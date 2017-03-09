Современное общество предъявляет достаточно высокие требования к родителям в плане воспитания и образования детей. Если раньше ребенок получал первые знания в школе, то теперь в первый класс приходит уже подготовленный ученик, умеющий не просто складывать слоги в слова, но и достаточно бегло читать. Всему этому обучаются теперь в детском саду. Вот родители и волнуются, в каком же возрасте отдавать ребенка в садик, чтобы он не отстал от сверстников, но при этом не получил психологическую травму от слишком раннего расставания с мамой.

От полутора до двух лет

Дошкольные учреждения принимают детей в большинстве своем с 1,5 лет, однако существуют и такие (в основном частные), которые готовы взять чуть ли не с рождения. К ясельным группам предъявляют повышенные требования. Например, меньшее, по сравнению с другими возрастными группами, количество детей позволяет воспитателям уделить внимание каждому.

И все же психологи сходятся во мнении, что таких малышей отдавать в садик рано. Дело в том, что в этом возрасте привязанность ребенка к маме слишком сильна, он нуждается в повышенном внимании, опеке и заботе. Можно заметить, как дети этого возраста боятся не то что остаться без матери на несколько часов, а даже просто упустить ее из вида. Такой период длится до 2,5-3 лет.

Некоторые родители стремятся раньше отвести ребенка в садик, обосновывая это тем, что там, общаясь со сверстниками, он развивается быстрее. Действительно, программа дошкольных образовательных учреждений нацелена на раннее развитие, но не следует забывать и то, что до 2,5 лет малыши не стремятся к коллективным играм. Как выражаются педагоги и психологи, они играют не вместе, а рядом.

Источником общения, которого полуторагодовалому ребенку более чем достаточно, выступают его родные. Именно от них он получает сведения и приобретает навыки, необходимые для его возраста. Поэтому, если есть возможность, лучше не отдавать ребенка в садик слишком рано.

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Двухлетние малыши

Первый раз отвести ребенка в садик можно попробовать в 2 года, если в этом есть необходимость. Следует учесть, что он будет привыкать к коллективу не только психологически, но и физиологически. Пребывание в незнакомой обстановке, разлука с мамой, общение со множеством чужих людей – это серьезный стресс, способный привести к частым болезням, обострению уже имеющихся, а в более тяжелых случаях – к появлению новых.

Это так называемая адаптация, и у каждого она проходит по-разному. Поэтому необходимо готовить к посещению дошкольного учреждения не только психологически (познакомить с воспитателем и территорией детсада, будущей группой), но и физически (закаливать, больше гулять, начать принимать витамины за 1-2 месяца).

Неплохим решением станет посещение группы кратковременного пребывания (по 2-3 часа в день) или развивающие занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. На таких занятиях, как правило, мама присутствует с крохой и даже выполняет вместе с ним некоторые задания. Малыш постепенно привыкает, что ему может быть интересно и без родителей, в кругу его сверстников. При посещении садика он будет чувствовать себя более комфортно.

Если же, несмотря на все меры подготовки, ребенок тяжело адаптируется, постоянно плачет, наблюдаются нервные расстройства, обострение заболеваний и другие неприятные проявления, то лучше еще на год оставить его дома. Чрезмерные психологические нагрузки грозят в будущем серьезными проблемами.

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Дети от 3 до 4 лет

По мнению психологов, это оптимальный возраст, когда нужно отдавать ребенка в садик. На это есть ряд обоснований:

Возрастные кризисы (2 и 3 лет) позади, до очередного кризиса (7 лет) еще далеко, а значит, ребенок психологически более стабилен, не подвержен перепадам настроения. С трех-, четырехлетним ребенком легче найти общий язык, чем, например, с двухлетним, который во что бы то ни стало стремиться настоять на своем. Ребенок уже социально адаптирован, умеет следовать правилам, понимает, что от него требуют взрослые, выполняет поручения. Речь ребенка хорошо развита, понятна и логична, окружающие без труда понимают его. В возрасте от 3 лет ребенку необходимо общение со сверстниками, ему становится мало окружения родителей. Он способен подолгу играть со сверстниками, обучаясь во время игры. Развиты социально-бытовые навыки: самостоятельно ест, убирает за собой, моет руки, умывается, умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать вещи. Физиологические потребности дети после 3 лет способны контролировать даже во сне, просыпаясь, если захотят в туалет.

Конечно, все эти навыки должны прививаться родителями. Некоторые малыши в 2-3 года умеют делать все перечисленное, другие и в 5 лет с трудом одеваются. На самом деле, это не только облегчает работу воспитателей, но и делает пребывание ребенка в дошкольном учреждении комфортным. Он уже самодостаточен, многое может выполнить сам, поэтому не испытывает психологического дискомфорта.

На самом деле, возраст, в котором маме следует отдавать ребенка в детский сад, не так важен, как наличие тех или иных навыков, показателей готовности малыша остаться без родителей на длительное время. Прежде всего, обращается внимание на то, как он строит общение с окружающими, как он воспринимает отсутствие матери, насколько развиты его социально-бытовые навыки.