Под влиянием различных неблагоприятных для здоровья факторов у женщин в тканях молочных желез могут происходить патологические изменения, что приводит к доброкачественным или даже злокачественным заболеваниям. Особенность в том, что по внешним признакам не всегда можно определить степень опасности происходящих процессов. Некоторые образования, например, кальцинаты в молочной железе, обнаруживаются только с помощью рентгена. Маммографию в профилактических целях женщинам необходимо делать регулярно. Это позволит своевременно выявить подобные аномалии.

Причины образования кальцинатов

Причинами отложения солей кальция в тканях молочной железы могут быть:

Заболевания, связанные с гормональными нарушениями в организме (доброкачественные - аденома или мастопатия - и злокачественные). Нередко образование кальцинатов в молочной железе происходит в местах возникновения воспалительных процессов. Неправильный обмен веществ - результат заболеваний органов пищеварения, печени. Избыточный прием препаратов, содержащих кальций и витамин Д3 (способствует его усвоению в организме). Застой молока в груди в период лактации.

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Симптомы наличия кальцинатов

Обнаружить такие образования на глаз или методом прощупывания молочной железы удается редко, только если они крупные (больше 1 см в диаметре), расположены близко к поверхности. Они ничем себя не проявляют. Как правило, болевые ощущения в молочных железах отсутствуют. Наличие кальцинатов распознают только с помощью маммографии.

На снимке они выглядят как темные пятна. По их виду (форме, размерам), а также месту и характеру расположения специалист-маммолог может определить тип заболевания. Кристаллы кальция в груди неопасны сами по себе, но их образование может быть симптомом серьезных патологий.

Предупреждение: При самообследовании молочных желез обнаружить в них отложение солей практически невозможно. Между тем скопление мелких кальцинатов нередко говорит о развитии злокачественной опухоли. Профилактическая маммография позволит на ранней стадии обнаружить рак молочной железы.

Виды кальцинатов

Классификация кальцинатов в молочной железе проводится по нескольким признакам: по месту локализации, характеру распределения, форме и размерам.

По месту локализации

Протоковые - образуются из-за лактостаза (застоя молока в млечных протоках во время лактации), эктазии (повреждении эпителия в протоках). Они могут возникать также при внутрипротоковом раке молочной железы.

Дольковые - образуются в млечных дольках. Они являются признаками таких заболеваний, как аденоз молочной железы (неправильное развитие железистой ткани) и других разновидностей фиброзно-кистозной мастопатии. При этом известковые отложения на рентгеновском снимке в разных ракурсах имеют вид полумесяца или чаши. Нередко образование дольковых кальцинатов в молочных железах связано с возрастной инволюцией.

Стромальные – обнаруживаются в соединительной ткани. Эти отложения бывают обычно наиболее крупными, являются признаками доброкачественных новообразований (аденомы или кисты). Такие кальцинаты могут быть обнаружены в стенках кровеносных сосудов, в сальных железах (имеют форму овала или прямоугольника), в жировых кистах. Обычно это крупные единичные образования, чаще всего бесформенные.

По характеру распределения

Диффузные - беспорядочно рассеянные по всему объему железы.

Сгруппированные - группа кальцинатов располагается в определенном месте. Диаметр скопления не больше 1 см.

Регионарные - расположены в пределах одной млечной доли.

Сегментарные - в пределах одной дольки, входящей в состав доли.

Линейные - расположенные на одной линии.

По форме и размерам

По этим критериям кальцинаты бывают:

имеющими четкую форму и размеры до 1 см и больше;

в виде попкорна (или клочка ваты), возникают при некрозах жировой ткани или при фиброаденомах;

точечные, обычно рассеиваются по объему желез, что является симптомом рака груди;

червеобразные образования бывают в протоках железы при мастите или эктазии млечных протоков.

В отличие от этих заболеваний при внутрипротоковом раке кальцинаты плотные, прерывистые, не имеют определенной формы. А при наличии папиллом в протоках они гладкие, похожие на глыбу.

Кальцинаты в молочной железе могут напоминать по форме крупу, осколки камней, иглы. Известковые отложения на поверхности кист в жировой ткани похожи на яичную скорлупу. При доброкачественных опухолях кальцинаты обычно крупные, имеют диффузное расположение, однородны по форме и размерам.

Видео: Роль маммографии в диагностике заболеваний молочных желез у женщин

Диагностика кальцинатов и связанных с ними заболеваний груди

Риск возникновения рака груди повышается у женщин после 40 лет. Это связано с гормональными процессами в организме, старением тканей молочных желез, ослаблением иммунной защиты. Хотя бы 1 раз в 2 года маммографию должна делать каждая молодая женщина. В преддверии климакса и после его начала обследование груди надо делать не реже 1 раза в год. При обнаружении на снимке кальцинатов врач сможет определить причину их образования, оценить, насколько серьезную опасность представляет связанное с их появлением состояние и требуется ли лечение.

В некоторых случаях именно характер кальциевых отложений в тканях молочной железы помогает уточнить диагноз, когда женщина обращается к маммологу по поводу обнаружения уплотнений, набухания желез и других симптомов, присущих воспалительным и опухолевым заболеваниям груди.

Чем меньше по размерам кальцинаты (особенно диффузные, неоднородные, бесформенные), тем больше они вызывают подозрений на наличие злокачественной опухоли. После обнаружения их на маммограмме назначается биопсия тканей груди для уточнения наличия рака. Кроме того, делается биохимический анализ крови на онкомаркеры, а также на гормоны. Для уточнения диагноза при заболеваниях груди применяется УЗИ, КТ, МРТ.

Лечение при обнаружении кальцинатов

В отдельных случаях при обнаружении крупных стромальных кальцинатов в молочных железах лечение не требуется. Они пожизненно остаются в груди, не причиняя женщине неудобств. Ежегодно необходимо повторять обследование с целью профилактики осложнений.

Если кальцинаты сопутствуют доброкачественным заболеваниям груди, то может быть назначен прием гормональных препаратов, регулирующих соотношение половых гормонов в крови. Используются также растительные и гомеопатические средства, способствующие излечению от подобных заболеваний, нормализации обмена веществ. При необходимости назначается противовоспалительное лечение для устранения возможности отложения солей на больном участке.

Хирургическое удаление кальцинатов не проводится, так как велика вероятность разрастания окружающих тканей в освободившийся участок.

При обнаружении множественных мелких кальцинатов и подтверждении наличия рака молочной железы лечение назначает онколог. В зависимости от стадии процесса осуществляется гормональная терапия, химиотерапевтическое лечение, направленное радиоактивное облучение или хирургическое удаление опухоли.

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Профилактика возникновения кальцинатов

Для снижения возможности образования кальцинатов в молочных железах необходимо точно соблюдать дозировку препаратов с витамином Д и кальцием, употребляемых для лечения, например, переломов костей. Их следует принимать не дольше 1 месяца, после чего делать продолжительный перерыв.

Повышению содержания витамина Д в организме способствует пребывание на солнце, поэтому мерой профилактики отложения солей кальция является защита от солнечной радиации, а также отказ от посещения солярия. Необходимо поддерживать нормальный обмен веществ с помощью диеты, контроля за состоянием печени. Регулировать гормональный фон в организме (например, при климаксе) помогают специальные синтетические или растительные препараты.