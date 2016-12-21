В период беременности женщина лишена возможности использовать большое количество медицинских препаратов. Да и фитотерапия тоже не всегда полезна в ее положении. Одной из немногих трав, не только не вредных, но даже рекомендуемых традиционной медициной для решения некоторых проблем со здоровьем у беременной, является ромашка аптечная. Она подходит для наружного и внутреннего применения в любом триместре беременности, даже на поздних сроках.

Полезные для будущей мамы свойства ромашки

С помощью ромашки аптечной можно решить ряд проблем, которые возникают даже у здоровой женщины в период вынашивания ребенка. Эти проблемы нередко оказываются весьма стрессовыми не только для ее нервной системы, но и для общего состояния организма. Поэтому не следует пускать все на самотек, тем более что использование обыкновенной ромашки при беременности поможет значительно улучшить самочувствие будущей мамы:

Избавит от токсикоза. Токсикоз – неизменный спутник вынашивания ребенка, сопровождаемый рвотными позывами, тошнотой, непереносимостью некоторых запахов. Обусловлен изменениями, происходящими в организме женщины. Нормализует работу органов пищеварения, избавит от вздутия, чрезмерного газообразования. Будущие мамы часто жалуются на эти симптомы. Это объясняется наличием в организме беременной повышенного уровня прогестерона, что влияет на мышечный тонус. Его снижение и вызывает застойные явления в кишечнике или желудке. Вылечит без медикаментов от простудных заболеваний. В силу физиологических причин будущая мама подвержена большей вероятности простудиться, чем до беременности. Это объясняется тем, что ее организм сам угнетает свою защитную систему, чтобы не произошло отторжение плода. Снимет психоэмоциональное напряжение. Такое состояние чревато негативным влиянием не только на здоровье мамы, но и на психическое развитие будущего ребенка. Нормализует сон. Бессонница в результате гормональных изменений наблюдается почти у 80% беременных женщин. А к концу третьего триместра этот показатель увеличивается до 97%. Не очень утешительная статистика, если учитывать, что отсутствие нормального сна отрицательно влияет на состояние будущей мамы и развитие ее малыша. Во время беременности врачи рекомендуют снотворные средства только в очень крайних случаях, поэтому избавление от выматывающей бессонницы можно получить с помощью настоев из трав.

Видео: Полезные свойства ромашки аптечной

Рецепты приготовления ромашки

Аптечная ромашка – самый доступный и наиболее универсальный препарат, который поддержит женщину в период ожидания ребенка, избавит от связанных с ее положением неприятных симптомов, предупредит обострение многих хронических заболеваний.

Отвар из ромашки для нормализации работы ЖКТ, нервной системы, от простуды

Столовую ложку сухих цветов залить 500 мл воды, поставить на очень медленный огонь. Выключить спустя 5 минут. Накрыть крышкой для настаивания. Процеживать отвар охлажденным до приемлемой для питья температуры. Желательно готовить напиток в разовой дозе, но при необходимости допускается его хранение в холодильнике не более двух суток.

Ванночки и полоскание

Для наружного и внутреннего применения ромашки при беременности настоять в термосе 3 ст. л. сырья, залив его стаканом кипятка. Время приготовления – 3 часа. Процеживать непосредственно перед применением. Для полоскания горла при воспаленных миндалинах в настой ромашки можно добавлять пару капель йода. Полоскать следует теплым настоем каждые два часа, но не менее четырех раз в день. Такое средство подойдет для теплых сидячих ванночек при различных воспалительных процессах, для ингаляций.

Ингаляции при простудных заболеваниях

Столовую ложку травы заварить стаканом кипятка, выдержать 5-10 минут для настаивания. Не стоит вдыхать слишком горячий пар, чтобы избежать ожога слизистой полости рта. Длительность процедуры - до 10 минут. После нее нельзя в течение часа есть, выходить на улицу, нежелательно разговаривать. Прием пищи до ингаляции должен быть за полтора-два часа. Проводить процедуру не чаще двух раз в день во избежание чрезмерного пересыхания слизистой.

Важно: Ингаляции желательно проводить с помощью небулайзера или заварного чайника с бумажной трубочкой. Не стоит беременной женщине дышать над кастрюлей с паром, накрывшись полотенцем. Лучше, чтобы пар попадал целенаправленно в горло.

При токсикозе

При выматывающем токсикозе при беременности ромашка заваривается на ночь в термосе (1 ст. л. на стакан воды). Утром процедить, выпить натощак. Всего через несколько дней приема ромашкового настоя у большинства беременных женщин проходят неприятные симптомы тошноты, слабости, тяга к рвоте, непереносимость некоторых запахов.

Приготовление ромашки для подмывания

Для подмывания при геморрое, молочнице заварить в стакане кипятка 5 ст. л. травы. Настаивать под крышкой не менее часа. Процедить, использовать по назначению не чаще двух раз в день.

Ромашковая ванна

Для ванны, успокаивающей при бессоннице или нервном напряжении, расслабляющей при постоянной усталости, избавляющей от аллергических высыпаний и дерматитов, приготовить ромашковый отвар. Засыпать в литр горячей воды две горсти цветов ромашки. При бессоннице к ромашке можно добавить равное количество пустырника, во время простуды – липу, для поддержания иммунной системы – листья малины или смородины. Томить траву на медленном огне 15-20 минут. Настаивать не менее трех часов. Процедить, вылить в ванну. Принимать такую ванну 15 минут.

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Будущим мамам на заметку

Ромашка хоть и является самой универсальной и неагрессивной травой, но не следует ею злоупотреблять, особенно в период беременности. Желательно отказаться от слишком крепких настоев или чрезмерного их количества. Любительницам ромашкового чая в больших объемах следует ограничить его потребление до двух чашек в сутки. А чтобы не ошибиться в выборе разовой дозы травы, лучше приобретать в аптеке пакетированную ромашку, рассчитанную на определенный объем воды, указанный на упаковке.

Важно: Ромашка способствует выработке эстрогенов. Переизбыток этого гормона в организме снижает потенциал покоя матки, делает ее более восприимчивой к действию другого гормона, окситоцина, отвечающего за родовую деятельность. Поэтому злоупотребление ромашковым чаем может спровоцировать преждевременные роды.

У ромашки лекарственной много сородичей, визуально очень ее напоминающих, но не имеющих никаких лекарственных свойств: нивяник, пиретрум, пупавка. И хотя ромашка аптечная да ее ближайшая родственница, безъязычковая ромашка, тоже имеющая целебные свойства, единственные из своего вида обладают характерным сильным ароматом, лучше все же приобретать траву только в аптеках или у проверенного продавца.

На протяжении всего периода беременности не следует принимать слишком горячие ванны. Желательно отказаться и от горячих ножных ванночек, способных спровоцировать рефлекторное сокращение матки, что вызовет преждевременную родовую деятельность. Но даже если этого не произойдет, то прилив крови к опущенным в слишком горячую воду ногам может вызвать отеки у беременной или кислородное голодание у будущего ребенка из-за недостаточного поступления крови к плаценте.

Следует помнить: Ромашка при беременности допускается только в виде водяных настоев и отваров. Эфирные масла и спиртовые настойки противопоказаны.

Видео: Какие травы противопоказаны при беременности

Противопоказания

Ромашка – одно из немногих самых безопасных средств при беременности. Но даже с ней нужно быть бдительным. Ведь и при ее употреблении существует ряд противопоказаний:

Ромашка аптечная не рекомендована при индивидуальной непереносимости. Нельзя употреблять внутрь чаи из ромашки или сборов с входящей в них травой женщинам, склонным к невынашиванию ребенка, после нескольких беременностей, закончившихся выкидышем. Следует отказаться от приема внутрь настоев и отваров из ромашки при повышенной кислотности желудка и частых диареях.

Ромашка при беременности может быть использована без ограничений только для наружного применения. Прием травяных чаев и спринцевание даже при положительном протекании беременности необходимо обсудить с гинекологом. Ни в коем случае не следует игнорировать их количество и продолжительность приема.