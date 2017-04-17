Спектр предлагаемых современными парикмахерами услуг уже не ограничивается стрижкой, завивкой и окрашиванием. Сегодня различными производителями выпускается много профессиональных средств для ухода за волосами, которые восстанавливают структуру, насыщают полезными веществами, защищают от вредных факторов. К популярным процедурам, где используются такие средства, относятся ботокс и кератирование (выпрямление волос кератином). Каждая женщина хочет иметь безупречные волосы, поэтому важно выбрать наиболее подходящий способ для достижения данной цели.

Действие и показания к кератированию и ботоксу

Основным структурным компонентом волос является кератин, относящийся к группе фибриллярных белков и обладающий высокой механической прочностью. По строению волос представляет собой наложенные друг на друга плотно прилегающие кератиновые чешуйки. При дефиците кератина волосы становятся ломкими, утрачивают природный блеск и эластичность.

Процедура кератинового выпрямления оказывает наружное воздействие на волосы, восстанавливает их естественную структуру, заполняя места, где по каким-то причинам снизилось количество кератина. После него волосы приобретают здоровый ухоженный вид, разравниваются, становятся более плотными, гладкими и блестящими, меньше электризуются и путаются.

Процедура ботокса оказывает лечебное действие, хорошо насыщает волосяные луковицы и кожу головы питательными веществами, необходимыми для роста здоровых и крепких волос и стимулирующими выработку организмом собственного кератина. Специальные составы обеспечивают глубокое проникновение питательных веществ и препятствуют их быстрому вымыванию.

Кератиновое выпрямление показано при следующих проблемах волос:

секущиеся кончики;

сухость;

ломкость;

тусклый цвет;

желание выпрямить волосы.

Ботокс, как и кератирование, помогает при ломкости, сухости, тусклости и посеченных кончиках, но, кроме этого, он эффективен при замедленном росте волос, их истончении и усиленном выпадении. При применении у крашеных блондинок эта методика позволяет убрать желтый оттенок, часто появляющийся спустя некоторое время после окраски и изменяющий цвет волос не в лучшую сторону.

Сразу после ботокса волосы приобретают натуральный блеск, гладкость, эластичность, красивый внешний вид, легче расчесываются, но этот косметический эффект продлится не так долго, как при кератировании. Главная задача ботокса - оздоровить и восстановить ослабленные волосы после негативного влияния различных факторов, укрепить их изнутри, насытить питательными веществами, сделать более прочными и крепкими. Ботокс слегка разравнивает пряди и устраняет пушистость, сохраняя форму.

Рекомендация: Перед тем, как принимать решение в пользу обработки волос ботоксом или выпрямления кератином, необходимо проконсультироваться со специалистом. Он внимательно осмотрит пряди, а затем с учетом пожеланий клиента, противопоказаний и выявленных проблем подберет оптимальный вариант.

Состав косметических средств

Средства для ботокса и кератинового выпрямления отличаются по входящим в их состав компонентам. Основными действующими веществами ботокса являются:

комплекс витаминов (A, B, C, E);

аминокислоты, из которых состоит кератин;

коллаген;

растительные масла;

эластин;

гиалуроновая кислота;

растительные экстракты (алоэ вера).

Средства для кератинового выпрямления считаются более опасными для здоровья, чем ботокс, так как включают ядовитые химические вещества. Они содержат:

основу;

увлажняющие компоненты;

производные альдегидов (формальдегид или глиоксаль), непосредственно обеспечивающие распрямление волос за счет разрушения дисульфидных связей;

силиконы;

аминокислоты кератина;

кондиционирующие средства.

Цена ботокса и кератирования

Стоимость обеих процедур в каждом конкретном случае зависит от состояния и длины волос, фирмы-производителя средства, уровня мастера и престижности салона. Однако в среднем при прочих одинаковых условиях кератирование обойдется примерно в два раза дороже ботокса.

Преимущества и недостатки

К преимуществам кератирования можно отнести видимый результат сразу после процедуры, сохраняющийся до полугода, увеличение толщины волос. Недостатками является довольно агрессивный состав применяемых препаратов, потеря объема прически за счет разравнивания прядей. В течение трех дней после кератинового выпрямления нельзя мыть голову и находиться в условиях повышенной влажности воздуха. Для более длительного сохранения полученного эффекта необходимо постоянное использование специальных шампуней и кондиционеров.

Преимуществами ботокса по сравнению с кератиновым выпрямлением является простота и непродолжительность процедуры, мягкое действие, натуральный состав используемых средств, минимум противопоказаний и побочных реакций. Его можно применять для любого типа волос, в том числе сильно поврежденных, без специальной подготовки. К недостаткам данной процедуры относятся отсутствие эффекта кардинального выпрямления волос и меньшая продолжительность действия (до трех месяцев).

Видео: Главные отличия между ботоксом для волос и процедурой кератинового выпрямления

Меры предосторожности

Проведение кератинового выпрямления волос женщинам противопоказано в случае:

беременности и лактации;

склонности к аллергическим реакциям;

нарушений целостности или заболеваний кожного покрова на волосистой части головы;

выпадения волос;

онкологических и некоторых хронических заболеваний.

Ботокс для волос также не рекомендуется выполнять женщинам в период беременности и кормления грудью, в случае выявления индивидуальной непереносимости или аллергии на любые компоненты в составе средства, при наличии повреждений кожи головы.

Вероятность возникновения побочных эффектов после ботокса или кератирования зависит от того, насколько правильно и точно они были проведены. После кератинового выпрямления может отмечаться усиление ломкости волос и эффект «немытой головы».