Афродизиаки - стимулирующие половое влечение, помогающие усилить потенцию и справиться с некоторыми сексуальными проблемами вещества. Результат их действия на человеческий организм идентичен гормональному всплеску: усиливаются кровообращение и сердцебиение, повышается сексуальное желание в результате выработки эндорфинов, известных как гормон радости и наслаждения. Это могут быть продукты питания или определенные ароматы. Достаточно знать, как правильно их использовать, чтобы очаровать любого мужчину и заставить его забыть о существовании других женщин.

Что такое шпанская мушка

Наиболее действенным и сильным афродизиаком для женщин, дарованным природой, является небольшой жучок, известный в народе как шпанская мушка, или шпанка ясеневая (для более осведомленных в зоологии). Из шпанки изготавливаются пластыри, порошки, настойки и мази, которые можно приобрести в аптеке. Средство не имеет ни вкуса, ни запаха, настойка хорошо растворяется в напитке или еде, начинает действовать через 10 минут после приема.

У шпанки имеются серьезные ограничения. Афродизиаком она стала благодаря находящемуся в организме жучка кантаридину, по природе своей относящемуся к ядовитым веществам. При злоупотреблении отрицательно воздействует на органы пищеварения, нервную систему. Поэтому не стоит использовать шпанку чаще одного раза в месяц.

Продукты-афродизиаки

Лучше всего на женскую чувственность действуют продукты, богатые цинком, витаминами А, В1, Е, С. Употребление подобной пищи способствует выработке гормонов, снимает усталость, прибавляет силы и сексуальное влечение.

Компоненты для салата

Фенхель. Отличается сильным характерным запахом, но хорошо повышает женское либидо. Для заправки блюд можно использовать в сыром виде или семена.

Базилик. Итальянцы называют это растение «травой поцелуев», настолько горячо может закончиться ужин, если в салат добавить несколько его листиков.

Сельдерей. Сильный природный возбудитель, рекомендованный именно для женщин. Его специфический аромат активирует выработку феромонов, делает даму особенно чувствительной.

Помидоры. Названы «яблоком любви» не только благодаря сочному цвету. Они содержат мощный антиоксидант, способствующий половому влечению и неутомимости в постели.

Лук и чеснок. Повышает либидо благодаря содержанию большого количества витаминов и микроэлементов, особенно цинка. Подавить их неприятный аромат после употребления можно с помощью свежей петрушки, тоже являющейся афродизиаком.

Рекомендации: Не стоит использовать для приготовления салатов майоран. Эта очень популярная и универсальная для многих блюд трава способна «усыпить» любое, даже самое сильное желание.

Специи

Внести изюминку в любое блюдо и одновременно повысить свое либидо можно с помощью специй:

Шафран. Наиболее эффективные специи-афродизиаки для женщин. Идеально подходят для блюд из риса. Гвоздика. Усиливает приток крови к органам, слегка повышает температуру и значительно - энергию тела. Применяется для приготовления всех блюд, а в композиции с корицей - в десертах и напитках. Кардамон. Рекомендован при низком либидо. Изысканный вкус этой специи используется для заправки салатов, мясных блюд, ароматизации соусов (свежие или сухие листья) или десертов и творожных блюд (свежемолотый порошок). Несколько зерен кардамона в спиртных напитках сделает их неповторимыми. Мускатный орех. Значительно повышает желание и придает сил. Обладает мощным ароматом, чаще всего используется для ароматизации десертов. Горький перец. Придающий перцу жгучий вкус алкалоид капсалицин побуждает организм к усиленной выработке эндорфинов.

Афродизиаком может стать любая обладающая сильным ароматом и насыщенным вкусом специя. Это объясняется реакцией человеческого организма на агрессивные для него показатели, воспринимаемые как стресс. В результате активизируется выработка эндорфина.

Фрукты

Редко когда в кинофильмах эротические кадры соблазнения противоположного пола обходятся без ароматной клубники, да еще со сливками. Даже специфический киножанр назван в ее честь – «клубничка». Она действительно, как и ее лесная родственница, земляника, является мощным стимулятором женского желания и сексуальности.

Другие фрукты-афродизиаки:

Благодаря высокому содержанию цинка малину можно назвать природным аналогом «виагры» для женщин. Виноград способствует выработке половых гормонов. Абрикос и персик повышают сексуальное влечение. Яблоко не зря названо запретным плодом в раю для Адама и Евы. В его состав входит вещество, по своему действию схожее с женским гормоном эстрадиолом. Именно этот гормон является основным винтиком в механизме женского возбуждения.

Прекрасным решением станет десерт - фруктовый салат. Усилить его свойства можно, если полить сверху шоколадом или посыпать шоколадной крошкой. Черный шоколад – эффективный афродизиак, способствующий выработке гормона эмоционального наслаждения, эндорфина, у женщин.

Напитки

Травяной чай с особыми компонентами может не только стать логическим завершением романтического ужина, но и предисловием к более интимным отношениям. Наиболее эффективными являются полынь и женьшень. Полынь стимулирует выработку феромонов, способствует повышению энергетики, наделяет сексуальной привлекательностью. Женьшень убирает усталость, прибавляет энергию и делает женщину очень страстной. Их можно заваривать как обычный чай по отдельности или в композиции с другими травами, подавляющими горечь полыни и добавляющими более приятный аромат.

Чай из полыни

Чайную ложку полыни залить стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Настаивать сутки. Настой процедить, добавить мед и лимон по вкусу. Хранить такой напиток можно в холодильнике не более двух суток. Перед употреблением подогревать до приятной для питья температуры.

Настой из женьшеня

Столовую ложку женьшеня залить двумя стаканами горячей воды, но не кипятком (80-84°). Настаивать два часа. Выпивать напиток перед близостью. Для улучшения вкуса и поднятия сексуального настроения можно в чай добавить немного тертого имбиря.

Важно: На афродизиаки для женщин не распространяется известная пословица «маслом кашу не испортить». Передозировка вызовет обратный желаемому эффект, значительно понизив либидо.

Романтический ужин не должен бить слишком калорийным и объемным. Ведь это не повод для насыщения желудка, а приятная прелюдия к любви. Поэтому из-за стола желательно вставать с легким чувством голода. Переполненный желудок сведет на нет действие любого афродизиака.

Видео: Афродизиаки любви. Продукты, усиливающие желание

Ароматы на службе любви

Обоняние – самое важное для человека чувство, напоминающее о его животном происхождении. Можно весьма успешно манипулировать первичными животными инстинктами, среди которых выделяется тяга к продолжению рода, если немножко разбираться в предназначении определенных ароматов и правильно их использовать.

Женщина может ничем не привлекать мужчину, пока он не вдохнет ее запах, вдруг неожиданно взбудораживший кровь и вызвавший непреодолимую тягу к ней. Важно правильно подобрать свой неповторимый аромат, не забывая об индивидуальном запахе. Одни и те же духи имеют совершенно различные оттенки на коже разных людей.

Любой, даже самый приятный запах не должен открывать двери впереди своей обладательницы и виться шлейфом позади на десятки метров. Он должен быть едва ощутимым, вызывать не только желание вдохнуть, но и приблизиться, чтобы его ощутить. Только в этом случае женщина достигнет желаемого эффекта заинтересовать мужчину, а не станет для него очередной представительницей парфюмерного магазина.

Духи с феромонами

Женщины выбрасывают огромные суммы, чтобы приобрести флакончик духов с феромонами. Но результат оказывается совершенно иным, чем мечталось. А причина разочарования кроется в том, что феромоны в духах не принадлежат человеку, а синтезируются из наиболее приближенных по химической формуле веществ, вызывающих половое влечение у млекопитающих. Успех от таких духов бывает всего лишь в случае, когда их аромат очень понравился мужчине.

Лучше приобрести духи с вытяжками трав и эфирными компонентами, в действительности притягивающие внимание мужчин, вызывающие у него сексуальное желание, повышающие собственное либидо и снимающие усталость. Да и обойдутся они намного дешевле, чем те, на упаковке которых стоят заветные слова «с феромонами».

Духи-афродизиаки в домашних условиях

Сексуальный аромат можно приготовить в домашних условиях. Он будет неповторимым, идеально подходящим своей обладательнице, что практически невозможно угадать с промышленными духами. А его эксклюзивность навсегда привяжет мужчину, однажды его вдохнувшего и не сумевшего забыть. Ведь такой запах будет единственным во всем мире и принадлежать только его любимой женщине.

Базой может служить медицинский спирт или растительное масло без запаха (оливковое, из ростков пшеницы, миндальное). Ароматные отдушки – обладающие свойствами афродизиаков сухие травы, аромамасла. Хранить духи желательно в темном стеклянном флаконе под плотной крышкой.

Рекомендация: Духи следует наносить на точки пульсации: сгибы локтей и под коленками, запястья, ямка у шеи между ключицами, в центре декольте. Можно брызнуть несколько капель на расческу и расчесать сухие волосы. Тогда при малейшем их увлажнении (повышенная влажность воздуха или просто пот) нежный аромат будет окружать прическу.

Видео: Как сделать духи в домашних условиях

Эфирные масла-афродизиаки

Некоторые эфирные масла обладают свойствами афродизиаков, повышая желание, прибавляя сил, расслабляя и раскрепощая. Наиболее возбуждающим действием для обоих партнеров обладает иланг-иланг. Этот эфир используют как самостоятельное средство для аромалампы или аромакулона. Для усиления действия желательно использовать композиции из нескольких масел.

Для повышения женской чувствительности

Масла розы и жасмина - по 4 капли

Масла бергамота и сандала - по 2 капли

Смесь нежности и чувственности

Масла мяты и бергамота - по 2 капли

Масло сандала - 3 капли

Масло нероли - 4 капли

Тонизирующая, повышающая желание, придающая силы композиция

Масла майорана и кедра - по 2 капли

Масло можжевельника - 3 капли

Использовать аромамасла-афродизиаки можно двумя способами: через дыхательные пути и через кожу. Для создания интимной обстановки лучше применять аромалампу, насыщающую комнату легким возбуждающим ароматом. Аромаванна и аромамассаж – пик наслаждения в ожидании близких отношений.

Кожа долго сохраняет запах и принятая за час до свидания ванна с маслами-афродизиаками придаст ей неповторимый манящий аромат. Готовить ароматную купель следует из расчета капля аромасмеси на 20 литров воды. Продолжительность процедуры - 20-30 минут. Температура воды 35-40°. Перед ней желательно принять душ и убрать косметику.

Массаж с эротическими маслами не только повысит женское либидо, но придаст ощущение легкости и молодости в теле, поднимет настроение, поможет почувствовать себя счастливой и желанной. Желательно, чтобы массажист был противоположного пола. Мужская энергетика значительно усилит действие процедуры.

Предупреждение: Перед применением ароматических афродизиаков для женщин необходимо проверить кожу на чувствительность и аллергическую реакцию. Нужно использовать только качественные масла проверенных изготовителей и четко придерживаться рецептуры.

Прибегая к помощи афродизиаков, не стоит забывать, что либидо в большей степени зависит не от них, а от эмоционального состояния женщины. Приятный комплимент, охапка любимых цветов, отлично «севшее» платье или удачная стрижка подействуют на сексуальное желание гораздо эффективней, чем самый мощный и проверенный афродизиак.