Состояние молочных желез непосредственно связано с гормональным фоном в организме женщины. Возрастные изменения и нарушения, вызванные заболеваниями яичников и других эндокринных органов, становятся причиной патологических изменений в тканях молочной железы. Любые признаки неблагополучия пугают женщину возможными последствиями. Установить причину действительно лучше как можно раньше. Уплотнения могут быть проявлениями доброкачественного процесса (например, аденоза молочной железы) и более серьезных заболеваний. Важно определить характер патологии и начать лечение.

Что представляет собой аденоз

Аденоз молочной железы - это частный случай фиброзной мастопатии, то есть аномального развития тканей, из которых состоит железа. В ней имеются ткани трех типов:

железистая (дольки с альвеолами, вырабатывающими молоко в период лактации, а также протоки, по которым оно подводится к соску);

фиброзная (соединительные мышечные волокна);

жировая (от ее количества и расположения зависит форма груди).

При мастопатии происходит разрастание (гиперплазия, или увеличение размеров и количества клеток) любой из этих тканей.

Аденозом называют разновидность фиброзно-кистозной мастопатии, при которой повреждаются преимущественно клетки млечных долек. Это происходит за счет сдавливания их чрезмерно разрастающейся соединительной тканью. Происходит аномальное размножение клеток эпителия и увеличение вследствие этого размеров долек.

Существует сходное заболевание - эктазия млечных протоков, когда подобный процесс происходит в протоках. При этом клетки эпителия в них постепенно отмирают и закупоривают просвет, что приводит к образованию расширений.

Формы аденоза и их признаки

Различают следующие формы аденоза:

Опухолеподобный. Проявляется в виде уплотнений небольших размеров, подвижных и безболезненных. Как правило, отсутствуют какие-либо другие признаки (быстрый рост, выделения из соска, увеличение лимфоузлов). Аденоз терминальных протоков (недоразвитие долек). Опухоль представляет собой группу протоков, лишенных долек. Выглядит как скопление мелких трубочек, окруженных разросшимся эпителием. Обычно нащупываются множественные болезненные плотные узелки. Апокринный аденоз - крупный узел из значительно увеличившихся в размерах клеток эпителия вокруг дольки. Уплотнение повторяет форму дольки. Микрогландулярный аденоз - появление многочисленных круглых железистых образований в фиброзной ткани.

Аденоз молочной железы может принимать и другие формы.

Опухоль бывает расположена в каком-то определенном месте (локальная). При этом в ее структуру входят только дольки, разделенные эпителием. У нее имеются хорошо выраженные очертания.

Более опасным является диффузный процесс, при котором узелки поражения разбросаны по объему железы, могут быть одновременно повреждены протоки. Нередко в них образуются папилломы. Такая опухоль четких очертаний не имеет.

Чем опасен аденоз

Как и другие доброкачественные опухоли молочных желез, аденоз опасен тем, что патологические изменения могут способствовать образованию атипичных клеток. Поэтому он считается предраковым заболеванием. Первые его признаки должны насторожить женщину. Симптомы этого заболевания и ранней стадии рака похожи. Только с помощью методов точной диагностики можно убедиться в характере болезни.

Предупреждение: До установления диагноза ни в коем случае нельзя проводить никакого самостоятельного лечения, домашних процедур с использованием компрессов и других народных средств. Иначе можно упустить драгоценное время, уменьшить шансы на выздоровление.

Причины заболевания аденозом

Основной причиной появления аденоза, как и любого вида мастопатии, являются гормональные отклонения. Усиленный рост клеток железистой ткани происходит при повышенном уровне эстрогена в организме. На состояние тканей влияет и уровень прогестерона и пролактина. Наиболее интенсивная гормональная перестройка происходит в период полового созревания, а также к моменту начала завершающей стадии репродуктивного периода. Чаще всего это заболевание возникает у 30-40-летних женщин. Но его возникновение возможно и в юном возрасте.

Нередко подобная патология возникает при беременности, когда происходит повышенная выработка пролактина, резкое изменение соотношения гормонов. К периоду менопаузы выработка половых гормонов постепенно снижается, поэтому после прекращения менструаций аденоз молочной железы у женщин практически не встречается.

Предпосылками гормональных отклонений являются:

гиперплазия эндометрия (аномальное увеличение размеров слизистой оболочки матки, связанное с усиленной выработкой эстрогенов);

дисфункция яичников;

эндокринные заболевания, влияющие на выработку половых гормонов (гипотиреоз, опухоли гипофиза, надпочечников и другие);

инфекции и воспалительные процессы в половых органах;

нарушение естественных процессов функционирования репродуктивной системы (позднее начало или отсутствие половой жизни, искусственное прерывание беременности, слишком непродолжительное грудное вскармливание, гормональная терапия или контрацепция).

Риск заболевания повышается у женщин, перенесших тяжелые стрессовые ситуации. Немаловажным фактором возникновения аденоза является пониженный иммунитет - ослабление защиты от инфекций, а также разрушающее воздействие вредной экологии, способствующее патологическому развитию клеток.

Дополнение: Аденоз может возникать при чрезмерном увлечении жирной пищей и сладостями. Печень не всегда справляется с нагрузкой, происходит нарушение обменных процессов в организме. Жировая ткань способна вырабатывать половые гормоны. Ожирение способствует увеличению содержания эстрогенов в крови, что стимулирует развитие аденоза молочной железы.

Видео: Какие факторы способствуют возникновению заболеваний молочной железы у женщин

Симптомы аденоза

Для этого заболевания характерны следующие симптомы:

Распирающие или тянущие боли в молочных железах. Ощущения усиливаются перед месячными. Набухание молочных желез во второй половине менструального цикла. При диффузионном аденозе набухает вся железа, при локальном - только ее пораженная часть. При этом можно заметить появление асимметрии молочных желез.

При очаговом поражении форма сосков не изменяется, каких-либо выделений не наблюдается. Отсутствуют и другие внешние проявления (форма груди, состояние кожи остаются неизменными). Могут быть незначительно увеличены лимфатические узлы под мышками и над ключицами.

При диффузном аденозе молочной железы в сосках появляется зуд, выделяется прозрачная или белая жидкость.

Предупреждение: Если выделения имеют примеси крови, надо неотложно посетить врача, так как причиной может быть злокачественная опухоль.

Способы диагностики

Обследование проводит врач маммолог, при необходимости привлекаются для консультации гинеколог и онколог. После внешнего осмотра и пальпации с целью обнаружения признаков заболевания груди применяются различные инструментальные методы.

С помощью УЗИ молочных желез, а также лимфоузлов (если они увеличены) определяется, какие изменения произошли в тканях. По ним можно установить, какой формой заболевания поражена железа. Иногда этим методом обнаруживается патология даже в том случае, если уплотнение мало и его не удается нащупать.

Биопсия – отбор ткани из подозрительного участка с помощью специальной иглы и последующее исследование под микроскопом. Так можно убедиться в отсутствии атипичных клеток.

Маммография - рентген молочной железы. Снимок позволяет оценить расположение и размеры участков поражения. Однако этот метод не дает возможности определить точно, является ли новообразование аденозом или раковой опухолью в начальной стадии. Кроме того, рентген небезопасен для здоровья, его можно делать не чаще 1-2 раз в год.

В случае подозрения на рак применяется маммосцинтиграфия. В железу вводится радиоактивное вещество, которое способно задерживаться в ткани, пораженной раком.

Эксцизионная биопсия. Проводится, если остальные методы не дают точного результата. После секторальной резекции уплотнения пораженная ткань изучается под микроскопом для исключения подозрений на раковую природу заболевания.

Компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография дают полную информацию обо всех аномалиях в тканях. МРТ более безопасный метод, так как здесь не используется вредное излучение.

Биохимический анализ крови на гормоны позволяет подтвердить причину болезни и подобрать правильные препараты для лечения.

Лечение аденоза

Применяется медикаментозный способ лечения (при диффузном заболевании молочной железы) и хирургический (иссечение пораженного участка ткани при очаговой форме).

Для медикаментозного лечения используются гормональные средства двух типов: содержащие эстрогены противозачаточные оральные средства (линдинет 30), а также синтетические аналоги прогестерона (жанин, дюфастон). Их применение позволяет вылечить аденоз молочной железы в течение 3-6 месяцев.

Молодым женщинам, которые только планируют заводить детей, при легкой форме заболевания назначается обычно мастодинон, гомеопатический препарат, растительное средство эстрогеноподобного действия. Его иногда сочетают с гормональной терапией.

Кроме того, в зависимости от причины заболевания назначаются препараты для устранения сопутствующих недомоганий (например, успокаивающих средств, антидепрессантов - для смягчения воздействия нервного стресса), а также поливитамины.

Профилактика

Особенно важно для профилактики аденоза сохранение первой беременности, длительное (не менее 6 месяцев) кормление ребенка грудью.

Аборты являются существенным фактором, провоцирующим появление аномальных процессов в тканях железы. Поэтому их надо избегать, используя надежные противозачаточные средства, подобранные для женщины врачом индивидуально.

Грамотное регулярное самообследование груди дает возможность обнаружить неполадки на ранней стадии, успешно лечиться. Необходимо периодически проходить гинекологические осмотры для профилактики и лечения болезней половых органов.

Видео: Как правильно проводить самообследование молочных желез