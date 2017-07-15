Руки женщины всегда на виду, состояние кожи и ногтей на них неизбежно накладывает отпечаток на впечатление при знакомстве и общении. Для придания им ухоженного вида салоны красоты предлагают не только различные варианты маникюра, скрывающие некоторые недостатки, но и процедуры для восстановления здорового состояния и укрепления ногтевой пластины. К ним относятся горячий маникюр, парафинотерапия, запечатывание воском, отбеливание, покрытие биогелем. Женщины, не имеющие времени и лишних средств, могут укрепить ногти в домашних условиях, используя натуральные продукты.

Причины проблем с ногтями и методы их профилактики

Структурной основой ногтевой пластинки является белок кератин, молекулы которого соединены дисульфидными связями. Эти связи образуются между двумя атомами серы, входящими в состав аминокислоты цистеина, и именно они обеспечивают прочность и твердость ногтя. Между слоями кератина находятся тонкие прослойки жира и воды, придающие эластичность и блеск. В составе ногтевой пластинки также присутствуют минералы: кальций, цинк, фосфор, селен и хром.

Прочность и здоровье ногтей зависят от генетических особенностей, питания, правильности ухода и частоты воздействия неблагоприятных факторов (моющие средства, холод, декоративные лаки и жидкости для их снятия, механическое повреждение).

Интересно: Ногти растут довольно медленно. За неделю их длина увеличивается примерно на 1 мм, а полное обновление занимает около 6 месяцев.

Чтобы укрепить ногти в домашних условиях, предупредить их расслаивание, замедление роста, потускнение и ломкость, следует придерживаться простых рекомендаций:

включить в рацион продукты питания, богатые полезными для ногтей витаминами (А, Е, Д, С, группы В) и минералами (Ca, Mg, Na, S, Se и другие);

минимизировать использование декоративных лаков;

не подпиливать ногти пилочками с металлическим покрытием;

надевать на руки защитные резиновые перчатки при мытье посуды или выполнении другой работы, при которой кожа рук контактирует с агрессивными средствами бытовой химии;

надевать варежки или теплые перчатки при выходе на улицу в мороз и холодную ветреную погоду.

На ногтевые пластинки следует периодически наносить защитные и укрепляющие средства, имеющиеся в продаже или приготовленные собственными руками.

Ванночки для ногтей

Ванночки для ногтей считаются одним из лучших укрепляющих средств. Для их приготовления в домашних условиях можно использовать косметические и эфирные масла, травяные отвары, морскую соль и другие доступные ингредиенты.

Масляная ванночка

Действие:

Устраняет ломкость и сухость, эффективна для восстановления ногтей после наращивания или длительного применения гель-лака.

Состав:

Оливковое, виноградное, касторовое, миндальное масло – 40–50 мл

Эфирное масло – 2–3 капли

Масляные растворы витаминов А и Е – по 3 капли

Применение:

Косметическое масло подогреть до теплого состояния на водяной бане. Добавить эфирное масло и витамины, перемешать. В полученный состав опустить кончики пальцев так, чтобы ногти были полностью покрыты масляной смесью. Выдержать 15 минут, затем протереть пальцы сухой салфеткой. Лучше всего выполнять такие ванночки на ночь, надевая до утра на руки после удаления излишков масла хлопчатобумажные перчатки.

При выборе эфирного масла следует учитывать особенности его действия. Например, масла лимона и бергамота слегка отбеливают ногти и убирают желтый оттенок, чайного дерева оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, а лаванды, иланг-иланга и розмарина предотвращает расслоение ногтевых пластин.

Ванночка с оливковым маслом, медом и яйцом

Действие:

Укрепляет ногтевые пластинки, делает их гладкими и блестящими, помогает при расслаивании, смягчает и увлажняет кожу рук.

Состав:

Оливковое масло – 30 мл

Мед – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Применение:

Смесь меда и оливкового масла подогреть при перемешивании на водяной бане. Добавить взбитое яйцо. В полученную теплую ванночку опустить руки. Через 20 минут сполоснуть их теплой водой и вытереть мягким полотенцем.

Ванночка с морской солью

Действие:

Укрепляет расслаивающиеся ногти, насыщает их минеральными веществами и стимулирует рост.

Состав:

Морская соль – 50 г

Вода – 200 мл

Раствор йода – 2 капли

Применение:

Морскую соль растворить в теплой воде, добавить йод. Погрузить в солевой раствор руки, выдержать 20 минут. По истечении времени сполоснуть проточной водой и смазать увлажняющим кремом. При расслаивании ногтей курс составляет 10 процедур, которые можно выполнять ежедневно или через день. В профилактических целях достаточно делать такую ванночку раз в неделю.

Рекомендация: Ванночки с солью сильно сушат кожу, поэтому для устранения небольшого дискомфорта после процедуры нужно обязательно смазать руки питательным или увлажняющим кремом.

Ванночка с лекарственными травами

Действие:

Укрепляет ногти, снимает воспаление и раздражение вокруг ногтевых пластин.

Состав:

Цветки ромашки – 1 ч. л.

Корень лопуха – 1 ч. л.

Трава зверобоя – 1 ч. л.

Вода – 500 мл

Применение:

Смесь лекарственных растений залить кипятком, накрыть крышкой и настоять 30 минут. Затем опустить в полученный настой кончики пальцев на полчаса. По истечении времени руки промокнуть сухой салфеткой. Применять 2 раза в неделю.

Желатиновая ванночка

Действие:

Питает и укрепляет ногтевые пластинки, придает им блеск, восстанавливает после частого покрытия лаком.

Состав:

Желатин – 1 ст. л.

Вода – 200 мл

Применение:

Желатин растворить в горячей воде. Дать слегка остыть и поместить на 15 минут в полученную желатиновую ванночку пальцы. Вымыть руки водой.

Маски для ногтей

Маски для ногтей и кожи рук наносятся легкими массажными движениями. Эффективнее всего их делать на ночь и оставлять состав до утра, надев сверху хлопковые перчатки. Самым простым вариантом маски для ногтей в домашних условиях является втирание в ногтевые пластины и кутикулу косметических масел (оливкового, миндального, персиковых и виноградных косточек, жожоба и других).

Маска с маслами и медом

Действие:

Питает, увлажняет, помогает при расслаивании ногтей.

Состав:

Мед – 1 ст. л.

Масло какао и кокоса – по 1 ст. л.

Применение:

Тщательно смешать указанные ингредиенты до получения однородной массы. Массажными движениями нанести на кисти рук и обильно втереть в ногти. Через 10 минут остатки средства удалить салфеткой.

Лимонная маска

Действие:

Помогает при ломкости, сухости и расслаивании, отбеливает пожелтевшие ногти, замедляет рост кутикулы.

Применение:

Лимон разрезать пополам и в каждую половинку погрузить кончики пальцев. Выдержать 15 минут, затем сполоснуть руки прохладной водой. Нанести питательный крем или масло. Выполнять с периодичностью 1–2 раза в неделю.

Маска с красным перцем

Действие:

Стимулирует микроциркуляцию крови и регенерацию клеток в области ногтей, активизирует их рост и улучшает цвет.

Состав:

Молотый красный перец - 1 ч. л.

Крем для рук – 1 ч. л.

Применение:

Порошок перца тщательно смешать с кремом до получения однородной кашицы. Распределить состав тонким слоем по поверхности ногтей. Через 15 минут смыть теплой водой и намазать руки кремом.

Крема и мази

На основе обычного крема для рук или детского крема можно приготовить полезные для ногтей укрепляющие средства.

Мазь с маслом календулы, желтком и пчелиным воском

Действие:

Питает, повышает прочность и стимулирует рост ногтей.

Состав:

Масло календулы – 40 мл

Вареный яичный желток – 1 шт.

Пчелиный воск – 5 г

Применение:

Воск растопить на водяной бане, затем добавить растёртый желток и масло календулы. Нагреть на водяной бане при перемешивании до получения консистенции сметаны. Нанести состав на пальцы, надеть перчатки и оставить на ночь.

Предупреждение: Перед первым использованием приготовленного домашнего средства для ухода за ногтями нужно убедиться в отсутствии аллергии на входящие в него компоненты, нанеся состав в небольшом количестве на внутренний сгиб локтя.

Крем с соком алоэ

Действие:

Укрепляет ногти, смягчает кутикулу, увлажняет кожу.

Состав:

Жирные сливки – 40 мл

Свежевыжатый сок листьев алоэ – 30 мл

Масло календулы – 30 мл

Облепиховое масло – 40 мл

Репейное масло – 50 мл

Применение:

Тщательно смешать до однородности перечисленные компоненты. Втереть состав в ослабленные ногти и кожу вокруг. Приготовленное средство подходит для длительного хранения в холодильнике и использования по мере необходимости.

Видео: Советы по уходу за ногтями от эксперта по домашней косметике