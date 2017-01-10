Грудное молоко - это наиболее ценная пища для новорожденных детей. Кормление грудью имеет огромное значение для здоровья самой женщины. Существуют определенные правила прикладывания малыша к груди, режима и длительности вскармливания. Их несоблюдение приводит к застою молока в молочных железах, следствием которого становится мастит. Важно знать, как действовать при обнаружении признаков закупорки протоков. Вовремя принятые самостоятельные меры помогут избежать грозного осложнения и сохранить возможность дальнейшего вскармливания.

Как происходит закупорка, к чему приводит

Молочная железа состоит из отдельных сегментов (долек). Каждая из них имеет млечный проток с ответвлениями. Один конец его расширяется и выходит на поверхность соска. Таких выходных отверстий может быть от 15 до 20. Другой конец протока заканчивается ацинусом (пузырьком, в котором вырабатывается молоко). Закупорка молочного протока происходит, если по какой-либо причине нарушается свободное прохождение молока к соску.

Образование пробки приводит к застою молока в груди (лактостазу), образованию болезненных комков. Если женщина по неопытности не примет мер для устранения закупорки или будет действовать неправильно, молоко в данном отделе железы может загноиться, возникнет мастит. Это опасное состояние, при котором кормление грудью становится невозможным.

Причины возникновения закупорки в молочной железе

Причиной застоя молока и закупорки молочного протока могут стать:

Неправильное прикладывание ребенка к груди. При этом затрудняется опорожнение отдельных протоков, возникает застой молока в некоторых секторах железы. Неполный захват соска ротиком малыша. Иногда по неопытности мама дает ему грудь неправильно. В некоторых случаях ребенок не может захватить весь сосок, если у него режутся зубки или его кормили через соску из бутылочки (при этом меняется техника высасывания молока). Сосание пустышки также становится причиной неправильного захвата. Слишком большая выработка молока, при которой ребенок не успевает его отсасывать из груди, а сцеживание проводится недостаточно регулярно. Неудобная поза матери во время кормления (например, лежачее положение). Недостаточное употребление жидкости. Молоко у женщины при этом становится более густым, малышу трудно его высосать. Большой размер молочной железы, ее обвисание. При этом возможно сжатие отдельных участков. Придерживание груди у рта ребенка с помощью указательного и среднего пальцев. Зажимая грудь между ними, женщина может сдавливать протоки, что становится причиной возникновения закупорки. Переполнение молочной железы молоком из-за больших перерывов в кормлении (больше 3 часов), в том числе и ночью. Резкое отлучение ребенка от груди при переходе на прикорм, кормление сцеженным молоком из бутылочки (при болезненном кормлении из-за трещин на соске или при возникновении у матери необходимости на какое-то время покинуть ребенка). Узкие протоки, нарушение их структуры в результате перенесенных травм груди. Физические нагрузки, вызывающие напряжение грудных мышц; Сон на животе, ношение тесного бюстгальтера, пребывание кормящей женщины на холоде. Иногда пробки в протоках возникают, если в питании мамы наблюдается избыток молочных продуктов, животных жиров. В этом случае могут образовываться пробки из кальцинатов или жировых отложений.

Симптомы закупорки протоков

Наличие закупорки молочного протока можно определить по образованию характерных комков в отдельных участках железы, возникающих вследствие застоя молока из-за невозможности его нормального прохождения к соску.

Происходит также покраснение кожи в этой области. У женщины поднимается температура тела. Появляется чувство распирания в груди. Во время прикосновения к железе и при кормлении ощущается боль. На соске на выходе из протока может образовываться белый пузырек (пробка, препятствующая выведению молока).

Как избавиться от закупорки протоков в груди

Наиболее верным способом устранения комков является кормление ребенка грудью, в которой произошла закупорка и застой молока. Предварительно необходимо прогреть грудь, обернув ее полотенцем, смоченным теплой водой, слегка помассировать сосок. Можно сцедить первое молоко. Следующие порции малыш будет высасывать с большей силой. Ребенка необходимо укладывать во время кормления так, чтобы подбородок был направлен в сторону уплотнения, потому что высасывание молока обеспечивается в большей степени работой нижней челюсти.

Видео: Как можно менять позы при кормлении грудью

Сцеживание молока

Некоторые рекомендуют воспользоваться молокоотсосом, хотя эффективность этого метода не так высока, кроме того, труднее освободить именно закупоренный проток.

Убрать комки помогает сцеживание молока вручную, причем делать это желательно под теплым душем. Можно прогреть молочную железу, погружая ее в теплую воду. Сцеживают молоко осторожными движениями в направлении от основания железы к соску. Это позволяет постепенно выдавить пробку или продвинуть ближе к выходу, чтобы облегчить ее удаление во время кормления. Нельзя сильно разминать или стараться раздавить комки, так как можно пережать другие участки и усугубить ситуацию.

Применяется также специальный массаж для выдавливания пробки или перемещения ее ближе к соску. Обычный массаж с растиранием и поглаживанием поверхности в данном случае не подходит, так как может привести к повреждению кожи и инфицированию железы.

Массаж делается ребром ладони. Производится надавливание на край уплотнения, ближайший к основанию железы. При этом ощущается боль, которая постепенно слабеет. Действие повторяют, усиливая давление, несколько раз. После этого ребро ладони перемещают ближе к соску примерно на 1-1.5 см, процедуру повторяют. Затем опять перемещают руку до тех пор, пока не достигнут соска.

Рассасыванию комков помогает согревающий водяной компресс. После компресса надо сцедить молоко, чтобы освободить проток от пробки. Сначала освобождаются верхние и нижние протоки.

После повторения массажа следует освободить боковые протоки молочной железы.

Предупреждение: Не рекомендуется прикладывать камфарный или спиртовой компресс, так как при этом снижается чувствительность рецепторов, реагирующих на действие окситоцина (гормона, регулирующего выработку молока). Молоко может пропасть.

Как убрать закупорку выхода из протока

Если на соске образовался белый пузырек, значит, засорился выход из протока. Его прокалывают стерильной иглой. При этом главное - не занести инфекцию. Желательно проводить эту процедуру в кабинете у врача.

После прокалывания применяется мазь с антибиотиком, чтобы очищенный проток не воспалился. Затем сцеживают молоко, при этом выходит пробка в виде нити.

В качестве средства для рассасывания уплотнений применяется лецитин - вещество, облегчающее смешение жиров и воды, содержащихся в молоке, тем самым разжижающее его. После освобождения протока молоко выходит из него струей.

Для удаления комков при закупорке молочного протока врач может назначить физиотерапевтическое лечение (прогревание ультразвуком).

Видео: Как правильно проводить ручное сцеживание

Народные средства

Из народных средств, используемых при лактостазе, рекомендуются следующие:

Прикладывание медовой лепешки в перерыве между кормлениями. Для ее изготовления необходимо взять по 1 ст. ложке сливочного масла и меда, добавить муку до консистенции мягкого теста. Вместо меда можно брать тертое яблоко. Перед самым кормлением лепешка снимается, и грудь слегка разминается легкими движениями. На ночь можно прикладывать к больному месту лепешку из ржаной муки с тмином и медом. Ее оставляют на 6 часов. Для уменьшения отека и воспаления после кормления требуется на 10 минут приложить к больному участку груди лед. Можно приложить компресс из холодного творога, нанесенного на марлю. Его держат до тех пор, пока творог не нагреется. Устранению закупорки молочного протока способствует прикладывание к уплотненному участку капустного листа, слегка примятого, чтобы он пустил сок. Такой компресс можно делать постоянно и даже оставлять на ночь. Эффективной действие оказывает примочка на грудь в области закупоренного протока из водного раствора мумие, а также из магнезии, обладающих противовоспалительными свойствами.

Совет: Не следует сцеживать молоко до полного опустошения груди, так как при этом повышается выработка молока, болезненные симптомы могут усилиться.

Если справиться с застоем молока не удается в течение 2-3 дней, уплотнения не уменьшаются, грудь покраснела, болевые ощущения не исчезают, поднимается температура, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Прежде чем использовать согревающие компрессы, надо убедиться в том, что не начался воспалительный процесс, нет мастита.

Видео: Как избавиться от уплотнений при закупорке молочных протоков

Меры профилактики закупорки протоков

Для того чтобы избежать закупорки молочных протоков, необходимо, прежде всего, избегать больших перерывов в кормлении не только днем, но и ночью. Сам процесс должен занимать не больше 20 минут. Желательно соблюдать определенный график кормления. Если молока слишком много, то между кормлениями его необходимо сцеживать.

Во время кормления необходимо менять положение ребенка, чтобы он высасывал молоко из всех секторов молочной железы. За полчаса до начала кормления полезно накладывать влажный согревающий компресс, а затем слегка массировать грудь, чтобы облегчить продвижение молока к соску.

Рекомендация: До 5-6 месяцев ребенка не рекомендуется чем-либо прикармливать, тогда он будет лучше высасывать молоко из груди. Нельзя давать ему подслащенную воду. Это снижает аппетит.

В случае образования абсцесса в одной из молочных желез надо продолжать кормление второй, чтобы в ней не произошел застой молока. После кормления надо смывать с соска остатки молока, не допуская его засыхания.

При кормлении необходимо расслабиться. В первое время в начале кормления женщина может ощущать боль в сосках, которая постепенно стихает. Нельзя резко выдергивать сосок изо рта ребенка, он может отказаться брать грудь или захватывать неправильно.

В профилактических целях можно добавлять в пищу кормящей мамы лецитин. Используя приспособления для переноски ребенка на груди или спине, необходимо следить за тем, чтобы ремни не давили на грудь, не пережимали ее. Начинать прикорм, переходить на искусственное вскармливание ребенка надо постепенно, чтобы выработка молока самопроизвольно снижалась. В этот период женщине рекомендуется употреблять меньше жидкости.

Видео: Правильное грудное вскармливание