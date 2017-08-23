Избавиться от лишнего жира и веса можно разными способами. Чаще всего используются диеты, правильное питание, спорт, разгрузочные дни. Все это не дает быстрого результата, требует определенных усилий и временных затрат. Существуют специальные жиросжигатели для ускорения похудения женщин. Они повышают эффективность тренировок, помогают быстрее добиться результата, но только при грамотном выборе и адекватном применении.

Жиросжигатели из аптеки и магазинов спортивного питания

Искусственные жиросжигатели и помощники похудения чаще всего представлены в виде порошков, таблеток, капсул. Они продаются в аптеках, магазинах спортивного питания, предназначены для самостоятельного домашнего использования.

Ассортимент жиросжигателей для женщин огромный, но все доступные средства можно разделить на несколько категорий по действию. Препараты ускоряют обменные процессы, утоляют голод или просто создают ощущение сытости, выводят лишнюю жидкость из организма, дарят энергию и способствуют усиленному сжиганию калорий. Некоторые объединяют в себе несколько этих свойств.

Основные виды жиросжигателей:

Термогеники. Жиросжигатели этого вида выделяются эффективностью, быстрым действием, они ускоряют обменные процессы, стимулируют нервную систему, повышают температуру и давление, притупляют аппетит, иногда полностью подавляют чувство голода. В составе присутствуют такие вещества, как кофеин, таурин, холин, гуарана и фруктовые кислоты. Липотропики. Очень эффективные, но мягкие по действию средства с хромом, карнитином, лецитином. Помогают переносить и утилизировать жиры, активизируют межклеточный обмен. Аноректики. Жиросжигатели этого вида также отличаются высокой эффективностью, килограммы уходят очень быстро, жировая прослойка тает за счет притупления чувства голода. Иногда аппетит может совсем исчезнуть. Такие жиросжигатели имеют много противопоказаний, применение требует контроля врача, препараты чаще всего рецептурные и просто так купить их сложно. Диуретики. Простым языком – мочегонные средства. Препараты не обладают длительным эффектом, но помогают вывести лишнюю воду, избавиться женщинам от отеков, которые мешают сжиганию жира. Диуретики доступные и недорогие, есть средства полностью природного происхождения.

Важно! Все жиросжигатели имеют противопоказания (беременность, период лактации), возрастные ограничения. Дополнительно есть заболевания, при которых нельзя использовать конкретные препараты женщинам. В целях безопасности и сохранения здоровья желательно изучить информацию до применения.

Правила приема жиросжигателей

О жиросжигателях ходит много слухов, не всегда отзывы положительные и восторженные. Женщины часто отмечают полную потерю аппетита или сна, сухость во рту, нервное перенапряжение, плаксивость. На самом деле, большинство побочных эффектов возникает из-за неадекватного или длительного применения.

Основные правила:

Важно покупать жиросжигатели, которые произведены известными фирмами и специально для женщин. У сомнительных препаратов и действие будет такое же. Нельзя превышать указанный в инструкции курс. Нельзя принимать жиросжигатели без перерыва или сокращать его продолжительность. При появлении тошноты, головокружения, сыпи и других неприятных побочных эффектов нужно незамедлительно прекратить прием жиросжигателей. При ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу. Нельзя пить жиросжигатели перед сном, если они для этого не предназначены (например, Турбослим-ночь). В противном случае есть вероятность получить бессонницу, нервное истощение. Нужно пить много воды, так как усиливается потоотделение, требуется выводить продукты распада, да и в целом похудение без жидкости будет происходить медленней. Важно одновременно вместе с жиросжигателями принимать витамины. Обязательный контроль питания. Нужно следить за порциями и калорийностью, при систематическом переедании ни один жиросжигатель не поможет. Еще одна возможная проблема – полное отсутствие аппетита. Допускать этого нельзя.

Дополнительно нужно внимательно изучить инструкцию препарата, лучше до его приобретения и использования, чтобы не тратить деньги напрасно. Сейчас в сети можно найти все данные о любом жиросжигателе, с отзывами, составами, противопоказаниями. Самая достоверная информация на официальных сайтах производителей. Некоторые предоставляют бесплатные консультации врачей, диетологов, что является дополнительным плюсом и очень удобно.

Топ-5 популярных жиросжигателей

В каждой группе огромное количество препаратов и БАДов от разных производителей, плюс множество аналогов. Есть очень эффективные средства, есть бесполезные, а есть популярные. Они пользуются спросом, активно покупаются и употребляются.

L-karnitin

На самом деле, это не жиросжигатель в прямом смысле слова и не химическое вещество, а полезная аминокислота. Она транспортирует жирные кислоты в места расщепления, помогает перерабатывать жировые запасы в энергию. Л-карнитин (L-karnitin, L-карнитин) эффективно работает только в контакте с правильным питанием и регулярными тренировками. Похудение будет происходить активнее и быстрее. Безопасный препарат, есть недорогие варианты от отечественных производителей.

SAN Tight

Жиросжигатель на основе высококачественных трав, кофеина, синефрина с йохимбином. Все экстракты имеют первый класс чистоты. Есть несколько видов препарата. В составе присутствуют психотропные вещества, стимулирующие нервную систему, повышающие температуру тела, ускоряющие обменные процессы. Доступное, распространенное средство, которое есть во многих магазинах спортивного питания.

Dren

Запатентованный препарат, который уменьшает уровень липидов в жировой ткани. Кроме жиросжигающего эффекта, Dren активирует выработку серотонина – гормона радости. Это предотвращает появление неприятных побочных эффектов: сонливости, плохого настроения, раздражительности, головных болей.

Субутромин

Жиросжигатель обладает психотропным действием и блокирует отвечающие за аппетит участки мозга. Очень важно предварительно согласовать прием суботромина с врачом. Препарат требует точного подбора дозировки, есть противопоказания.

Турбослим

Целая линейка средств для похудения, в которую входят капсулы, таблетки, чаи и кофе. Турбослим подкупает своей доступностью и дешевизной, его можно легко купить в любой аптеке и даже без рецепта. Есть средства с дренажным, мочегонным, бодрящим эффектов. Его действие спорное. Кто-то утверждает, что Турбослим эффективно утоляет чувство голода, дарит энергию, помогает забыть о еде. Другим людям он не помогает. Все индивидуально, но БАДы этой линейки остаются очень популярными.

Натуральные пищевые жиросжигатели

Кроме аптечных и спортивных жиросжигателей, есть не менее эффективные натуральные продукты, которые также способствуют похудению. В отличие от предыдущей группы, они не пестрят негативными отзывами, дешевые, доступные и абсолютно безопасные для здоровья. Единственный минус – медленное действие и не такая высокая эффективность.

Жиросжигатели на кухне

Все продукты для похудения можно условно разделить на две группы: одни виды помогают расщеплению и сжиганию жира, на переваривание других видов организм тратит больше калорий, чем они дают.

Список помогающих худеть продуктов и напитков:

грейпфруты;

ананасы;

имбирь;

красный перец;

корица;

зеленый чай;

сельдерей;

лимон.

Ко второй группе жиросжигателей относятся низкокалорийные белки (куриное филе, обезжиренный творог и кефир, белая рыба) и свежие овощи без крахмала (капуста, огурцы, редис, кабачки, помидоры). То есть все то, что можно найти в рационе женщины на правильном питании и не имеющее высокой калорийности. Сырые растительные продукты дополнительно содержат клетчатку, которая также способствует очищению кишечника и похудению.

При грамотном построении рациона можно быстро и сытно худеть, организм будет получать все необходимое, очищаться от шлаков и токсинов. При этом важно не снижать минимальную суточную калорийность рациона 1200 ккал, не ограничивать полностью жиры. В противном случае у женщин может нарушиться гормональный фон и менструальный цикл, появятся проблемы с волосами, кожей, зубами.

Видео: Татьяна Рыбакова про L-карнитин

Рецепты жиросжигателей для женщин (напитки)

Все продукты, которые помогают похудению, женщины могут смело добавлять в рацион, делать любимые блюда полезней и разнообразней. Но лучше всего жиросжигатели действуют в виде напитков. Их употребляют вместо перекусов, вечерних приемов пищи, некоторые вполне заменят питьевую воду (например, «Сасси»). Напитки заполняют желудок, создают ощущение сытости, очень полезные и вкусные.

Замечательным средством для похудения являются смузи. Они сейчас очень популярны. Нужно только выбирать правильные овощи, не использовать сладких ягод и фруктов. В смузи также можно добавлять разные пряности и специи, усиливающие обмен веществ.

Кефирный коктейль с имбирем и корицей

Действие:

Подавляет аппетит, согревает, ускоряет метаболизм.

Состав:

Кефир обезжиренный – 200 мл

Имбирь сухой – 2 г

Перец красный – 1 щепотка

Корица – 0,3-0,5 ч. л.

Применение:

Отмерить нужное количество кефира, добавить в коктейль остальные ингредиенты по списку. Размешать, настоять 5 минут. Количество перца и корицы можно регулировать. Сухой имбирь разрешено заменять свежим натертым корнем, но количество увеличивается в 3 раза. Коктейль заменяет перекус, но лучше его пить на ночь в качестве позднего ужина.

Вода «Сасси» для похудения

Действие:

Напиток освежает, утоляет жажду, очищает организм и наполняет витаминами, способствует расщеплению жиров и похудению.

Состав:

Вода – 3 литра

Огурец свежий – 1 шт.

Мята – 10-12 листочков

Лимон – 1 шт.

Натертый корень имбиря – 1 ч. л.

Применение:

Огурец вымыть, нарезать тонкими кружочками, можно не очищать. Переложить в большой графин. Добавить натертый имбирь и лимон, порезанный дольками. Цедру с цитруса снимать не нужно. Листочки мяты промыть, порвать руками и пересыпать к остальным ингредиентам. Добавить очищенную холодную воду. Размешать. Накрыть, оставить на ночь. С утра можно начинать пить настоянную воду, в которую перешли ценные вещества из жиросжигателей. Лучше употреблять ее между приемами пищи.

Чай имбирный с лимоном

Действие:

Выводит лишнюю воду из организма, ускоряет обмен веществ, способствует похудению.

Состав:

Чай зеленый – 1 ч. л.

Лимон – 2 дольки

Имбирь свежий – 5 г

Вода – 450 мл

Мед по желанию

Применение:

Воду вскипятить, оставить на 3 минуты, чтобы она немного остыла, примерно до 90°C. В термос положить дольки лимона, засыпать сухой зеленый чай, можно добавить часть черной листовой заварки, но не больше половины. Корешок имбиря порезать тонкими пластинками, пересыпать в термос. Горячей водой, но не кипятком, залить содержимое, закрыть. Дать настояться напитку 30 минут. По желанию добавить ложку меда.

Видео: Напиток из имбиря и лимона