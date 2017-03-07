Ах, как безупречно выглядит кожа моделей, красующихся на страничках глянцевых журналов! Ни одного изъяна! А ведь все эти красавицы — простые девушки и женщины, которым не чужды прыщики, воспаления и недосыпы. Да, перед съемкой с ними работает профессиональный визажист, но в его руках — совсем не волшебная палочка. Арсенал, который можно лицезреть на столике мастера, достаточно разнообразен. Но один из его главных инструментов — палетка корректоров, которые и помогают избавить лицо от визуальных недостатков. Важно знать, как пользоваться и как подобрать декоративное средство.

Виды корректоров и их свойства

Большое разнообразие корректоров, представленных на современном рынке, ставит в непростое положение женщину: какой из них сможет идеально подойти для кожи, чтобы с успехом устранить недостаток и остаться незамеченным в макияже.

Оттенки

Основная цель этого средства — выровнять цвет лица и устранить визуальную проблему, а потому палитра корректоров не ограничивается лишь натуральными оттенками. Цветные образцы работают по принципу контраста, где противоположные цвета нейтрализуют друг друга.

Мастер-профессионал может применять в своей работе палетку с большим спектром оттенков, так как его макияж рассчитан на вспышки камер и долгое пребывание модели на съемочной площадке. Но для домашнего применения достаточно ограничиться небольшой палитрой с оттенками, которые понадобятся для конкретного типа кожи лица.

В тон кожи. Корректоры могут иметь разнообразные оттенки телесного цвета. В качестве основного выбирают тот, который идеально подходит к естественному тону, а средства светлее или темнее с успехом подойдут для контуринга. Грамотное сочетание их в макияже поможет избавиться от эффекта «плоского лица».

Зеленый. Один из наиболее востребованных оттенков, так как легко устраняет любые покраснения: купероз, розацеа, прыщи, укусы насекомых или просто нежелательный «деревенский» румянец. Но пользоваться зеленым корректором для лица нужно грамотно. При покупке выбирают текстуру, которая соответствует интенсивности покраснений. Если это серьезные области, пораженные куперозом, то подойдет плотный корректор в удобной расфасовке. Если же речь идет о небольших «подарках» в виде прыщиков, укусов и тому подобного, то лучше купить удобный корректор в форме карандаша. Его можно носить с собой и использовать как «скорую помощь» при подобных неприятностях.

Интересно! Зеленый корректор не только имеет превосходные свойства, маскирующие покраснения на лице, но и нацелен помочь в лечебных целях. Дело в том, что в состав этих средств, всегда входят лечебные продукты (например, масло чайного дерева, известного как один из лучших антисептиков).

Желтый. Настоящий борец с «синевой»! Хорошо справляется с темными кругами под глазами, малосимпатичными венами, которые часто заметны на висках или переносице. Желтый корректор обязательно нужно припудрить, если речь идет о местах под глазами. Если этого не сделать, то средство может забиться в складочки века. От этого коррекция станет заметной, макияж неопрятным, а лицо — старше на несколько лет.

Сиреневый. Этот тон нейтрализует желтизну и добавляет приятного оттенка тусклой коже. С успехом применяется для маскировки пигментных пятен и очень темных, коричневатых кругов под глазами. Корректор из сиреневой гаммы подойдет женщинам с «землистым» цветом лица под основной тон.

Розовый. Этот цвет использовать следует с большой осторожностью! Дело в том, что розовый оттенок хорошо «прячет» зеленый цвет (зеленоватые вены или синяки), но если он попадет на синий, то эффект будет нежелательным (синий + розовый = фиолетовый).

Белый. Используется как высветлитель. Работать с белым корректором нужно аккуратно, дозируя его лишь на нужные места. Переизбыток белого корректора выглядит неестественно на лице, превращая его в маску.

Серебряный. Редкий в использовании тон. А ведь с его помощью можно добиться удивительных эффектов! Серебряный корректор великолепно смотрится в свете ночных фонарей, что делает его особо востребованным в вечернем макияже. Кожа приобретает красивый холодный оттенок. Но для дневного мейка противопоказан, так как выглядит неестественно на лице.

Видео: Цветные корректоры. Какой цвет для чего использовать

Текстуры

Корректоры могут быть разной консистенции, поэтому предлагаются производителями в разнообразных упаковках.

Кремообразный. Из названия понятно, что этот вид корректора имеет текстуру плотного крема. Напоминает театральный грим и очень хорошо справляется с любыми изъянами. Применяется на разные участки, но с условием, что кожа в этих местах не содержит шелушения. Выпускается в баночках и палетках.

Жидкий. Имеет водную основу и приятную консистенцию, напоминающую тональный крем с флюидами. Жидкий корректор наносят кистью, работать им нужно очень быстро, так как он моментально «схватывается» на коже. Производители предлагают его в бутылочках с дозатором, стеклянных баночках и карандашах с кисточкой, оснащенной автоматической подачей продукта.

Твердый. Как правило, это карандаши и стики. Очень удобны для местного применения и могут использоваться для быстрого устранения недостатков в любое время суток.

Сухой. Напоминает пудру и незаменим для жирной кожи. Наносить такой корректор лучше большой кистью или пуховкой. Результат обязательно закрепляют финишной пудрой телесного оттенка.

Правила макияжа лица: как пользоваться корректором

Кожу обязательно подготавливают, нанося крем под макияж (это может быть обычный увлажняющий крем). Если крем не впитался, то излишки его промакивают, так как кожа должна быть матовой. Следующий этап – нанесение корректоров нужной текстуры и цвета:

Корректоры в твердой форме наносятся поверх основного тона, а жидкие и кремообразные — только под тональный крем. Для легкой маскировки, визажисты рекомендуют смешивать плотный цветной корректор со своей тональной основой. Такая неприятность, как круги под глазами, легко маскируется корректором. Но для идеального макияжа следует применять жидкое средство. Тональный крем наносится очень нежно: подушечками пальцев производятся похлопывающие движения (размазывающие движения могут «перечеркнуть» результаты трудов при помощи корректора).

Видео: Уроки макияжа от визажиста

Типичные ошибки при использовании корректора

Очень часто девушки допускают ошибки, делая работу корректора на лице бесполезной. Самые распространенные:

Закрашивая темные круги или синяки под глазами, многие наносят средство только на нижнее веко, а правильно — начинать с переносицы, граничащей с внутренним углом глаза. Замазывания прыщика или другого «сюрприза» — это не накладывание корректора поверх с дальнейшей растушевкой. Правильно растушевывать лишь область вокруг, не затрагивая средство на поверхности высыпания. Растушевка холодными руками. Качество макияжа улучшиться, если руки предварительно разогреть. Но еще лучше использовать специальные кисти для этой цели.

Контурирование лица корректорами

Если когда-то контурирование (контуринг, скульптурирование) было доступно лишь визажистам-профессионалам, то теперь эти секреты открыты всем желающим: прилавки магазинов предлагают богатый ассортимент косметических продуктов для этой цели, большое количество информации обучающего характера. Как говорится, только ленивому познать эту науку не под силу.

Хорошее контурирование приравнивают к визуальной пластике, ведь с его помощью можно скрыть не только мелкие недостатки, но и откорректировать явные дефекты внешности: широкий или длинный нос, низкий лоб, плоское лицо и другие. Подчеркнув достоинства, добиваются совершенного овала.

Для контурирования подойдут кремообразные и сухие корректоры. Последние более удобны для быстрого макияжа, так как они легко растушевываются и не так выразительны на коже. Неплохой вариант для дневного мейк-апа.

Важно! Для скульптурирования лица используют только продукты с матовой текстурой. Исключение составляют лишь хайлайтеры и шиммеры, завершающие макияж.

Контурирование поэтапно:

Основа под макияж — важный момент в работе. Можно использовать любимый крем с легкой текстурой или ВВ-крем. Коррекция носа: темным корректором прорисовываются две аккуратные линии по боковым частям спинки, вплоть до самого кончика. Если требуется удлинить нос, то линии должны начинаться от бровей. Этот прием поможет выровнять переносицу, если у девушки наблюдается небольшое искривление в этой части. Выделение скул поможет сделать лицо более рельефным. Для этого нужно найти «правильную» линию: карандаш прикладывается к лицу от уголка рта к уху. Образовавшуюся впадинку под карандашом необходимо затемнить, но уже не доводить линию скулы до уголков губ. Следующий этап — это работа светлым корректором. Высветляется полоса по центру носа (она будет находиться между темными линиями). Светлый блик кладут на центральную часть лба, под внутренние уголки глаз, совсем немного во впадинку над верхней губой и над темной линией на скулах. Очень важный момент — растушевка. Если контуринг проводился кремообразными средствами, то этот этап приходится на финал (начинать следует со светлых областей). Если же применялись сухие корректоры, то растушевка происходила в процессе нанесения.

Видео: Контурирование сухими корректорами

На что обратить внимание при покупке

Даже если глаза «разбежались», увидев многообразие оттенков, нет смысла покупать палетку на 40 цветов. Достаточно запомнить, что светлокожим девушкам лучше остановить свой выбор на нежных светло-розовых оттенках, а смуглым — на наборе в персиковой гамме.

Впрочем, выбор цветовой палитры полностью зависит от тех проблем, которые стоят перед женщиной. В ее косметичке может быть не один набор. Для основного тона подходят те же способы, которыми привыкли пользоваться девушки: немного средства наносится на руку и растирается. Если тон совпал с оттенком кожи, то нет сомнений, что этот продукт подойдет для макияжа.

И побольше практики! В умелых руках даже простые вещи выглядят, как волшебство.

Видео: Маскирующие средства. Обзор