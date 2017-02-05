Полные женщины нередко страдают от раздражения кожи под грудью, особенно в жаркое время года. С этой проблемой сталкиваются также имеющие большой размер бюста и беременные женщины. Скопление пота и трение вызывают воспаление кожи. Процесс развивается быстро, появляются болезненные ощущения. Чтобы устранить опрелости под молочными железами, действовать лучше начинать сразу, пока справиться с раздражением можно с помощью простых домашних или аптечных антисептических средств. В запущенных случаях самолечение небезопасно и ведет к осложнениям.

Причины возникновения

Опрелости под грудью возникают в результате соприкосновения и трения поверхностей кожи, увлажненных потом. Пот содержит раздражающие кожу кислоты. Накоплению пота способствует обвисание молочных желез из-за большого размера и веса, повышенная масса тела и образование складок, а также ношение тесного белья из синтетических материалов.

Усиление потоотделения происходит в жаркое время года, а также при использовании женщинами слишком теплой одежды, когда тело перегревается. Увеличение потливости наблюдается, кроме того, при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела, при расстройствах работы вегетативной нервной системы, отвечающей за терморегуляцию в организме (например, приливы при климаксе).

Причиной опрелостей может явиться сахарный диабет. Характерное для него нарушение углеводного обмена веществ приводит к тому, что кожа теряет эластичность и прочность, повреждения трудно заживают. Иногда опрелости являются проявлением аллергии на косметические средства, на материал, из которого изготовлена одежда.

В образующиеся трещинки легко проникает инфекция. Появлению грибка под молочными железами может способствовать длительное употребление антибиотиков, снижение иммунитета, грибковые заболевания других органов. Попадание стрептококков провоцирует возникновение стрептодермии.

Видео: Лечение стрептодермии

Симптомы опрелостей

При появлении опрелостей под грудью образуется покрасневший зудящий участок кожи, на котором возникают отеки, появляются микротрещины. Попадание в них пота вызывает жжение и боль. Кожа может быть сухой, шелушащейся или влажной. Если лечение не начато, то пораженная поверхность покрывается белым налетом. Выделяется липкая жидкость с гнилостным запахом.

При попадании инфекции опрелость переходит в хроническую трудноизлечимую форму. Зуд, жжение и боль беспокоят женщину в течение многих лет. При этом периодически происходит обострение болезни.

Различают следующие стадии данного процесса:

Легкая - покраснение кожи и зуд. Средняя - образование эрозии. Тяжелая - появление глубоких язв и их слияние. Грибковое поражение.

Диагностика и лечение

Для того чтобы избавиться от опрелостей под молочными железами на начальной стадии, необходимо, прежде всего, устранить соприкосновение пораженных участков кожи между собой. Требуется также высушить область поражения.

Покрасневшую кожу промывают водой с мылом, ополаскивают дезинфицирующим средством (раствором марганцовки, отваром ромашки, календулы или фурацилином), тщательно промокают мягким полотенцем или бумажной салфеткой. Высушить покрасневшую кожу прохладным воздухом можно с помощью фена.

Смазывают кожу детским кремом или антисептической мазью (с календулой, ромашкой). Используются также мази подсушивающего и антигрибкового действия: цинковая, теймурова паста, клотримазол, нистатиновая. Хорошо помогает от опрелостей облепиховое масло.

Чтобы не допустить болезненного трения поверхностей, необходимо подложить под грудь мягкую хлопчатобумажную ткань или воспользоваться детской присыпкой, крахмалом.

Предупреждение: При выборе крема или мази надо помнить о возможности аллергической реакции (на растения, например). Не рекомендуется пользоваться малоизвестными косметическими средствами.

Если простые способы не помогают, раздражение не проходит, а симптомы усугубляются, то необходимо обратиться к дерматологу и в некоторых случаях - к маммологу. Для того чтобы убедиться в характере заболевания и назначить соответствующее лечение, требуется сдать некоторые анализы:

общий анализ крови для установления уровня лейкоцитов и наличия воспалительного процесса;

анализ крови на сахар;

бактериальный посев содержимого пораженной поверхности для исследования на инфекции.

При средней степени поражения врач назначает обработку кожи в области опрелости 1% раствором резорцина, 0.1% раствора сульфата меди или 0.4% сульфата цинка в виде примочек. Они обладают вяжущим действием, подсушивают больную кожу. Обработку проводят очень осторожно, не допуская трения и повреждения кожи.

Для обеззараживания поверхности используется дегтярная мазь, наносят мази с противовоспалительным, антибактериальным эффектом, ускоряющие регенерацию кожи: левомеколь, левосин. При стремительном развитии процесса применяются гормональные мази: лоринден, локакортен-виоформ, солкосерил, метилурацил, пантенол. Иногда в комплексе с этими средствами применяются антибиотики и противогрибковые средства.

Дополнение: Кортикостероиды применяются только по назначению врача, так как бесконтрольное использование гормональных мазей может спровоцировать ослабление сопротивляемости кожи инфекциям, возникновение воспалительного процесса, атрофию участков кожи и другие осложнения. Продолжительность их использования - не более 1 месяца.

Видео: Лечение кожи левомеколем. Кремы для лечения опрелостей

В тяжелой стадии заболевания, когда язвы на коже не заживают, опрелость переходит в экзему, боль усиливается, применяется хирургическое лечение с привлечением для консультации маммолога. При этом пораженный участок кожи вместе с прилегающей тканью молочной железы удаляется. С помощью пластической операции исправляется форма груди.

Народные способы лечения от опрелостей

Растительные масла

Применяются средства природного происхождения, оказывающие бактерицидное, противовоспалительное, болеутоляющее действие, подсушивающие и смягчающие кожу.

Для обработки участков кожи под молочными железами, пораженными опрелостью, в народной медицине используются оливковое, подсолнечное, облепиховое, пихтовое масла. Их предварительно выдерживают на водяной бане для стерилизации, затем охлаждают. Они обеззараживают поверхность кожи, смягчают ее, защищают от трения.

Отвары растений

Используются отвары:

Ромашки (1 ст.л. сухих цветков на 1 стакан горячей воды. Доводят до кипения, настаивают 15 минут). Применяют после процеживания и охлаждения для обработки участка поражения несколько раз в день. Травы тысячелистника (на 100 г травы берут 300 г кипящей воды. После настаивания в течение 1 часа отвар вновь доводят до кипения и настаивают еще 1 час, а затем остужают). Используется как противовоспалительное и обезболивающее средство, которое снимает зуд и жжение. Отвар коры дуба (3 ст. л. коры на 1 л воды. Кипятить 2 часа).

Ванны

Помогают быстро снять воспаление, предотвратить развитие инфекции, снять зуд. В течение получаса можно принимать ванну со слабым раствором марганцовки или с отваром тысячелистника, настоем череды.

Присыпки

Они наносятся только на абсолютно сухую кожу. Можно использовать истертую в муку дубовую кору (вяжущее антибактериальное средство), кукурузный или картофельный крахмал, гречневую муку.

Компрессы и примочки

Яблочный уксус. Его разбавляют в 2 раза и используют для протирания опрелостей 2-3 раза в день. Если нет болевых ощущений, то можно на 15 минут приложить компресс. Происходит дезинфекция, подсыхание, быстрое заживление поверхности.

Льняное семя. Растертые семена льна заваривают кипятком, остужают и прикладывают в виде компрессов на больную кожу. При этом она смягчается, проходит боль, быстро заживают трещины.

Эвкалипт. Готовят настой из 2 ст. л. листьев и 1 стакана кипятка. Держат его на водяной бане 5 минут, процеживают. Делают заживляющие примочки.

Профилактика возникновения опрелостей под грудью

Для того чтобы не возникали опрелости, необходимо, прежде всего, тщательно ухаживать за грудью, следить за чистотой тела, бороться с повышенной потливостью. В жару чаще принимать душ, чтобы избежать скопления пота под железами. Если это невозможно, то рекомендуется воспользоваться мягкими подкладками из натуральных тканей.

После купания тщательно вытирать кожу под грудью и высушивать на воздухе или с помощью фена. Можно предварительно ополаскивать ее настоем ромашки или протирать раствором борной кислоты. После высушивания использовать присыпку для профилактики.

Женщинам, имеющим предрасположенность к появлению опрелостей, не рекомендуется носить синтетическое белье, особенно в жаркое время года. К тому же оно, как и вся одежда, не должно быть тесным, чтобы кожа могла дышать, не нарушался теплообмен.

Необходимо выбирать такие средства для мытья и косметического ухода, которые не будут раздражать кожу, вызывать аллергию.