Кудряшки, да и просто волнистые волосы, не дают покоя: они топорщатся в разные стороны, капризничают при укладке, соорудить красивую прическу очень сложно. Без выпрямления иногда бывает не справиться. Вариант – пойти в салон, обратиться к мастеру, он предложит кератин и быстро приведет волосы в порядок, но стоимость процедур немаленькая, а эффект недолговечный. Поэтому домашние процедуры не теряют своей актуальности.

Утюжок: простой и доступный

Один из самых простых способов выпрямить упрямые кудряшки – это воспользоваться утюжком. Существует множество негативных мнений, отрицательных отзывов. На самом деле, не все так грустно. Возможно, первые утюжки сильно портили волосы, но современные приборы работают бережней, имеют специальные покрытия.

Чтобы дополнительно снизить вред высокой температуры, нужно воспользоваться термозащитой. Она предотвратит высушивание, сечение, последующую порчу волос. Также нужно помнить, что утюжком нельзя разглаживать мокрые волосы. И главный момент – правильно выставить температуру. Самая достоверная информация по этой теме не в интернете, а в инструкции к прибору.

Правильное использование утюжка:

Вымыть волосы. По всей длине нанести средство для укладки, часто оно уже содержит термозащиту. Высушить. Лучше это сделать естественным путем. Отделить первую прядь, тщательно расчесать. Начинать лучше с затылка, постепенно двигаясь в сторону лица. Захватить волосы прогретым утюжком, провести вниз. При необходимости повторить еще раз.

После выпрямления всех прядей нужно аккуратно прогладить волосы вместе и дождаться полного остывания. Дополнительно зафиксировать укладку лаком.

Важно! Утюжок нельзя использовать на сеченых, поврежденных волосах. Термозащита только снижает вред от нагревания, но не защищает на 100%.

Выпрямление волос феном

Фен – прекрасная альтернатива утюжку, но использовать его самостоятельно сложнее. Нужно научиться управлять потоком воздуха и одновременно вытягивать завитушки. Опыт придет со временем и тренировками. Минус этого способа – кратковременный эффект. Его может хватить до следующего мытья головы, но чаще локоны начинают завиваться или появляются легкие волны уже чуть раньше.

Кроме фена понадобится расческа с частыми зубчиками или брашинг (круглая щетка). Так же, как и в случае с утюжком, не нужно забывать про термозащиту. Она сохранит здоровье волос и снизит негативное воздействие горячего воздуха.

Как выпрямить локоны феном:

Голову вымыть. Выпрямление производится только на чистые волосы. Если на это нет времени или проблемы с водой, то можно просто хорошо смочить пряди. Дополнительно можно нанести средства для фиксации. Разделить волосы на три сектора, чтобы работать стало проще. Каждую часть отдельно заколоть зажимом. Отделить небольшую прядь, подсунуть под нее расческу у самой головы. Если прикорневой объем не нужен, то можно спустить чуть ниже. Вытянуть прядь и одновременно просушить струей горячего воздуха из фена по направлению сверху вниз. Отделить следующую прядь, повторить, обработать поочередно все волосы этой части, затем снять следующий зажим и повторить.

Если до сушки никакой стайлинг не использовался, то желательно сразу после укладки воспользоваться лаком, он зафиксирует прическу и поможет сохранить результат.

Видео: Правильное выпрямление волос феном

Кератиновое выпрямление в домашних условиях

Кератин достаточно дорогой, стоимость процедуры выпрямления в салоне тоже недешевая. Но многие производители профессиональной косметики выпустили средства и наборы для использования в домашних условиях. Цена одной процедуры получается в два, а то и в три раза ниже. Что касается эффекта, то он напрямую будет зависеть от качества продукта и правильности использования. Очень важно изучить инструкцию к конкретному продукту, так как время выдержки кератина может отличаться.

Как делают кератиновое выпрямление:

Волосы тщательно вымываются шампунем глубокой очистки. Нужно раскрыть чешуйки, убрать укладочные средства, бальзамы, жир. Прополоскать, высушить естественным путем или холодным воздухом фена. Тщательно расчесать редким гребнем. При помощи кисти нанести кератиновый состав. Лучше отделять маленькие пряди. От кожи головы нужно отступить сантиметр. Оставить на 20 или 30 минут в зависимости от информации на упаковке кератина. Досушить феном. Вытянуть волосы утюжком, желательно использовать прибор с керамическим покрытием. Температура 230°C.

Самое главное в технологии – тщательная проработка прядей и выпрямление. Во время прогревания прядей утюжком кератин попадает во внутренние слои и запаивается. Обычно по волосам проводят 3-5 раз. Важно делать вытягивание сразу в правильном направлении, чтобы не образовались заломы. Используя кератин в домашних условиях, лучше попросить у кого-нибудь помощь.

Важно: Не нужно экономить кератиновый состав. Если его будет недостаточно, эффект от процедуры станет намного ниже. Также придется проводить повторное выпрямление раньше, чем положено, что приведет к дополнительным затратам.

Видео: Домашнее кератиновое выпрямление волос

Выпрямление волос пищевым желатином

Желатиновые маски действуют сразу в нескольких направлениях: делают волосы гладкими, запаивают кончики, дарят ослепительный блеск и выпрямляют волосы. Это альтернатива дорогостоящему кератину. Конечно, превратить завитую кудряшку в идеально ровную прядь не получится, но улучшить состояние и сделать локоны более послушными вполне возможно.

В среднем эффект от желатиновых масок проходит через 1-2 мытья головы, но его можно накопить. Если процедуру делать хотя бы один раз на протяжении 4-5 недель, то волосы заметно преобразятся. Зеркальный блеск, гладкость, отсутствие сечения будут заметны невооруженным глазом.

Желатиновая выпрямляющая маска

Состав:

Желатин – 2 ст. л.

Бальзам или маска для волос – 2 ст. л.

Вода – 6 ст. л.

Применение:

Соединить рецептурное количество желатина и воду комнатной температуры, размешать, оставить на 20 минут. За это время нужно вымыть голову. Распустить набухший желатин на водяной бане, добавить в смесь готовую маску для волос или любой бальзам, размешать. Отделить прядь, расчесать и смазать желатиновым составом, тщательно вытянуть и выпрямить рукой. Обработать все волосы. Соединить пряди, прогладить и выпрямить вместе, уложить по кругу на голове, как венок. Надеть полиэтиленовую шапочку, прогреть через нее голову феном, оставить на полчаса. Смыть теплой водой. Расчесать и вытянуть волосы сразу, пока они мокрые.

Выпрямление волос маслами

Этот способ подойдет обладательницам волнистых, поврежденных, пушистых и пористых локонов. Масляные маски утяжеляют, наполняют, придают ухоженный вид и не дают волосам завиваться. Если все сделать правильно, то кудряшек будет намного меньше. Несомненным плюсом этого способа является польза и восстановление волос.

Какие масла полезно использовать:

кокосовое;

оливковое;

персиковое;

касторовое;

репейное.

Их можно брать по одному или смешивать между собой, но обязательно перед нанесением подогревать. Пряди смазывать обильно, особенно кончики и сразу прочесывать гребнем. Держать под шапочкой 1-2 часа. После смывания волосы нужно сразу расчесать и вытянуть гребнем, для улучшения эффекта можно дополнительно воспользоваться феном.