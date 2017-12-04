Очень часто в период грудного вскармливания женщина страдает от того, что в молочных железах образуются болезненные комки. Особенно тяжело приходится в первые дни. Справиться с этим состоянием не совсем просто, но вполне возможно. Как правило, достаточно сменить режим кормления, проводить его чаще, и уплотнения в молочной железе исчезнут. Сцеживать молоко тоже нужно правильно, чтобы не усугубить положение, не занести инфекцию в грудь через трещины в сосках. Можно воспользоваться некоторыми известными приемами.

Причины появления комков в груди

Уплотнения в груди у кормящей мамы – явление не такое уж редкое. Почти каждая женщина с этим сталкивается. В первое время после рождения ребенка, когда организм еще ослаблен, мама не высыпается и нет времени как следует отдохнуть, кормление иногда превращается в пытку. Главное, при возникновении шишек не запустить процесс, немножко перетерпеть боль, прислушаться к советам специалистов по грудному вскармливанию. Тогда удастся избежать осложнений и сохранить возможность выкармливать малыша маминым молоком, что очень важно для его здоровья и развития.

Комки могут возникать в одной молочной железе или одновременно в обеих. Механизм их образования достаточно прост. В отдельных участках железы происходит расширение протоков, то есть снижается скорость его прохождения к соску. Если молока много и оно густое, то возникает застой, образуется пробка из жира, содержащегося в молоке, появляются болезненные ощущения из-за растягивания стенки протока. Такое состояние называют лактостазом.

Причины образования уплотнений обычно следующие:

Возникновение спазма молочного протока на каком-либо участке. При этом расширение и растягивание стенки происходит перед местом сужения. В этом чаще всего виноваты тревожное состояние женщины, пережитый ею нервный стресс. О том, что кормящей маме нельзя нервничать, знает каждый. Это отражается на лактации и состоянии ребенка. Причиной спазма протоков может быть также переохлаждение. Неправильное сцеживание молока. Раньше женщинам рекомендовалось сразу после кормления полностью опорожнять грудь, сцеживаться. Считалось, что именно это спасет от образования комков. Но чем больше молока женщина сцеживает, тем больше его прибывает, так как лактация усиливается рефлекторно. Организм воспринимает полное опорожнение, как сигнал к усилению выработки грудного молока. Соответственно, протоки не справляются с таким напором, происходит их неравномерное расширение, образование участков застоя. Повышенная жирность грудного молока. Иногда его сгущению способствует употребление женщиной недостаточного количества жидкости, особенно в жаркое время года. Молоко повышенной жирности загустевает быстрее, образуя пробки в млечных протоках. Неправильное прикладывание малыша к груди. По неопытности женщина все время удерживает его возле молочных желез во время кормления в одной и той же позе. При этом протоки опорожняются неравномерно. Кормление ребенка с большими перерывами. Считалось, что его необходимо кормить по режиму, не чаще, чем через 3 часа, а ночью вообще рекомендовалось вместо груди давать бутылочку с водой или слабым чаем. При этом его пищеварительная система лучше работает, и он ест с большим аппетитом. Но многие мамы знают, какая это пытка выдерживать требовательный плач проголодавшегося малыша, которому неизвестно, что потерпеть еще 1-2 часа ему полезно. В ответ на плач у мамы опять же рефлекторно начинает прибывать молоко, вследствие чего образуются комки в груди. Ушиб груди. Малейшая травма приводит к отеку протоков и возникновению комков.

Видео: Как правильно проводить сцеживание молока из груди

Как проявляется лактостаз

Симптомами появления лактостаза являются образование шишек в отдельных участках молочной железы, ноющая боль, усиливающаяся при надавливании на грудь. Возможно возникновение воспалительных процессов, при этом у женщины повышается температура тела.

Если не принять меры сразу или действовать неправильно, возможно развитие осложнения. Произойдет нагноение молока в месте его скопления. Возникнет состояние, при котором кормить ребенка больной грудью нельзя, так как попадание гноя в организм смертельно опасно для него.

Отличия лактостаза от различных заболеваний груди

Обнаружение уплотнений в молочных железах даже в период лактации не всегда означает появление лактостаза. Существуют заболевания молочных желез, для которых характерно появление плотных участков.

Мастит

Воспаление молочной железы. Оно происходит из-за проникновения в ее ткани бактериальной инфекции через трещины в сосках. Повреждение нежной ткани сосков происходит из-за трения, создаваемого губками малыша при вытягивании молока, и пересыхания их поверхности после кормления. Положение усугубляется тем, что смазывание сосков лечебными средствами ведет к изменению вкуса молока, отказу малыша от груди или вообще к его отравлению.

Состояние сосков нормализуется, когда кожа немного огрубеет. Появление мастита опасно, так как возможно образование гноя в местах воспаления (абсцесса). При этом в груди не только появляются крайне болезненные уплотнения, но и происходит покраснение молочных желез, повышение температуры, появление ощущения жара в груди, гнойных выделений из соска.

Предупреждение: Нельзя массировать воспаленную грудь или прикладывать согревающие компрессы. Это приведет к распространению гноя на больший участок и заражению крови.

Такое состояние требует хирургического вмешательства для удаления гноя и промывания протоков антисептическими средствами. Не обойтись и без антибиотиков, так как процесс может перейти на вторую грудь. Лактация в больной груди прекращается, ребенок переводится на искусственное вскармливание.

Мастопатия

Это распространенное заболевание, при котором происходит патологическое разрастание отдельных тканей груди. Как правило, изменения возникают из-за гормональных нарушений в организме. Беременность сопровождается именно такими сдвигами, поэтому возникновение мастопатии вполне возможно. Шишки при этом могут иметь размер примерно 1-3 см.

Тянущая боль отдает в плечо, распространяется в область подмышки. Могут образовываться единичные плотные участки или появляется несколько узлов, разбросанных по объему железы. Если они образовались ранее, то кормление нередко способствует их рассасыванию. Отказ от грудного вскармливания, напротив, провоцирует их рост.

Киста

Причиной возникновения в тканях железы пустот, заполненных молоком, также может быть гормональный дисбаланс. Образование кист в период кормления само по себе не опасно, если они не начинают увеличиваться, однако риск появления лактостаза, а затем и мастита повышается. Поэтому состояние требует пристального внимания и принятия срочных мер при возникновении комков в груди.

Чтобы кисты не увеличивались, назначаются средства для их рассасывания на основе природных веществ и растений (гомеопатические и фитопрепараты). При необходимости после окончания грудного вскармливания проводится гормональная терапия или хирургическое удаление новообразований.

Доброкачественные опухоли

Фиброаденома, липома. Они представляют собой мягкие подвижные (не спаянные с кожей) безболезненные уплотнения, чаще всего единичные. Как во время беременности, так и при кормлении грудью требуется вести наблюдение за их развитием и при заметном увеличении удалять хирургическим путем. Их поведение непредсказуемо при тех гормональных сдвигах, которые возникают в эти периоды. Они могут перерождаться в рак груди.

Злокачественные опухоли

Происходят изменения кожи груди, уплотнения неподвижны из-за того, что прочно связаны с кожей. Методика лечения выбирается индивидуально с учетом размеров опухоли, стадии развития. Если требуется проведение лучевой или химиотерапии, кормление грудью прекращается.

Приемы устранения комков в груди при кормлении

При обнаружении комков в груди женщина должна проконсультироваться с врачом по поводу их природы. Если это лактостаз, то могут быть рекомендованы следующие меры:

Частое прикладывание ребенка к груди (по требованию). Максимальное сокращение ночного перерыва. Проведение кормления сначала больной грудью, а затем здоровой. Причем не следует полностью опорожнять одну грудь, оставляя молоко во второй до следующего кормления, иначе она может также пострадать. Прикладывание ребенка поочередно в разных направлениях относительно груди. Чтобы малыш смог «рассосать» уплотнение, его надо укладывать так, чтобы подбородок был направлен в сторону болезненного участка.

Сцеживание необходимо проводить легкими движениями, желательно делать это во время купания в теплой ванне или под душем, чтобы молочные железы были максимально расслаблены. Если молока слишком много, ребенок не успевает его вытягивать, необходимо воспользоваться молокоотсосом. Полезно делать массаж, производя поглаживания груди в направлении от основания к соску.

Если произошла закупорка протока на выходе в сосок, то образовавшийся белый комочек можно проколоть стерильной иглой, после чего необходимо сцедить загустевшее молоко. Не следует носить слишком тесный бюстгальтер.

Опытные бабушки рекомендуют ускорить рассасывание комков, прикладывая к больной груди размятый капустный лист или компресс из сырой картошки.

Видео: Что делать, если в груди образовалось уплотнение