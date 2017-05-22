Секущиеся волосы для многих женщин представляют собой настоящую проблему, возникающую в большинстве случаев вследствие неправильно организованного ухода за ними. Одним из методов устранения такого дефекта прически является регулярное подстригание концов волос. Но что делать, если женщина хочет иметь длинные локоны, а не каждые 2 месяца укорачивать их на 2–3 см? Быстро справиться с секущимися кончиками, максимально сохранив при этом длину прядей, можно при помощи современной процедуры полировки волос.

Для каких волос подходит полировка

Полировка подойдет тем представительницам прекрасного пола, которые хотят иметь длинные волосы и аккуратную прическу. Отрастить красивые длинные локоны не очень просто, ведь чем дольше волос живет, тем в большей степени он подвергается различным негативным воздействиям и тем хуже становится его состояние, что особенно хорошо видно на концах. Пряди с секущимися и расслоенными кончиками существенно портят прическу, делают ее неопрятной и тусклой.

Полировка поможет улучшить внешний вид волос, если они:

часто подвергаются вредному термическому воздействию приборов для укладки (плойка, щипцы, горячий фен, утюжок);

склонны к ломкости и сухости;

были значительно повреждены в результате окрашивания или обесцвечивания;

подвергались химической завивке.

После выполнения волосы становятся гладкими, более послушными, легче расчесываются, приобретают ухоженный вид. Больше всего полировка подходит для густых волос, так как, несмотря на сохранение длины, в результате происходит потеря объема (до 30%), что может стать большим минусом для обладательниц тонких волос.

Совет: Выполнять полировку рекомендуется тем девушкам и женщинам, у которых волосы длиннее плеч, на коротких прядях эффект от ее проведения будет не так незаметен.

Как делается полировка

Полировка волос проводится с использованием машинки для стрижки и насадки, которая состригает исключительно выбивающиеся из пряди волоски. В результате такой стрижки концы прядей становятся ровными, убирается до 90 % посеченных кончиков. Лучше всего эту процедуру выполнять в салонах и парикмахерских у профессиональных мастеров, но при наличии необходимых инструментов и навыков ее можно сделать и в домашних условиях, что добавляет плюсов.

Полировка выполняется в следующем порядке:

Моют голову шампунем без ополаскивателей и бальзамов, высушивают волосы, разделяют их на пряди и закрепляют зажимами. Наносят термозащитное средство и выпрямляют каждую прядь утюжком. Начиная с затылочной части головы пряди поочередно заправляют в машинку и состригают торчащие в стороны волоски. По каждой пряди для достижения максимального эффекта машинкой проходят 3–4 раза в разных направлениях. Начинают обработку с кончиков, постепенно поднимаясь вверх к корням или до того уровня, где волосы перестают сечься. После полировки при помощи ножниц мастер придает прическе окончательную форму и подравнивает кончики. По завершении процедуры моют голову, наносят питательную масляную маску, высушивают и делают укладку.

В зависимости от длины, густоты, типа волос и их степени повреждения полировка может длиться от 1 до 2 часов. Выполнять ее рекомендуется с периодичностью 1 раз в 4 месяца или реже, ориентируясь на внешний вид прически. Перед первым применением процедуры лучше проконсультироваться со специалистом, выяснить нюансы проведения, все плюсы, минусы и противопоказания.

Важно: Если перед началом процедуры не полностью выпрямить пряди утюжком, то машинка срежет большее количество волос (не только секущиеся, но и здоровые), и потери в объеме прически будут значительнее.

Видео: Как проводится полировка волос в салоне

Приборы для полировки

Для проведения полировки волос необходим утюжок, машинка для стрижки с острыми лезвиями и специальная насадка на нее. Насадки, называемые еще полировщиками, отличаются по ширине, месту крепления, материалу, из которого они изготовлены, и цене. Различная ширина насадок для полировки позволяет подобрать их практически для любых машинок.

Они представляют собой наконечник, который надевается на машинку для стрижки и закрепляется на пряди волос, изгибая и слегка приподнимая её. Принцип действия полировщика состоит в том, что лезвия машинки оказываются на определенном расстоянии и срезают свободно торчащие, выбивающиеся из пряди концы, когда они оказываются в прорези.

Уход за волосами после полировки

Правильный уход за волосами после полировки является необходимым условием для длительного сохранения достигнутого эффекта и отращивания длинных локонов. В среднем процедуру приходится выполнять дважды в год.

Для того чтобы волосы всегда выглядели красиво и не расслаивались на концах, следует:

подобрать средства для ухода за ними в соответствии с их особенностями;

использовать после мытья головы бальзам или кондиционер;

регулярно наносить на них питательные и увлажняющие маски на основе репейного или касторового масла, масляные растворы витаминов Е и А;

правильно питаться, употребляя продукты, богатые витаминами группы В и минералами (железо, селен, кальций, цинк);

периодически принимать специальные витаминные комплексы, если питание не в полной мере восполняет дефицит нужных витаминов и минералов;

сократить использование фена, утюжка и других термоприборов для укладки.

Важно обеспечить защиту от негативного воздействия плохих погодных условий (ветер, солнце, дождь, мороз).

Достоинства и недостатки процедуры полировки волос

Главным плюсом полировки волос является сохранение длины прядей (потери длины не превышают 1 см), что особенно актуально, если волосы секутся не только на концах, но и по всей длине. После процедуры в течение минимум 3–4 месяцев волосы выглядят ухоженными, гладкими, мягкими, перестают путаться. Кончики при этом имеют ровно срезанный край, в отличие от стрижки ножницами. К достоинствам данного метода борьбы с посеченными кончиками можно также отнести:

несложность выполнения;

эффективность для профилактики ломкости и сечения;

мгновенный результат;

возможность сделать самостоятельно в домашних условиях;

применимость для градуированных стрижек различной сложности.

Минусом полировки волос является невозможность использования для волос любого типа. Например, для тонких или вьющихся данная процедура будет неэффективной, как и при выпадении или других заболеваниях волос или кожи головы.

Еще одним недостатком является небольшое уменьшение объема прически: чем реже и тоньше волосы, тем более значительным и заметным оно будет. При выполнении процедуры в салоне придется потратить приличную сумму. Чем длиннее пряди, тем выше будет стоимость.

Видео: Полировщики волос: все за и против