Ботокс для волос или кератиновое выпрямление: что лучше, в чем отличия
Спектр предлагаемых современными парикмахерами услуг уже не ограничивается стрижкой, завивкой и окрашиванием. Сегодня различными производителями выпускается много профессиональных средств для ухода за волосами, которые восстанавливают структуру, насыщают полезными веществами, защищают от вредных факторов. К популярным процедурам, где используются такие средства, относятся ботокс и кератирование (выпрямление волос кератином). Каждая женщина хочет иметь безупречные волосы, поэтому важно выбрать наиболее подходящий способ для достижения данной цели.
Содержание:
- Действие и показания к кератированию и ботоксу
- Состав косметических средств
- Цена ботокса и кератирования
- Преимущества и недостатки
- Меры предосторожности
Действие и показания к кератированию и ботоксу
Основным структурным компонентом волос является кератин, относящийся к группе фибриллярных белков и обладающий высокой механической прочностью. По строению волос представляет собой наложенные друг на друга плотно прилегающие кератиновые чешуйки. При дефиците кератина волосы становятся ломкими, утрачивают природный блеск и эластичность.
Процедура кератинового выпрямления оказывает наружное воздействие на волосы, восстанавливает их естественную структуру, заполняя места, где по каким-то причинам снизилось количество кератина. После него волосы приобретают здоровый ухоженный вид, разравниваются, становятся более плотными, гладкими и блестящими, меньше электризуются и путаются.
Процедура ботокса оказывает лечебное действие, хорошо насыщает волосяные луковицы и кожу головы питательными веществами, необходимыми для роста здоровых и крепких волос и стимулирующими выработку организмом собственного кератина. Специальные составы обеспечивают глубокое проникновение питательных веществ и препятствуют их быстрому вымыванию.
Кератиновое выпрямление показано при следующих проблемах волос:
- секущиеся кончики;
- сухость;
- ломкость;
- тусклый цвет;
- желание выпрямить волосы.
Ботокс, как и кератирование, помогает при ломкости, сухости, тусклости и посеченных кончиках, но, кроме этого, он эффективен при замедленном росте волос, их истончении и усиленном выпадении. При применении у крашеных блондинок эта методика позволяет убрать желтый оттенок, часто появляющийся спустя некоторое время после окраски и изменяющий цвет волос не в лучшую сторону.
Сразу после ботокса волосы приобретают натуральный блеск, гладкость, эластичность, красивый внешний вид, легче расчесываются, но этот косметический эффект продлится не так долго, как при кератировании. Главная задача ботокса - оздоровить и восстановить ослабленные волосы после негативного влияния различных факторов, укрепить их изнутри, насытить питательными веществами, сделать более прочными и крепкими. Ботокс слегка разравнивает пряди и устраняет пушистость, сохраняя форму.
Рекомендация: Перед тем, как принимать решение в пользу обработки волос ботоксом или выпрямления кератином, необходимо проконсультироваться со специалистом. Он внимательно осмотрит пряди, а затем с учетом пожеланий клиента, противопоказаний и выявленных проблем подберет оптимальный вариант.
Состав косметических средств
Средства для ботокса и кератинового выпрямления отличаются по входящим в их состав компонентам. Основными действующими веществами ботокса являются:
- комплекс витаминов (A, B, C, E);
- аминокислоты, из которых состоит кератин;
- коллаген;
- растительные масла;
- эластин;
- гиалуроновая кислота;
- растительные экстракты (алоэ вера).
Средства для кератинового выпрямления считаются более опасными для здоровья, чем ботокс, так как включают ядовитые химические вещества. Они содержат:
- основу;
- увлажняющие компоненты;
- производные альдегидов (формальдегид или глиоксаль), непосредственно обеспечивающие распрямление волос за счет разрушения дисульфидных связей;
- силиконы;
- аминокислоты кератина;
- кондиционирующие средства.
Цена ботокса и кератирования
Стоимость обеих процедур в каждом конкретном случае зависит от состояния и длины волос, фирмы-производителя средства, уровня мастера и престижности салона. Однако в среднем при прочих одинаковых условиях кератирование обойдется примерно в два раза дороже ботокса.
Преимущества и недостатки
К преимуществам кератирования можно отнести видимый результат сразу после процедуры, сохраняющийся до полугода, увеличение толщины волос. Недостатками является довольно агрессивный состав применяемых препаратов, потеря объема прически за счет разравнивания прядей. В течение трех дней после кератинового выпрямления нельзя мыть голову и находиться в условиях повышенной влажности воздуха. Для более длительного сохранения полученного эффекта необходимо постоянное использование специальных шампуней и кондиционеров.
Преимуществами ботокса по сравнению с кератиновым выпрямлением является простота и непродолжительность процедуры, мягкое действие, натуральный состав используемых средств, минимум противопоказаний и побочных реакций. Его можно применять для любого типа волос, в том числе сильно поврежденных, без специальной подготовки. К недостаткам данной процедуры относятся отсутствие эффекта кардинального выпрямления волос и меньшая продолжительность действия (до трех месяцев).
Видео: Главные отличия между ботоксом для волос и процедурой кератинового выпрямления
Меры предосторожности
Проведение кератинового выпрямления волос женщинам противопоказано в случае:
- беременности и лактации;
- склонности к аллергическим реакциям;
- нарушений целостности или заболеваний кожного покрова на волосистой части головы;
- выпадения волос;
- онкологических и некоторых хронических заболеваний.
Ботокс для волос также не рекомендуется выполнять женщинам в период беременности и кормления грудью, в случае выявления индивидуальной непереносимости или аллергии на любые компоненты в составе средства, при наличии повреждений кожи головы.
Вероятность возникновения побочных эффектов после ботокса или кератирования зависит от того, насколько правильно и точно они были проведены. После кератинового выпрямления может отмечаться усиление ломкости волос и эффект «немытой головы».