Коричневый оттенок у выделений говорит о том, что в них появилась кровь. Но это не обязательно свидетельствует о проблемах со здоровьем. Иногда коричневатая окраска появляется у выделений по вполне естественным причинам. На протекание физиологических процессов в женской репродуктивной системе влияет множество разнообразных факторов. Если выделения не сопровождаются какими-либо неприятными симптомами, то не стоит переживать. Но точно узнать причину поможет только гинеколог. Если беспокоят боли – это ненормально. Требуется серьезная диагностика и лечение.

Когда коричневые выделения являются нормой

Процессы менструального цикла в разных его фазах происходят в соответствии с изменениями гормонального фона. Увеличение количества эстрогенов способствует созреванию яйцеклеток в фолликулах яичников и развитию эндометрия в матке, а повышение содержания прогестерона приводит к разрыхлению слизистой и ее отслоению в том случае, когда беременность не наступает.

Циклические изменения

Соотношение гормонов изменяется плавно, поэтому уже перед месячными у женщины могут появиться светло-коричневые выделения, когда эндометрий только начинает отслаиваться. Количество крови, попадающей при этом во влагалищную слизь, и интенсивность окраски зависит от индивидуальных особенностей организма женщины (состава и свертываемости крови, состояния репродуктивного и общего здоровья). Важно одно: появление таких выделений перед началом месячных вполне может быть нормой.

По окончании месячных в матке могут оставаться частицы слизистой, небольшое количество крови, застоявшейся в складках. Поэтому появление из влагалища коричневатой слизи после месячных также не является пугающим признаком. В ней могут даже наблюдаться небольшие сгустки свернувшейся крови.

В середине цикла происходит овуляция – разрыв доминантного фолликула и выход из него зрелой яйцеклетки. При этом происходит повреждение мелких сосудов. Поэтому во время овуляции и спустя еще несколько часов после нее у женщины бывают в выделениях капельки крови. В этом случае появление светло-коричневых вязких выделений также нормально. Такие выделения называются овуляторными.

Предупреждение: Следует обратить особое внимание на появление в этот период у практически здоровой женщины кровотечения. Как правило, этому состоянию предшествует резкая боль внизу живота, затем появляются головокружение, тошнота и другие болезненные симптомы. В таком случае может потребоваться срочная помощь врача, так как причиной кровотечения, скорее всего, является апоплексия яичника (разрыв фолликула вместе с оболочкой и тканями яичника).

Гормональные изменения

Если женщина принимает гормональные противозачаточные таблетки, у нее в течение 2-3 месяцев наблюдается гормональный сдвиг, организм подстраивается к новому фону. Изменения отражаются на состоянии кровеносных сосудов, сократимости матки. В результате, помимо менструаций, у женщины появляются светло-коричневые или темно-розовые бели. После установки внутриматочной спирали происходит не только подавление выработки половых гормонов, но и механическое воздействие на слизистую. В результате этого также возможно появление светло-коричневых выделений. Если подобное явление наблюдается и на 4 месяц, то женщине стоит проконсультироваться с врачом по поводу выбора другого противозачаточного средства.

Не стоит удивляться появлению коричневых выделений после секса, особенно в период, предшествующий наступлению менопаузы. Возрастное снижение количества эстрогенов в организме приводит к истончению слизистой оболочки влагалища и ухудшению состояния сосудистых стенок, вследствие чего становится возможным попадание капель крови в выделения. Возникновение болезненных симптомов может говорить о заболевании.

Примечание: Не стоит забывать о том, что у пожилых женщин повышен риск злокачественных опухолей матки. Появление крови в выделениях должно обязательно насторожить, заставить незамедлительно пойти к врачу.

Выделения во время беременности, после родов

Если у женщины наступила беременность, то происходит задержка очередных месячных, а через несколько дней вместо них появляются мажущие светло-коричневые выделения. Их называют имплантационными, так как появление примесей крови обусловлено незначительным повреждением капилляров эндометрия в момент внедрения в него зародыша.

Слабые коричневатые выделения могут появляться у беременной женщины в те дни, когда обычно приходили месячные. В течение 3-4 месяцев она может не знать о том, что беременна, пока не почувствует шевеления плода. Такое явление наблюдается редко, но патологией не считается, так как всему виной индивидуальные особенности перестройки гормонального фона в этот период.

В то же время, появление любых кровянистых выделений во время беременности может говорить об угрозе выкидыша (при отслоении плодного яйца или плаценты). Поэтому беременная женщина должна быть особенно внимательна к такому признаку на любом сроке беременности.

После родов в первые дни возможно кровотечение, которое переходит в лохии, вначале в виде коричневатых выделений, а затем – в виде желтоватой слизи. Общими признаками нормальных выделений являются:

незначительный объем;

отсутствие неприятного запаха;

отсутствие крупных сгустков, комков, пены;

отсутствие болей в животе, спине, других неприятных симптомов.

Видео: Причины нормальных и патологических выделений

Причины появления патологических выделений

О патологии выделения светло-коричневого цвета говорят в том случае, если у женщины имеются нарушения менструального цикла, заболевания матки и придатков, а также щитовидной железы и других органов эндокринной системы, почек, печени, молочных желез. Все эти патологии имеют непосредственную связь с гормональными нарушениями в организме. Нередко такие выделения возникают в любые дни между месячными.

Если светло-коричневатые выделения сопровождаются состоянием «острого живота» и скорее похожи на кровотечение, это может быть признаком внематочной беременности или разрыва кисты яичников.

К врачу следует обратиться, если коричневые выделения имеют следующие признаки:

продолжаются длительно в середине цикла или в любые дни между менструациями;

связаны с повышением температуры, болью в нижней части живота, пояснице, жжением или резью во влагалище;

сопровождаются расстройством мочеиспускания, чувством распирания или давления в животе;

скудные светло-бордовые выделения возникают вместо месячных или переходят в обильное кровотечение, не являющееся менструацией;

у выделений имеется неприятный запах, примеси гноя, пены или крупные сгустки темно-коричневого цвета.

Причиной появления патологических светло-коричневых выделений могут быть воспалительные и инфекционные заболевания влагалища, матки, придатков. Выделения с кровью появляются при эрозии и других заболеваниях, связанных с повреждением поверхности шейки матки.

Кровоизлияние возникает, если в слизистых оболочках репродуктивных органов образуются полипы. Миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз – все эти патологии связаны с повреждением сосудов эпителиального слоя внутри матки.

Коричневые выделения могут быть признаком злокачественных опухолей половых органов, которые, как правило, на ранних стадиях не имеют каких-либо иных проявлений. Раннее обнаружение любой патологии поможет предотвратить осложнения, а также выбрать наиболее щадящие методы лечения.