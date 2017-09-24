Тестостерон считается мужским половым гормоном, так как в организме у мужчин его гораздо больше, чем у женщин. Однако и для них это вещество является жизненно необходимым. Если содержание гормона в женском организме слишком мало или, наоборот, превышает норму, это сразу можно заметить, так как происходит изменение характера, психики, внешнего вида, появляются серьезные нарушения репродуктивного здоровья. Восстановить нормальный уровень тестостерона у женщин можно с помощью лекарств, диеты. Необходимо скорректировать физические нагрузки.

Роль тестостерона в женском организме

Тестостерон – это вещество, которое выполняет в женском организме очень важные функции, хотя и присутствует в гораздо меньшем количестве, чем эстрогены или прогестерон. Он является одним из андрогенов (гормонов, благодаря которым формируется мужская внешность и остальные признаки, характерные для мужчин).

В организме у женщины тестостерон в небольшом количестве вырабатывается в надпочечниках и яичниках. Он выполняет следующие функции:

Участвует в формировании костной ткани, способствует росту и укреплению костей. С его участием образуются мышечные клетки, фигура формируется по женскому типу (растут молочные железы, увеличивается объем бедер). Тестостерон участвует в формировании головного мозга и центральной нервной системы, отвечает за развитие памяти, мышления, особых черт характера, присущих только женщинам. Из этого гормона образуется эстрадиол – один из эстрогенов, роль которого особенно велика в репродуктивный период жизни. От содержания эстрадиола полностью зависит репродуктивное здоровье женщины, а также развитие у нее полового влечения.

Кроме прочего, тестостерон у женщин в организме влияет на выработку гормонов гипофиза, регулирующих работу яичников, развитие в них фолликулов.

Видео: Значение андрогенов для женского организма

Нормы тестостерона

Содержание этого гормона в женском организме непостоянно и зависит от возраста, физиологического периода, фазы менструального цикла, даже от времени суток. Однако существуют усредненные показатели, характерные для женщин, имеющих нормальное состояние здоровья.

Таблица содержания тестостерона

Возраст Содержание, нмоль/л крови До 11 лет 0.49-1.82 11-15 лет 0.84-4.46 15-18 лет 1.36-4.73 18-50 лет 0.31-3.78 Постменопаузальный возраст 0.42-2.60

Замечено, что содержание тестостерона в крови с утра бывает выше, чем вечером. Уровень мужского гормона незначительно повышается во время овуляции. Благодаря этому в дни, благоприятные для зачатия, у женщины усиливается сексуальная активность. После овуляции происходит снижение содержания в крови этого вещества и, соответственно, прекращение роста новых фолликулов.

Если уровень тестостерона у женщин выходит за пределы нормы, то у них проявляются различные патологии в состоянии здоровья и протекании различных физиологических процессов.

При беременности содержание этого гормона в крови возрастает в 3-4 раза примерно с 13 недели, так как его начинают дополнительно вырабатывать плацента и плод. Благодаря этому зародыш прочно удерживается в полости матки. Повышенный уровень этого гормона необходим для нормального формирования скелета, мышц и органов плода. К концу беременности уровень тестостерона достигает максимума, он увеличен более, чем в 4 раза по сравнению с обычным.

При климаксе в самом начале уровень тестостерона немного подрастает, так как снижение выработки эстрогенов заставляет организм искать новые источники гормона. Но затем его уровень снижается в связи со старением гормонообразующих органов. В результате у женщины постепенно пропадает сексуальное влечение, прибавляется вес, организм слабеет, появляются различные симптомы климакса.

Симптомы нарушений нормы

На состоянии женского организма отрицательно сказываются как нехватка, так и избыток тестостерона. У женщины нарушение выработки этого гормона приводит к изменению гормонального фона в целом.

Симптомы избытка тестостерона

Причиной образования избытка такого вещества в организме могут быть заболевания яичников и матки (образование кист, опухолей, эндометриоза), а также надпочечников и гипофиза. Нарушение нормы может быть наследственным или произойти из-за длительного приема гормональных препаратов, пристрастия к алкоголю, курению, употреблению наркотиков.

Если тестостерон у женщин повышен по сравнению с нормой, то появляются изменения в характере (агрессивность, раздражительность), грубеет голос, замедляется рост волос на голове (зато, как у мужчин они начинают расти на лице, груди). Женский организм становится более выносливым физически. Происходят изменения внешнего облика и фигуры по мужскому типу. Возможно развитие ожирения, появление угревой сыпи на лице.

Усиливается сексуальность. Работа репродуктивной системы нарушается: месячные приходят с большими задержками, становятся скудными, могут вообще исчезнуть. Появляется бесплодие.

Превышение нормы тестостерона происходит даже при беременности. Если он превосходит показатель нормы больше, чем в 5 раз, то нарушается развития плода или возникает выкидыш. Поэтому в этот период гормональный фон обязательно контролируется. Избыток тестостерона после родов приводит к исчезновению грудного молока.

Видео: Причины и проявления избытка тестостерона

Симптомы недостатка

Причиной недостатка мужского гормона в организме у женщин могут быть нарушение работы яичников, надпочечников, других желез эндокринной системы, сахарный диабет, заболевания сердца, опухоли молочных желез. При этом повышается риск остеопороза, болезней сердца, эндометриоза, рака молочных желез.

Признаками нехватки тестостерона у женщин являются дряблость мышц, слабость, потливость и сухость кожи, депрессивное настроение, апатичность, отсутствие сексуального желания. Провоцирующими факторами являются стрессы, вредные привычки, нарушение питания (вегетарианство, голодные диеты, анорексия, булимия).

Анализ на тестостерон

Для определения уровня этого вещества на 6-10 день цикла (когда гормональный уровень наиболее стабилен) проводится анализ крови.

Примечание: Если у женщины цикл нерегулярный, то дату проведения назначает врач, опираясь на средние показатели наступления месячных и их характер.

Для того чтобы результат был точным, необходимо накануне проведения анализа отказаться от курения, приема алкоголя. Уже за сутки до этого важно прекратить прием гормональных препаратов. Необходимо воздержаться от половых контактов.

За 1 день до проведения процедуры требуется отказаться от занятий спортом и других повышенных физических нагрузок, а также от употребления жирной и острой пищи. Пациентка должна хорошо выспаться, находиться в спокойном настроении.

Тестостерон у женщин определяют в крови с утра, на пустой желудок. Пить в последние сутки перед проведением анализа можно только чистую воду.

Способы нормализации уровня тестостерона

При повышенном содержании этого вещества в крови к лечению подходят строго индивидуально. Неправильное лечение может привести к очень серьезным осложнениям.

Способы снижения

При повышенном содержании тестостерона у женщины в случае появления серьезных нарушений физического или психического здоровья для снижения его концентрации применяются гормональные препараты, содержащие эстрогены (дексаметазон, преднизолон, дигостин, метипред).

Предупреждение: Ни в коем случае нельзя принимать такие средства без контроля опытного врача гинеколога-эндокринолога. Превышение дозы эстрогенов в организме может привести к менструальным расстройствам, возникновению злокачественных опухолей половых органов и молочных желез.

В некоторых случаях на основании результатов анализов и характера отклонений назначается употребление противозачаточных оральных средств, таких как ярина, регулон, жанин. Иногда для понижения тестостерона назначают верошпирон, а также глюкофаж (подавляют выработку мужского гормона в надпочечниках).

Врач может назначить употребление средств на основе растений: солодки, дягиля, а также отваров льняного семени. Нормализовать уровень тестостерона у женщин в случае небольшого отклонения можно с помощью диеты. При высоком его содержании рекомендуется ограничить употребление яиц, чеснока, красного вина, орехов.

Для снижения уровня этого вещества рекомендуется пить молоко, есть свежие овощи и фрукты (или употреблять свежевыжатые соки), мед, соевые продукты. Врачи рекомендуют женщинам, у которых уровень мужского гормона повышен, снизить физическую нагрузку на организм, отказаться от упражнений, связанных с поднятием тяжестей, накачиванием мышц, нагрузкой на сердце и сосуды. Предпочтение надо отдать занятиям йогой, пилатесом, аэробикой.

Способы повышения

Понижение концентрации тестостерона не так опасно для организма, как его повышение. Поэтому препараты заместительной гормональной терапии применяются в этом случае крайне редко.

Снижение уровня андрогена бывает вызвано, как правило, усилением выработки эстрогенов. Для замедления переработки тестостерона в эстрогены необходимо повысить содержание в организме цинка. Этого можно добиться путем приема цинксодержащих витаминных комплексных препаратов.

Женщинам с симптомы нехватки гормона рекомендуется употреблять орехи, семечки, морепродукты, печень животных и птиц, кукурузное, подсолнечное, оливковое масло. Важно также перейти на более активный образ жизни, заняться физкультурой.