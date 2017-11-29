О том, какую роль играют гормоны в организме, известно всем. Их недостаточная или избыточная выработка в гипофизе приводит к нарушению гормонального фона в целом. У женщин это нередко является причиной различных патологий в работе органов репродуктивной системы, а также здоровья в целом. Анализ на содержание ТТГ гормона в крови нередко позволяет выявить причину женского бесплодия или менструальных расстройств. Его проведение назначают также при диагностике заболеваний половых органов и молочных желез, для того чтобы выявить отклонения и провести соответствующую коррекцию.

Что такое гомон ТТГ, каковы его функции

Гормон ТТГ (тиреотропный гормон) является биологически активным веществом, которое вырабатывается в гипофизе. Воздействуя на определенные рецепторы щитовидной железы, этот белок регулирует синтез ее гормонов – тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Причем процессы выработки этих веществ и ТТГ взаимосвязаны. Повышение активности щитовидной железы приводит к снижению выработки гормона гипофиза и наоборот.

Функциями всех этих веществ в организме являются:

осуществление обмена веществ, синтез белков, нуклеиновых кислот, жиров и углеводов;

регулирование двигательной активности, дыхания, пищеварения, кроветворения, теплообмена, сердечной и умственной деятельности, эмоционально-психического состояния;

функционирование репродуктивных органов, поддержание баланса женских половых гормонов, протекание беременности, развитие плода в организме будущей матери.

Отклонение содержания ТТГ в крови от нормы в большую или меньшую сторону говорит о наличии патологических состояний. Требуется проведение своевременного лечения, для того чтобы избежать осложнений здоровья.

Видео: Что такое ТТГ, для чего определяют его уровень

Нормы содержания ТТГ гормона

Процессы, происходящие в организме на разных этапах жизни, имеют непосредственное отношение к изменению содержания в организме различных гормонов. Причем, как видно из таблицы, значение нормы меняется в зависимости от возраста, физиологического состояния, особенностей образа жизни и питания.

Нормы ТТГ женщин разных возрастов (таблица)

Категории женщин Норма содержания гормона в крови, мМЕ/л До 14 лет 0.4-5.0 От 15 до 24 лет 0.6-4.5 От 25 до 50 лет 0.4-4.0 Беременные 0.1-3.0

У детей и подростков выработка гормона ТТГ повышена. Потребность организма в нем особенно велика, так как происходит увеличение роста, развитие головного мозга и центральной нервной системы. Начало полового созревания связано со значительными колебаниями гормонального фона, но содержание ТТГ не должно выходить за пределы нормы. Избыток или недостаток этого вещества в организме девочки-подростка может быть признаком опасных заболеваний головного мозга (например, психических расстройств). Они также свидетельствуют о нарушении функционирования щитовидной железы, надпочечников, которое потом отразится на ее половом развитии.

При климаксе выработка ТТГ снижается из-за постепенного старения тканей головного мозга. Поэтому в этот период повышается риск заболеваний щитовидной железы, нарушения обмена веществ, ухудшения состояния нервной и других систем организма.

Норма ТТГ при беременности

С наступлением беременности значительно увеличивается нагрузка на все органы и жизнеобеспечивающие системы организма. Это связано с развитием плода и подготовкой к осуществлению родового процесса. Гормональный фон в этот период очень неустойчив. Дисбаланс ТТГ может быть как естественным состоянием, так и следствием нарушений здоровья. Однако определенная закономерность существует:

В первом триместре уровень ТТГ снижается до 0.1-0.2 мМЕ/л, что говорит об активизации работы щитовидной железы. Во втором триместре он составляет 0.2-0.3 мМЕ/л. В третьем триместре – 0.3-3.0 мМЕ/л.

Особенно низким уровень ТТГ может быть при многоплодной беременности, когда потребность в Т3 и Т4 щитовидной железы особенно велика.

В этот период, как правило, коррекция отклонений не производится, так как после родов гормональный фон обычно восстанавливается. Однако падение уровня ТТГ гормона до 0 мМЕ/л на ранних сроках беременности говорит об угрозе выкидыша. При этом может потребоваться лечение.

Замечено, что превышение уровня ТТГ может быть одной из причин бесплодия, поэтому при диагностике и лечении обязательно проводится исследование крови на содержание этого гормона.

Последствия отклонений от нормы ТТГ

При проведении анализа определяется значение содержания всех трех гормонов. Нарушением является несоответствие роста или снижения уровня ТТГ изменению выработки гормонов щитовидной железы. Такая ситуация возникает при нарушениях работы органов.

Превышение нормы ТТГ

Внешними признаками избыточного образования этого вещества в организме являются прибавление массы тела (ожирение), бледность и пересыхание кожи, ломкость ногтей. Кроме того, женщина становится раздражительной, находится в депрессивном состоянии, наблюдаются сонливость, быстрая утомляемость. Возникают сбои в работе сердечно-сосудистой системы (скачки артериального давления и сердечного ритма), ухудшается пищеварение.

Причинами избыточной выработки этого вещества может быть наличие гипотиреоза (недостаточной активности щитовидной железы и чрезмерного снижения уровня ее гормонов). Нарушение возникает при аутоиммунных наследственных заболеваниях этого органа. Причиной дисбаланса может стать употребление некоторых лекарств (например, антиаритмических препаратов или средств на основе эстрогенов).

Нарушения могут быть связаны с возрастными изменениями в организме, повышенными физическими нагрузками, психическими травмами, отравлением производственными химическими веществами или препаратами йода. Отклонения могут иметь как временный, так и постоянный характер.

Причинами чрезмерного повышения содержания в организме ТТГ могут быть также снижение чувствительности гипофиза к гормонам Т3 и Т4, опухолевые заболевания головного мозга.

Лечение заключается в искусственном повышении содержания гормонов Т3 и Т4 в крови, что приводит к автоматическому снижению выработки ТТГ. В случае хронических заболеваний или проведения операций по удалению щитовидной железы препараты принимаются пожизненно. При этом необходимо каждые 3 месяца проводить контрольные анализы на эти гормоны, чтобы отрегулировать дозу. Используются препараты, содержащие Т3 и Т4, такие как эутирокс, L-тироксин, баготирокс. Их назначают также при гипотиреозе беременным женщинам.

В некоторых случаях при незначительных нарушениях снизить уровень тиреотропного гормона помогает соблюдение специальной диеты, исключающей употребление продуктов, содержащих такие белки, как глютен и казеин. При лечении используются витаминно-минеральные комплексы.

Понижение нормы ТТГ

Признаками нехватки гормона являются общая слабость, головная боль, тахикардия, повышенный аппетит, бессонница, раздражительность, депрессия, дрожание рук и век, высокое артериальное давление, частые кишечные расстройства и возникновение рвоты, нарушение менструального цикла.

Причины патологии – опухолевые и аутоиммунные заболевания гипофиза и щитовидной железы (узловой зоб), травмы этих органов. Подобное состояние может возникать при таких поражениях головного мозга, как менингит, энцефалит.

Способствуют возникновению нарушения длительные стрессы, голодание, бесконтрольное употребление гормональных препаратов. Оно может возникать также из-за недостатка йода в питьевой воде, поваренной соли и других продуктах.

Примечание: Для профилактики дефицита йода в организме рекомендуется систематически употреблять в пищу продукты с его повышенным содержанием (морская капуста, рыба и другие дары моря, а также фрукты: хурма и киви).

Лечение проводится препаратами, блокирующими выработку гормонов щитовидной железы (мерказолил, тиамазол). Для восполнения дефицита йода назначается йодомарин, а также витаминные комплексы, содержащие йод.

Анализ на содержание ТТГ в крови

Значение нормы является индивидуальным показателем для каждой женщины, может меняться даже в течение 1 суток. Проведение анализа на гормоны обычно назначают на утренние часы, до приема пищи.

Показаниями для его осуществления являются не только бесплодие, но и другие нарушения здоровья:

нервно-психические расстройства;

отставание в физическом и половом развитии;

появление признаков нарушения обмена веществ (ожирения или резкого похудения, выпадения волос, увеличения сухости кожи, наличия болей в суставах и других), а также заболеваний щитовидной железы (затруднений при глотании, утолщения шеи, скачков давления, сердечной аритмии, повышенной нервозности).

В период беременности уровень ТТГ контролируется на разных сроках, что позволяет выявить наличие наследственных патологий у плода.

Перед проведением анализа

Примерно за месяц до назначенной даты пациентка должна по возможности отказаться от употребления гормональных лекарственных препаратов, а также витаминов и других медикаментов.

В течение суток накануне анализа нельзя принимать даже минимальные дозы алкоголя. Прием пищи, употребление кофе, крепкого чая должны быть прекращены за 8 часов до процедуры, так как эти продукты могут вступить во взаимодействие с реактивами и снизить точность результатов. В ближайшие часы перед ее осуществлением нельзя курить.

Перед проведением анализа пациентка должна хорошо отдохнуть, необходимо избегать волнений. Наличие месячных на показатели не влияют, поэтому анализ можно проводить в любой день цикла.

Кровь на анализ берут из вены. Процедура проводится утром в период с 8 до 12 часов.

Расшифровка результатов

При определении соответствия полученных данных норме обязательно учитываются такие факторы, как соотношение роста и веса пациентки, наличие заболеваний хронического характера, генетических отклонений в развитии, а также ее общее физическое и психическое состояние.

В расшифровке результатов анализа принимают участие такие специалисты, как гинеколог, эндокринолог, кардиолог, терапевт и другие.

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