Успешное наступление беременности возможно только при условии, что эндометрий матки имеет определенную толщину, достаточную для удерживания в ней зародыша. При его недостаточном развитии у женщины возникают менструальные расстройства, бесплодие или проблемы с вынашиванием плода. Если эндометрий слишком тонкий, требуется лечение, которое позволит отрегулировать гормональный фон в организме, так как его нарушение является основной причиной этой патологии. Установить наличие отклонения от нормы помогает обследование.

Каким эндометрий должен быть в норме

Толщина слизистой в матке меняется в течение менструального цикла и зависит от содержания эстрогенов в крови. После месячных она минимальна (составляет около 5 мм). К моменту овуляции достигает 13-14 мм, а примерно за 5 дней до начала месячных начинается обратный процесс. Толщина уменьшается, а с началом следующих месячных функциональный слой отслаивается и выводится из матки. После этого процесс повторяется.

Так должно быть в норме. Но иногда случаются отклонения, которые могут принять стойкий характер: в новом цикле нарастает слишком мало слизистой, что говорит о наличии какого-либо заболевания органов репродуктивной системы или эндокринных патологиях. Такое нарушение отражается не только на способности женщины к деторождению, но и на общем состоянии ее здоровья, внешнем виде.

Если тонкий эндометрий является врожденной патологией, то у девушки происходит слабое развитие груди, наблюдаются такие признаки, как низкий рост, узкий таз, недоразвитие наружных половых органов (слишком короткое и узкое влагалище), почти полное отсутствие волос на лобке.

О наличии отклонений в развитии матки может говорить позднее начало полового развития, когда первые месячные приходят в 16 лет и позже. У взрослых женщин такое недоразвитие становится причиной фригидности.

Симптомы

О подобной патологии говорят следующие симптомы:

наличие менструальных нарушений (скудные и короткие месячные);

болезненность менструаций;

нерегулярное наступление месячных с преобладанием укороченных циклов;

неспособность к деторождению.

Дополнение: О нехватке эстрогенов в организме свидетельствует наличие у женщины симптомов, сходных с проявлениями климакса, таких как бессонница, раздражительность, упадок сил, депрессивное настроение, снижение либидо, болезненность половых сношений, скачки артериального давления.

Недостаточная толщина эндометрия и беременность

Гормональные нарушения, которые становятся причиной нарушения развития слизистой в матке, приводят к тому, что беременность у женщины не наступает или прерывается в самом начале. Даже если при пониженном уровне эстрогенов яйцеклетка созревает, то она не сможет прикрепиться к стенке матки, если толщина эндометрия меньше 7 мм. Последствием этого становится наступление внематочной беременности, при которой зародыш развивается в шейке матки.

В любом случае, при наличии у женщины тонкого эндометрия беременность прерывается. Поэтому, планируя рождение ребенка, нужно внимательно отнестись к появлению менструальных нарушений, заранее пройти УЗИ для установления причины сбоев. Иногда приходится «наращивать» эндометрий путем специального лечения, чтобы женщина смогла выносить ребенка после естественного оплодотворения или ЭКО.

Если беременность при наличии такой патологии все же наступает, то для ее сохранения назначается использование специальных гелей и эстрогенсодержащих препаратов, позволяющих нарастить слой слизистой оболочки в матке.

Причины недостаточного развития эндометрия

Слабое развитие слизистой матки может произойти по ряду причин.

Эндокринные патологии. Эндометрий бывает тонким в результате недостатка эстрогенов в организме. Причинами снижения их уровня являются:

нарушение работы гипофиза, нехватка ФСГ гормона, стимулирующего выработку эстрогенов в клетках яичников;

гипертиреоз (избыточная выработка гормонов щитовидной железы);

повышенное содержание андрогенов в организме женщины;

неправильное питание (резкое похудение);

длительная депрессия;

курение;

бесконтрольное употребление препаратов прогестерона.

Нарушение кровообращения в матке. Недостаточное кровоснабжение приводит к нехватке кислорода и питательных веществ, необходимых для развития клеток эпителия. Причиной нарушения могут быть заболевания сосудов и сердца, неправильное развитие или повреждение сосудистой сети, а также сдавливание сосудов матки опухолями.

Недоразвитие матки. Если она имеет слишком маленький объем, то полноценное развитие слизистой становится невозможным.

Повреждение базального слоя. Формирование нового эндометрия происходит из базальных клеток его нижнего слоя, прилегающего к стенке матки и имеющего постоянную толщину. Если при выскабливании, во время аборта или диагностических процедур частично удаляется базальный слой, то нормальное развитие функционального слоя станет невозможным, и эндометрий будет тонким.

Воспалительно-инфекционные процессы в матке. Они становятся причиной повреждения структуры базального слоя, образования на нем рубцов и спаек, затрудняющих нормальное развитие нового слоя эндометрия.

Диагностика

При жалобах женщины на бесплодие и скудные болезненные менструации врач путем осмотра с помощью зеркал и пальпации определяет наличие или отсутствие у нее отклонений развития половых органов. Для определения толщины слизистой пациентку направляют на УЗИ. Исследование проводится трансвагинальным методом.

Новообразования в матке обнаруживаются с помощью диагностической гистероскопии. Нередко при этом сразу производится удаление полипов, мелких миоматозных узлов.

Исследуется кровь на содержание различных гормонов. При подозрениях на наличие воспалительных процессов берется мазок из влагалища и шейки матки, исследуется состав его микрофлоры. Проводится также анализ крови на наличие антител к различным видам инфекции.

Видео: Как наращивается эндометрий

Лечение для наращивания тонкого функционального слоя эндометрия

Чтобы нарастить тонкий эндометрий, при лечении используются гормональные препараты различного действия. Препараты эстрадиола (дивигель, дерместрил, прогинова). Их принимают в виде таблеток для приема внутрь или проводят лечение с помощью вагинальных свечей. Такие препараты стимулируют деление клеток и ускоренный рост слизистой.

Выработку эстрогенов помогают усилить некоторые гомеопатические средства, такие как капли гормель. Используются препараты (менопур и другие), стимулирующие овуляцию, улучшающие выработку гонадотропных гормонов гипофиза (они регулируют функционирование яичников).

Предупреждение: У всех этих средств имеются серьезные противопоказания. Их можно применять только по назначению врача. Любое самостоятельное употребление гормональных средств с целью нарастить тонкий эндометрий может не только дать обратный эффект, но и привести к тяжелым расстройствам цикла, образованию опухолей в матке и молочных железах, нарушению состава крови.

Для улучшения кровообращения применяются методы физиотерапии, такие как электростимуляция, иглоукалывание, специальный массаж и лечебная гимнастика. Проводится общеукрепляющее лечение витаминами и иммуномодуляторами. При необходимости осуществляется противовоспалительная терапия антибиотиками. Иногда для удаления новообразований в матке и восстановления нормального развития слизистой приходится проводить процедуру выскабливания полости матки.

Для лечения применяются также народные средства на основе лекарственных растений (боровая матка, красная щетка и других). Их используют только после согласования с врачом.