящих средств. Если результат окажется неудовлетворительным, использовать профессиональные средства никогда не поздно.

Для того чтобы вопрос, как смыть краску с волос в домашних условиях, не возникал, нужно более основательно отнестись к выбору оттенка для окрашивания и постараться максимально точно представить себе свой конечный будущий образ. Можно воспользоваться специальными компьютерными программами, разработанными для подбора прически, цвета волос и макияжа по фотографии.

Профессиональные средства

В салонах красоты, чтобы смыть краску с волос, применяют специальные профессиональные средства. Их действие в большинстве случаев основано на окислении молекул пигмента, что приводит к его разрушению, легкому вымыванию и снятию цвета с волос. Несмотря на то, что такие средства без проблем можно приобрести самостоятельно и использовать, придерживаясь инструкции, в домашних условиях, лучше все-таки воспользоваться услугами специалистов. Они смогут подобрать наиболее подходящее средство с учетом типа волос и использованной краски и правильно его применить, максимально снизив вред для волос.

К наиболее популярным и эффективным профессиональным средствам по снятию краски с волос относятся:

корректор Hair Light Remake Color от Hair Company;

эмульсия Color Off от Estel;

средство Eclair Clair от L’Oreal Paris;

комплекс Backtrack от Paul Mitchell;

средство X-Chromatic Color Back от Nouvelle;

система Remove Color System серии COLORIANNE Prestige от Brelil.

После применения этих средств полезно будет провести курс восстанавливающих масок для волос, которые насытят их питательными веществами, вернут мягкость, здоровый блеск и шелковистость.

Рекомендация: При выполнении процедуры снятия краски с волос профессиональными средствами необходимо надевать перчатки и проветривать помещение.

Народные методы

Народные методы по смыванию краски предполагают использование натуральных средств, которые оказывают мягкое действие. К ним относятся кефир, лимон, пиво, сода, растительные масла и другие средства. Они являются доступными каждому и абсолютно безопасными, не причиняют вред волосам, даже, напротив, дополнительно питают, укрепляют и оздоравливают их.

Недостатком народных способов является то, что для достижения заметного результата понадобится многократное проведение процедуры, поэтому необходимо запастись терпением. Но может произойти и так, что после выполнения всего одной или двух процедур получившийся на волосах оттенок вполне понравится женщине, и она захочет оставить все, как есть, не добиваясь в точности натурального цвета.

Быстрота получения желаемого результата будет зависеть не только от цвета, в который были окрашены волосы, но и от их состояния. На поврежденных и ослабленных волосах пигмент, как правило, держится слабее, поэтому смыть его щадящими домашними средствами легче.

Мед

О целебных свойствах меда известно каждому. Являясь природным окислителем, он поможет смыть краску с волос. Для этого следует использовать жидкий мед. Если он уже засахарился, то его надо предварительно аккуратно растопить на водяной бане до жидкого состояния.

Перед ночным сном следует нанести жидкий мед по всей длине на слегка влажные волосы, обернуть их полиэтиленовой пленкой, укутать полотенцем. Утром сполоснуть раствором соды, приготовленным из расчета 1 ст. л. на 200 мл воды, а затем вымыть волосы теплой водой с шампунем.

Такая медовая маска оказывает осветляющее и питательное действие, укрепляет волосы и возвращает им естественный блеск. Для заметного эффекта осветления понадобится сделать 10–15 процедур.

Кефир

Эффективность кефира для смывания краски обусловлена наличием в его составе молочной кислоты. Он способствует укреплению волосяных луковиц, ускорению заживления микротрещин и других повреждений кожи головы. Для осветления волос используется кефир высокой степени жирности.

Продукт нанести на волосы, равномерно распределив по всей длине, затем укутать голову полотенцем. Спустя 2 часа вымыть голову обычно используемым шампунем. За одну такую процедуру можно лишь слегка осветлить волосы на полтона или тон, поэтому для полного вымывания краски понадобится многократное ее повторение в течение нескольких дней.

Важно: В домашних условиях смыть с волос краску темных цветов намного труднее, чем светлых. Необходимо подготовиться к тому, что добиться желаемого результата с первого раза, скорее всего, не получится, и потребуется проведение целого курса последовательных процедур.

Ополаскивания раствором ромашки

Отвар ромашки оказывает осветляющее действие на волосы. При регулярном использовании его для ополаскивания волос после мытья головы постепенно можно добиться смывания краски. Для приготовления такого отвара 100 г цветков ромашки нужно залить ½ л кипятка, поставить на водяную баню и выдержать 10–15 минут. Затем дать остыть до комнатной температуры, профильтровать и использовать по назначению.

Маски и составы для удаления краски с волос

В составе таких масок присутствуют масла, лимонный сок, сода и другие подручные средства, способные расщепить красящий пигмент и облегчить его смывание.

Средство с лимонным соком

Состав:

Лимон – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Мед жидкий – 2 ч. л.

Оливковое масло – 20 мл

Применение:

Из лимона выжать сок. Яблоко очистить от кожуры и семян, измельчить блендером. Смешать яблочную мякоть с лимонным соком, добавить мед, оливковое масло и перемешать. Смесь нанести на волосы по всей длине, обернуть пленкой и замотать полотенцем. Через 1.5 часа смыть средство теплой проточной водой.

Средство для смывания темной краски

Состав:

Сода – 100 г

Соль – 1 ч. л.

Вода – 200 мл

Применение:

Соду и соль размешать в теплой воде. Полученную кашицу равномерно от корней до кончиков распределить по волосам, завернуть голову в полотенце. Выдержать 40 минут. Тщательно смыть средство в течение 15 минут под струей проточной теплой воды. Нанести на волосы питательную или увлажняющую маску.

Использование соды для смывания краски противопоказано при сухой коже головы, перхоти, ослабленных, ломких и секущихся волосах.

Масляная маска

Состав:

Растительное масло (касторовое, оливковое, подсолнечное или репейное) – 250мл

Жир (маргарин, сливочное масло, свиной или рыбий жир) – 30–40 г

Применение:

В указанном соотношении смешать выбранные компоненты. Смесь при перемешивании осторожно подогреть на минимальном огне до получения однородной консистенции. Маску в теплом виде при помощи специальной кисти нанести на сухие волосы и корни. Замотать волосы пищевой пленкой и сверху полотенцем. Выдержать минимум 3 часа, если процедура проводится днем, или оставить на ночь, если вечером. Чтобы полностью избавиться от остатков средства, нужно несколько раз вымыть голову шампунем для жирных волос.

Данная маска не только обесцвечивает, но и укрепляет и питает волосы, стимулирует их рост и предупреждает выпадение, придает блеск и шелковистость.

Видео: Рецепты удаления краски с волос при помощи простых домашних средств