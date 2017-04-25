О пользе грудного вскармливания как для малыша, так и для самой мамы известно всем женщинам. Но многим из них не удается избежать таких проблем, как застой молока в груди. При неправильном прикладывании ребенка, длительных перерывах между кормлениями в ней образуются болезненные комки. Если у женщины не получается устранить их самостоятельно, ей помогут специалисты по грудному вскармливанию. Чаще всего справиться с лактостазом нетрудно. Главное, знать, что можно предпринять для рассасывания комков, чтобы не образовался мастит и сохранилась возможность кормления грудью.

Лактостаз и его симптомы

В период лактации в дольках молочных желез образуется молоко, которое по разветвленной сети протоков подводится к соску. Если по какой-либо причине движение молока в протоках замедляется или прекращается, то возникает его застой (лактостаз). В месте скопления молока образуются уплотнения. Растяжение и отек тканей приводят к тому, что кормление и сцеживание становятся очень болезненными.

Больная грудь увеличивается в объеме по сравнению со здоровой. Иногда на соске при этом видна маленькая белая точка. Это пробка из загустевшего молока, которая явилась причиной непроходимости протока и появления симптомов лактостаза.

При застое молока в молочных железах у женщины может подняться температура тела (до 37.5°С), кожа над уплотнениями краснеет и становится горячей. В груди чувствуется покалывание и жжение.

Когда при лактостазе обращаться к врачу

Ситуация становится опасной, когда температура у женщины поднимается до 38.5-39°С, боли и жжение в молочной железе усиливаются. Если боли, температура и жар в груди не проходят через 2 дня, сцедить молоко все труднее, это говорит о возникновении неинфекционного мастита (воспаления молочной железы), который ведет к абсцессу (гнойному инфекционному маститу). Неинфекционный мастит лечится антибиотиками (допустимыми для приема во время кормления грудью). После лечения женщина может продолжать кормить ребенка молоком из этой молочной железы.

При гнойном мастите нужна операция, кормить ребенка больной грудью нельзя.

Видео: Причины застоя молока. Как выбрать молокоотсос

Причины лактостаза

Лактостаз у кормящей матери может возникать из-за незнания основных правил кормления, а также в результате индивидуальных особенностей строения ее молочных желез. Чаще всего симптомы лактостаза возникают в первые недели после начала грудного вскармливания, когда организм женщины еще ослаблен после родов, и она только привыкает к этой важной процедуре.

Недостаточное опорожнение груди во время кормления

Еще недавно считалось, что ребенка надо кормить строго по режиму. Перерыв должен быть не менее, чем 2.5-3 часа. Объяснялось это тем, что более частое кормление вредно для пищеварительной системы ребенка. Однако физическое развитие малышей и потребность в питании у всех разные. Для ослабленного малыша такие интервалы слишком велики.

Рекомендовалось также прикладывать ребенка к груди не больше, чем на 15 минут, чтобы стимулировать его аппетит, чтобы он не привыкал спать только возле маминой груди. Как показала практика, такой режим очень вреден для матери. Ребенок не успевает высосать молоко из груди, а лактостаз нередко переходит в гнойный мастит. Приходится прекращать грудное вскармливание, а ребенка переводить на искусственное питание чуть ли не с самого рождения.

Сегодня врачи рекомендуют не ограничивать продолжительность кормления, прикладывать малыша к груди чаще, по первому требованию. Ночной перерыв в кормлении должен быть не больше, чем 4 часа. Если ребенок не просыпается ночью, то мама должна сцедить немного молока, чтобы грудь оставалась мягкой.

Неправильное прикладывание ребенка к груди

Перед кормлением его надо успокоить, а затем аккуратно вложить в ротик сосок так, чтобы он захватил его вместе с околососковой областью. Если малыш нервничает из-за большого перерыва в кормлении или нехватки молока у мамы, то он захватывает только сосок, тянет его. При этом маме больно, на соске появляются трещины. Иногда малыш неправильно берет сосок, если у него у него имеется «кривошея» - патология, при которой он поворачивает головку преимущественно в одну сторону (лечение проводится с помощью массажа).

Кормление в неправильной позе

Грудь опустошается неравномерно, если во время кормления женщина долго не меняет позу или держит ребенка только определенным образом. При этом отдельные доли переполняются, протоки раздуваются, создавая условия для лактостаза.

Специалисты по грудному вскармливанию подчеркивают, что кормить ребенка надо в разных позах: лежа на боку, сидя с малышом на коленях или удерживая его у себя на животе лицом к груди. Тогда он сможет отсасывать молоко из различных участков молочной железы.

Нередко неправильная поза ведет к пережатию молочных протоков. Это нарушает их проводимость. Причинами такого состояния могут быть:

Удерживание соска во время кормления между указательным и средним пальцами и направление его в ротик малыша. Мама делает так, опасаясь, что ребенку будет трудно дышать, если он будет прижиматься лицом к груди. Нахождение мамы на животе или на боку в неудобной позе. Ношение тесного бюстгальтера. Нередко женщина не снимает его даже ночью, так как молоко свободно вытекает из груди в перерывах между кормлениями.

Частое сцеживание

Если раньше женщинам не рекомендовалось прикладывать ребенка ко второй груди, пока не будет полностью опорожнена первая, то теперь полностью опорожнять грудь врачи вообще не советуют. Желая ослабить наполнение груди, женщина сцеживает все молоко, которое не высосал ребенок, полностью опорожняя грудь. Но при этом молоко начинает вырабатываться с удвоенной скоростью. К моменту кормления второй грудью первая вновь переполняется, что может стать причиной его чрезмерного накопления и образования лактостаза.

Другие причины

Другие наиболее распространенные причины застоя молока сводятся к следующему:

Сгущение молока. Оно происходит, если женщина употребляет мало жидкости или ест жирную пищу, орехи. Повышенная вязкость бывает у молозива, «первичного молока». Резкое отлучение ребенка от груди. Малыш может отказаться от груди, если женщина вынуждена пропускать кормления, ребенку дают сцеженное молоко из бутылочки. Такая же ситуация возникает, если из-за трещин или втянутых сосков мама вынуждена кормить его через накладку. Лактостаз у кормящей матери возможен, если малыша рано переводят на прикорм, мама перестает прикладывать его к груди. Травмы или особенности анатомии молочной железы. Деформация млечных протоков, образование новых долек, не имеющих протоков, слишком маленький просвет молочных ходов – все эти врожденные или приобретенные дефекты приводят к нарушению продвижения молока, появлению участков расширения протоков, возникновению лактостаза. Переохлаждение способствует сужению протоков, нарушению движения молока.

Не следует забывать, что переживания, усталость, вызванные недосыпанием, повышенной физической нагрузкой, приводят к тому, что в организме растет уровень гормона окситоцина, усиливающего спазмы протоков. Молоко вырабатывается, но не может выйти наружу. Возникает лактостаз.

Как устранить комки в молочной железе при лактостазе

При появлении болезненных уплотнений женщина должна как можно чаще кормить ребенка больной грудью, укладывая его так, чтобы подбородок малыша был направлен к уплотнению. Это позволит освободить именно забитый проток. Если на выходе из него в области соска образовалась пробка, ее можно проколоть стерильной иглой, а затем сцедить молоко.

Сцеживание производится мягкими движениями. Нельзя сжимать, скручивать, сильно тереть пальцами грудь. Так протоки сдавливаются еще больше, травмируется кожа.

Для того чтобы молочные ходы расширились и ослабли спазмы, необходимо перед сцеживанием слегка прогреть грудь с помощью теплого водяного компресса. Можно сцеживаться под душем или в теплой ванне. Молоко сцеживают до тех пор, пока не почувствуется облегчение и размягчение комков. После сцеживания необходимо сделать холодный компресс на несколько минут, что поможет снять отеки тканей.

После завершения процесса такого лечения необходимо дать грудь ребенку, чтобы он высосал остатки молока. Или воспользоваться специальным молокоотсосом. Такие процедуры повторяют 2-3 раза в день.

Рекомендация: Если молока слишком много, то кормящей матери следует снизить употребление жидкости до полного устранения лактостаза.

Видео: Причины лактостаза. Как с ним бороться самостоятельно

Лечение с помощью компрессов и мазей

Устранить симптомы лактостаза у кормящей матери можно домашними средствами с помощью компрессов, которые необходимо прикладывать к больному месту на 20 минут. Для лечения компрессами используются:

холодный капустный лист (слегка разминают его, чтобы капуста пустила сок);

мед с мукой (делается плотная лепешка);

холодный творог.

Такое лечение поможет снять боль и жар, ускорить рассасывание уплотнения.

Предупреждение: при лактостазе ни в коем случае нельзя использовать спиртовый, камфарный компрессы, мазь Вишневского. Эти вещества через кожу попадают в молоко, могут вызвать отравление у малыша. Кроме того, они снижают выработку молока.

При лактостазе используют мази и кремы противовоспалительного и обезболивающего действия, такие как «Траумель», «Арника». Они имеют натуральный состав.

Видео: Народные методы лечения при застое молока у кормящей женщины

Профилактика лактостаза

Важнейшей мерой профилактики лактостаза является частое кормление ребенка с чередованием поз мамы и малыша. Нежелательно практиковать кормление сцеженным молоком из бутылочки с соской.

Женщина должна употреблять много жидкости, чтобы молоко не сгущалось. Кормящей матери надо придерживаться диеты, исключив из рациона не только продукты, вредные для ребенка (вызывающие диатез, вздутие животика), но и приводящих к повышению вязкости молока.

Необходимо больше отдыхать, хорошо высыпаться, избегать пребывания в холодных помещениях. Кормящей матери необходимо носить специальный бюстгальтер, не имеющий косточек и грубых швов, раздражающих соски. Он должен хорошо поддерживать грудь, чтобы не происходило сжатие отдельных участков молочных желез.

Если состояние груди восстановить не удается в домашних условиях, необходимо обратиться к маммологу или гинекологу, чтобы сделать УЗИ и проконтролировать процесс развития лактостаза, не допустить возникновения абсцесса.

Видео: Сцеживание молока вручную