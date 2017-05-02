Нежные, мягкие и чувственные женские губы всегда привлекают внимание мужчин. Но часто на пути к этому совершенству становятся такие препятствия как ветер, мороз, холод, жара, некачественная помада. В результате кожа становится сухой, обветренной и может покрыться трещинками. Чтобы предотвратить и устранить такие изменения, ей необходим своевременный уход. Зимой обязательным является применение скраба для губ, обеспечивающего очищение и глубокое проникновение питательных веществ. Лучше использовать средства домашнего приготовления с натуральным составом.

Полезные свойства

Скраб, приготовленный в домашних условиях исключительно из натуральных компонентов, оказывает следующее действие на кожу губ:

смягчает;

увлажняет;

делает более ярким и выразительным естественный цвет;

устраняет шелушение и микротрещинки;

очищает, мягко удаляя загрязнения и омертвевшие клетки;

выравнивает поверхность;

улучшает кровообращение (за счет массажа во время нанесения состава);

насыщает питательными веществами.

Результаты после использования скраба для губ будут заметны сразу. Однако только регулярный пилинг станет хорошей профилактикой таких проблем, как пересыхание, обветривание, шершавость, возрастные изменения в виде морщинок, фотостарение под действием ультрафиолетовых лучей.

Совет: Особенно полезно проводить пилинг для губ зимой с целью защиты кожи от резких перепадов температуры и для дополнительного питания.

Основные правила применения

Пилинг губ при помощи домашнего скраба рекомендуется выполнять один раз в неделю при наличии шелушения и растрескивания или дважды в неделю в профилактических целях, если кожа полностью здорова. При выполнении процедуры следует придерживаться такого порядка:

Подготовка. Необходимо удалить помаду или блеск, смочить в емкости с горячей водой небольшой кусочек натуральной мягкой ткани или ватный диск. Отжать его и приложить к губам на 5–7 минут, после чего впитать остатки воды салфеткой. Нанесение. На сухие губы нанести приготовленный для пилинга состав и аккуратно помассировать их круговыми движениями по всей поверхности пальцем или зубной щеткой с мягкой щетиной в зависимости от консистенции используемых компонентов. Затем оставить средство для впитывания на указанное в рецепте время. Смывание. После окончания воздействия следует смыть остатки средства теплой водой или травяным отваром и промокнуть рот бумажным полотенцем. Увлажнение и питание. В самом конце надо нанести на губы маску, крем или бальзам с увлажняющим или питательным действием.

Скраб рекомендуется делать исключительно из свежих продуктов непосредственно перед применением в количествах на 1–2 раза, так как он не предназначен для длительного (более 7 дней) хранения. Если приготовленного объема хватает на две процедуры, то после первой оставшуюся часть средства нужно перенести в стеклянную баночку и поставить в холодильник.

Важно: Скраб для губ из-за высокой чувствительности данной зоны должен иметь мягкую и нежную консистенцию, не содержать слишком крупных и жестких частиц отшелушивающих компонентов, а также обладать приятным вкусом и ароматом.

Рецепты натуральных скрабов

Скраб для губ в домашних условиях обычно готовится из тех продуктов, которые всегда есть под рукой у каждой хозяйки. В качестве абразивных составляющих используют сахар, засахаренный мед, мелкую соль, соду, молотые орехи и кофе, а для основы берут сливочное и растительные масла, сливки, сметану, пюре из свежих фруктов. В зависимости от сочетания компонентов средство может в большей степени очищать, увлажнять, насыщать питательными веществами, способствовать регенерации тканей или защищать от негативных внешних факторов.

Омолаживающий скраб

Состав:

Сахар (белый или коричневый) – 3 ч. л.

Сок грейпфрута – 2 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Применение:

Мед немного подогреть на водяной бане. Сахар соединить со свежевыжатым грейпфрутовым соком, добавить мед и оливковое масло. Втирать средство в течение 30 секунд, а потом смыть.

Питательный скраб

Состав:

Мед – 1 ч. л.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Применение:

Смешать до однородности мед с содой, добавить оливковое масло. Массажными движениями распределить смесь по губам, выдержать 2 минуты, протереть ее остатки салфеткой и умыться. При слишком чувствительной коже вместо меда в данном рецепте в качестве абразивного компонента можно взять молотый кофе и корицу.

Освежающий мятный пилинг

Состав:

Сахар – 20 г

Эфирное масло мяты – 1 капля

Мед – 15 г

Оливковое масло – 7 г

Применение:

Сахар соединить с медом и оливковым маслом, добавить масло мяты и при перемешивании влить в массу немного воды до консистенции пасты. Нанести полученный домашний скраб на губы массажными движениями до полного впитывания. Через 20 минут протереть остатки влажным хлопковым платочком.

Смягчающий скраб с орехами

Состав:

Орехи (миндаль, кешью, арахис, фундук) – 2–3 шт.

Глицерин – 4–5 капель

Применение:

Выбранные орехи для размягчения замочить на 8–10 ч в воде. Затем измельчить и добавить в полученную массу глицерин. Намазать смесь на губы, выдержать несколько минут и смыть.

Отшелушивающее средство с манной крупой

Состав:

Манка – 15 г

Мед – 4-5 г

Применение:

Манную крупу смешать с медом. Нанести скраб на губы, помассировать 2 минуты и смыть.

Нежный скраб с рисовой мукой

Состав:

Рис – 1 ч. л.

Творог (нежирный) – 2 ч. л.

Оливковое масло – ½ ч. л.

Применение:

Рис измельчить в кофемолке до состояния муки, добавить к ней творог и оливковое масло. Распределить массу по губам, помассировать 2–3 минуты и смыть.

Cкраб с аспирином для обветренных губ

Состав:

Аспирин – 1 табл.

Сахар – 4 г

Масло жожоба – 1 мл

Глицерин – 1 мл

Применение:

Таблетку аспирина раздавить, соединить полученный порошок с сахаром, добавить масло жожоба и глицерин, тщательно перемешать. Намазать полученным скрабом губы и сделать массаж в течение 2–5 минут. Смыть остатки средства и смазать губы вазелином.

Очищающее средство с клубникой

Состав:

Лимонный сок – ½ ч. л.

Мед – 4–5 г

Оливковое масло – 15 мл

Сахар – 8 г

Клубника – 1–2 ягоды

Применение:

Ягоды вымыть, очистить от хвостика и размять в пюре, добавить масло, мед, свежевыжатый сок лимона, сахар и быстро перемешать. Полученную пасту нанести на губы, выдержать 5–10 минут, сделать массаж и смыть остатки средства.

Питательный творожный скраб

Состав:

Творог (нежирный) – ½ ч. л.

Измельченные овсяные хлопья – ½ ч. л.

Мед – ½ ч. л.

Применение:

Тщательно перемешать все указанные ингредиенты. Намазать смесь на кожу губ массажными движениями, выдержать 2 минуты и смыть.

Восстанавливающее средство

Состав:

Коричневый сахар – 8 г

Масло виноградных косточек – 1 мл

Корица – щепотка

Эфирное масло корицы – 1 капля

Применение:

Перемешать до однородности перечисленные выше компоненты. Распределить состав массажными движениями, выдержать 10 минут и смыть.

Видео: Рецепт помады-скраба для губ

Меры предосторожности

Использование скрабов противопоказано, если на губах или рядом с ними имеются:

кровоточащие ранки; заеды; язвочки; воспаления, покраснения; высыпания (герпес).

Несмотря на натуральный состав и отсутствие отдушек, консервантов и стабилизаторов скрабы для губ, приготовленные в домашних условиях, в редких случаях могут вызвать аллергическую реакцию. Чаще всего это происходит при использовании смесей, включающих мед, цитрусовые, свежие фрукты, эфирные масла. При появлении любых негативных реакций со стороны кожи (покраснение, зуд, сыпь) после нанесения средства следует немедленно смыть его водой. С осторожностью надо применять составы, содержащие соль или соду, которые могут оказывать раздражающее действие на кожу.

Важно: После пилинга губ не рекомендуется сразу выходить на улицу, если же существует острая необходимость выйти, то нужно воспользоваться защитным бальзамом.

Видео: Рецепты пилингов для губ