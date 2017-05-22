Полировка волос: суть, плюсы и минусы процедуры
Секущиеся волосы для многих женщин представляют собой настоящую проблему, возникающую в большинстве случаев вследствие неправильно организованного ухода за ними. Одним из методов устранения такого дефекта прически является регулярное подстригание концов волос. Но что делать, если женщина хочет иметь длинные локоны, а не каждые 2 месяца укорачивать их на 2–3 см? Быстро справиться с секущимися кончиками, максимально сохранив при этом длину прядей, можно при помощи современной процедуры полировки волос.
Содержание:
- Для каких волос подходит полировка
- Как делается полировка
- Приборы для полировки
- Уход за волосами после полировки
- Достоинства и недостатки процедуры полировки волос
Для каких волос подходит полировка
Полировка подойдет тем представительницам прекрасного пола, которые хотят иметь длинные волосы и аккуратную прическу. Отрастить красивые длинные локоны не очень просто, ведь чем дольше волос живет, тем в большей степени он подвергается различным негативным воздействиям и тем хуже становится его состояние, что особенно хорошо видно на концах. Пряди с секущимися и расслоенными кончиками существенно портят прическу, делают ее неопрятной и тусклой.
Полировка поможет улучшить внешний вид волос, если они:
- часто подвергаются вредному термическому воздействию приборов для укладки (плойка, щипцы, горячий фен, утюжок);
- склонны к ломкости и сухости;
- были значительно повреждены в результате окрашивания или обесцвечивания;
- подвергались химической завивке.
После выполнения волосы становятся гладкими, более послушными, легче расчесываются, приобретают ухоженный вид. Больше всего полировка подходит для густых волос, так как, несмотря на сохранение длины, в результате происходит потеря объема (до 30%), что может стать большим минусом для обладательниц тонких волос.
Совет: Выполнять полировку рекомендуется тем девушкам и женщинам, у которых волосы длиннее плеч, на коротких прядях эффект от ее проведения будет не так незаметен.
Как делается полировка
Полировка волос проводится с использованием машинки для стрижки и насадки, которая состригает исключительно выбивающиеся из пряди волоски. В результате такой стрижки концы прядей становятся ровными, убирается до 90 % посеченных кончиков. Лучше всего эту процедуру выполнять в салонах и парикмахерских у профессиональных мастеров, но при наличии необходимых инструментов и навыков ее можно сделать и в домашних условиях, что добавляет плюсов.
Полировка выполняется в следующем порядке:
- Моют голову шампунем без ополаскивателей и бальзамов, высушивают волосы, разделяют их на пряди и закрепляют зажимами.
- Наносят термозащитное средство и выпрямляют каждую прядь утюжком.
- Начиная с затылочной части головы пряди поочередно заправляют в машинку и состригают торчащие в стороны волоски. По каждой пряди для достижения максимального эффекта машинкой проходят 3–4 раза в разных направлениях. Начинают обработку с кончиков, постепенно поднимаясь вверх к корням или до того уровня, где волосы перестают сечься.
- После полировки при помощи ножниц мастер придает прическе окончательную форму и подравнивает кончики.
- По завершении процедуры моют голову, наносят питательную масляную маску, высушивают и делают укладку.
В зависимости от длины, густоты, типа волос и их степени повреждения полировка может длиться от 1 до 2 часов. Выполнять ее рекомендуется с периодичностью 1 раз в 4 месяца или реже, ориентируясь на внешний вид прически. Перед первым применением процедуры лучше проконсультироваться со специалистом, выяснить нюансы проведения, все плюсы, минусы и противопоказания.
Важно: Если перед началом процедуры не полностью выпрямить пряди утюжком, то машинка срежет большее количество волос (не только секущиеся, но и здоровые), и потери в объеме прически будут значительнее.
Видео: Как проводится полировка волос в салоне
Приборы для полировки
Для проведения полировки волос необходим утюжок, машинка для стрижки с острыми лезвиями и специальная насадка на нее. Насадки, называемые еще полировщиками, отличаются по ширине, месту крепления, материалу, из которого они изготовлены, и цене. Различная ширина насадок для полировки позволяет подобрать их практически для любых машинок.
Они представляют собой наконечник, который надевается на машинку для стрижки и закрепляется на пряди волос, изгибая и слегка приподнимая её. Принцип действия полировщика состоит в том, что лезвия машинки оказываются на определенном расстоянии и срезают свободно торчащие, выбивающиеся из пряди концы, когда они оказываются в прорези.
Уход за волосами после полировки
Правильный уход за волосами после полировки является необходимым условием для длительного сохранения достигнутого эффекта и отращивания длинных локонов. В среднем процедуру приходится выполнять дважды в год.
Для того чтобы волосы всегда выглядели красиво и не расслаивались на концах, следует:
- подобрать средства для ухода за ними в соответствии с их особенностями;
- использовать после мытья головы бальзам или кондиционер;
- регулярно наносить на них питательные и увлажняющие маски на основе репейного или касторового масла, масляные растворы витаминов Е и А;
- правильно питаться, употребляя продукты, богатые витаминами группы В и минералами (железо, селен, кальций, цинк);
- периодически принимать специальные витаминные комплексы, если питание не в полной мере восполняет дефицит нужных витаминов и минералов;
- сократить использование фена, утюжка и других термоприборов для укладки.
Важно обеспечить защиту от негативного воздействия плохих погодных условий (ветер, солнце, дождь, мороз).
Достоинства и недостатки процедуры полировки волос
Главным плюсом полировки волос является сохранение длины прядей (потери длины не превышают 1 см), что особенно актуально, если волосы секутся не только на концах, но и по всей длине. После процедуры в течение минимум 3–4 месяцев волосы выглядят ухоженными, гладкими, мягкими, перестают путаться. Кончики при этом имеют ровно срезанный край, в отличие от стрижки ножницами. К достоинствам данного метода борьбы с посеченными кончиками можно также отнести:
- несложность выполнения;
- эффективность для профилактики ломкости и сечения;
- мгновенный результат;
- возможность сделать самостоятельно в домашних условиях;
- применимость для градуированных стрижек различной сложности.
Минусом полировки волос является невозможность использования для волос любого типа. Например, для тонких или вьющихся данная процедура будет неэффективной, как и при выпадении или других заболеваниях волос или кожи головы.
Еще одним недостатком является небольшое уменьшение объема прически: чем реже и тоньше волосы, тем более значительным и заметным оно будет. При выполнении процедуры в салоне придется потратить приличную сумму. Чем длиннее пряди, тем выше будет стоимость.