Несмотря на великолепный вкус и огромное количество рецептов, гороховая каша – нечастый гость на столе. Но когда-то блюдо было очень популярным, готовилось во всех заведениях общественного питания, подавалось с самыми разными дополнениями - от мяса до рыбы, грибов и овощей. Его с удовольствием ели взрослые и дети, даже не задумываясь об уникальных свойствах продукта. А он, в свою очередь, дарил здоровье, силу, красоту и приносил огромную пользу человеческому организму.

Польза гороховой каши

Блюдо содержит растительный белок, способствующий росту мышц. Из бобовых продуктов он усваивается намного лучше, чем из мяса. Гороховая каша полезна людям, занимающимся спортом, часто сидящим на диетах, снижающим вес и работающим на производстве, связанном с тяжелыми физическими нагрузками.

Другие ценные свойства:

Продукт – кладезь минералов и витаминов, необходимых для полноценного функционирования всех систем организма, роста клеток, поддержания иммунитета. Повышает работоспособность, способствует улучшению мозговой деятельности, дарит силы и хорошее настроение. В горохе содержится много никотиновой кислоты, которая помогает снизить уровень холестерина в крови и обеспечивает чистоту сосудов, их прочность. Гороховая каша содержит селен. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами, защищает организм от радиоактивных элементов, тяжелых металлов, а также нейтрализует действие свободных радикалов. Гороховое блюдо можно употреблять для профилактики дерматитов, прыщей. В нем содержится много витаминов группы B, которые поддерживают состояние кожи, слизистых оболочек, повышают их защитные функции. В гороховой каше присутствует вещество тиамин, поддерживающее в тонусе мышцы пищеварительной системы и участвующее во многих внутренних процессах. Аминокислота лизин помогает бороться организму с бактериями, вирусами, микробами, повышает иммунные силы организма и предотвращает заболевания. Это вещество участвует в выработке коллагена, необходимо для нормальной работы сердца, способствует скорейшему заживлению ран, трещин, хирургических швов.

При регулярном употреблении гороховой каши организм получает не только ценный белок, но и массу полезных соединений и веществ. Они встают на страже здоровья и позволяют дольше сохранять молодость и красоту.

Горох в детском рационе

Реакция детского организма на горох бывает непредсказуемой. Одни малыши спокойно едят кашу с года, у других появляются боли в кишечнике, вздутие и другие неприятные симптомы даже в трехлетнем возрасте. Вопрос индивидуальный, но однозначно не стоит давать блюдо детям раньше 12 месяцев. Для знакомства с бобовыми культурами идеально подходит свежий зеленый горошек.

Большое значение имеют добавки. Мяса, рыбы, жирных подлив в блюде быть не должно. Также не стоит готовить ребенку кашу на бульонах. Лучшим дополнением будут отварные овощи: морковь, свекла, кабачок.

Видео: Полезные свойства гороха

Какой горох выбрать для каши

Самым ценным с пищевой точки зрения является нелущеный горох, но сварить из него кашу достаточно проблематично. Процесс займет много времени и нет гарантии, что целые зерна разварятся или хотя бы дойдут до нужной мягкости. Для приготовления блюд используются лущеные виды, чаще всего это половинки, но встречаются и дробленые. По цвету различают зеленый, красный и желтый горох. Все они подходят для каши.

При покупке важно обратить внимание на срок годности. Сухие бобовые культуры сами по себе очень жесткие и требуют продолжительной варки. Если же продукт старый, ему больше двух лет, то процесс потребует дополнительного времени, возможно, он не сможет развариться и даже через несколько часов кипения останется жестким, «стеклянным». Поэтому для каши нужно выбирать свежий горох, желательно произведенный в текущем или предыдущем году.

Секреты полезной каши

Пользу гороховой каши (горошницы, пюре) определят не столько вид боба или его цвет, сколько способ приготовления. Самая распространенная ошибка – это сочетание бобовых культур с мясом, приготовление блюд на основе наваристых бульонов. В результате пища получается тяжелее, переваривается сложнее. Каши на воде или овощных бульонах более ценные для организма.

Секреты приготовления гороха:

Сухую крупу замочить в холодной воде на 10-12 часов. Этот прием не только сократит время приготовления, но и облегчит работу пищеварительной системы. При замачивании в воду можно добавить щепотку соды, которая поспособствует размягчению волокон, уменьшит газообразование. После вымачивания гороха перед варкой каши воду с содой нужно слить, добавить чистую жидкость. Каша вкусней со сливочным маслом, но намного полезнее и ценней для организма блюда с добавлением растительных продуктов, лучше выбирать нерафинированные виды. Нужно помнить, что после остывания гороховое блюдо становится намного гуще. Поэтому нужно варить жидковатую кашу.

Совет! Чтобы предотвратить образование газов и вздутие в кишечнике, каши из гороха приправляют укропом. Также подавляет реакции ЖКТ морковь. Корнеплод добавляют непосредственно в блюда либо употребляют дополнительно в виде свежего салата.

Видео: Рецепт вкусной гороховой каши

Использование для похудения

Несмотря на высокую калорийность сухого гороха (порядка 298 ккал), приготовленная на воде каша является ценным диетическим блюдом. В 100 граммах содержится всего 60-90 ккал в зависимости от консистенции. Естественно, если добавить в горошницу масло, мясо, жареные овощи, то энергетическая ценность вырастет в несколько раз. В чистом виде блюдо можно использовать для похудения. В нем содержится много белка и углеводов, которые хорошо насыщают, надолго подавляют чувство голода, но при этом сохраняют силы, хорошее настроение и боевой дух.

Гороховое блюдо полезно включать в рационы всевозможных диет, если это позволяют правила. Его можно взять за основу разгрузочного дня. Достаточно приготовить кашу из 200 г сухих лущеных бобов, разделить на 5 приемов и питаться в течение суток. Также существуют специальные гороховые диеты.

Монодиета на гороховой каше

В течение 3 дней основой рациона является гороховая каша на воде. За это время можно избавиться от 2-3 кг, очистить кишечник, уменьшить объемы талии. Употребляется блюдо 3 раза в день. В качестве 2 перекусов разрешены свежие овощи: огурцы, помидоры, капуста.

Основные правила диеты:

Ежедневно употребляется не менее 2 литров воды. Соль не исключается, но ограничивается. Желательно приправлять уже приготовленную кашу. Чай и кофе сокращается до 2 чашек в день.

Если к концу дня появится сильный голод, разрешено употребить 200 мл обезжиренного кефира либо 100 г творога до 2% жирности.

Гороховая семидневная диета

Низкокалорийный вариант сбалансированной диеты, в основе которой лежит горох в нескольких видах. При выборе мясных, молочных и рыбных продуктов нужно отдавать предпочтение обезжиренным видам.

Примерное меню

Завтрак: овсяная каша с яблоком или апельсином, грейпфрутом, чай или кофе

Обед: гороховая каша, овощи свежие

Ужин: консервированный горошек, отварная рыба или курица, зелень и овощи

На ночь разрешен обезжиренный кефир или йогурт. Как и на любой другой диете, в течение дня нужно выпить не меньше 2 литров воды.

Противопоказания

Вред гороховой каши – понятие относительное. Здоровому человеку блюдо в умеренном количестве пойдет только на пользу. При злоупотреблении продуктом могут появиться проблемы со стулом, вздутие, боли и активное бурление в животе. При проблемах с кишечником, склонности к повышенному газообразованию, продукт вводится в рацион с особой осторожностью и в небольшом количестве.

Противопоказания:

нефрит;

подагра;

воспаление в кишечнике;

тромбофлебит;

холецистит.

Также не стоит забывать про высокую калорийность наваристой каши с мясом, маслами. Часто блюдо готовят с копченостями, сосисками, тушенкой, консервами и другими продуктами, которые снижают ценность и усложняют работу пищеварительной системы. При избыточной массе тела и ожирении такие кушанья противопоказаны.