Встречается такая патология развития женской груди, при которой ее форма нарушена, размеры малы, причем можно наблюдать, что молочные железы еще и значительно отличаются между собой по виду. Такая аномалия не может не отразиться на психологическом состоянии женщины. Неуверенность в своей привлекательности приводит к депрессии, снижению сексуального влечения. К счастью, есть способы, позволяющие произвести хирургическую коррекцию, исправить природный дефект молочных желез, сохранив их функциональность.

Характер и степень развития патологии

Тубулярная грудь – это врожденный дефект, при котором основание молочной железы имеет уменьшенный диаметр, а сама она вытянута и имеет форму трубы (туба). Околососковая область вдвое больше, чем обычно, так что железа напоминает гриб, сосок уплощен. Дефект развития возникает как на обеих молочных железах, так и на одной. Кроме того, молочные железы могут располагаться асимметрично, если аномальное развитие выражено в них в разной степени.

Заметить наличие такого дефекта можно у девочки в подростковом возрасте, когда начинается половое развитие и формирование внешних признаков женственности. Патология развития молочных желез (анатомические отклонения, асимметрия) может быть выражена в различной степени.

1 степень. Дефект малозаметен и не доставляет женщине особого дискомфорта. Изменения наблюдаются только в нижней части железы, где происходит недоразвитие тканей. Верхняя часть ее выпуклая, нижняя слегка вогнутая, сосок «смотрит» вниз. Область ареолы и сосок не изменены.

2 степень. Недоразвиты нижняя и боковые части молочной железы. Сосок сильно опущен и ареола значительно увеличена.

3 степень. Основание молочной железы недоразвито. Ткани ее сжаты плотным каркасом. Железа растет только вперед. Она представляет собой конус с большой ареолой и плоским соском.

Причины и признаки дефекта

Причиной образования тубулярной груди является нарушение структуры соединительной ткани, из которой формируется ее каркас. Теряется эластичность стромы из-за возникновения прочных перемычек. Жесткий каркас сдерживает развитие молочной железы. Поэтому она бывает небольшой, вытянутой, лишена жировой прослойки.

Признаками тубулярности являются слабое и неправильное развитие основания груди (уменьшение его диаметра), растянутость и разрастание ареолы, уплощение и аномальное направление сосков, а также слишком высокое расположение складки между грудью и телом.

Нередко в области ареолы образуется грыжа. Увеличено пространство между молочными железами.

Существуют следующие типы отклонений:

Паренхиматозный. Молочная железа напоминает по виду трубку конусообразной формы. Фасциальный. Рост груди происходит только за счет увеличения ее подмышечной и боковой области, ареола и уплощенный сосок сильно растягиваются и выпячиваются. Происходит одностороннее развитие молочной железы. Грибовидный. Железа вытянута, ареола напоминает шляпку гриба.

Подобная патология имеет генетическую природу и передается следующим поколениям. Считается также, что врожденный характер заболевания может быть обусловлен внутриутробными нарушениями развития плода из-за воздействия на организм будущей матери вредных химических или биологически активных веществ.

Утверждается, что развитию груди по тубулярному типу способствует нарушение кровообращения в результате заболеваний груди и перенесенных операций, а также из-за ношения в подростковом возрасте тесного бюстгальтера.

Возможные осложнения

Формирование молочных желез завершается к 17-20 годам. Наличие патологии физического развития, в особенности неправильное формирование груди, сказывается на состоянии психического здоровья подростка, ведет к комплексам неполноценности, неврозам, осложнениям в интимных отношениях.

Из-за сдавливания тканей женщина испытывает и физический дискомфорт в молочных железах, особенно во время месячных, при беременности. Происходит осложнение грудного вскармливания. Причиной является нарушение кровоснабжения и питания тканей груди, из-за чего лактация может быть слабой. Кроме того, из-за малого размера молочных желез, их неправильной формы и наличия плоских сосков возникают трудности во время прикладывания ребенка к груди. Это повышает риск мастита и других заболеваний молочных желез.

Видео: Что такое тубулярная грудь, почему проводится коррекция

Диагностика и методика устранения дефекта

Диагноз «тубулярная грудь» ставится маммологом при осмотре и пальпации. Уже по внешним признакам можно установить тип патологии и степень ее развития.

В некоторых случаях возникает необходимость исключить наличие мастопатии, для которой также характерно изменение формы груди и появление асимметрии (при поражении одной из молочных желез). Для этого проводится УЗИ или маммография.

Показания к проведению коррекции

Показаниями к проведению такой операции является, в первую очередь, пожелание самой пациентки избавиться от патологии, а также наличие явных признаков недомоганий, которые у нее возникают в связи с нарушением развития молочных желез.

Противопоказания

Хирургическое вмешательство по исправлению дефектов тубулярной груди не проводится при беременности или кормлении грудью.

Важно: Рекомендуется проводить коррекцию тубулярных молочных желез не раньше, чем через 1 год после окончания кормления, когда состояние тканей и размеры желез стабилизируются.

Противопоказаниями к проведению такой операции является наличие заболеваний кожи (на стадии обострения), сахарного диабета (из-за трудностей заживления ран), сердечно-сосудистых заболеваний (при которых невозможно делать общий наркоз), а также инфекционных и воспалительных процессов. Если у женщины имеются подобные патологии, то решение о возможности проведения коррекции принимается индивидуально.

Операция не проводится при раке груди, наличии у женщины психического заболевания или проблем со свертываемостью крови.

Подготовка к операции

Операция проводится только при условии, что пациентка за 1 месяц до ее осуществления бросает курить и прекращает принимать спиртные напитки, так как воздействие никотина и алкоголя на ткани молочных желез замедляет процесс заживления и восстановления их структуры.

Проведение операции

Исправление формы желез осуществляется с помощью различных методов пластической хирургии. При необходимости производится увеличение (реже уменьшение) молочных желез, удаление подгрудной сладки и грыжи, растягивание тканей желез и установка имплантантов с пластиковым покрытием, исправление формы и размеров сосков и ареолы.

Операция проводится в определенной последовательности:

Вначале делаются надрезы по периметру ареолы, причем диаметр ее сразу уменьшают. Удаляют лишние ткани подгрудной складки и грыжу. Складку смещают ниже. Рассекают тяжи (перегородки, мешающие развитию молочной железы). Ткани железы расправляют и растягивают с помощью специального устройства (эспандера). Под них вводят имплантанты, при этом через специальные дренажные трубки под вакуумом из железы удаляют остатки свернувшейся крови. Зашивают внутренние разрезы тканей. Накладывают наружные косметические швы.

Операция по исправлению формы и размеров тубулярной груди длится 1-2 часа. Ее проводят под общим наркозом. Для коррекции формы желез могут потребоваться липофилинг (пересадка собственной жировой ткани пациентки в определенные участки молочной железы), либо введение наполнителя (филлера) из силикона или других веществ.

Преимуществами липофилинга являются невозможность отторжения материала, возникновения аллергии. Восстановление груди происходит быстрее, чем при использовании филлеров. Недостатки его состоят в том, что этим способом можно увеличить грудь ненамного. К тому же жир может рассасываться, и форма молочной железы изменится. Возможно, через какое-то время потребуется повторная процедура.

Силиконовый наполнитель более долговечен, размер груди можно увеличить в несколько раз. Однако у него есть недостатки. У некоторых женщин имеется аллергия на силикон, его растекание в тканях молочных желез может вызвать воспалительный процесс.

Период восстановления

После проведения операции по коррекции тубулярной груди до момента полного заживления тканей наблюдается небольшая отечность груди и болезненность в области разрезов. Осложнения после операции, такие как гематомы, образование рубцов, воспаление и отек шва (серома) возникают редко. При этом женщине назначаются антибиотики (в таблетках или в виде мазей), обезболивающие средства.

Окончательный результат коррекции можно увидеть примерно через полгода. В течение всего периода восстановления женщине необходимо воздержаться от купания в горячей воде, посещения солярия и сауны.

В ближайшие несколько недель необходимо избегать занятий спортом и других физических нагрузок. В течение 1 месяца требуется круглосуточно носить поддерживающий бюстгальтер.

Видео: Виды тубулярности молочной железы и методы ее исправления