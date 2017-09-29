Иметь длинные волосы, излучающие естественный блеск и здоровье, хотели бы многие женщины. Однако добиться такого результата, учитывая массу ежедневно воздействующих негативных факторов, сложно. Укладки феном, плойкой, утюжком, дефицит питательных веществ, плохая экология, отсутствие защиты во время пребывания на морозе, ветру или жарком солнце делают пряди ослабленными, тусклыми, сухими и ломкими. Для сохранения природной красоты локонов им необходима поддержка как снаружи, так и изнутри. Очень эффективно использовать для этих целей витамины для роста и укрепления волос.

Особенности выбора витаминов

Средняя скорость увеличения длины волос у человека составляет 1 см в месяц. Чтобы ускорить этот процесс, необходимо обеспечить дополнительный уход и питание, а также попытаться максимально устранить факторы, оказывающие пагубное воздействие. Часто причиной замедления роста становится недостаток витаминов и минералов, поступающих в организм с продуктами питания. В этом случае для быстрого и эффективного исправления ситуации необходим комплексный подход, включающий следующие действия:

регулярное применение масок на основе натуральных ингредиентов с добавлением аптечных препаратов витаминов;

обогащение рациона продуктами, содержащими большие количества полезных для волос витаминов и минералов;

периодический прием витаминных комплексов, состав которых рассчитан на укрепление и оздоровление волосяного стержня.

Выбор конкретного мультивитаминного комплекса для усиления роста волос должен осуществляться совместно с трихологом после тщательного обследования, оценки общего состояния здоровья и выяснения истинной причины проблемы. При этом нужно отдавать предпочтение тем препаратам, которые имеют в составе еще и полезные для них минералы (кальций, железо, цинк, селен, магний и другие).

Важно: Внутренний прием витаминов, в отличие от масок, практически никак не влияет на состояние уже имеющихся на голове волос. Но он способствует формированию более крепкого, упругого и здорового волосяного стержня в начальных стадиях его роста, что впоследствии позволит отрастить густые и длинные локоны.

Содержание в организме некоторых витаминов (В12, В1, В6, В9, А, Д, Е) можно узнать при помощи специальных лабораторных исследований. Однако стоит такая процедура весьма недешево и доступна далеко не каждому. При наличии материальной возможности ее все-таки стоит выполнить, так как дополнительный прием тех витаминов, которые и так имеются в организме в достаточном количестве или даже избытке, может быть не менее опасен для здоровья, чем их недостаток.

Витамины для волос и их свойства

Для поддержания нормального роста волос или его ускорения важно, чтобы в организм поступали витамины, необходимые для питания и защиты волосяных луковиц. В первую очередь, к ним относятся витамины группы В, выраженный дефицит которых может даже стать причиной облысения. Не все из них оказывают непосредственное влияние на стимуляцию роста волос, некоторые просто улучшают их внешний вид, что тоже имеет большое значение, так как локоны должны быть не только длинными, а еще и красиво при этом выглядеть.

Витамины группы В обладают следующими полезными для волос свойствами:

В1 (тиамин) играет важную роль в обеспечении волос, волосяных луковиц и кожи головы необходимыми питательными веществами, структурными компонентами и энергией для здорового развития;

В2 (рибофлавин) устраняет ломкость, предупреждает обезвоживание, нормализует выработку кожного сала сальными железами кожи головы;

В3, или РР (ниацин, никотиновая кислота) усиливает рост за счет расширения капилляров и улучшения процессов микроциркуляции крови в коже головы, препятствует раннему появлению седины, делает более насыщенным естественный цвет;

В6 (пиридоксин), улучшает состояние кожи головы, усиливает питание волосяных луковиц, стимулирует рост волос;

В7, или Н (биотин) отвечает за здоровое состояние волосяного стержня, придает локонам красивый природный блеск, укрепляет их структуру, стимулирует рост, предупреждает расслаивание кончиков;

В9 (фолиевая кислота) делает пряди более густыми, активизирует их рост, восстанавливает и укрепляет структуру волосяного стержня, предотвращает ранние возрастные изменения;

В12 (цианокобаламин) увеличивает объем, предупреждает выпадение, усиливает питание, помогает избавиться от перхоти, восстанавливает поврежденные волосы.

Положительное влияние на волосы оказывают также витамины А (ретинол), С (аскорбиновая кислота) и Е (токоферол). Все они обладают антиоксидантной активностью и тормозят процессы естественного старения организма.

Ретинол не только усиливает рост волос, но и делает их более эластичными и блестящими, помогает избавиться от перхоти, ломкости, тусклости и сухости. Он благотворно влияет на кожу головы, нормализует функции сальных желез, ускоряет процессы регенерации.

Аскорбиновая кислота укрепляет капилляры, нормализует микроциркуляцию крови во всем организме и в коже головы в частности, что улучшает питание волосяных луковиц и поддерживает нормальный рост волос.

Токоферол способствует насыщению крови кислородом, укрепляет иммунную систему, усиливает кровообращение и питание волосяных луковиц. Он придает локонам здоровый блеск, делает их шелковистыми, предупреждает выпадение, стимулирует появление новых здоровых волос.

Видео: Мнение дерматолога-трихолога об эффективности витаминов для волос

Комплексы витаминов

На прилавках аптек витамины для роста волос представлены в широком ассортименте. Они отличаются по стоимости, производителю и составу. При выборе важно учитывать совместимость витаминов, а также минералов друг с другом, так как некоторые витамины при совместном приеме усиливают действие друг друга, а другие, наоборот, нейтрализуют. К примеру, хорошим сочетанием является одновременный прием витаминов А, С и Е, витаминов В2, В6 и В9, В7 и С, а плохим – В6 и В12, В12 и С.

Для улучшения усвоения витамины следует принимать совместно с едой, предпочтительно в первой половине дня. Курс лечения в зависимости от изначального состояния волос обычно составляет 1–3 месяца.

Предупреждение: Любой витаминный комплекс характеризуется не только полезными свойствами, но и противопоказаниями, с которыми обязательно нужно ознакомиться перед началом приема.

Наиболее популярными среди женщин являются следующие витаминные комплексы:

Ревалид – комбинированный препарат для улучшения состояния волос и повышения их устойчивости к неблагоприятным факторам. Включает аминокислоты цистин и метионин, витамины В1, В5, В6, В10, экстракты проса и ростков пшеницы, медицинские дрожжи, минералы цинк, медь и железо. Пантовигар – комплексный препарат для восстановления структуры и ускорения роста волос и ногтей. Включает такие активные компоненты, как медицинские дрожжи, витамины В1, В5 и В10, кератин (основный структурный компонент волосяного стержня), аминокислоту цистин. Перфектил – витаминно-минеральный комплекс с антиоксидантным, регенерирующим улучшающим клеточный метаболизм и микроциркуляцию действием. Включает витамины группы В, витамины Е и С, аминокислоты, минералы и экстракты растений. Витрум Бьюти – витаминно-минеральный комплекс для улучшения состояния волос, ногтей и кожи, нормализации обмена веществ. В его состав входят витамины группы В, витамины Е, С, Д, провитамин А, рутин, биофлавоноиды, аминокислоты, экстракт хвоща полевого, важные макро- и микроэлементы. Алфавит Косметик – витаминный комплекс для сохранения здоровья и красоты кожи, волос и ногтей, разработанный с учетом совместимости витаминов и минералов, содержит экстракты растений. Фитовал – витаминный комплекс, эффективный при сильном выпадении волос, нарушении процесса их роста и обновления. Имеет в составе витамины группы В, аминокислоту цистин, медицинские дрожжи, минералы (цинк, медь, железо).

Для скорейшего отрастания волос могут применяться и более простые по составу препараты. Например, Аевит, включающий всего два витамина А и Е, или Пентовит, в составе которого имеются только витамины группы В (В1, В3, В6, В9 и В12).

Витамины в продуктах питания

Самым лучшим способом насытить организм, необходимыми витаминами, считается ежедневное употребление богатых ими продуктов. Однако, к сожалению, редко кто следит за количественным составом питательных веществ в продуктах и соответствием их суточным нормам. Важные для здоровья и роста волос витамины содержатся в следующих продуктах питания:

Витамин А – рыбий жир, печень жирных сортов рыб, птиц (курица, индейка, утка), говяжья и телячья печень, яичный желток, сыр, сливочное масло. Провитамин А – морковь, красный сладкий перец, маргарин, тыква, петрушка, горох, шпинат, брокколи. Витамины группы В – пивные дрожжи, бобовые, неочищенные крупы, зерновые проростки, хлеб грубого помола, орехи, отруби, субпродукты, яйца, сыр, молоко, мясо, рыба, морепродукты, листовые зеленые овощи, орехи, капуста, морковь. Витамин С – шиповник, черная смородина, облепиха, красный перец, киви, цитрусовые, гранат, квашеная капуста. Витамин Е – растительные масла холодного отжима, злаковые, бобовые, зеленые листья овощей, арахис, миндаль, семена подсолнечника, черешня, рябина, печень, яичный желток.

Интересно: Наибольшие количества витаминов группы В содержат пророщенные злаки. Например, всего 100 г пророщенной пшеницы в день покрывает суточную потребность организма во всех витаминах группы В за исключением В12.

Видео: Применение и источники витаминов для волос

Местное применение витаминов

Увеличить длину локонов можно не только при помощи внутреннего приема витаминных комплексов, достаточно эффективно применять витамины для роста волос в составе масок, спреев, бальзамов, ополаскивателей или шампуней. Их готовят самостоятельно или приобретают в аптеках и косметических магазинах. Одним из таких готовых средств является «Витаминный шампунь для восстановления и питания волос» от бренда «911», который содержит витамины В5, В6, Е, С, способствует усилению циркуляции крови, улучшает питание и рост волос, восстанавливает целостность повреждённых волосков, снижает их ломкость, придает блеск и пышность. Эффективны также покупные витаминные спреи, например спрей «Витамины для волос» от «Домашних рецептов». Они очень удобны в применении, не требует смывания, поэтому оказывают длительное действие.

Домашние маски готовят с использованием масляных растворов витаминов (А, Е) или ампул с растворами для инъекций (витамины группы В и С).

Маска с витаминами группы В

Действие:

Усиливает питание кожи головы, укрепляет волосы, повышает скорость отрастания, придает блеск.

Состав:

Витамины В6, В2 и В 12 в ампулах – по 1 шт.

Желток – 1 шт.

Облепиховое, миндальное и репейное масло – по 15 мл

Применение:

Соединить все ингредиенты, перемешать. Нанести средство на кожу головы, втирая в корни волос, распределить по всей длине прядей. Спустя 1 час помыть голову шампунем.

Маска с ретинолом

Действие:

Улучшает кровоснабжение корней волос, насыщает их клетки кислородом и питательными веществами, стимулирует рост здоровых волос.

Состав:

Витамин А в капсулах – 2–3 шт.

Репейное и касторовое масло – по 15 мл

Спиртовая настойка острого перца – 5 мл

Свежевыжатый сок репчатого лука – 15 мл

Желток – 1 шт.

Применение:

Капсулы с витамином А проколоть иголкой и выдавить из них раствор, добавить к нему остальные компоненты и тщательно перемешать. Нанести маску на кожу волосистой части головы, помассировать кончиками пальцев, остатки распределить по всей длине волос. Обернуть волосы пищевой пленкой и сверху укутать полотенцем. Выдержать 30 минут, после чего вымыть голову и сполоснуть волосы водой, подкисленной лимонным соком.

Маска с витамином С

Действие:

Улучшает внешний вид и ускоряет рост волос, укрепляет и придает им упругость и блеск, увеличивает объем прически.

Состав:

Желток – 2 шт.

Аскорбиновая кислота в ампулах – 2 шт.

Касторовое масло – 10 мл

Применение:

Смешать перечисленные выше компоненты до однородного состояния. Нанести состав массажными движениями на корни, затем распределить по всей длине прядей. Надеть на голову полиэтиленовую шапочку, укутать полотенцем. По истечении 40 минут удалить остатки маски проточной, слегка теплой водой с шампунем.

Маска с витаминами В3, А и Е

Действие:

Питает волосяные луковицы, увлажняет волосы, придает им здоровый вид и активизирует рост.

Состав:

Масляные растворы витаминов А и Е – по ½ ч. л.

Витамин В3 – 2 ампулы

Масло семян льна – 30 мл

Желток – 2 шт.

Настойка женьшеня – 5 мл

Применение:

Смешать указанные ингредиенты, массажируя, втереть маску в кожу головы и распределить по волосам. Завернуть волосы пищевой пленкой и укутать полотенцем. Спустя час вымыть голову.

Видео: Значение и применение витаминов для волос