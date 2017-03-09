Когда лучше отдать ребенка в детский сад
Современное общество предъявляет достаточно высокие требования к родителям в плане воспитания и образования детей. Если раньше ребенок получал первые знания в школе, то теперь в первый класс приходит уже подготовленный ученик, умеющий не просто складывать слоги в слова, но и достаточно бегло читать. Всему этому обучаются теперь в детском саду. Вот родители и волнуются, в каком же возрасте отдавать ребенка в садик, чтобы он не отстал от сверстников, но при этом не получил психологическую травму от слишком раннего расставания с мамой.
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От полутора до двух лет
Дошкольные учреждения принимают детей в большинстве своем с 1,5 лет, однако существуют и такие (в основном частные), которые готовы взять чуть ли не с рождения. К ясельным группам предъявляют повышенные требования. Например, меньшее, по сравнению с другими возрастными группами, количество детей позволяет воспитателям уделить внимание каждому.
И все же психологи сходятся во мнении, что таких малышей отдавать в садик рано. Дело в том, что в этом возрасте привязанность ребенка к маме слишком сильна, он нуждается в повышенном внимании, опеке и заботе. Можно заметить, как дети этого возраста боятся не то что остаться без матери на несколько часов, а даже просто упустить ее из вида. Такой период длится до 2,5-3 лет.
Некоторые родители стремятся раньше отвести ребенка в садик, обосновывая это тем, что там, общаясь со сверстниками, он развивается быстрее. Действительно, программа дошкольных образовательных учреждений нацелена на раннее развитие, но не следует забывать и то, что до 2,5 лет малыши не стремятся к коллективным играм. Как выражаются педагоги и психологи, они играют не вместе, а рядом.
Источником общения, которого полуторагодовалому ребенку более чем достаточно, выступают его родные. Именно от них он получает сведения и приобретает навыки, необходимые для его возраста. Поэтому, если есть возможность, лучше не отдавать ребенка в садик слишком рано.
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Двухлетние малыши
Первый раз отвести ребенка в садик можно попробовать в 2 года, если в этом есть необходимость. Следует учесть, что он будет привыкать к коллективу не только психологически, но и физиологически. Пребывание в незнакомой обстановке, разлука с мамой, общение со множеством чужих людей – это серьезный стресс, способный привести к частым болезням, обострению уже имеющихся, а в более тяжелых случаях – к появлению новых.
Это так называемая адаптация, и у каждого она проходит по-разному. Поэтому необходимо готовить к посещению дошкольного учреждения не только психологически (познакомить с воспитателем и территорией детсада, будущей группой), но и физически (закаливать, больше гулять, начать принимать витамины за 1-2 месяца).
Неплохим решением станет посещение группы кратковременного пребывания (по 2-3 часа в день) или развивающие занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. На таких занятиях, как правило, мама присутствует с крохой и даже выполняет вместе с ним некоторые задания. Малыш постепенно привыкает, что ему может быть интересно и без родителей, в кругу его сверстников. При посещении садика он будет чувствовать себя более комфортно.
Если же, несмотря на все меры подготовки, ребенок тяжело адаптируется, постоянно плачет, наблюдаются нервные расстройства, обострение заболеваний и другие неприятные проявления, то лучше еще на год оставить его дома. Чрезмерные психологические нагрузки грозят в будущем серьезными проблемами.
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Дети от 3 до 4 лет
По мнению психологов, это оптимальный возраст, когда нужно отдавать ребенка в садик. На это есть ряд обоснований:
- Возрастные кризисы (2 и 3 лет) позади, до очередного кризиса (7 лет) еще далеко, а значит, ребенок психологически более стабилен, не подвержен перепадам настроения. С трех-, четырехлетним ребенком легче найти общий язык, чем, например, с двухлетним, который во что бы то ни стало стремиться настоять на своем.
- Ребенок уже социально адаптирован, умеет следовать правилам, понимает, что от него требуют взрослые, выполняет поручения.
- Речь ребенка хорошо развита, понятна и логична, окружающие без труда понимают его.
- В возрасте от 3 лет ребенку необходимо общение со сверстниками, ему становится мало окружения родителей. Он способен подолгу играть со сверстниками, обучаясь во время игры.
- Развиты социально-бытовые навыки: самостоятельно ест, убирает за собой, моет руки, умывается, умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать вещи.
- Физиологические потребности дети после 3 лет способны контролировать даже во сне, просыпаясь, если захотят в туалет.
Конечно, все эти навыки должны прививаться родителями. Некоторые малыши в 2-3 года умеют делать все перечисленное, другие и в 5 лет с трудом одеваются. На самом деле, это не только облегчает работу воспитателей, но и делает пребывание ребенка в дошкольном учреждении комфортным. Он уже самодостаточен, многое может выполнить сам, поэтому не испытывает психологического дискомфорта.
На самом деле, возраст, в котором маме следует отдавать ребенка в детский сад, не так важен, как наличие тех или иных навыков, показателей готовности малыша остаться без родителей на длительное время. Прежде всего, обращается внимание на то, как он строит общение с окружающими, как он воспринимает отсутствие матери, насколько развиты его социально-бытовые навыки.