Беременная женщина особенно тревожится за свое здоровье, потому что переживает не только за себя, но и за будущего малыша. При беременности возникают непредсказуемые реакции организма и непонятные симптомы. Например, изменился цвет выделений. Что это – временное отклонение или серьезная проблема? Женщина начинает переживать и, как правило, не зря. В этот период организм ослаблен, подвержен воздействию инфекции, а любая болезнь отражается на здоровье малыша и самой будущей мамы. Не стоит сразу паниковать, но поделиться своими тревогами с врачом надо обязательно.

Нормальные выделения при беременности

После того как зародыш закрепляется в стенке матки, организм беременной женщины начинает подстраиваться к ее новому положению. Благодаря повышенному содержанию прогестерона в первые недели беременности усиливается выработка слизи железами эндометрия, за счет чего он размягчается и набухает. Это обеспечивает защиту плодного яйца от повреждения. Вырастает целая сеть новых кровеносных сосудов, питающих плод через плаценту. Увеличивается количество слизи, вырабатываемой железами цервикального канала шейки матки. При этом создается барьер на пути инфекции. Выделения становятся более интенсивными.

В первое время они имеют такой же вид, как во второй фазе цикла: слизь бывает густой, имеет бежевый оттенок. К 7-8 неделе бели становятся более жидкими, благодаря тому что в организме женщины резко возрастает содержание эстрогенов. Их начинает вырабатывать плацента. Эстрогены участвуют в процессе подготовки молочных желез к лактации, а также обеспечивают развитие и рост плода. Разжижение слизи облегчает последующее прохождение плода по родовым путям.

Обильные жидкие выделения считаются при беременности нормой, если они не имеют яркой окраски, неприятного запаха, не вызывают у женщины неприятных ощущений в половых органах. Появление слабого желтоватого или зеленоватого оттенка не обязательно является признаком заболевания.

Оттенок может появиться, если слизь смешивается с мочой. Она окрашивается в зеленоватый цвет, когда беременная женщина принимает какие-то лекарства (например, витамины). Зеленый краситель содержится в некоторых продуктах (кондитерских изделиях, пищевых добавках).

Выделения такого цвета появляются и при использовании косметических средств ухода за половыми органами (аллергия или происходит воспаление слизистой). Причиной аномалии может быть использование синтетического нижнего белья.

При беременности в зеленый цвет выделения бывают окрашены после полового контакта.

Если зеленоватая окраска не исчезает, они приобретают необычный запах, вызывают дискомфорт, то беременной женщине необходимо обязательно сообщить об этом врачу, пройти обследование.

О каких патологиях свидетельствуют зеленые выделения

Причиной появления зеленых выделений в этот период могут быть:

заболевания половых органов (воспалительные и инфекционные);

нарушение состава микрофлоры влагалища (дисбактериоз);

травмы наружных половых органов;

патологии беременности.

Воспалительные заболевания

Зеленоватую окраску белям придают примеси гноя. Хронические заболевания могли существовать еще до беременности. После ее наступления иммунитет резко ослабевает. Это естественный процесс, предотвращающий отторжение плода как чужеродного организма. Ослабление иммунной защиты способствует развитию болезнетворных микроорганизмов и нередко является причиной воспаления слизистых оболочек влагалища (кольпита) или шейки матки (цервицита).

Предупреждение: При беременности нельзя заниматься самолечением таких и любых других заболеваний. Это ведет к распространению воспалительного процесса в полость матки, заражению плода и его гибели. Механическое воздействие на шейку матки при спринцевании или других манипуляциях во влагалище становятся причиной выкидыша.

При кольпите и цервиците выделения при беременности зеленые или желтоватые, имеют неприятный запах. Заболевания распространяются на мочевыводящую систему. Мочеиспускание становится частым и болезненным, возможно повышение температуры.

Инфекционные заболевания

Причиной заболеваний может быть обострение хронической инфекции, возбудители которой находились в организме в дремлющем состоянии. Их развитие провоцируется ослаблением иммунной защиты.

Некоторыми видами инфекционных заболеваний можно заразиться как половым путем, так и бытовым. К таким заболеваниям относится молочница. Снижение иммунитета может спровоцировать размножение грибка Кандида, особенно в том случае, когда женщина принимает антибиотики. Выделения при молочнице обычно бывают белыми, творожистыми. Их раздражающее воздействие на слизистые оболочки ведет к возникновению воспалительного процесса и появлению зеленого оттенка.

Особенно характерно появление яркой зеленовато-желтой окраски у выделений при наличии заболеваний, передающихся половым путем (ИППП). К ним относятся, например:

трихомониаз (пенистые зеленые или желтые выделения);

гонорея (гнойные слоистые зелено-серые выделения);

хламидиоз (желтые с зеленым оттенком слизистые гнойные выделения);

уреаплазмоз, микоплазмоз (являются причиной возникновения воспалительных процессов во влагалище и шейке матки).

При беременности важно провести своевременную диагностику и лечение, так как подобные заболевания становятся причиной инфицирования плода через околоплодные воды или во время прохождения по родовым путям. Роды могут произойти преждевременно. Кроме того, повышается вероятность возникновения острого воспаления эндометрия (эндометрита) и дальнейшего распространения процесса в трубы и яичники после родов. Бели при этих заболеваниях имеют, как правило, неприятный запах, вызывают появление зуда и жжения в наружных половых органах, сопровождаются болями в нижней части живота.

Видео: Чем опасна молочница при беременности. Надо ли лечиться в этот период

Дисбактериоз влагалища

Это не болезнь, но состояние, способствующее возникновению инфекционных заболеваний (молочницы, гарднереллеза). Оно связано с гибелью полезной микрофлоры в результате ослабления иммунитета, неправильного ухода за половыми органами, приема антибиотиков и некоторых других лекарств. Для бактериального вагиноза, как еще называют это состояние, характерно появление жидких пенистых темных желтовато-зеленых выделений с запахом рыбы.

Осложнения беременности

Зеленые выделения при беременности могут быть симптомом опасных осложнений, таких как воспаление плодной оболочки, подтекание околоплодных вод. Такие процессы нередко становятся причиной гипоксии плода, заражения его инфекцией. У женщины происходит выкидыш или наступают преждевременные роды, возможно возникновение эндометрита. В конце беременности при появлении зеленоватых жидких выделений женщине необходимо срочно обратиться к врачу.

Диагностика заболеваний при беременности

Наблюдая за характером выделений, можно сделать предположение о причине их появления:

Светло-зеленые выделения могут возникают при молочнице. Они по консистенции напоминают творог. В 3 триместре беременности жидкие светлые зеленые выделения бывают при повреждении плодной оболочки и подтекании вод. Запах отсутствует. Темно-зеленые выделения являются симптомом дисбактериоза влагалища. Темную окраску придают также примеси крови, попадающие в слизь из поврежденных сосудов слизистых оболочек (при цервиците, эрозии шейки матки). Желто-зеленые ярко окрашенные выделения всегда появляются в результате воспаления или инфекционного поражения половых органов. Выделения с неприятным запахом также являются признаком патологии. Если у них имеется запах рыбы – это бактериальный вагиноз. Кислый запах свидетельствует о молочнице. Неприятный запах имеют выделения, содержащие гной или примеси крови.

Для точного диагностирования заболеваний при беременности проводится обычный осмотр влагалища, а также кольпоскопия, во время которой дополнительно используется прибор, освещающий поверхность и увеличивающий изображение.

Берется мазок из влагалища для исследования под микроскопом, проводится бактериологический анализ (посев) для определения вида бактерий. Делается общий анализ крови и мочи на лейкоциты (для обнаружения воспалительных процессов). Проводятся исследования крови на антитела к различным видам возбудителей. Для обнаружения скрытых инфекций кровь исследуют методом ПЦР.

При необходимости проводится УЗИ органов малого таза.

Видео: Половые инфекции при беременности, осложнения, рекомендации врача

Лечение

При назначении лечения врач учитывает опасность патологий, вызвавших появление зеленых выделений при беременности, а также возможность применения различных лекарств.

В 1 триместре применение антибактериальных и противогрибковых препаратов внутрь крайне нежелательно, так как может отразиться на формировании органов и систем плода. В этот период воспалительные и инфекционные заболевания лечат препаратами местного действия (используют их в виде свечей, кремов, мазей).

Во 2 и 3 триместре для внутреннего применения используются наименее токсичные препараты, разрешенные для лечения беременных женщин, причем назначаются минимальные дозы. При назначении антибиотиков одновременно используются антигрибковые средства (нистатин), а также препараты с лактобактериями (линекс).

Применяются средства для укрепления плаценты, в которой вырабатываются вещества, защищающие плод от инфицирования. В качестве таких лекарств используются препараты, улучшающие кровообращение и обмен веществ, и витамины.

Врачи предупреждают об опасности самолечения при беременности (народными средствами или, тем более, медикаментозными препаратами, не назначенными специалистом). Если при наличии зеленых выделений появляются тянущие боли внизу живота, рези во влагалище, повышается температура, то посетить врача надо незамедлительно.