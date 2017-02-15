Женщины редко бывают довольны прической, которую подарила им природа. Дамы с прямыми волосами мечтают о крупных локонах, а другие, с кудряшками, напротив, об идеально ровных и гладких прядях. И если решение для длительной завивки было найдено уже давно, то способы выпрямления появились относительно недавно. Из них наиболее популярны кератиновое и перманентное выпрямление волос. Последнее является более эффективным и позволяет женщинам навсегда забыть о ежедневном разравнивании прядей утюжком.

Принцип перманентного выпрямления

Перманентное выпрямление прядей достигается за счет глубокого проникновения специальных химических соединений внутрь волосяного стержня и частичного изменения его структуры. Принцип действия такой же, как и при химической завивке, только фиксация осуществляется не коклюшками, а выравниванием утюжком.

Основным структурным компонентом волосяного стержня является белок кератин. Он состоит из множества аминокислот, образующих полипептидные цепи. Примерно 14% всех аминокислот в составе кератина приходится на цистеин – серосодержащую аминокислоту.

Между двумя остатками цистеина образуются очень прочные дисульфидные связи, которые служат для стабилизации третичной и четвертичной структуры белка, определяют его пространственное строение и способ укладки отдельных полипептидных цепей. Именно это строение определяет форму волоса. При прямых волосах дисульфидные связи равномерно распределены вдоль волосяного стержня. Если же образуются локоны, то эти связи распределяются неравномерно, смещены в одну или другую сторону.

Как действуют средства для выпрямления

Механизм действия всех средств для перманентного выпрямления волос заключается в разрыве существующих дисульфидных связей и последующем образовании новых, которые фиксируют волосяной стержень в заданном положении. Разорвать такие дисульфидные связи можно при помощи следующих химических веществ:

Формальдегид. В настоящее время средства для выпрямления на его основе практически не используются, так как являются ядовитыми, вызывают сильное раздражение слизистых, аллергические реакции и другие тяжелые последствия для организма и мастера, и клиента. Гидроксид натрия (щелочь). Является сильнодействующим средством и подходит для выпрямления очень кудрявых волос. Однако после его применения необходимо длительное восстанавливающее лечение. Гидроксид гуанидина. Выпрямитель средней крепости, разрывает дисульфидные связи, но очень гигроскопичен, поэтому отнимает у волос всю влагу. В итоге они становятся слишком сухими и требуют процедур по восстановлению водно-липидного баланса. Тиогликолят аммония. Оказывает наиболее мягкое действие из всех выпрямителей средней крепости, подходит для вьющихся от природы прядей. Наибольшее количество применяемых средств для выпрямления содержит в составе именно этот компонент. Сульфид или дисульфид аммония. Относятся к слабым выпрямителям, дают эффект легкого распрямления. Используются в основном для выпрямления поврежденных волос.

Маркировка средств по силе воздействия

Все средства для перманентного выпрямления должны иметь специальную маркировку, соответствующую их силе воздействия:

0 или 1 (сильной крепости) – для жестких и сильно кудрявых волос африканского типа;

1 или 2 (средней крепости) – для волос с нормальной текстурой, средней волнистостью и толщиной;

2 или 3 (слабой крепости) – для проблемных, окрашенных и ослабленных волос.

В средствах с маркировкой 0 или 1 присутствует максимальная концентрация восстановителя дисульфидных связей, поэтому они способны разорвать большее их количество. Также они содержат щелочные компоненты, способствующие разбуханию волоса и обеспечивающие глубокое проникновение выпрямляющего состава.

Важно: Подбирать состав и производителя средства для перманентного выпрямления волос в каждом индивидуальном случае должен только специалист. Это поможет избежать таких негативных последствий процедуры, как выпадение, сухость, истончение.

Этапы проведения процедуры

Перманентное выпрямление является довольно длительной процедурой. В зависимости от длины, плотности и степени кудрявости она может занимать от 5 до 9 часов.

Вначале специалист обязательно должен провести тщательную диагностику кожи волосистой части головы, структуры прядей и на основе полученной информации подобрать оптимальное средство для выпрямления.

На первом этапе мастер моет голову клиенту и высушивает ее почти досуха. Затем разделяет волосы на пряди, фиксирует их зажимами и наносит специальное средство для выпрямления, начиная с затылка и постепенно поднимаясь вверх, к макушке и вискам. Выдерживать выпрямляющий состав нужно, обернув голову целлофановой пленкой или надев специальную шапочку, от 20 минут до часа. По истечении времени средство тщательно смывают теплой водой и немного подсушивают волосы.

На следующем этапе наносят средство для укладки с термальной защитой и тщательно выпрямляют пряди при помощи керамического утюжка. От качества распрямления на этой стадии зависит конечный результат.

Далее выполняется нейтрализация (или фиксация). Для этого специальное средство наносят на все волосы, выдерживают около 30 минут, смывают теплой водой и высушивают голову. При таком способе в волосяном стержне образуются новые дисульфидные связи, которые удерживают заданное ему положение.

На завершающем этапе проводят обработку прядей кондиционером, оказывающим увлажняющее, питательное и защитное действие.

Рекомендация: Если для выпрямления используются сильнодействующие химические средства, то для защиты кожи головы и волосяных фолликулов от химического ожога необходимо смазать голову вазелином, смягчающим кремом или специальным защитным средством.

Для перманентного выпрямления в салонах красоты чаще всего используются следующие наборы:

система Straight’n Shine от немецко-японской фирмы Goldwell;

комплексы K_Straight и K_Straight Ionic от испанской компании Lakme;

система Quick Smooth от американского бренда CHI;

система Permanent Thermal Hair Straightening линии Senscience от японского производителя Shiseido;

серия HB Spruce Straight от японского бренда Napla.

Видео: Как проводится перманентное выпрямление

Уход после выпрямления

Конкретные советы по уходу за волосами после перманентного выпрямления должен дать выполнявший его мастер.

В первые три, а лучше пять дней после процедуры волосам необходим особо тщательный уход. От того, насколько точно будут соблюдены приведенные ниже рекомендации, зависит дальнейшая прическа. Не разрешается выполнять следующие действия:

мыть голову;

убирать волосы за уши;

закалывать пряди заколкой, невидимкой, делать хвост и вообще любые прически;

находиться в местах с высокой влажностью воздуха, тем более попадать под дождь;

использовать расческу с частыми заостренными зубчиками;

допускать, чтобы пряди заминались во время сна.

Учитывая, что после воздействия химических веществ волоски становятся ослабленными, рекомендуется дважды в неделю делать питательные маски и использовать кондиционер. Мыть голову следует мягким бессульфатным или детским шампунем. Сушка волос проводится естественным образом, без применения фена (в крайнем случае, можно высушить в режиме подачи холодного воздуха).

Волосы, подвергшиеся выпрямлению, останутся прямыми навсегда, но вновь отрастающие участки будут сохранять свою природную структуру. Чтобы прическа выглядела идеально и не было видно переходов между вновь отросшими и выпрямленными зонами, примерно через 4–9 месяцев (в зависимости от скорости роста волос и от того, насколько сильно отросшие волосы портят прическу) понадобится коррекция. При ее проведении будут обрабатываться только отросшие участки прядей.

Видео: Восстанавливающий ход за волосами

Стоимость

Подобное выпрямление является довольно дорогостоящей процедурой. Окончательная цена услуги в салонах красоты зависит от ряда факторов: уровня салона, квалификации мастера, используемой косметики, длины и типа волос. Тем не менее, по мнению многих представительниц женского пола, результат оправдывает потраченные средства.

При выполнении выпрямления наиболее популярной системой Straight’n Shine от Goldwell примерная стоимость услуги будет составлять:

для коротких волос – 100–150 долларов;

для средних – 180–250 долларов;

для длинных – 300–340 долларов.

Предупреждение: Несмотря на высокую цену перманентного выпрямления и возможность приобрести нужные для его выполнения косметические продукты, делать это самостоятельно в домашних условиях крайне не рекомендуется. Отсутствие опыта и необходимых знаний может нанести непоправимый ущерб волосам.

Достоинства и недостатки

При правильном выполнении перманентного выпрямления оно способно преобразить облик женщины, ее волосы будут гладкими, блестящими, ухоженными. Его несомненным достоинством является то, что после выполнения процедуры уже не нужно тратить много времени и сил на ежедневные укладки, достаточно всего лишь расчесаться. Кроме того, повышенная влажность, жара, ветер, купание в море или бассейне и даже попадание под дождь не смогут испортить прическу.

Данный тип выпрямления проводится также для окрашенных и подвергшихся ранее химической завивке волос.

К недостаткам перманентного выпрямления волос можно отнести высокую стоимость процедуры, длительность ее проведения, необходимость постоянно выполнять коррекцию по мере отрастания волос, сложность возвращения прежней прически.

Противопоказания

Перманентное выпрямление имеет ряд противопоказаний. Его нельзя выполнять в случае:

выявления аллергии на какой-либо компонент выпрямляющего состава;

менструации, беременности и лактации;

обесцвеченных и мелированных прядей;

воздействия на волосы осветлителей, выполнения химической завивки или покраски за 2 недели до процедуры;

больных ослабленных волос;

себореи;

гипертонической болезни.

Если недавно были перенесены тяжелые заболевания, процедуру лучше отложить до полного выздоровления.