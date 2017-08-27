Со стоматитом дети сталкиваются нередко. Во рту появляются болячки, мешающие есть и пить. Если взрослый может потерпеть, как-то приспособиться к такому состоянию, то ребенок полностью беспомощен. Он быстро слабеет, капризничает, его трудно отвлечь игрушкой, он не может взять в рот даже любимую соску. Родителям необходимо знать, какие правила кормления и ухода надо соблюдать, чтобы не навредить ребенку. Способ лечения зависит от вида стоматита и характера проявлений. Иногда оно вообще не требуется. Решение принимает врач. Обычно с болезнью справляются в домашних условиях.

Особенности и виды стоматита

Стоматит – это заболевание полости рта, вызванное воспалением слизистой оболочки. Вернее, это группа заболеваний, отличающаяся своими проявлениями и имеющая разное происхождение. Это не только «болезнь грязных рук», как считают многие родители. Нередко у детей стоматит является симптомом какого-либо другого заболевания, например, ветряной оспы, мононуклеоза или железодефицитной анемии.

Заболеть стоматитом человек может в любом возрасте, нередко его обнаруживают даже у грудных детей. Особенно часто встречается это заболевание у детей младше 7 лет, так как иммунитет у них еще не сформировался.

В зависимости от причины возникновения симптомов различают следующие виды:

вирусный;

бактериальный;

грибковый;

аллергический;

травматический;

медикаментозный (разновидность аллергического).

Стоматит может протекать в острой, хронической и рецидивирующей форме. Заболевание проявляется симптомами различной степени тяжести. Некоторые виды заразны.

Видео: Что такое стоматит, причины возникновения. Как лечить в домашних условиях

Причины стоматита у детей

Состояние слизистой оболочки полости рта в значительной степени зависит от количества и состава вырабатываемой слюны. Она обладает антисептическим действием, вследствие чего подавляет развитие во рту болезнетворных микроорганизмов. Поэтому одной из главных причин возникновения стоматита считается изменение состава и свойств слюны. Такое изменение происходит, например, при обезвоживании организма, если ребенок употребляет слишком мало жидкости, если в комнате слишком сухой и теплый воздух.

Примечание: Признаками обезвоживания являются сухость во рту, постоянная жажда, редкое мочеиспускание, потемнение мочи, отсутствие слез при плаче, побледнение лица, появление кругов под глазами.

Среди наиболее распространенных причин возникновения заболевания можно назвать следующие:

ослабление иммунитета в результате частых простуд или других болезней, нехватки витаминов, плохих условий жизни;

плохой уход за полостью рта, несвоевременное лечение зубов;

прием антибиотиков и других лекарственных препаратов.

Важной причиной заболевания является заражение различными видами инфекции. Это может произойти при несоблюдении правил гигиены (редкое мытье рук, неправильная чистка зубов, попадание в рот грязных предметов или игрушек). Инфекция проникает в слизистую оболочку рта, если ребенок прикусил щеку, травмировал десну грубой зубной щеткой или твердыми фруктами. При инфекционных заболеваниях болезнетворные микробы попадают в слизистые оболочки через кровяные и лимфатические сосуды.

Инфекция передается воздушно-капельным путем (при кашле и чихании), при пользовании общей с больным человеком посудой, ложкой, полотенцем. Нередко ребенок заражается, когда его целуют. Слюна, содержащая бактерии и вирусы, при этом попадает в его рот.

Причиной возникновения стоматита может быть ожог десны горячим чаем или кашей, раздражение слизистой при употреблении чеснока, перца.

Аллергический стоматит возникает после употребления некоторых продуктов, а также лекарств. Причиной ангулярного стоматита (появления заед в углах рта) у грудного малыша может быть раздражение кожи слюной, постоянно вытекающей при прорезывании зубов.

Симптомы стоматита

Симптомы стоматита у детей зависят от его вида и тяжести протекания.

При легкой форме заболевания на слизистой оболочке рта и языке появляются лишь несколько небольших пятнышек или прыщиков, которые быстро проходят самостоятельно. Других проявлений недуга не бывает.

При заболевании средней степени тяжести высыпания покрывают внутреннюю поверхность щек и губ, миндалины, язык. Они представляют собой желтоватые язвочки, имеющие красный ободок. У ребенка незначительно повышается температура.

При тяжелом протекании стоматита вся ротовая полость поражена сливающимися пятнами, язвами, возникает сильный отек. У ребенка температура повышается до 39°.

Симптомы стоматитов различного типа

Выделяют несколько типов стоматита, отличающихся по характеру и глубине поражения слизистой оболочки: катаральный (простой), везикулярный, афтозный (фибринозный), язвенный (гангренозный).

Катаральный стоматит. Возникает при неправильном уходе за полостью рта, а также как одно из проявлений эндокринных нарушений или желудочно-кишечных заболеваний. Признаками являются покраснение и отечность слизистой оболочки полости рта, покрытой белым налетом. У ребенка появляется неприятный запах изо рта. Он не может нормально принимать пищу и разговаривать из-за возникающей боли, постоянно капризничает из-за общего недомогания. Наблюдается повышенное выделение слюны.

Везикулярный стоматит. Это вирусный тип заболевания, возбудителем которого является везиловирус, обитающий и развивающийся в основном в организме сельскохозяйственных животных. Заболевают чаще всего после контакта с ними. Распространителями вируса являются также комары. Через 5-6 дней после заражения в полости рта у ребенка появляются так называемые везикулы – пузырьки с жидкостью, вызывающие болезненные ощущения, особенно при глотании.

Появляются также такие симптомы, как головная боль, повышенная температура, ломота в теле и насморк. Из-за этого заболевание часто принимают за простуду. Состояние улучшается примерно через 2 дня после приема противовирусных препаратов.

Афтозный стоматит. Заболевание характерно для детей младше 4 лет. Природа его инфекционно-аллергическая. Характерным признаком такого стоматита является появление в полости рта афт - округлых язвочек, покрытых тонкой серой пленкой. При попадании в рот грубой, кислой, сладкой и острой пищи у детей возникает сильная боль. Поэтому родители должны кормить их протертой, едва теплой едой, следить, чтобы они много пили. Обычно симптомы заболевания исчезают через 7-14 дней. Возможно возникновение рецидивов.

Язвенный (гангренозный) стоматит. Этот тип инфекционного заболевания бактериальной природы встречается обычно у детей, проживающих в плохих санитарно-гигиенических условиях, при авитаминозе (недостатке витаминов С, Р и группы В), тяжелых заболеваниях желудка, кишечника, органов кроветворения.

Стоматит такого типа связан с изъязвлением слизистой, образованием участков некроза. Язвочки появляются вокруг одного или нескольких зубов, поражение может распространиться на всю челюсть. Больной чувствует сильный зуд или жгучую боль в деснах, сухость во рту, невозможность жевать. Изо рта дурно пахнет из-за разложения тканей.

Наблюдается сильное слюноотделение и кровотечение из десен. В результате раздражения уголков губ на них появляются заеды. После эффективного лечения процесс распада тканей прекращается. Острый период длится около 2 недель. Затем происходит постепенное заживление пораженной поверхности. Часто заболевание переходит в рецидивирующую форму.

Степень заразности стоматита у детей, подход к лечению зависят от его природы. В некоторых случаях для устранения симптомов требуется лишь соблюдение правил ухода за ротовой полостью, а в других необходимо проведение специальной терапии.

Видео: Что такое афтозный стоматит, как его лечить

Вирусный стоматит

Такой стоматит чаще всего возникает у детей, перенесших корь, ветрянку, ОРВИ, грипп или герпес.

Наиболее подвержены воздействию вирусов дети моложе 4 лет. Причина в том, что у таких малышей очень слабая иммунная система. Малыши заражаются в основном при контакте с больными детьми или взрослыми.

Симптомами вирусного заболевания такого рода являются повышение температуры, капризное настроение, припухлость подчелюстных лимфоузлов, опухание челюстей и неба, появление на них афт (болезненных язвочек), неприятного запаха изо рта. Больной ребенок может заразить других детей и взрослых членов семьи.

Бактериальный стоматит

При заболевании подобного вида слизистая оболочка во рту у ребенка окрашена в темно-красный цвет, на ее поверхности появляются сливающиеся язвочки. Образуются корочки желтого цвета на губах, наблюдается повышенное выделение слюны. Температура может подняться до 37.5°-38°. Появляется запах изо рта.

При поражении различного вида бактериями симптомы заболевания у детей имеют характерные особенности. Так, при поражении полости рта возбудителем дифтерии кровоточащая поверхность десен покрыта сероватой пленкой. Появление белого налета на языке при наличии стоматита говорит о том, что причиной заболевания является скарлатина.

Иногда инфицирование новорожденного ребенка происходит во время прохождения его по родовым путям. Например, если мать больна гонореей, то признаками заражения малыша может быть наличие во рту красноты и язвочек, а также воспаление конъюнктивы глаз.

Грибковый (кандидозный) стоматит

Кандидозный стоматит называют молочницей ротовой полости. Причиной его возникновения является попадание в организм грибка кандида. При этом заболевании во рту у ребенка появляются белые точки, которые постепенно сливаются, образуя творожистый налет. Ощущается жжение, появляется запах изо рта. Под белой пленкой находится красная отечная кровоточащая поверхность.

У детей, которые носят съемные пластинки для исправления прикуса, возникают иногда симптомы атрофического стоматита (разновидности кандидоза). При этом налет обнаруживается только в складках, а остальная поверхность сухая и красная.

Подобное заболевание нередко является проявлением таких болезней, как сахарный диабет, пневмония, цистит, кандидоз половых органов и многих других.

Аллергический стоматит

Он может возникать из-за попадания в организм пищевого аллергена или лекарства, а также при непосредственном попадании таких веществ на поверхность слизистой (например, при использовании зубной пасты, полоскании рта настоями трав).

В зависимости от типа аллергена, состояния иммунитета у ребенка и чувствительности его к воздействию различных веществ такой стоматит проявляется как в простой (катаральной) форме, так и в везикулярной или язвенно-некротической форме.

Травматический стоматит

В данном случае появление язвочек, сыпи, гнойничков во рту обусловлено механическим воздействием на слизистую, например, при наличии зуба с острым осколком, использовании специальных зубных приспособлений. Если устранить причину воздействия, то стоматит проходит самостоятельно. После неоднократного травмирования может начаться хронический воспалительный процесс.

Диагностика и лечение стоматита у детей

Для выяснения природы инфекционного стоматита делается гистологический анализ мазка или соскоба со слизистой оболочки полости рта. С помощью методов ПЦР, ИФА определяют, является ли заболевание вирусным или его возбудители бактерии. Проводятся также исследование крови для определения состояния иммунитета. При хроническом или рецидивирующем заболевании делается анализ крови на сахар. Если возникает необходимость, для консультации привлекаются эндокринолог, стоматолог, гастроэнтеролог.

Препараты для лечения

При выборе препаратов для лечения и расчете дозировки учитывается возраст и вес малыша, наличие аллергии на медикаменты.

Предупреждение: Любое лечение проводится только по назначению врача после подтверждения характера заболевания. Самолечение может привести к травмированию поврежденных участков, усугублению состояния, переходу заболевания в тяжелую хроническую форму.

В первую очередь, назначаются обезболивающие средства местного действия (калгель) или для приема внутрь (ибупрофен, нурофен). Для лечения детей старше 6 лет препараты назначаются в виде таблеток, для маленьких используют их в виде сиропов или свечей.

Лечение ребенка от стоматита вирусного происхождения проводится только препаратами для облегчения симптомов и обеззараживания.

При бактериальных стоматитах назначаются антибиотики (амоксиклав, сумамед в виде таблеток, левомеколь в виде мази), а также средства специфического действия. Например, при герпетическом стоматите назначают ацикловир в таблетках, а также оксолиновую мазь для смазывания ранок.

При лечении афтозного стоматита у детей старше 6 лет используется антисептическая мазь «Метрогил Дента».

При грибковом стоматите назначаются антигрибковые препараты (флуконазол) и используется нистатиновая мазь, раствор «Кандид» для смазывания полости рта.

Широко используется для лечения спрей «Тантум Верде». Он выпускается также в виде порошка, раствор которого применяют для полоскания. Средство обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Его назначают детям любого возраста.

При лечении заболеваний катарального, афтозного и язвенного типов используют спрей на основе прополиса «Пропосол». При различных видах поражения слизистой оболочки проводят полоскание рта антисептическими растворами (мирамистином, хлоргексидином).

Особенности лечения грудных детей

Грудных малышей необходимо часто поить водой или слабым ромашковым чаем.

Кормление проводят после обезболивания специальным гелем, который наносят на десна малыша пальцем, обмотанным марлей, или с помощью ватной палочки. Таким же способом наносятся мази. Если назначается лечение ацикловиром, то его в виде мази наносят на материнский сосок.

Для облегчения состояния при стоматите врачи иногда рекомендуют в домашних условиях использовать для полоскания рта раствор соды, настои ромашки и календулы. Для их приготовления берут по 20 г цветков на 1 стакан кипятка. После остывания смесь процеживают.

Кроме того, ротик грудничка рекомендуется обрабатывать морковным соком. Детям старше 1 года можно смазывать десна шиповниковым, льняным или облепиховым маслом, обладающими хорошим заживляющим действием.

Рекомендации родителям

При стоматите детям можно давать только мягкую пищу с температурой не выше 30° (кашу или суп, обработанные блендером), куриный бульон. Нельзя давать кислые или сладкие соки. Если ребенку трудно пить воду или чай, можно дать ему соломинку. Нельзя допускать обезвоживания организма.

В комнате, где в период лечения находится ребенок, должен быть влажный прохладный воздух, чтобы рот ребенка не пересыхал. Родителям нужно тщательно дезинфицировать соски, бутылочки для кормления, средства для прорезывания зубов. Нельзя пробовать пищу ребенка той же ложкой, которой потом будут его кормить, облизывать его соску.

Детей с самого раннего возраста необходимо научить чистить зубы, показать, как полощут рот. Чистить зубы можно только с применением детских зубных паст. Для профилактики кариеса и своевременного лечения зубов требуется регулярно водить детей к стоматологу.

Видео: Как вылечить стоматит в домашних условиях