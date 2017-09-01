Вагинальные выделения появляются в результате биохимических процессов, происходящих в репродуктивной системе. В норме их характер регулярно меняется в различные периоды цикла. Это связано с изменением гормонального фона. Каждая женщина знает, какие бывают выделения, если она здорова. Отклонения всегда вызывают тревогу, так как причиной могут быть серьезные патологии. Известно, например, что после месячных нормальные выделения бывают очень скудными, слегка желтоватыми. Но если они выглядят необычно, следует обратить на это особое внимание, посоветоваться с врачом.

Какими должны быть выделения после менструации

Процессы менструального цикла, в том числе и выработка слизи в шейке матки, связаны с изменением уровней женских половых гормонов – эстрогенов и прогестерона. Именно эта слизь является главным компонентом выделений. Сразу после месячных слизь бывает плотной и густой, образуя защитную пробку, препятствующую прохождению сперматозоидов, а также проникновению в матку болезнетворных микроорганизмов.

В результате этого выделения после месячных в норме бывают очень скудными, густыми, желтовато-белыми за счет содержащихся в них частичек эпителия влагалища и лейкоцитов. Вплоть до момента овуляции во влагалище сохраняется слабокислая среда благодаря повышенному содержанию полезных лактобактерий. Поэтому у выделений имеется едва заметный кисловатый запах. Ближе к овуляции слизь разжижается, достигая консистенции яичного белка.

После овуляции влагалищное содержимое становится обильным, жидким и имеет слабощелочную среду. Все эти условия необходимы для проникновения сперматозоидов в трубы и осуществления оплодотворения. Если оно не происходит, слизь сгущается, становится более скудной, а затем появляются месячные, процессы повторяются.

Признаками нормальных выделений после месячных являются:

объем 1-4 мл в день;

цвет – прозрачно-белый со слабым желтоватым или кремовым оттенком;

запах – почти неощутимый, кисловатый;

консистенция и структура – как у густого киселя.

Женщина не ощущает никакого неудобства, так как бели не вызывают раздражения и зуда в половых органах. Каждый организм имеет свои индивидуальные физиологические особенности (свертываемость и состав крови, скорость обмена веществ, состояние различных систем). Это может в какой-то степени отражаться на характере выделений (у разных женщин они могут иметь едва различимые оттенки, незначительно отличаться по объему).

Допустимые отклонения

В некоторых случаях считается допустимым появление после месячных коричневых выделений мажущего характера в течение 2-4 дней. Такое явление наблюдается, если женщина начала пользоваться гормональными противозачаточными средствами (принимает таблетки или ей устанавливается внутриматочная спираль). Мажущие коричневые выделения появляются после менструации в течение 2-3 циклов. Это вызвано изменением гормонального фона. Если средство подобрано правильно, все приходит в норму. Если «мазня» продолжает появляться и дальше, необходимо с помощью врача подобрать другое средство контрацепции.

Не является патологией также появление незначительных примесей крови в выделениях примерно через неделю-две после менструации. Их называют овуляторными. Капельки крови попадают во влагалищное содержимое из разорвавшегося фолликула. Никакой опасности в этом нет.

Нормой считается, если кровянистые выделения после месячных появляются у девочек-подростков (это так называемые ювенильные кровотечения). Цикл устанавливается не сразу после начала полового созревания, а в течение 1-2 лет. Причиной появления таких выделений является колебание гормонального фона. Слабые кровянистые выделения могут переходить в обильные межменструальные кровотечения, результатом которых становится анемия. При таком состоянии уже требуется врачебная помощь.

Примечание: Подобные выделения после месячных могут появляться также у женщин старше 40 лет, у которых наступила пременопауза. Причиной является гормональная перестройка, связанная с уменьшением выработки гормонов в яичниках. Однако в данном случае оставлять такой признак без внимания не следует, так как гормональный сбой может стать причиной серьезных заболеваний матки и придатков, для которых также характерно изменение белей.

Видео: Нормальные и патологические выделения, их причины и признаки

Патологические выделения и их причины

Признаками патологии считаются:

появление у выделений после месячных необычной консистенции (жидкой пенистой или творожистой);

изменение объема по сравнению с обычным;

наличие резкого неприятного запаха;

появление необычной окраски (желтой, зеленой, красной, коричневой, серовато-белой);

раздражающее действие, вызывающее появление жжения и зуда в половых органах и промежности.

Такие выделения появляются сразу или через некоторое время после месячных безо всякой связи с процессами цикла и беспокоят женщину на всем его протяжении. Причинами патологических белей могут быть гормональные нарушения, различные заболевания органов эндокринной и репродуктивной системы, травмы, стрессы, которые переживает женщина.

Гормональные нарушения нередко возникают у женщин после проведения заместительной гормональной терапии в связи с лечением бесплодия, менструальных нарушений, осложнений климакса. Причиной сбоя становятся заболевания эндокринных органов (щитовидной железы, гипофиза и других).

Причиной возникновения воспалительных заболеваний является инфицирование и травмирование внутренних половых органов во время аборта или родов, а также операций и диагностических процедур. Воспалительные процессы возникают также при заражении инфекциями, передающимися половым путем. Признаком протекания таких процессов в органах репродуктивной системы является появление характерных изменений в выделениях после месячных.

Кровянистые выделения

Патологией может быть появление кровянистых выделений через несколько дней после месячных. Если у женщины зачатие произошло в самом конце цикла, то у нее могут появиться скудные месячные, так как гормональные изменения происходят не сразу, частичное отслоение эндометрия в матке уже началось. У некоторых женщин подобное явление наблюдается в течение 3-4 месяцев.

Если через некоторое время после такой менструации появляются кровянистые выделения, это говорит об отслоении плаценты и угрозе выкидыша. Женщина, для которой беременность является желанной, при наличии этого признака должна незамедлительно пойти к врачу. Если у нее подтверждается наличие беременности, то с помощью своевременного лечения ее удастся сохранить.

Кровянистые выделения после таких месячных, появившиеся через 2-3 недели, говорят о внематочной беременности. При этом женщина чувствует обычно боль внизу живота с той стороны, где прикрепился зародыш. Возможно также, что произошла гибель плода на самом раннем сроке (замершая беременность). Выделения при этом приобретают зловонный запах. Важно как можно раньше обнаружить патологию, чтобы оказать медицинскую помощь.

«Мазня» перед менструацией и после нее может быть признаком таких серьезных заболеваний, как эрозия шейки матки, миома, кисты яичников, полипоз, гиперплазия эндометрия, эндометриоз и, наконец, рак матки. При этом возможно появление сукровицы, белей со сгустками крови, настоящих кровотечений, не являющихся менструациями. Как правило, такие недуги проявляются болями в животе, различными нарушениями цикла.

Белые

Возникают при следующих патологиях:

Молочница (вагинальный кандидоз). Размножение в организме грибковой инфекции вызывает резкое изменение характера выделений как после месячных, так и на протяжении всего цикла. Они становятся жидкими, похожими на творожистую массу, имеют запах кислого молока, вызывают сильный зуд и жжение во влагалище. Дисбактериоз влагалища. Происходит нарушение состава микрофлоры. В результате приема антибиотиков, неправильного спринцевания или ухода за половыми органами во влагалище гибнут полезные бактерии, начинается развитие болезнетворных микроорганизмов. Бели становятся жидкими, пенистыми, имеют сероватый оттенок и характерный запах тухлой рыбы. Заболевания щитовидной и поджелудочной железы, сахарный диабет. Гормональный сбой и нарушение обмена веществ приводят к появлению белых, липких выделений, раздражающих наружные половые органы. Застойные процессы в матке, возникающие из-за образования в ней спаек, загиба шейки. При этом слизь накапливается, в ней начинается размножение вредных бактерий, повышается содержание лейкоцитов. Благодаря этому выделения после месячных и в середине цикла становятся обильными, мутно-белыми, имеют дурной запах.

Видео: Дисбактериоз, его причины и проявления

Желтые и зеленые

Такой цвет выделяющейся слизи говорит о появлении гнойного воспалительного процесса во влагалище, в шейке, полости матки, трубах и яичниках, возникновении таких заболеваний, как кольпит, цервицит, эндометрит, сальпингоофорит.

Признаками являются ноющие боли в области расположения этих органов, повышение температуры. Причиной патологии становится заражение инфекциями, передающимися половым путем (трихомонадами, возбудителями микоплазмоза, сифилиса, гонореи), для которых характерно появление обильных, дурно пахнущих, пенящихся, гнойных выделений.

Когда обращаться к врачу

Обращаться к гинекологу следует обязательно, если после месячных вместо выделений плотной консистенции, скудных по объему, у женщины появляется обильная жидкая слизь, имеющая, как правило, необычный цвет и запах. Признаком патологии может быть присутствие в выделениях сгустков, комков, пены, гнойной слизи. Особенно важно обратить на них внимание, если характер выделений не меняется в течение всего текущего и последующего цикла.

Неотложная помощь требуется, если после менструации возникают через какое-то время настоящие кровотечения. Кровопотеря опасна для здоровья, а иногда и для жизни. Обратиться к врачу следует при появлении любых кровянистых выделений, не являющихся менструацией.

Выяснить причину выделений , обратившись к врачу, необходимо в любом случае, если они сопровождаются болями или дискомфортом.