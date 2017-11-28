При отсутствии нарушений гормонального фона и патологий в органах половой системы длительность менструального цикла сохраняется постоянной, женщина точно знает, когда у нее пойдут месячные. Но что делать, если на эту дату запланированы важные события, несовместимые с месячными и характерным для них плохим самочувствием, перенести которые на более поздний срок невозможно? Первое, что приходит многим на ум, – прием таблеток, вызывающих месячные ранее положенного срока. Используют их также и как экстренное средство контрацепции после незащищенного полового акта.

Когда можно принимать вызывающие менструацию препараты

Нормой для задержки месячных считается срок от 2 до 6 дней. Причины и мотивации для принятия мер, вызывающих менструацию, могут быть различными:

желание перенести дату начала месячных в связи с определенными планами (отдых на море, важные торжественные события, отправление в походы и поездки);

нарушение менструального цикла, нерегулярные месячные (раз в 3 месяца или реже), в этом случае прием таких препаратов носит лечебный характер;

задержка месячных при вероятности наступления незапланированной беременности.

Однако независимо от того, какие именно причины заставили женщину задуматься о приеме препаратов, вызывающих месячные, решение о целесообразности и безопасности их применения в каждом конкретном случае необходимо согласовать с врачом. Такие средства, как правило, содержат в составе синтетические аналоги гормонов и являются потенциально опасными для организма при неправильном использовании. Они могут в дальнейшем спровоцировать сбой гормонального фона и даже привести к проблемам с зачатием.

Не стоит принимать таблетки, вызывающие менструацию, если ее задержка связана с переменой климата, пережитым накануне нервным потрясением, хроническим недосыпанием или физической усталостью. После устранения стрессовых ситуаций, полноценного отдыха и восстановления организма цикл нормализуется сам собой.

Особенно опасен для здоровья прием таблеток, вызывающих месячные для избавления от незапланированной беременности. Даже если женщина не планировала иметь ребенка, возможно, под влиянием изменений гормонального фона и новых трепетных ощущений, возникших на фоне осознания, что она скоро станет мамой, ее мнение кардинально изменится.

Конечно, бывают случаи, когда беременность в момент ее наступления противопоказана женщине по состоянию здоровья, имеет высокие риски невынашивания или рождения малыша с серьезными отклонениями. В данной ситуации ее рекомендуется прервать на ранних сроках, но делать это нужно только под контролем врача. Самостоятельный прием препаратов, вызывающих менструацию, точнее, обильное маточное кровотечение с целью медикаментозного аборта, чреват очень серьезными осложнениями (инфицирование, сильная кровопотеря, бесплодие и прочее).

Механизм действия препаратов, вызывающих месячные

Длительность менструального цикла в норме должна составлять 21-35 дней. Для каждой здоровой женщины количество дней индивидуально, но постоянно. Регуляция цикла в организме женщины представляет собой очень сложный механизм и осуществляется нейроэндокринной системой по иерархическому типу на пяти уровнях:

кора головного мозга;

гипоталамус;

гипофиз;

яичники;

матка и другие органы-мишени.

Ведущая роль в этом процессе принадлежит гормонам. Гормоны гипофиза ФСГ (фолликулостимулирующий) и ЛГ (лютеинизирующий) стимулируют выработку яичниками женских половых гормонов – эстрогенов и прогестерона, непосредственно контролирующих различные фазы менструального цикла. В первой половине цикла преобладают эстрогены, а во второй – прогестерон.

Эстрогены отвечают за рост и созревание в яичниках доминантного фолликула, из которого впоследствии выходит яйцеклетка, а прогестерон готовит слизистую матки к присоединению оплодотворенной яйцеклетки, снимает тонус и играет важную роль для нормального развития плода. Если оплодотворения яйцеклетки и ее имплантации не происходит, то к концу цикла уровень эстрогенов и прогестерона резко снижается, что приводит к отслойке внутреннего слоя матки (эндометрия) и началу месячных.

Большинство препаратов, предназначенных вызвать месячные, содержат в составе соединения, влияющие на гормональную регуляцию цикла. Сначала они сильно повышают концентрацию необходимых гормонов в крови, а затем резко снижают ее, что и приводит к месячным. Например, если женщина принимает с целью контрацепции гормональные таблетки, то после прекращения их приема у нее начинается менструация.

Видео: Мнение гинеколога о средствах, используемых для сдвига менструального цикла

Гормональные препараты

Чтобы вызвать месячные, применяют гормональные таблетки, содержащие прогестерон и его аналоги. Приобрести их можно в аптеке без рецепта, но применять без разрешения и указаний врача нельзя.

Утрожестан

Утрожестан выпускается в виде таблеток и вагинальных свечей. Он содержит гормон прогестерон. Механизм его действия состоит в подавлении синтеза эстрогена, который препятствует отслаиванию эндометрия и началу менструации. Имеющийся в составе препарата прогестерон способствует формированию и нарастанию эндометрия секреторного типа, а в случае оплодотворения яйцеклетки - изменениям в нем, обеспечивающим нормальное развитие эмбриона. Утрожестан уменьшает возбудимость и сокращение матки и маточных труб. Его назначают многим женщинам для ежедневного приема в первом триместре беременности с целью профилактики выкидыша.

Противопоказаниями к применению утрожестана являются:

бронхиальная астма;

склонность к тромбообразованию;

порфирия;

эпилепсия;

злокачественные опухоли молочных желез и половых органов;

кровотечения из половых путей невыясненной этиологии.

Чтобы вызвать месячные, утрожестан следует употреблять 10 дней подряд в дозировке, назначенной врачом, начиная со второй фазы цикла. После его отмены в течение нескольких дней при отсутствии беременности должна наступить менструация. Однако у некоторых женщин она может начаться и раньше, и позже, все зависит от состояния эндометрия и гормонального фона на момент начала приема средства.

Дюфастон

Активным веществом препарата Дюфастон является синтетический аналог прогестерона – дидрогестерон. Его назначают женщинам в лечебных целях при недостатке собственного прогестерона для нормализации цикла. Дюфастон, как и утрожестан, используют для наступления и сохранения беременности в первом триместре при наличии угрозы выкидыша и истмико-цервикальной недостаточности.

Для того чтобы пошли месячные, дюфастон рекомендуется пить 2 раза в день по 1 таблетке на протяжении от 5 до 10 дней в период с 11 по 25-й день цикла. Спустя несколько дней (3-4 дня) после отмены препарата наступает менструация. Выделения при этом могут быть менее интенсивными, чем обычно, и иметь более темную окраску, что обусловлено недостаточной степенью развития эндометрия. Если задержка месячных связана с тем, что женщина забеременела, то после отмены дюфастона менструация не начинается.

Препарат противопоказан женщинам при индивидуальной непереносимости, лактации и наличии в организме гормонпродуцирующих опухолей. Из побочных эффектов при применении его в неправильных дозировках возможны повышение чувствительности кожи, обильные кровотечения, аллергические реакции, головные боли.

Постинор и эскапел

Препараты Постинор и Эскапел используются в гинекологии как средства экстренной контрацепции. В качестве действующего вещества они содержат синтетический прогестаген – левоноргестрел. Средства тормозят овуляцию, обездвиживают сперматозоиды, изменяют свойства эндометрия таким образом, чтобы в него не смогла имплантироваться оплодотворенная яйцеклетка. Они не обладают абортивным действием, то есть если имплантация уже произошла, то они будут неэффективны.

Противопоказаниями к применению постинора или эскапела являются:

болезни печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря;

повышенная чувствительность к любым компонентам препарата;

период полового созревания;

генитальные кровотечения неустановленной этиологии;

тромбозы артерий и вен.

Для начала менструации необходимо однократно принять 2 таблетки постинора или 1 таблетку эскапела. Использовать таблетки недопустимо чаще, чем раз в 6 месяцев, так как они могут вызвать в организме женщины гормональный сбой в виде длительного отсутствия менструаций или маточных кровотечений. Из побочных эффектов после их приема возможны головные боли, тошнота, рвота, болезненность молочных желез и другие.

Нон-Овлон

Нон-Овлон и Норколут – гормональные препараты на основе аналога прогестерона - норэтистерона, который обладает похожей с эндогенным прогестероном биологической активностью. Он приводит к торможению овуляции и способствует секреторной трансформации эндометрия.

К противопоказаниям для применения препарата относятся:

онкологические заболевания;

болезни сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, инсульт, ИБС, гипертония);

склонность к образованию тромбов и тромбоэмболиям;

патологии печени (цирроз, гепатит) и желчного пузыря;

снижение слуха (отосклероз);

заболевания ЦНС (эпилепсия, рассеянный склероз).

Нон-овлон с целью вызвать менструацию надо принимать в течение 2-3 дней по 2 таблетки с интервалом в 12 часов. Кроме норэтистерона этот препарат содержит этинилэстрадиол (эстроген). Он оказывает угнетающее действие на гипоталамо-гипофизарную регуляцию менструального цикла, тормозит выработку ФСГ и ЛГ. Его можно использовать для срочного вызова месячных при подозрении на беременность.

После приема средства месячные часто бывают обильнее, чем обычно. Из отдаленных последствий его применения возможно нарушение репродуктивной функции, что обусловлено непредсказуемым влиянием препарата на гормональную систему.

Норколут

Норколут – препарат, содержащий в составе только норэтистерон. Если принимать его по 2 таблетки на протяжении 5-7 дней, менструация должна будет начаться через пару дней после окончания приема. Препарат блокирует продукцию гормонов, задерживает овуляцию и снижает тонус гладкой мускулатуры матки. Список противопоказаний включает:

эндокринные нарушения (ожирение, диабет с сосудистыми осложнениями);

нарушения гемостаза;

предрасположенность к венозным или артериальным тромбозам;

онкологические заболевания;

мигрень;

анемию;

почечную недостаточность;

нарушенные функции печени

эпилепсию.

Стоит воздержаться от приема препарата при повышенном артериальном давлении.

Гомеопатические средства

Чтобы вызвать месячные, можно использовать гомеопатический препарат Пульсатилла Композитум на основе травы прострел из семейства лютиковые. В отличие от гормональных средств, он считается более безопасным, имеет меньше противопоказаний и побочных реакций. Пульсатилла оказывает выраженное седативное действие, поэтому наиболее эффективна для устранения задержки месячных вследствие нервного стресса. В гомеопатии она считается исключительно женским препаратом и назначается при опухолях в молочных железах, нарушениях цикла, заболеваниях яичников и многих других проблемах.

Принимать препарат, чтобы вызвать месячные, нужно однократно в дозировке 6-7 гранул, которые необходимо медленно рассасывать во рту. Ожидать после этого менструацию следует в течение суток.

Противопоказаниями для применения препарата являются аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.