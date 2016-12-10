Старение организма - процесс естественный, приводящий к гормональной перестройке и неизбежно связанный с возрастными изменениями в состоянии здоровья. Нередко из-за климакса у женщин возникают различные болезни, нервно-психические расстройства. О возможности появления неприятных симптомов женщины знают еще от своих бабушек. Однако благодаря достижениям современной медицины появилось больше возможностей предотвратить многие заболевания, продлить молодость. Существует множество препаратов, которые во время климакса помогут справиться с возрастными проблемами.

Какие недуги могут возникать при климаксе

Гормональные изменения связаны с угасанием функционирования яичников, старением тканей и органов, нарушением соотношения гормонов, вырабатываемых эндокринными железами. Это приводит к появлению следующих симптомов климакса:

Расстройство работы нервной системы (бессонница, раздражительность, депрессия, головные боли). Нарушение терморегуляции организма (приливы, повышенная потливость). Изменения в работе пищеварительной системы, печени (запоры, снижение выработки ферментов, необходимых для усвоения пищи). Недостаток полезных веществ, в частности, кальция. Повышается ломкость костей, ухудшается качество зубной ткани, ногтей и волос. Стареет кожа. Снижение иммунитета. Появление новообразований в молочных железах, половых органах. Сердечно-сосудистые нарушения.

Одним из характерных симптомов при климаксе является снижение выработки защитной слизи железами шейки матки, за счет чего появляется ощущение сухости во влагалище. Происходит нарушение естественного состава микрофлоры. Органы мочеполовой системы становятся более уязвимыми к проникновению инфекции.

Суть лечения от недугов, связанных с климаксом

Суть лечения от симптомов климакса состоит в устранении резких гормональных перепадов, поддержании работы нервной системы, сердца, регулировании артериального давления. Важную роль играет прием витаминов, а также средств, укрепляющих иммунитет. Применяются как синтетические препараты, так и средства на основе растений и других природных веществ.

Все препараты при климаксе должны приниматься только по назначению врача. Самостоятельное лечение может нанести непоправимый вред, так как, устраняя отдельные симптомы, женщина может упустить момент возникновения серьезных заболеваний. Бесконтрольный прием некоторых препаратов провоцирует появление опасных осложнений.

Препараты для профилактики и лечения недугов при климаксе. Особенности гормонального лечения

По составу и свойствам применяемые для устранения симптомов препараты при климаксе можно разделить на гормональные и негормональные.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) является наиболее эффективным методом устранения проявлений климактерического синдрома. Она позволяет с помощью лекарств восполнить недостаток в организме женских половых гормонов (эстрогенов и прогестерона), возникающий из-за старения яичников.

К недостаткам гормональных препаратов при климаксе относится наличие таких нежелательных побочных проявлений, как увеличение массы тела, возникновение отеков из-за застоя жидкости в тканях организма, появление головных болей, повышение артериального давления. Гормоны влияют на состояние молочных желез, увеличивают риск появления в них уплотнений. Возможно нарушение работы пищеварительной и желчевыводящей системы, что является причиной неправильного обмена веществ.

Существует немало ограничений для их использования во время климакса. Например, ЗГТ не назначают при наличии у женщины болезней почек и печени, а также эндометриоза (аномального разрастания эпителия в полости матки) и опухолей, рост которых провоцируют эстрогены. Такие препараты не используются, если у женщины в период климакса появляются кровотечения из влагалища, так как велика вероятность, что они являются симптомом рака.

Гормоны нельзя назначать, когда диагностирован рак молочных желез или эндометрия. ЗГТ не применяется при наличии сахарного диабета, тромбозе сосудов, после инсульта или инфаркта.

В период пременопаузы у женщин возможно наступление беременности. Прежде чем назначать ей лечение гормонами, врач должен удостовериться в том, что она не беременна.

Как долго применяются препараты, зависит от тяжести проявлений климакса. Так, для лечения от приливов они используются в течение нескольких месяцев. А для профилактики и лечения заболеваний костей, сердечно-сосудистых нарушений и нервных расстройств такие лекарства принимают несколько лет.

Во время приема гормонов при климаксе контролируется состав крови на их содержание, а также на наличие онкомаркеров. Периодически проверяется состояние молочных желез.

Препараты выпускают в виде таблеток, влагалищных кремов, гелей, свечей, специальных пластырей. Их можно вшивать под кожу.

Видео: Гормональная терапия при климаксе

Обзор гормональных средств

Климонорм, трисеквенс, дивина – синтетические комбинированные средства, содержащие как эстроген, так и прогестерон. Они устраняют такие симптомы, как приливы, головокружение, повышенное потоотделение, а также регулируют сердечный ритм. В результате их применения предотвращается аномальное разрастание эндометрия, прекращается вымывание кальция из костной ткани (остеопороз).

Дивигель, сигетин, эстрофем. В их состав входит только синтетический эстроген. Доза препарата при климаксе подбирается индивидуально, в соответствии с симптомами, их тяжестью и сочетанием. Их назначают также после операции по удалению матки. Препараты помогают оздоровлению нервной системы. Кроме того, они способствуют восстановлению клеток слизистых оболочек, устранению таких симптомов, как сухость влагалища, недержание мочи.

Клиогест, дивитрен. Применяются для повышения уровня эстрогенов в крови. Их особенно часто назначают женщинам в период постменопаузы, когда полностью отсутствует вероятность наступления беременности. Они помогают поддерживать состояние костной ткани, защищают от остеопороза, ломкости костей. Эти средства при климаксе помогают улучшить состояние кожи и волос.

Мелаксен, эпиталамин, циркадин – препараты, содержащие мелатонин (гормон, влияющий на сон). Назначаются при бессоннице.

Грандаксин, овестин. Оказывают успокаивающее действие, снимают состояние страха, тревоги, нервного напряжения. Их достоинство в том, что они не вызывают привыкания в отличие от транквилизаторов. Они благотворно действуют на вегетативную нервную систему, устраняют головокружение, тошноту, чрезмерную потливость. Препараты помогают улучшить память, избавиться от рассеянности. Овестин в виде вагинальных свечей и крема применяется для устранения сухости слизистой и восстановления нормальной кислотности среды во влагалище.

Примечание: Применение эстрогенсодержащих препаратов способствует повышению сексуальной активности женщины.

Негормональные средства

Многим женщинам гормональная терапия противопоказана из-за побочного действия препаратов или существования наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям.

Существуют лекарства, которые гормонов не содержат, однако также могут ослаблять приливы и другие нежелательные проявления климакса.

Предупреждение: Так же как и гормональные средства, их можно употреблять только по назначению врача с соблюдением прописанной дозировки и схемы приема.

К таким препаратам относятся:

антидепрессанты;

противосудорожные (противоэпилептические) средства;

гипотензивные (снижающие артериальное давление);

спазмолитические средства;

седативные (успокаивающего действия);

растительные лекарства, содержащие фитоэстрогены, гомеопатические средства и БАДы.

Антидепрессанты

Эти средства не только помогают бороться с депрессией, устранять тревожность, раздражительность, бессонницу, но и улучшают состояние сосудов. Поэтому при тяжелом протекании климакса их применяют для избавления от частых и продолжительных приливов, сопровождающихся обильным выделением пота.

Дополнение: При лечении такими средствами нельзя употреблять алкоголь, так как реакция организма может быть непредсказуемой (возможны расстройство психики, сердечные приступы, летальный исход). Применять одновременно с ними другие препараты можно только под контролем врача.

Применяются такие антидепрессанты, как эфевелон, велаксин (действующее вещество – венлафаксин), флувал, прозак (на основе флуоксетина), а также адепресс, рексетин (основное вещество – пароксетин).

Противосудорожные средства

Используются габагамма, катэна, конвалис (действующий компонент - габапентин). Расслабляя сосуды и мышцы, они улучшают кровоток, что обеспечивает регулирование температуры тела. Это способствует уменьшению частоты и силы приливов. Такие препараты принимаются только под контролем врача в течение индивидуально назначенного срока. Прекращают прием постепенно. Во время приема лекарств возможно появление побочных симптомов: головокружения, бессонницы, аллергических реакций и других.

Гипотензивные средства (от повышенного давления)

При климаксе нагрузка на сосуды увеличивается. Из-за недостатка гормонов становятся тоньше их стенки. Стрессы и повышенная нервозность вызывают то спазмы, то расширение сосудов. Снижение давления облегчает их работу, следовательно, улучшает терморегуляцию, что позволяет ослабить приступы жара, уменьшить выделение пота.

С этой целью применяются обычно энап, эналаприл, каптоприл. Женщинам, склонным к гипертонии, у которых наблюдаются приливы в тяжелой форме, назначается постоянный прием таких препаратов при климаксе.

Спазмолитики

Они обладают свойством ослаблять спазмы сосудов и мышц, помогают снизить артериальное давление, улучшить работу сердца. Применяются такие препараты, как но-шпа, папаверин.

Успокаивающие (седативные) средства

Их применяют, чтобы избавиться от нервного напряжения, чувства страха, раздраженного состояния. Они помогают улучшить сон. В качестве таких средств можно принимать валидол, валерьянку, пустырник.

Видео: Растительные медикаментозные средства при климаксе

Препараты на растительной основе

Они практически не имеют побочных действий, их можно применять повторно, в сочетании с другими лекарствами. Эти средства не вызывают роста гормонозависимых опухолей, гиперплазии эндометрия. В состав входят вещества растительного происхождения, фитоэстрогены. Они не являются гормонами, но в организме оказывают такое же действие, как эстрогены. Используются вытяжки различных лечебных трав. Помимо фитоэстрогенов они содержат витамины, стимулирующие восстановление клеток слизистых оболочек, кожи.

Их недостаток в том, что прием должен быть длительный, так как они действуют постепенно.

Эстровэл. В составе БАДа имеются экстракты цимифуги, крапивы, корня ямса, а также витамины В6, В9, Е. Благотворно влияет на нервную систему, облегчает приливы, применяется для профилактики остеопороза.

Феминал - экстракт красного клевера. Укрепляет сосуды, улучшает кровообращение. Способствует омоложению кожи.

Климадинон – экстракт цимифуги. Обладает противовоспалительным и мочегонным действием, помогает справиться с заболеваниями мочеполовой системы. Оказывая эстрогеноподобное действие, улучшает теплообмен, снижает частоту приливов.

Иноклим (в составе - соевое и подсолнечное масло, рыбный желатин). Фитоэстроген, помогающий от приливов, учащенного сердцебиения. Принимают при бессоннице, в качестве успокоительного средства.

Ременс, климактоплан (гомеопатические средства), содержат экстракты растений-фитоэстрогенов, а также змеиный яд и пчелиный мед.

Видео: Как выбирать и использовать препараты с фитоэстрогенами при климаксе