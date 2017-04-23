Состояние молочных желез связано с происходящими в организме гормональными процессами. Соотношение гормонов, вырабатываемых в яичниках и других органах эндокринной системы, в течение жизни меняется. Если это происходит в результате естественных физиологических процессов (взросления, послеродовой лактации, увядания репродуктивной функции), то изменение структуры молочных желез – это норма. Не требуется никакого лечения. Но если происходит гормональный сбой из-за эндокринных нарушений, то появляются патологические изменения, требующие консультации маммолога.

Инволюция молочных желез и ее виды

Женская грудь состоит из тканей трех типов: железистой (протоки и дольки), соединительной (мышечные волокна) и жировой (в норме она располагается у основания груди и придает ей форму). У молодой женщины в груди преобладает железистая ткань. В дольках молочной железы после рождения ребенка вырабатывается молоко.

Примерно после 45 лет, когда наступает климакс и лактационная функция молочных желез прекращается, в них начинается процесс обратного развития. Железистую ткань постепенно вытесняют другие – происходит инволюция. Могут появляться изменения двух типов:

фиброзно-жировые, связанные с преимущественным разрастанием жировой ткани;

фиброзные, вызванные разрастанием соединительной (фиброзной) ткани.

Видео: Строение молочной железы. Фиброзно-кистозная мастопатия

Фиброзно-жировая инволюция и ее причины

Такой процесс является естественным для каждой женщины. Причиной обратного развития женской груди и уменьшения объема железистой ткани может быть старение организма. Снижение уровня половых гормонов при климаксе приводит к прекращению образования новых железистых клеток и разрастанию жировой ткани. Грудь теряет упругость и форму. У некоторых женщин она может увеличиваться в размерах, если жира откладывается много. У других молочные железы уменьшаются в объеме. У совсем пожилых имеется тенденция к уменьшению толщины подкожного жирового слоя на всех участках тела. В груди остается практически только соединительная ткань.

Дополнение: Существуют факторы, которые способны ускорить старение организма и привести к преждевременному увяданию груди. К ним относятся пристрастие к курению и другие вредные привычки, неправильное питание, изматывающие физические нагрузки, стрессовый образ жизни.

Прекращение кормления грудью ребенка также ведет к изменению состояния груди. Во время беременности происходит увеличение количества протоков и долек в связи с подготовкой к послеродовой лактации. Грудь набухает, увеличивается в объеме в 2-3 раза. После прекращения грудного вскармливания инволютивные изменения молочных желез приводят к восстановлению их нормального объема. При больших размерах груди и продолжительном кормлении форма ее может несколько измениться из-за растяжения связок и волокон соединительной ткани.

В обоих случаях инволюцию вызывают естественные колебания гормонального фона. Он зависит от индивидуальных особенностей организма каждой женщины. У некоторых из них гормональный фон меняется незначительно даже после 50 лет, поэтому и возрастные процессы в груди малозаметны.

К инволютивным относят также изменения, происходящие в груди в различных фазах менструального цикла. Перед менструацией молочная железа увеличивается в объеме, что вызывает появление в ней напряжения и легкой боли во время касания. В этом случае изменений в состоянии жировой ткани не наблюдается. После месячных происходит инволюция, состояние груди восстанавливается.

Симптомы и диагностика возрастного увядания груди

В большинстве случаев у женщин не бывает никаких неприятных ощущений при старении молочных желез. Лишь иногда, если грудь большая, то обвисание ее может вызывать тянущую боль, отдающую в спину. Правильно подобранный бюстгальтер помогает поддерживать грудь и избавиться от неприятных ощущений.

Инволютивные процессы в железах можно обнаружить с помощью УЗИ и маммографии. На снимках жировая ткань выглядит более светлой по сравнению с остальными. На ее фоне четко выделяются кровеносные сосуды и млечные протоки, волокна соединительной ткани.

Если жировая инволюция наблюдается у молодых нерожавших женщин, это может говорить о гормональных нарушениях в организме. Необходимо провести дополнительное исследование содержания гормонов в крови, выяснить причины эндокринного сбоя. Нередко такой симптом появляется при заболеваниях половых органов.

Видео: Как и зачем проводится УЗИ

Фиброзная инволюция

Фиброзные изменения молочных желез могут привести к образованию кист в разрастающейся соединительной ткани. В этом случае у женщины появляется фиброзно-кистозная мастопатия. Патология может возникать как в отдельном участке груди, так и по всему объему. Патологическое развитие фиброзной ткани ведет к образованию полипов, внутрипротоковых папиллом, а также опухолей.

Вероятность возникновения патологических процессов возрастает с началом инволютивных изменений, поэтому врачи рекомендуют женщинам после 35-40 лет регулярно, хотя бы 1 раз в год, делать маммографию для раннего обнаружения уплотнений и новообразований, которые в некоторых случаях могут перерождаться в рак молочной железы.

Видео: Обследование маммолога, УЗИ. Лечение и профилактика патологий

Лечение при инволютивных изменениях груди

Если возрастные изменения или естественная инволюция груди после родов лечения не требуют, то неправильное развитие тканей у молодых женщин является патологией, которая может привести к тяжелым последствиям.

Поскольку причиной патологии, как правило, является нарушение гормонального фона, то для его восстановления применяется заместительная терапия с помощью препаратов, содержащих женские половые гормоны, а также растительных средств на основе фитоэстрогенов.

Перед назначением препаратов проводится полное обследование женщины на наличие эндокринных и гинекологических заболеваний, изучается состояние гормонального фона. Мастодинию (болезненные ощущения в молочных железах), возникающую при инволютивных процессах устраняют с помощью противовоспалительных, обезболивающих препаратов. В некоторых случаях назначаются средства, успокаивающие нервную систему, а также витамины А, С и Е.

Профилактика патологических изменений

Для предупреждения патологических преобразований в железах и нарушения гормонального фона женщины должны вовремя лечить воспалительные, инфекционные и другие гинекологические заболевания. Необходимо регулярно проходить осмотр у гинеколога в профилактических целях, своевременно выявлять и лечить заболевания органов эндокринной системы.

Каждая взрослая женщина должна проводить самоконтроль состояния груди, обращать внимание на все необычные признаки и ощущения. Требуется посещать маммолога ежегодно, а после 50 лет – 2 раза в год.

Рекомендуется бросить курить. Необходимо как можно меньше находиться под лучами солнца, а также отказаться от посещения солярия, так как ультрафиолетовое облучение способствует возникновению опухолей в груди.