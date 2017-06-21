В макияже глаз существует косметический прием, который позволяет кардинально преобразить взгляд женщины, сделав его привлекательным, даже соблазняющим. Речь идет об использовании подводки. С ее помощью можно увеличить маленькие глаза и, напротив, уменьшить слишком большие, избавиться от нависшего века, скорректировать расстояние между глазами. Другими словами, макияж с любыми стрелками способен кардинально изменить образ. Все это при условии умелого нанесения подводки. Неправильно нарисованные линии сведут на нет все усилия и испортят самый привлекательный образ.

Косметические средства для подведения глаз

Макияж со стрелками - непростое дело для начинающих визажистов. Он требует аккуратности, терпения, твердой руки. Но хорошего результата сложно добиться без нужных инструментов и качественной косметики.

Существуют различные средства для контурного макияжа:

Сухая подводка (тени). Тенями можно нарисовать стрелку, воспользовавшись увлажненной тонкой кисточкой. Такая подводка отличается легкостью нанесения и богатой палитрой оттенков. Гелевая и жидкая подводки. Стойкие косметические средства обеспечат аккуратный вид визажа на долгое время и не потекут при повышенной влажности или жаре. Этими видами косметики могут пользоваться профессионалы в нанесении точных линий, так как они быстро сохнут и не дают возможности исправить огрехи. Гелевый лайнер наносится специальной кистью со скошенным краем. Лайнер (фломастер). Пользоваться проще, хотя он тоже считается стойким средством. Благодаря тонкому кончику можно нарисовать четкую и сочную линию, которая высохнет в течение нескольких минут. Косметический карандаш (кайал). Рисует мягкую, плавную линию, которую легко растушевать. Так, в технике «смоки айс» используются только карандашные стрелки. А еще такая подводка хорошо поддается коррекции. Неопытной руке сложно с первого раза нанести ровный контур без пробелов, поэтому в этом случае карандаш будет оптимальным выбором.

Совет: Рекомендуется затачивать кайал перед каждым применением, тогда линии будут более тонкими и четкими.

Виды стрелок

Существует большое количество разновидностей стрелок, ведь женская фантазия порой неутомима на пути к красоте. Основная классификация выглядит так:

одинарные или двойные линии;

толстые или тонкие;

повторяющие форму глаза (прямые) или с изгибом.

Из комбинации этих видов созданы эффектные техники макияжа, каждая из которых имеет своих поклонниц. Также можно выделить короткие стрелки (от середины века), растушеванные, графичные (отличающиеся строгими четкими очертаниями), стрелки - «крылья». На карнавальных вечеринках и экзотических фотосессиях успехом пользуется креативная подводка, когда на веко нанесены затейливые узоры и контуры разных цветов.

Как подобрать форму и цвет стрелок

Перед тем как начать макияж, важно оценить природные данные: разрез глаз, расстояние между ними, состояние век. Ведь именно от этого зависит правильный выбор вида подводки, толщины и расположения ее линии.

В зависимости от формы глаз

Глаза миндалевидной формы позволяют использовать в макияже стрелки любых форм и размеров. Такой разрез сам по себе очень привлекателен, и его сложно испортить. Особенно эффектным будет взгляд, подчеркнутый яркой линией, расширяющейся от внутреннего к внешнему уголку. Можно подводить и нижнее веко, так очертание глаза станет более четким.

Излишне округлую форму глаз приблизить к идеалу можно, визуально вытянув ее и придав соблазнительный изгиб. Для этого достаточно сделать подводку только на верхнем веке от центра к наружному углу. Стрелку следует расширить и приподнять в конце, затем слегка растушевать, тщательно заполнив межресничное пространство.

Узкие глаза "распахнуть" помогут широкие стрелки, проходящие по всей длине века, но не выходящие за его границы. С середины глаза линия подводки расширяется и немного приподнимается к бровям. Также можно придать дополнительный объем внешним уголкам с помощью теней насыщенного цвета. Нижнее веко подчеркивается светлой подводкой: так взгляд станет более широким и открытым.

Корректировка расположения глаз

Расстояние между глазами также оказывает большое значение на выбор формы стрелок. Небольшие дефекты всегда можно смягчить грамотным макияжем.

Так, широко посаженные глаза визуально станут ближе друг к другу, если немного продлить к переносице линию подводки. При близко расположенных глазах, напротив, стрелке следует отступить от внутреннего угла.

Как нарисовать идеальные стрелки. Пошаговое руководство, основные техники

Для создания полноценного макияжа глаз с помощью теней, подводки и туши для ресниц необходимо запастись временем и арсеналом косметических средств. Ошибок и неточностей быть не должно, поэтому стоит придерживаться определенной поэтапности:

Первым делом подготовить кожу: очистить ее, увлажнить, нанести тональные средства или основу под макияж, припудрить веки. Линия стрелки получится ровнее, если рисовать ее, опираясь локтем на стол. Зеркало лучше разместить горизонтально под лицом, тогда взгляд машинально опустится, и веко приобретет идеальное положение для нанесения подводки. Обычно стрелки наносятся поверх теней, исключение составляет макияж «смоки» или другая техника, которая требует растушевки. Для облегчения процесса многие бьюти-блогеры предлагают пользоваться пластиковыми картами как линейками или наклеить бумажный скотч в области внешнего угла глаза, чтоб избежать ошибок. Можно создать «черновик» стрелки с помощью темных теней и плоской скошенной кисти. Подводка хорошо ложится поверх теней, излишек которых можно затем легко удалить ватной палочкой. Чтобы стрелка выглядела гармонично и эффектно, визажисты при макияже проводят воображаемую линию через определенные ориентиры на лице (крылья носа, внутренний угол глаза), обязательно учитывают наклон и длину брови, форму и разрез глаз. Все эти знания приходят с опытом в результате неоднократных тренировок. При первых попытках нарисовать стрелку можно сначала разметить ее маленькими точками вдоль линии роста ресниц и затем соединить их. Чтобы добиться четкого и аккуратного контура, сначала рисуется тонкая линия предполагаемой формы на обоих глазах по очереди. После сравнения результата стрелки можно обвести еще раз, добавив им объема и интенсивности цвета. Завершается макияж глаз нанесением туши для ресниц.

Совет: Рисовать подводку надо на открытом глазе. Форма линии может существенно измениться при изменении положения верхнего века. Также не стоит поднимать брови в процессе визажа.

Экспериментируя с нанесением подводки, можно не только изменить природный разрез глаз, но и создать желаемый, порой, даже экзотический образ, превратившись в арабскую женщину или став обладательницей завораживающего «кошачьего» взгляда.

Видео: Как правильно рисовать стрелки. Мастер-класс по подведению глаз

Повседневный образ

Самый простой вариант макияжа со стрелками создается буквально за пару минут. Достаточно нанести подводку по верхнему веку, покрыть губы помадой естественного оттенка, слегка тронуть ресницы тушью – вот и готов свежий и привлекательный повседневный визаж. Стрелки в дневном макияже располагаются максимально близко к корням ресниц. Они очень тонко, едва заметно подчеркивают природный разрез глаз и немного выходят за внешний уголок, удлиняя его.

«Кошачий глаз»

Техника "кошачий глаз" используется чаще всего в вечернем или торжественном макияже. Основная ее цель - сделать форму глаза продолговатой и приподнять уголки к кончику брови. Для этой техники лучше применять жидкую подводку с заостренной кисточкой либо сухие тени темных оттенков.

Чтобы получить кошачий прищур, нужно нарисовать графичную двойную стрелку на обоих веках, соединить ее в одну широкую линию и плавно изогнуть ее под углом 45 градусов вверх. Для облегчения задачи можно воспользоваться пластиковой картой в качестве линейки.

Важно хорошо заполнить пигментом пространство между верхней и нижней границей подводки, чтобы она казалась продолжением ресниц. Завершающим штрихом станет нанесение теней во внешний уголок глаза поверх стрелки.

Видео: Техника «Кошачий глаз»

«Лисий взгляд»

Эта техника схожа с предыдущей своим эффектом выразительного взгляда, полного животной притягательности. В ней также используется двойная стрелка, которая на верхнем веке начинается от внешнего угла по направлению к виску, а на нижнем веке отступает от переносицы, доходит до границы глаза и продолжается параллельно первой линии вверх. В данном случае линии подводки можно не соединять, а заполнить пространство между ними светлыми тенями.

Стиль «ретро»

Ретро стрелки в духе 60-х годов XX века – самый любимый вариант для кокеток. Такая подводка создается в 3 этапа:

Сначала верхнее веко подводится тонкой линией, выходящей за пределы глаза и слегка завивающейся в сторону окончанию брови. Затем от середины этого же века рисуется прямой штрих, соединяющийся с кончиком стрелки. Область между этими линиями закрашивается. Нижнее веко подчеркивается едва заметным оттенком от середины глаза, соединяясь по контуру с верхней стрелкой.

Таким образом, вся интенсивность и толщина подводки начинается от середины века до наружного угла глаза, зрительно удлиняя его и придавая кокетливый изгиб.

Видео: Макияж со стрелками в стиле «ретро»

Арабский стиль

О привлекательности восточных женщин знают многие. Стать такой же очаровательной помогут стрелки в арабском стиле: именно они играют главную роль в этом виде макияжа.

Чтобы получить такой результат, нужно подчеркнуть толстой подводкой нижнее и верхнее веко по всей длине, соединить эти линии у внешнего угла глаза (можно немного приподнять к виску) и тщательно растушевать их.

Осторожно! Арабские стрелки противопоказаны маленьким глазам, так как зрительно сужают их.

Распространенные ошибки в создании стрелок

Наверно, каждая женщина хоть раз экспериментировала с макияжем со стрелками. И редко у кого они получались идеально с первого раза. Здесь следует быть крайне осторожными, любое неправильное нанесение косметики способно не просто испортить образ, а сделать его неестественным, даже пугающим:

Цветная линия по нижнему веку в большинстве случаев выглядит нелепо. Асимметричность и неаккуратность стрелок очень заметны для окружающих. Лучше не использовать подводку вовсе, чем применять ее неумело. Жидкие косметические средства наносятся только на верхнее веко, чтобы избежать их размазывания и эффекта темных кругов под глазами. Не стоит сильно оттягивать веко в сторону при рисовании стрелок. В исходном положении глаза линия подводки окажется неровной. Прокрашивание карандашом слизистой на нижнем веке визуально уменьшает глаза, а еще может вызвать воспаление конъюнктивы при использовании просроченной или некачественной косметики. К тому же при моргании линия подводки размывается и теряет свою интенсивность. Поэтому такой способ макияжа лучше применять только в случае крайней необходимости.

Практиковаться в макияже со стрелками – это всегда интересно и познавательно. Ведь он имеет столько вариантов, каждый из которых можно видоизменить по своему желанию и под индивидуальные черты лица, наслаждаясь в конце привлекательным результатом.