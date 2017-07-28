Часто женщины доверяют уход за лицом только профессионалам. Подобные процедуры требуют комплексного подхода и стоят недешево, но многие из них доступны для проведения в домашних условиях. Баночный массаж – одна из них. Ее не просто можно, а даже желательно проводить самостоятельно, так как давление и время проведения будут рассчитаны правильно, исходя из собственных ощущений, денежные затраты при этом окажутся минимальными.

Действие баночного массажа на кожу лица

Массаж основан на вакуумном давлении, за счет чего улучшается кровообращение даже в глубоких слоях кожи, усиливается кровоснабжение, происходит лимфодренаж. При регулярном проведении процедур заметно повышается эластичность кожи и ее тонус, подтягиваются лицевые мышцы.

Баночный массаж можно проводить в том числе вокруг глаз и губ, где кожа очень тонкая и чувствительная и другие виды массажа нежелательны. Так называемые гусиные лапки разглаживаются, мелкие морщинки пропадают совсем, более глубокие становятся менее выраженными.

У процедуры немало других положительных эффектов:

за счет глубокого воздействия сглаживаются расширенные поры, бледнеют пигментные пятна, происходит укрепление сосудов;

подтягиваются контуры лица, пропадает «второй» подбородок;

выводятся токсические отложения;

уходят круги и отечность под глазами.

Баночный массаж лица помогает устранить дряблость, это идеальная косметическая процедура для быстрого придания коже свежего, сияющего вида.

Какие банки выбрать

В салонах производят баночный массаж вакуумным массажером или вручную, специальными банками. Они же удобны в использовании дома. Их выбор – основной момент при подготовке к проведению процедуры.

Первое, что следует учитывать при выборе массажных банок – это материал, из которого они изготовлены. Подойдут стеклянные с резиновой грушей, с помощью которой создается вакуум, или простые силиконовые баночки разного диаметра. Медицинские банки с насосом больше подходят для вакуумного массажа тела, для лица они, как правило, не используются из-за длительности их крепления.

Второе, на что обращают внимание, - диаметр. В наборах, как правило, идут банки разного диаметра: от 1 до 5 см. Если есть возможность приобрести не набор, а банки отдельно, то достаточно взять три баночки: 1-1.5 см, 2 см и 3 см в диаметре. Выбор зависит от места проведения. Чем больше диаметр, тем более глубокие слои будут проработаны, поэтому щеки, лоб, подбородок лучше массажировать банкой большего диаметра. Область вокруг глаз и губ наиболее чувствительная, лишнее давление и растяжение может сказаться на них негативно, поэтому здесь лучше использовать баночки поменьше.

Общие рекомендации по подготовке и проведению массажа лица

Банки после каждого применения желательно промывать, перед использованием – дезинфицировать. Усиленный обмен веществ, вызванный вакуумным воздействием, способен привести к тому, что скопившаяся грязь активно впитается в кожу лица, и процедура принесет не пользу, а только вред.

Перед баночным массажем кожу лица обильно смазывают подходящим по типу косметическим маслом: персиковым, абрикосовым, можно взять нейтральное льняное или какое-нибудь детское масло. Главный критерий выбора - оно должно быть легким, не забивать поры. Это необходимо для легкого скольжения банок, что позволяет избежать травмирования и растягивания кожи.

Перед процедурой кожу лица нужно тщательно очистить от косметических средств, проскрабировать, распарить. Для распаривания используют отвар ромашки, календулы, череды. Если процедура проводится в бане, сауне, после горячей ванны, этого достаточно, дополнительного распаривания не требуется.

После процедуры поры будут максимально раскрыты, а кожа впитает все полезные вещества очень быстро, поэтому после снятия излишков масла можно на 10 минут нанести на лицо очищающую или питательную маску. Или же обойтись своим обычным ночным кремом, обогатив его по капельке витаминами А и Е.

Типы и техника проведения массажа лица банками

Эффект заметен уже после первого проведения, но для достижения стабильного результата его проводят 2-3 раза в неделю курсом 15-20 процедур. Для поддержания кожи в тонусе и профилактики морщин можно прибегать к массажу раз в неделю. Много времени он не занимает: для первых процедур бывает достаточно 5-7 минут, после привыкания кожи время продлевают до 15 минут.

В домашних условиях, как правило, выполняется 2 вида массажа лица банками: статичный (его еще называют точечный) и динамический.

Точечный, или статический массаж лица

Такой вид баночного массажа лица используется в том случае, если проработать нужно только проблемные зоны лица, например «второй» подбородок, носогубные складки, межбровную морщину.

Взять банку нужного диаметра, сжать ее или силиконовую насадку (в зависимости от вида банок) и приложить к нужному участку на 2-3 секунды, увеличивая время с каждым сеансом. После этого снова сжать банку и снять, придерживая под ней кожу. Для первых процедур давление в банке не должно быть сильным, то есть достаточно, когда кожа втягивается в баночку всего на несколько миллиметров. В последующем давление и время воздействия может быть увеличено.

Внимание! Нельзя отрывать банку от лица, не ослабив давления в ней: это приведет к повреждению кожи и сосудов, что чревато развитием купероза.

Можно поставить сразу несколько банок на проблемные участки, например, на носогубные складки с обеих сторон, на морщину над переносицей, подбородок. Но не следует ставить банки рядом, так как при этом кожа между ними будет сильно натягиваться, появятся новые морщинки.

Динамический массаж лица

Статический массаж занимает достаточно много времени, тогда как динамический длится всего 5-7 минут. Результат же особенно не отличается, поэтому в домашних условиях чаще проводят именно динамический баночный массаж. Делают его снизу вверх:

Зона от шеи до подбородка. Прорабатывается для избавления от обвислости, «второго» подбородка. Здесь следует быть крайне осторожными, ведь в этой части находятся лимфоузлы, легко прощупываются миндалины, гортань, трахея. Можно взять баночку диаметром побольше, но нажим не должен быть слишком сильным. Мягкими и плавными движениями, не растягивая кожу, банки ведут от шеи (слева, справа, из середины) к подбородку. В конце банку аккуратно открепить, повторить процедуру 3-5 раз.

Подбородок. Массируется по кругу: сначала по часовой стрелке 4-5 раз, затем – против.

Область скул и носа. Прорабатывается по массажным линиям лица банкой среднего размера (2 см). Начинают от нижней части подбородка к мочкам ушей, от уголков губ – к середине уха, от крыльев носа – к височной кости. Повторить для правой и левой сторон по 2-3 раза каждое движение.

Носогубные складки. Прорабатываются баночкой малого диаметра по ходу складки – от носа вниз, к губам. В обратном направлении двигаться не стоит: велик риск растяжения кожи, особенно у кого она сухая и тонкая. Баночку аккуратно открепляют и закрепляют заново у начала складки. Повторяют до 5 раз.

Кожа вокруг глаз. Здесь кожа особенно нежная и чувствительная, поэтому для этой зоны выбирают банку меньшего диаметра – не более 1.5 см. При массаже кожу нужно придерживать пальцами, чтобы не растягивать ее. Прорабатывают зону по кругу: от внутреннего края глаза чуть ниже бровей - к внешнему, от внешнего, под нижним веком, у начала косточки, - к внутреннему. Для кожи вокруг глаз достаточно пройтись 2 раза, медленно и очень аккуратно.

Область лба. Используют банку самого большого диаметра (3-5 см). Здесь также проводят по массажным линиям: от середины лба к волосам. Прорабатывают сначала зону над бровями, затем – середину лба, в конце – у корней волос. Каждое движение повторяют до 10 раз.

Банки и сила нажатия меняются в зависимости от участка лица, от того, насколько чувствительна кожа. Каждый сам определит, когда хватит прорабатывать определенную зону. Во время процедур не должно быть неприятных, тем более болезненных ощущений, потому что высок риск появления гематом, мелких кровоизлияний.

На заметку: Если после массажа на лице все-таки появились кровоподтеки, их следует обработать ломтиком сырой картофелины, приготовленной и охлажденной заранее.

После процедуры не рекомендуется сразу выходить на улицу, лучше проводить его перед сном, и тогда утром лицо будет выглядеть подтянутым, кожа - посвежевшей и упругой. А сохранить эффект от массажа поможет гимнастика для лица.

Видео: Баночный самомассаж лица

Противопоказания

Баночный массаж при грамотном подходе принесет только пользу и положительные эмоции от изменений во внешнем виде. Следует помнить, что у процедуры существуют некоторые противопоказания. Их учитывают, чтобы не добиться эффекта, обратного ожидаемому.

Баночный массаж лица не проводят до полного устранения следующих проблем:

ранок, ссадин, царапин и других повреждений кожи;

угревой сыпи, сильных воспалений и высыпаний с гнойничками;

дерматитов любой природы, герпеса в стадии обострения;

воспаления нервов на лице;

повышенной температуры тела, вирусных заболеваний.

при расположении капилляров близко к поверхности кожи, присутствии сосудистой сеточки. Под действием вакуума капилляры начнут лопаться сильнее, дефект станет заметнее. Подобные места лучше не трогать, применив к ним другие процедуры.

Совет: Первый раз самомассаж проводить лучше на выходных, когда нет особой надобности выходить из дома, на случай, если на лице появятся небольшие синячки и кровоподтеки.

Нельзя затрагивать места расположения лимфатических узлов. Если на лице воспалился лимфоузел, процедуру желательно совсем отложить.

Видео: Гимнастика для лица