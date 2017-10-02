Нежная кожа у ребенка легко повреждается. Небольшая царапина может быстро превратиться в участок воспаления, так как слабый детский иммунитет не справляется с инфекцией, которая попадает в ранку. Родители должны знать, как не допустить распространения инфекции на другие участки кожи и развития тяжелого поражения. Необходимо умело обработать место повреждения и воспользоваться наиболее подходящими медикаментозными средствами, чтобы быстро избавиться от болячек. Важно знать, по каким признакам можно отличить между собой различные кожные заболевания у детей.

Стрептодермия и ее особенности

Возбудителем является стрептококк. Попадая на поврежденную кожу, эта бактерия начинает быстро размножаться, что приводит к возникновению гнойного воспалительного процесса – стрептодермии. Инфекция легко распространяется на соседние участки кожи и передается от одного человека к другому.

Стрептодермия часто поражает именно детей. Причин этому несколько:

у детей иммунная защита гораздо слабее, чем у взрослых;

у них более тонкая и ранимая кожа;

дети активны, у них часто травмируется кожа;

тесно контактируют друг с другом и заражаются стрептодермией в детских учреждениях;

не всегда можно уследить за тем, чтобы дети соблюдали правила гигиены.

Стрептококк является представителем условно-патогенной микрофлоры, то есть в небольших количествах всегда присутствует в организме и на поверхности кожи. Иммунная система защищает организм от ее воздействия. При повреждении кожи бактерии попадают в благоприятные для себя условия и начинают быстро размножаться. Чем слабее иммунитет, тем в более тяжелой форме протекает стрептодермия. Инкубационный период заболевания составляет 3-10 дней.

Видео: Что такое стрептодермия

Причины и пути заражения

Путей распространения стрептококковой инфекции существует несколько.

Контактный. Здоровый ребенок заражается при случайном соприкосновении с участком стрептодермии на коже больного.

Контактно-бытовой. Передача инфекции осуществляется через посуду, полотенца, игрушки, которых касался больной.

Воздушно-капельный. Бактерии попадают на кожу ребенка, когда рядом чихает или кашляет больной ангиной, скарлатиной или бронхитом, возбудителями которых также являются стрептококки.

Причины заражения

Основными причинами заражения являются:

нарушение правил гигиены;

ослабление иммунитета, причиной которого становятся болезни, наличие паразитов, нехватка витаминов в организме, недостаточное закаливание ребенка, нарушение обмена веществ;

повреждение кожи (порезы, ожоги, укусы насекомых).

Распространению очагов по коже способствует расчесывание болячек при раздражении их потом, одеждой.

Стрептодермия может протекать как в острой форме, так и в хронической, при которой заболевание проявляется периодическими рецидивами в течение всей жизни.

Первичная и вторичная стрептодермия

Первичная стрептодермия – это самостоятельное заболевание, возникшее при попадании стрептококков в ранку на коже.

Вторичная стрептодермия возникает как осложнение другого заболевания (например, атопического дерматита).

Очаги поражения располагаются на каком-либо одном участке тела (на лице, ягодицах или в другом месте). При этом возникает «ограниченнная» стрептодермия. Если поражено несколько участков, появляется «распространенная» форма.

Симптомы стрептодермии

Симптомы заболевания подразделяются на основные (характерные проявления) и дополнительные (встречаются при многих других детских заболеваниях).

Основные признаки

К ним относятся характерные изменения на коже, которые развиваются постепенно.

Вначале происходит покраснение кожи вокруг ранки. Затем на этом месте появляются пузырьки с желтым содержимым (импетиго). В течение 2 дней их количество увеличивается, и они становятся крупнее. На 3-й день они лопаются.

В зависимости от состояния болячек различают 2 формы стрептодермии: сухую и мокнущую.

Сухая – при разрыве пузырьков жидкость высыхает быстро, образуются шелушащиеся струпья.

Мокнущая – жидкость начинает разъедать кожу, вызывая появление эрозии. Постепенно ранка подсыхает, на ней образуется корочка, которая вскоре отпадает.

Ребенок испытывает сильный зуд, пытается расчесывать болячки. При этом они распространяются на другие участки кожи.

Если ранки не расчесывать и правильно лечить, стрептодермия длится не больше 3-7 дней. После выздоровления на коже не остается никаких следов повреждения.

Дополнительные симптомы

Ребенок испытывает общую слабость и недомогание, повышается температура тела, могут возникать тошнота и рвота. Увеличиваются лимфоузлы на различных участках тела. У ребенка отсутствует аппетит, он плохо спит.

Предупреждение: При появлении высыпаний на коже и наличии общего недомогания больного необходимо показать врачу, так как подобные признаки характерны и для других инфекционных заболеваний (например, кори, краснухи), при которых лечение проводится совсем по-другому. При неправильном лечении стрептодермии у ребенка возникают рецидивы и осложнения заболевания.

Какие факторы ведут к более тяжелому протеканию болезни

Болезнь может протекать длительно, участки поражения занимают более обширную площадь, возможно повторное возникновение болезненных очагов у ослабленных физически, недоношенных детей, а также у страдающих инфекционными заболеваниями других органов. Утяжеляет протекание стрептодермии и наличие аллергической реакции, атопического дерматита, чесотки и педикулеза.

Раздражение кожи малыша выделениями из уха или носа (при отитах, ринитах), контакт поврежденной кожи с водой и неправильный уход за больным способствуют распространению очагов инфекции.

Видео: Причины и симптомы стрептодермии

Виды и формы стрептодермии

В зависимости от глубины проникновения инфекции в ранку различают поверхностную и глубокую форму стрептодермии.

Поверхностное поражение затрагивает только верхние слои кожи.

Глубокое связано с проникновением стрептококков через кожу во внутренние органы, что приводит к возникновению в них воспалительных процессов.

У детей встречаются следующие виды болезни:

Буллезная. Очаги чаще всего возникают на голенях, стопах, кистях рук. Их называют буллами. Они представляют собой медленно увеличивающиеся в размерах, заполненные жидкостью мягкие пузыри. После того, как они лопаются, образуются участки эрозии. Заболевание сопровождается повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, общим недомоганием. Это осложненная форма заболевания, требующая более длительного лечения. Щелевидная. Возникает в уголках губ (в виде заед), глаз или возле носа. На другие участки тела не переходит. Как правило, возникает при авитаминозе, несоблюдении правил гигиены, кариесе. При устранении причин и правильном лечении болячки быстро исчезают. Лишай. Розовые пятна с белыми чешуйками чаще всего появляются на лице, но могут переходить и на тело. Эта форма заразна. Ребенок не должен посещать детский коллектив до полного выздоровления, хотя неприятные симптомы выражены слабо. Панариций. Воспаление околоногтевой кожи. Инфекция паподает туда, когда ребенок расчесывает другие ранки. Вокруг ногтя возникает эрозия. Состояние очень болезненное, возможно отпадание ногтевой пластины. Стрептококковая опрелость. Возникает на фоне дерматита или обычной опрелости в складках кожи, за ушами. Появляются болезненные трещины, участки поражения могут быть обширными. Прежде всего проводится устранение причины, лечение основной патологии. Стрептококковая эктима. Это тяжелое заболевание, возникающее при сахарном диабете, болезнях крови, при осложненных общих инфекционных заболеваниях.

Видео: Особенности протекания стрептодермии. Диагностика

Диагностика стрептодермии

По характеру проявлений это заболевание может быть похоже на некоторые другие. Например, подобные высыпания появляются при герпесе – вирусном заболевании, при которым требуется применение специальных противовирусных препаратов. Сыпь различного характера появляется при ветряной оспе, аллергии, сифилисе.

Чтобы назначить правильное лечение, проводится общий анализ крови и мочи на лейкоциты, биохимический анализ на сахар. Исследуется кал на наличие яиц паразитов.

В некоторых случаях делается посев содержимого пузырьков для обнаружения стрептококков и определения чувствительности к различным антибиотикам. Проводится микроскопический анализ чешуек, чтобы определить природу патологии.

При подозрении на наличие сифилиса или ВИЧ-инфекции проводится анализ крови методами ИФА и ПЦР.

Лечение стрептодермии

При лечении стрептодермии у детей используются антибиотики, проводится дезинфекция очагов поражения йодом или водными растворами антисептиков. Как правило, детей лечат в домашних условиях.

Местное лечение

Антисептические примочки. На больной участок накладывают марлю, сложенную в несколько слоев, предварительно смоченную свинцовой водой, раствором нитрата серебра или резорцина. Для антисептических примочек используют также отвары тысячелистника, репейника или лука. Процедура проводится 2-3 раза в день. Повязку накладывают на 1.5 часа.

Предостережение: Нельзя использовать народные способы лечения и лекарственные мази без назначения дерматолога. Они могут вызвать появление аллергии, увеличение очагов поражения и стать причиной проникновения инфекции в кровь и другие органы, что чревато тяжелыми осложнениями.

Для очистки ранок используются антисептические растворы борного спирта, салициловой кислоты, а также мирамистина, марганцовки.

Заживляющие мази. После того как пузырьки разрываются, на ранки накладывают мазь, содержащую антимикробные средства (тетрациклиновую, стрептоцидовую) или антибиотики (линкомициновую, эритромициновую, левомеколь). Они ускоряют заживление и препятствуют дальнейшему распространению стрептококков.

При затяжном течении заболевания назначаются мази с антибиотиками и гормональными препаратами (лоринден, тридерм, белогент, акридерм). Их нельзя использовать долго, так как они влияют на состояние иммунитета, работу эндокринной системы. Без назначения врача ими пользоваться не рекомендуется.

Мази наносятся на марлю, сложенную в несколько раз, которая затем накладывается на ранку.

Однако ограничиться применением только средств местного действия нельзя, так как после окончания такого лечения болезнь может повториться. Средства справляются с инфекцией, если участки поражения являются единичными или занимают небольшую площадь.

В качестве эффективного способа местного лечения стрептодермии легкой формы можно упомянуть следующий: ранка обрабатывается левомицитиновым спиртом, прижигается зеленкой. После подсыхания очаг смазывается цинковой мазью с добавленной в нее растертой в порошок таблеткой левомицетина. Процедура повторяется дважды в день до полного исчезновения болячки.

Физиотерапия. Для ускорения заживления кожи применяются такие методы физиотерапии, как лазерное облучение, УВЧ, воздействие на пораженную кожу ультрафиолетовыми лучами (УФО).

Системное лечение

Применение антибиотиков. Чаще всего при стрептодермии детям назначаются для приема внутрь антибиотики-производные пенициллина (амоксиклав, амоксициллин). Если у ребенка имеется аллергия на эти препараты или ему уже приходилось их недавно принимать по другому поводу, то назначаются антибиотики другого типа (цефалоспорины – ципрофлоксацин, супракс или макролиды – эритромицин, сумамед, кларитромицин).

Препараты с полезными лакто- и бифидобактериями. Чтобы сохранить нормальную микрофлору кишечника и предотвратить кишечные расстройства, параллельно назначаются средства, содержащие полезные бактерии. При употреблении антибиотиков их содержание в организме резко снижается, что может вызвать расстройство пищеварения и возникновение инфекционных заболеваний внутренних органов. В качестве таких препаратов применяются дюфалак, линекс, аципол, хилак-форте, бифидумбактерин.

Антигистаминные средства. Их назначают детям для устранения зуда и улучшения сна. При выборе препаратов обязательно учитывается возраст и вес детей. Если раньше назначали только димедрол, супрастин, пипольфен, то теперь назначают препараты, оказывающие эффективное действие при меньшем содержании лекарственного вещества, такие как зиртек, кларитин, телфаст.

Средства для укрепления иммунитета. При лечении назначаются поливитамины («Алфавит», «Супрадин», «Центрум»), а также препараты-иммуномодуляторы (арбидол, анаферон, виферон), которые необходимы для укрепления защитных сил организма.

Народные средства

Их можно применять только с одобрения врача, учитывая возможность возникновения аллергических реакций и зная точный диагноз. Их применяют для очистки ранки, предотвращения расширения участка поражения кожи, устранения зуда.

Кашица из дубовой коры и листьев

Измельченные в порошок кору и листья разводят кипяченой водой, чтобы получилась кашица. Складывают в марлевый мешочек и помещают на ранку на 2 часа.

Отвар из сбора трав

Измельчают листья крапивы, конского щавеля и тысячелистника (в соотношении 4:4:1), заливают молоком (1 л). Отваривают травы в молоке в течение 20 минут. После остывания процеживают, добавляют 100 г меда и взбивают смесь. Используют в холодном виде для смазывания участков эрозии.

Мазь из нутряного сала и прополиса

Смешивают по 1 ст. л. нутряного сала, сосновой смолы и прополиса. Хорошо перемешивают растопленную массу и остужают. Применяют в качестве лечебной заживляющей мази.

Примечание: Используется только одно из указанных средств. Нет смысла применять их одновременно.

Полезные советы родителям и профилактика

При стрептодермии противопоказаны водные процедуры. Тело ребенка можно обтирать настоем ромашки или череды, обходя участки поражения.

Ребенок должен пользоваться отдельным полотенцем, игрушки необходимо дезинфицировать. Важно следить, чтобы ребенок не расчесывал ранки.

Важнейшей мерой профилактики является тщательное соблюдение правил гигиены. Место укуса насекомого или пореза необходимо обрабатывать антисептическим средством или противовоспалительной мазью (синтомициновой, например), чтобы предотвратить попадание инфекции в ранку. Важную роль играет закаливание ребенка и укрепление иммунитета.

При этом заболевании ребенку нельзя давать такие продукты, как шоколад, сладости, жареную или острую пищу.