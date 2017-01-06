Отруби – побочный продукт переработки разных злаков. Чаще всего это овес, рожь или пшеница. Намного реже встречается рис. Тем не менее, это ничуть не уменьшает его пользу. Грубые волокна рисовых отрубей обладают множеством полезных свойств, незаменимы в диетическом питании и должны присутствовать в рационе человека, который заботится о своем здоровье.

Польза рисовых отрубей

Основное полезное свойство зерновых оболочек – способность очищать организм от шлаков, токсинов, аллергенов. Шелуха впитывает воду, набухает, но при этом не растворяется. Рисовые отруби транзитом проходят по пищеварительной системе, впитывают вредные вещества и выносят естественным способом из организма.

Чем полезны рисовые отруби:

Улучшают работу печени, почек и других органов выделительной системы. Снижают нагрузку при соблюдении строгих белковых диет. Способствуют похудению, хорошо насыщают, уменьшают чувство голода, выводят жир из организма. Снижают уровень холестерина в крови. Рисовые отруби помогают очистить сосуды, улучшают просветы, нормализуют циркуляцию крови и питание тканей. Усиливают моторику. При достаточном поступлении воды могут использоваться для лечения запоров, в том числе вызванных ленивым кишечником.

В оболочках рисового зерна содержатся витамины группы B, PP, E, K. Присутствует холин, кальций и калий, цинк, медь. Концентрация большинства веществ в оболочках намного выше, чем в очищенной мякине зерна.

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Как выбрать отруби

Рис бывает разных сортов и цвета, но в продаже чаще всего можно встретить обыкновенные коричневые отруби. Они представляют собой счищенные оболочки семян, достаточно грубые и шершавые. Допустимо наличие частиц зерна, околоплодника и зародыша. В составе должны присутствовать только рисовые отруби. Пищевые добавки и любые усилители вкуса снижают ценность.

Критерии качественного продукта:

отсутствие запаха;

пресный вкус без горечи;

сыпучесть.

При покупке важно обратить внимание на срок годности. Не стоит приобретать весовой продукт, так как при попадании влаги зерновые чешуйки быстро портятся. Желательно отдать предпочтение фасованным в герметичные пакеты рисовым отрубям. Через картонную коробку сложно оценить цвет, вид, сыпучесть и чистоту продукта.

Как подготовить продукт к употреблению

Рисовые отруби можно употреблять в сухом виде, ничего страшного не случится. Но и никакой пользы этот способ не принесет. Чтобы клетчатка начала действовать, грубые волокна нужно размочить. Только в набухшем виде они усиливают моторику кишечника, поглощают вредные вещества и начинают работать.

Размачивание рисовых отрубей:

Сухой продукт насыпать в миску. Перебирать или промывать его не нужно. Добавить кипяток, чтобы он на 2 см покрывал рисовые отруби. Размешать, накрыть, оставить минимум на 20 минут. Лишнюю воду слить.

Набухшую шелуху можно употреблять в чистом виде, но гораздо удобнее и интереснее использовать в разных блюдах. Продукт добавляют в супы, салаты, выпечку. Часто совмещают употребление рисовых отрубей с кефиром. В этом случае сухую шелуху можно сразу заливать кисломолочным напитком и оставлять на несколько часов для разбухания.

Правила и дозировки

Максимальная суточная порция рисовых отрубей не должна превышать 30 г. Речь идет о натуральной шелухе, стесанной с зерна. Если используются гранулированные, прессованные или другие виды продукта, то дозировка определяется по данным на упаковке.

Основные правила:

Рисовые отруби считаются одним из самых мягких видов. Но начинать прием нужно с маленьких порций 5 г (1 ч. л.). За неделю доходят до 30 г. Помимо размачивания, дополнительно употребляется вода или другая жидкость, сразу нужно выпить не менее 200 мл. Отруби достаточно калорийные (316 ккал на 100 г). Если они употребляются с целью похудения, то лучше принимать в первой половине дня.

Использование для похудения

Рисовые отруби можно использовать вместо овсяных, пшеничных или любых других для похудения. Продукт помогает вывести из организма жир, вредный холестерин, способствует не только снижению веса, но и очищению кишечника. Благодаря высокому влагопоглощению и способности набухать, из 30 г сухой шелухи можно приготовить целую порцию каши. Получится идеальный и полезный вариант здорового завтрака, который до обеда избавит от чувства голода.

Другие варианты применения рисовых отрубей для похудения:

Разгрузочный день с кефиром. За сутки нужно съесть дневную порцию отрубей и 1 л обезжиренного кефира. Приготовление диетической выпечки. Отруби используются вместо муки. Из них можно готовить блинчики, кексы, пирожные, которые разнообразят рацион, но при этом не сильно отразятся на его калорийности. Замена одного из трех основных приемов пищи рисовыми отрубями.

Важно! Независимо от выбранного способа похудения обязательно употребление чистой воды. Растительная клетчатка будет работать только при поступлении 2,5 л в сутки. Недостаток жидкости приведет к запорам, зашлакованности и загрязнению организма.

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Использование в косметологии

Рисовые отруби активно используются в косметической промышленности Японии. Чаще всего жесткие оболочки добавляют в средства для очищения и отшелушивания. Они мягко и бережно освобождают поры от загрязнений, удаляют излишки жира, при этом смягчают кожу и не пересушивают. В древней Японии рисовые отходы часто использовали вместо мыла. Шелуху засыпали в тканевые мешочки, размачивали в воде, применяли для очищения кожи лица и тела. Некоторые средства можно приготовить в домашних условиях.

Рисовые отруби для умывания

Универсальное средство для всех типов кожи. Отруби измельчить в кофемолке, смешать с небольшим количеством воды до консистенции крема. Полученную массу нанести на кожу лица массирующими движениями, через 2 минуты смыть теплой водой.

Скраб из рисовых отрубей

Для скраба нужны сухие отруби, замачивать шелуху заранее не нужно. Небольшое количество продукта смешать с любой пенкой или гелем для умывания, нанести на очищенную от макияжа кожу, произвести легкий массаж, через 2 минуты смыть.

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Противопоказания

К употреблению рисовых отрубей нужно подходить осмысленно. Несмотря на огромную пользу для человеческого организма, продукт можно употреблять не всем. При наличии хронических заболеваний желательно проконсультироваться с врачом.

Основные противопоказания:

заболевания пищеварительной системы в период обострения;

индивидуальная непереносимость;

период беременности и грудного вскармливания;

детский возраст до 12 лет.

Нельзя совмещать прием рисовых отрубей и любых медицинских препаратов, витаминных комплексов. Чтобы лекарство успело подействовать, нужно сделать перерыв не менее 2 часов.