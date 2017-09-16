Худеть – это не значит питаться только капустой или жевать скучную вареную грудку. Есть масса интересных диетических блюд, которые помогут разнообразить рацион, сделать его вкусным и полезным. Самые интересные, но простые в приготовлении рецепты супов, напитков, салатов и десертов сделают похудение интересным, не заставят испытывать чувство голода. С ними похудение будет проходить намного легче, диета плавно перейдет из испытания в образ жизни.

Общие принципы приготовления диетических блюд

Диетические низкокалорийные блюда для похудения преимущественно состоят из овощей, кисломолочных продуктов, нежирного мяса, птицы, рыбы. Для приготовления используются щадящие способы термической обработки: гриль, варка, тушение, запекание. Хорошим подспорьем в хозяйстве станет мультиварка, которая объединяет несколько функций. Не лишними будут пакеты для запекания, обычная фольга, разные формочки, сковороды с антипригарным покрытием.

Основные принципы:

Минимум жира. В одной ложке масла содержится около 120 ккал, что составляет 12-15% от средней суточной энергетической ценности худеющей женщины. Жиры нужно добавлять строго через весы. Минимум сахара. Сладости не только имеют высокую калорийность, но и влияют на колебание уровня глюкозы в крови, провоцируют сильный и внезапный голод. В качестве подсластителей в диетических блюдах лучше использовать свежие и сушеные фрукты, ягоды или натуральные заменители сахара. Минимум пшеничной муки, крахмала. В рационе для похудения допускается присутствие выпечки из цельнозерновой, ржаной муки, отрубей, овсянки. Но лучше готовить другие диетические блюда.

Важно отказаться от покупных соусов. Даже низкокалорийный майонез содержит много жира, кетчупы наполнены сахаром и крахмалом. А входящие в состав усилители вкуса будят чувство голода, снижают пользу диетических блюд. Следящий за фигурой человек должен безоговорочно убрать это из своего рациона.

Рецепты первых диетических блюд

Первые диетические блюда для похудения должны присутствовать в рационе, они наполняют желудок, создают ощущение сытости, но при этом содержат мало калорий. Существуют даже специальные диеты на супах. Холодные блюда освежают жарким летом, заряжают витаминами. Горячие супы помогут согреться зимой, порадуют ассортиментом, сделают меню разнообразным.

В блюдах для похудения нежелательно сочетать картофель с крупами, макаронными изделиями или бобовыми. Если суп с вермишелью или фасолью, то лучше крахмалистый клубень не добавлять. В рецептах овощных щей, борща картошку можно смело использовать.

Луковый суп с капустой

Состав:

Лук – 6 шт.

Капуста – 800 г

Перец – 2 шт.

Стебли сельдерея – 4 шт.

Помидоры – 2 шт.

Зелень, специи по вкусу

Приготовление:

Отмерить 2,5 литра воды, налить в кастрюлю, довести до кипения. Нарезать репчатый лук кубиками, добавить в кастрюлю, проварить 5 минут. Нашинковать капусту, порезать перец, стебли сельдерея и добавить все к луку, слегка присолить суп. Проварить 5 минут, добавить порезанные помидоры. Томить блюдо на маленьком огне до готовности всех овощей. В конце добавить перец, свежую зелень, лавр и другие специи по своему вкусу.

Диетическая окрошка

Состав:

Огурцы свежие – 3 шт.

Яйца отварные – 2 шт.

Редис – 10 шт.

Отварная курица – 200 г

Лук зеленый – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Кефир обезжиренный – 600 мл

Вода простая или минеральная – 400 мл

Лимон – 0,5 шт.

Приготовление:

Очистить яйца, нарезать кубиками, пересыпать в кастрюлю. Курицу разобрать по волокнам или тоже нарезать. Кожу и жирные куски желательно убирать. Покрошить все овощи и зелень, соединить. Смешать кефир и воду, можно взять минералку с газом, добавить соль, перец, выдавить сок лимона, размешать. Добавить заливку к основным продуктам диетического блюда. Подавать в охлажденном виде, хранить в холодильнике не более суток.

Зеленый борщ «Летний»

Состав:

Курица (филе)– 250 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Щавель – 2 пучка

Укроп – 0,5 пучка

Яйца – 3 шт.

Приготовление:

Промыть, порезать кусочками куриное филе, сложить в кастрюлю, добавить 1,5 литра воды, довести до кипения. Убрать образующуюся пену, убавить огонь, проварить бульон 15 минут. Очистить лук и морковку, порезать кубиками, засыпать в кастрюлю. Добавить соль. Очистить картофель, порезать кусочками, всыпать после закипания первых овощей. Готовить до мягкости картофеля. Щавель и укроп промыть, порезать кусочками, засыпать в почти готовый суп. Попробовать на соль, при необходимости добавить, приправить перцем, лавром, довести до кипения, выключить. Накрыть кастрюлю, настоять диетическое блюдо 10 минут. При подаче добавить в тарелку порезанное отварное яйцо.

Рецепты вторых блюд

Диетические вторые блюда не готовятся из картофеля, жирного мяса, макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Преимущественно они состоят из овощей, нежирных сортов мяса или птицы, приветствуются бобовые.

Куриные диетические котлеты

Состав:

Филе – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец

Приготовление:

Вынуть семена из стручков перца, порезать овощ кубиками, пересыпать в миску. Перекрутить чеснок, лук, куриное филе через мясорубку. Добавить нарезанную маленькими кубиками морковь и одно сырое яйцо. Заправить фарш специями, размешать. Слепить небольшие круглые котлетки по 50-70 г, уложить в форму для запекания, готовить блюдо в духовке 25 минут при 180 градусах. Либо выложить на поддон пароварки, готовить 20-25 минут после закипания воды.

Диетическая тушеная капуста с печенью

Состав:

Печень – 300 г

Капуста – 800 г

Лук – 100 г

Морковь – 100 г

Масло 1 ст. л.

Специи, зелень, чеснок по вкусу

Приготовление:

Налить в большую сковороду, в казан или в сотейник ложку масла, чтобы оно слегка смазало поверхность, поставить на плиту. Нарезать лук, натереть крупно морковку, слегка обжарить. Промыть печень. Если продукт говяжий, то нарезать соломкой. Если печень куриная, то просто кусочками, как получится. Добавить к овощам, обжарить 1-2 минуты. Нашинковать белокочанную капусту. Можно воспользоваться специальной теркой или ножом, слегка присолить и помять руками. Переложить овощ в общую массу, размешать, накрыть и тушить в своем соку до готовности. За две минуты до окончания приправить блюдо перцем, чесноком, зеленью, досолить.

На заметку: Обжаривать продукты для диетических блюд лучше на кокосовом масле. Оно намного полезней и выделяет меньше вредных веществ при нагревании.

Рататуй (рецепт для духовки)

Состав:

Баклажаны – 250 г

Кабачки (цукини) – 250 г

Лук репчатый – 170 г

Масло оливковое – 10 г

Перец болгарский – 100 г

Помидоры – 800 г

Петрушка, специи, уксус по вкусу

Приготовление:

Нарезать лук кубиками, пересыпать в сковороду с рецептурным маслом. Слегка обжарить. Освободить болгарский перец от семян. Нарезать кубиками, добавить к луку. Разрезать два помидора пополам, натереть мякоть, шкурку убрать. Добавить томатную массу в сковородку, накрыть и тушить овощи до мягкости перца. Баклажаны, кабачки и оставшиеся помидоры нарезать кружками. К овощам в сковороде добавить специи, посолить. По желанию выдавить чеснок, заправить для пикантности уксусом. Выложить половину в форму для запекания, разровнять слой. Разложить кусочки овощей, чередуя баклажаны с помидорами, кабачками, ставить на ребро. Сверху выложить оставшуюся овощную смесь из болгарского перца, разровнять. Запекать блюдо 35-40 минут при 180°C.

Диетические десерты

Для придания сладости и чтобы улучшить вкус диетических десертных блюд для похудения используются фрукты, ягоды, допускается добавление заменителей сахара. Они бывают природные и синтетические. Из натуральных видов наиболее распространены продукты на основе стевии. Важно аккуратнее использовать мед. Безусловно, он полезнее белого рафинированного сахара, но также имеет высокую калорийность.

Важно! Какой бы ни был низкокалорийный десерт из фруктов, рекомендуется его употреблять в первой половине дня или хотя бы до 16.00. В противном случае блюдо будет тормозить похудение.

Запеченные яблоки с корицей

Состав:

Яблоки – 3 шт.

Корица – 1 ч. л.

Мед – 1,5 ч. л.

Приготовление:

Вымыть яблоки, желательно выбирать плотные фрукты одинакового размера. Ножом вырезать огрызок с тыльной стороны, делая воронку, но не прокалывать насквозь. Положить в каждое яблоко по 0,5 ч. л. меда, присыпать срезы молотой корицей. По желанию можно сделать отверстия больше, наполнить творогом или нежирным сливочным сыром. На дно формы положить кусочек фольги, разместить яблоки, запекать десертное блюдо до мягкости в духовке. Температура 200°C.

Ягодное мороженое

Состав:

Йогурт – 100 г

Любые ягоды – 100 г

Мед – 1 ч. л.

Приготовление:

Сложить промытые ягоды в чашу блендера. Если они с косточками, например, вишня то косточки убрать. Взбить до состояния однородного пюре. Добавить йогурт, мед, взбить еще раз. Поставить на 40 минут в морозильную камеру. Вынуть, быстро размешать, разложить в формочки для мороженого, заморозить.

Творожный десерт с бананом

Состав:

Творог – 300 г

Банан – 2 шт.

Лимонный сок – 10 мл

Молоко – 100 мл

Желатин – 8 г

Приготовление:

Соединить молоко с желатином, размешать. Оставить для набухания, время указано на упаковке. Бывает желатин быстрорастворимый, ему достаточно постоять в жидкости 5-10 минут. Если продукт обычный, то время увеличивается до получаса. Очистить бананы, поломать кусочки, сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел. Хорошо размять вилкой либо взбить блендером. Соединить с творогом, тщательно размешать. Растопить желатин в молоке до жидкого состояния, можно это делать в микроволновой печи либо на водяной бане. Соединить с творогом, хорошо взбить для пышности, разложить массу в небольшие формочки, бокалы или креманки. Охладить 2,5-3 часа до застывания.

Рецепты диетических салатов

Почему-то при похудении принято в неимоверных количествах употреблять свежие салаты. Овощи, бесспорно, полезны, но лучше их сочетать с белковыми продуктами. Только так они будут насыщать, не растянут желудок и вполне заменят полноценные блюда обеда или ужина. Лучшие варианты добавок - яйца, курица, рыба, молочные продукты.

Рецепт диетического салата «Цезарь»

Состав:

Отварная курица или индейка – 100 г

Черри – 6 шт.

Листья салата – 80 г

Яйца перепелиные отварные – 4 шт.

Желток отварной – 1 шт.

Чеснок – 1 шт.

Сок лимона – 1 ч. л.

Горчица – 1 ч. л.

Йогурт натуральный – 30 г

Приготовление:

Промытые листья салата разложить на плоской тарелке. Нарезать куриное филе или индейку, выложить сверху. Добавить черри и перепелиные яйца, разрезанные четвертинками, красиво разложить. Для соуса растереть горчицу с лимонным соком, измельченным чесноком и желтком, развести все это натуральным йогуртом, посолить по вкусу. Заправить диетический салат, сразу подавать к столу.

Рецепт салата «Леди»

Состав:

Отварное куриное филе – 200 г

Огурцы свежие – 250 г

Зелень – 1 пучок

Горошек зеленый консервированный – 150 г

Сметана 10% – 100 г

Приготовление:

Отварное филе, огурцы и зелень нарезать, пересыпать в миску. Добавить зеленый горошек, посолить, заправить сметаной. Можно заменить натуральным йогуртом, размешать.

Салат «Чиполлино» (простой рецепт)

Состав:

Яйца отварные – 4 шт.

Лук зеленый – 1 пучок

Сметана – 70 г

Соль, перец

Приготовление:

Нарезать зеленый лук и отварные яйца, пересыпать в миску, можно дополнительно добавить укроп или петрушку. Посолить, поперчить, заправить сметаной, размешать.

Видео: Диетический салат за 15 минут

Диетические напитки

Вода – один из главных компонентов грамотного похудения. Но не всегда хочется ее употреблять. Выход – низкокалорийные, вкусные и жиросжигающие напитки. Обычно они готовятся с добавлением цитрусов, трав, разных видов чая или обезжиренных кисломолочных напитков.

Вода «Сасси»

Состав:

Огурец – 1 шт.

Вода – 1,5 л

Лимон – 0,5 шт.

Мята – 5-10 листочков

Имбирь – 10 г

Приготовление:

Промыть огурец и лимон, нарезать пластинками, пересыпать в банку или в графин объемом 2 литра. Добавить натертый свежий корень имбиря. Мяту промыть, порвать, засыпать в банку. Залить холодной очищенной или родниковой водой, закрыть и поставить на 10-12 часов в холодильник. Лучше готовить воду «Сасси» с вечера, чтобы потом пить весь день в перерывах между приемами пищи.

Имбирный зеленый чай

Состав:

Имбирь – 15 г

Лимон – 2 ломтика

Зеленый чай – 1 ч. л.

Кипяток – 500 мл

Приготовление:

Заваривать имбирный чай можно в термосе, френч-прессе (который для кофе) или просто в банке. Натереть имбирь, отрезать две дольки лимона с кожурой, сложить в используемую емкость, залить крутым кипятком. Накрыть, оставить на 5 минут. Добавить заварку зеленого чая, размешать. Настоять еще 20-30 минут. Зеленый чай нельзя заваривать крутым кипятком, это губит полезные вещества и дает горечь. Употреблять в холодном или в теплом виде в утренние часы, можно добавлять чайную ложечку меда.

Кефирный жиросжигающий коктейль

Состав:

Кефир – 200 мл

Корица – 0,3 ч. л.

Имбирь сухой молотый – 0,3 ч. л.

Щепотка красного перца

Приготовление:

Соединить все ингредиенты кефирного коктейля, размешать, оставить на 10-15 минут, чтобы специи выделили эфиры и аромат. Повторно размешать, пить вместо перекусов или для утоления внезапного чувства голода. Полезно употреблять жиросжигающий коктейль на ночь.

Кстати! Не всегда в покупных пакетиках корица. Зачастую производитель лукавит и использует более дешевый аналог – кассию. Она не вредная, тоже дает приятный аромат, но не обладает массой полезных свойств и жиросжигающим действием, как натуральная кора коричного дерева.

Видео: Жиросжигающий смузи

Диетические соусы для разных блюд

Кетчупы, майонезы, масло – главные враги стройной фигуры. Очень важно найти им достойную замену. Правильная заправка для салатов, пасты, мяса сделает даже самое скромное блюдо вкуснее, не повысит калорийность, предотвратит срыв.

Йогуртовая заправка для салатов, мяса, птицы, рыбных блюд

Состав:

Йогурт натуральный – 100 г

Сок лимона – 10 мл

Горчица – 5-10 г

Соль, перец, чеснок по вкусу

Приготовление:

Для диетического соуса желательно использовать натуральный греческий йогурт. Добавить в него лимонный сок и горчицу, размешать. Посолить, поперчить по вкусу, можно добавить зелень и измельченный чеснок, в зависимости от состава блюда, к которому будет добавляться заправка.

Рецепт томатного соуса

Состав:

Помидоры – 400 г

Перец болгарский – 100 г

Лук – 50 г

Яблоко – 100 г

Масло оливы – 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Нарезать лук, обжарить на чайной ложке оливкового масла. Ошпарить помидоры, снять кожицу, нарезать кусочками, добавить к луку. Яблоко и перец тоже покрошить, пересыпать к овощам, довести до кипения и варить в выделившемся соке до мягкости. Измельчить овощи блендером, повторно довести до кипения. Заправить солью, для остроты добавить перец.

Низкокалорийный соус «Песто» для любых блюд

Состав:

Базилик – 50 г

Пармезан – 50 г

Чеснок – 3 зубчика

Кедровые орехи – 1 ст. л.

Масло оливы – 3 ст. л.

Приготовление:

В диетическом соусе «Песто» сокращено количество масла. Поэтому важно тщательно измельчить сочную зелень базилика и чеснок. Уложить все это в чашу блендера, взбить до получения однородной кашицы. Добавить пармезан, масло и кедровые орехи. Взбить 10-15 секунд. Подавать «Песто» к диетическим блюдам из круп, мяса, птицы, рыбы.