Банан – это уже давно не экзотика. Продукт активно используется в рационе детей и взрослых. Он часто фигурирует среди продуктов первого прикорма и вводится на первом году жизни. Бананы удобно есть дома или в дороге. Их употребляют в свежем виде, готовят выпечку, коктейли, десерты. Все это хорошо для среднестатистического человека. Будущих же мам волнует, можно ли им есть бананы.

Польза бананов при беременности

Во время беременности ЖКТ испытывает большие нагрузки. Именно в это время зачастую появляются нарушения в пищеварении, запоры, изжога и другие неприятности. Бананы помогут с ними справиться. В плодах содержится клетчатка, улучшающая кишечную проходимость и предотвращающая скопление каловых масс. Фрукт обволакивает слизистые пищеварительных органов, снижает жжение, помогает справиться с изжогой.

Бананы богаты витаминами и минеральными веществами, необходимыми при беременности:

Цинк. Необходимый элемент для развития плода. Вещество участвует в развитии вкусовых рецепторов ребенка. Калий. Помогает справиться с такими частыми проблемами при беременности, как отеки, повышенное артериальное давление, судороги. Витамин B6. Он важен на любом сроке беременности, но особенно полезен в первом триместре, так как снижает тошноту и другие проявления токсикоза. Участвует в формировании и развитии кровеносной системы плода. Фолиевая кислота. Участвует во многих процессах, но особенно важна ее роль в развитии нервной системы малыша.

Бананы содержат эндорфины, полипептидные химические соединения, которые называют гормонами радости. Эти вещества поднимают настроение, дарят спокойствие, помогают избавиться от депрессии, плаксивости, поддерживают спокойный эмоциональный фон, что очень важно во время беременности.

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Нормы употребления бананов

Чувствительность организма повышается. Любой продукт, даже привычный, может вызвать аллергию, стать причиной кожных высыпаний, расстройства пищеварения или стула. Поэтому важно не злоупотреблять едой, какой бы полезной она ни была.

При чрезмерном употреблении бананы могут стать причиной повышенного газообразования. Явление неприятное, приносит определенные неудобства. Нормой является употребление 1-2 средних плодов в сутки.

Как правильно выбрать банан

Бананы при беременности есть можно, нужно, и они очень полезны. Но только при условии выбора правильного и безопасного фрукта. В противном случае употребление продукта может обернуться неприятными последствиями.

Критерии выбора хорошего банана:

Окраска. Зеленые и желтые бананы с чистой, твердой кожурой будут невкусными. Также стоит проходить мимо плодов с темной шкуркой. Несмотря на их спелость, в плоде начались процессы гниения. Идеальный вариант – желтый банан с мелкими тигровыми точками. Размер. Крупные, длинные и ровные плоды чаще всего кормовых сортов. Хорошие и вкусные фрукты имеют средний или мелкий размер. Запах. Сладкий, натуральный, спелый банан имеет божественный аромат, который чувствуется на расстоянии. Если у закрытого плода нет запаха, то и хорошего вкуса от него ожидать не стоит. Качество. Самый простой способ определения безопасного продукта – попросить сертификат. Документ должны предъявить по первому требованию, независимо от размеров и месторасположения торговой точки.

Важно! Недозрелые бананы проигрывают не только во вкусе. В них содержится нерастворимый тонким кишечником крахмал, вызывающий повышенное газообразование. Это опасно при беременности, может привести матку в тонус.

Как правильно хранить бананы

Часто можно наблюдать связку бананов в корзинке с другими фруктами на столе. Это самая большая ошибка. При таком хранении желтый плод быстро потемнеет, в нем начнутся гнилостные процессы. При беременности употреблять перезрелые плоды нельзя. Хранить бананы нужно при температуре от 13 до 17°C. Если нужно затормозить созревание, то температуру понижают до 8-10°C. Также этому помогут зеленые яблоки или груши, помещенные в один контейнер с банановыми связками.

Съесть свежий банан нужно в течение часа после очищения. Желательно не допускать потемнение мякоти. При необходимости сохранить дольше очищенный фрукт его помещают в контейнер с герметичной крышкой, а затем в холодильник. В таком виде продукт хранится не более 6 часов.

Мякоть банана надежно защищена кожурой. Поэтому плод считается относительно безопасным. Его удобно использовать в дороге. Продукт выручит при неожиданном появлении чувства голода, избавит от необходимости покупать еду на улице, послужит полезным перекусом.

Важно знать! Кожура обрабатывается воском, химикатами, на ней скоплено огромное количество микробов. Перед употреблением недостаточно просто ополоснуть продукт. Нужно тщательно его вымыть теплой водой с мылом.

Употребление сушеных бананов

Кроме свежих плодов, в пищу беременным женщинам можно употреблять сушеные бананы. Это замечательный вариант, который обычно представлен в виде чипсов или вяленых плодов мелкого размера. Если переработка плодов проводилась согласно всем правилам и нормам, в продукте сохраняются все ценные вещества.

Сушеные бананы во время беременности станут прекрасной альтернативой конфетам, пирожным и другим вредным сладостям. Продукт можно употреблять в чистом виде либо добавлять в десерты, творог, каши. Только нужно помнить, что за счет снижения влажности, калорийность сухого продукта намного выше, чем свежего аналога. Точные данные указаны на упаковке.

Важно! При выборе сушеного или вяленого продукта нужно обратить внимание на состав. В нем не должно быть диоксида серы и других искусственных добавок.

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Чем могут быть вредны бананы

Несмотря на всю пользу бананов, при беременности в некоторых случаях они могут нанести вред. Прежде чем начать поправлять и укреплять здоровье экзотическим фруктом, стоит изучить противопоказания. Как и любой другой продукт, банан может вызвать аллергическую реакцию. Основные противопоказания:

сахарный диабет;

тромбофлебит, варикозное расширение вен;

гипотония;

повышенная кислотность желудка.

Не стоит забывать про высокую калорийность бананов. Энергетическая ценность свежего продукта составляет 200 ккал на 100 г. Если прибавка веса превышает допустимые нормы, стоит ограничить употребление продукта до двух раз в неделю.