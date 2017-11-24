Лейкоз возникает в результате мутации клеток крови. Причинами возникновения лейкоза предположительно является плохая экология, воздействие на ребенка вредных химических соединений, находящихся в воздухе, повышенная радиация. Ослабленная иммунная система у детей не всегда справляется с воздействием на организм этих факторов. В результате без всяких предпосылок возникает тяжелая болезнь. Если вовремя заметить появление симптомов лейкоза, то, как утверждают врачи, шансы на излечение достаточно велики.

Лейкоз и его последствия

Лейкоз (лейкемия) – это онкологическое заболевание, при котором происходит мутация клеток крови. Важнейшим органом кроветворения является костный мозг. При лейкозе в нем начинают разрастаться клетки с нарушенной структурой, которые затем распространяются в лимфатические узлы, откуда проникают в другие органы. Быстрое развитие лейкозных клеток приводит к снижению иммунной защиты организма. Поэтому становится возможным развитие тяжелых инфекционных процессов, некроза тканей, сепсиса.

Заболевание смертельно опасно. Сложное и длительное лечение помогает избавиться от него только в случае его раннего обнаружения. Это страшное заболевание может поражать человека в любом возрасте, в том числе, и детском. У мальчиков лейкоз диагностируется чаще, чем у девочек.

Виды лейкоза

Кровь состоит из клеток различного вида, каждый из которых имеет свое назначение. При лейкозе происходит поражение белых кровяных телец (лейкоцитов), отвечающих за уничтожение патогенных микроорганизмов, то есть осуществление иммунной защиты. В свою очередь, лейкоциты также подразделяются на нейтрофилы (захватывающие и уничтожающие чужеродные клетки), лимфоциты (вырабатывающие антитела к болезнетворным микробам) и некоторые другие виды.

Злокачественному поражению могут быть подвергнуты различные типы лейкоцитов. У детей обычно встречается лимфоцитарный (лимфобластный) вид лейкоза.

Заболевание протекает в 2 формах:

Острой – развивающейся очень быстро. Чаще всего диагностируется у детей 2-5-летнего возраста. Хронической – со слабо выраженными симптомами лейкоза. У детей наблюдаются его периодические обострения.

Дополнение: Если лечение детей от лейкоза начинается на ранней стадии заболевания, то выздоровление возможно в 50-90% случаев. При этом многое зависит от того, насколько позитивно настроены родители. Они должны верить в возможность излечения, сделать все, чтобы максимально обеспечить больному ребенку душевный покой и физический комфорт.

Острая форма лейкемии в хроническую не переходит. Они развиваются независимо друг от друга.

Симптомы лейкоза

По первым признакам лейкемию у детей распознать трудно. Родители должны обращать внимание на резкие изменения в их поведении и состоянии. Предположить возникновение заболевания можно, если ребенок слабеет физически, жалуется на постоянную усталость. В возрасте до 1 года о лейкозе может говорить отставание в развитии. Маленький ребенок капризничает больше, чем обычно, не играет, становится вялым.

О заболевании лейкозом свидетельствуют частые носовые кровотечения, беспричинная рвота, тошнота и слабость. Если у детей пропадает аппетит, они плохо спят, жалуются на боли в суставах и костях, наблюдается необъяснимое повышение температуры, следует срочно посетить педиатра и сделать анализы. По составу крови предполагают наличие лейкоза. После этого проводится углубленное обследование.

При каких болезнях возникают схожие симптомы

Первые признаки лейкоза можно принять за проявления простуды или аллергии. У ребенка на теле появляется сыпь. Если при этом сразу заметно увеличиваются печень и селезенка – это повод для немедленного обращения к врачу.

Сходные проявления бывают у детей при анемии, авитаминозе, ВИЧ-инфицировании, лечении других патологий гормональными препаратами. Симптомы лейкоза можно спутать с признаками развития воспалительных процессов в различных органах, а также с проявлениями инфекционного мононуклеоза и туберкулеза. Существует также заболевание, которое называют «псевдолейкемией», при котором происходит увеличение лимфоузлов и селезенки, но злокачественное поражение крови отсутствует.

Чтобы отличить лейкоз от сходных по симптомам болезней и состояний, требуется тщательная диагностика.

Острая форма лейкоза

Образование метастазов приводит к поражению головного мозга, печени, селезенки, кишечника, половых и других органов. При острой форме лейкоза у детей стремительно развиваются следующие симптомы:

Слабость, повышенная утомляемость, бледность кожных покровов, тошнота, рвота, ломота в мышцах, нарушение сердечного ритма. Они появляются из-за быстрого падения уровня гемоглобина в крови и возникновения анемического синдрома. Подкожные кровоизлияния (появление многочисленных синяков), кровотечения из носа, десен, во внутренних органах (легких, кишечнике, желудке). Возникает геморрагический синдром, при котором источником сильного кровотечения может стать любая царапина. Возникновение стоматита, тонзиллита, тяжелых инфекционно-воспалительных заболеваний из-за поражения иммунной системы (иммунодефицитный синдром) и повышенной восприимчивости к любым видам инфекции. Нередко причиной летального исхода становятся пневмония или заражение крови. Поражение головного мозга, приводящее к появлению менингита, признаками которого являются характерное напряжению шейных и спинных мышц, сильные головные боли, рвота, паралич конечностей. Стремительная потеря веса. Увеличение и болезненность лимфатических узлов. Появление желтухи, увеличение селезенки и печени.

Стадии развития

Развитие лейкоза происходит в несколько стадий.

1 стадия (начальная). Появляются первые признаки недомогания (слабость, снижение активности, ломота в мышцах и костях, инфекционно-воспалительные заболевания).

2 стадия (развернутая). На коже появляется сыпь. Ребенок быстро слабеет, становится замкнутым. Состояние может стремительно ухудшаться. Поэтому лечение необходимо проводить срочно.

3 стадия (терминальная). У детей выпадают волосы. Метастазы распространяются по всем органам. В организме происходят необратимые изменения, которые приводят к летальному исходу.

Хроническая форма лейкоза

При хронической форме лейкоза симптомы у детей развиваются медленнее. Поэтому шансов на излечение больше, чем при острой форме. При своевременно начатом лечении развитие заболевания принимает различный характер.

Ремиссии. После проведенного лечения состав крови может полностью восстановиться или значительно улучшиться. При этом симптомы заболевания исчезают или не проявляются в течение определенного времени. Считается, что ребенок выздоровел, если через 5 лет после лечения они больше не появились.

Рецидивы. Если развитие злокачественных клеток возобновляется, то происходит рецидив заболевания, причем симптомы становятся более тяжелыми, а их развитие ускоряется.

Химиотерапия бывает неэффективной. В этом случае заболевание переходит в терминальную стадию, при которой кроветворение прекращается, происходит распространение рака на весь организм.

Причины лейкоза у детей

Среди причин лейкоза у детей можно назвать, в первую очередь, воздействие радиоактивного излучения (пребывание в местах с повышенной радиацией, применение рентгена для диагностики заболеваний, лучевая терапия). Ребенок может подвергнуться облучению, если с воздействием неблагоприятных факторов пришлось столкнуться беременной женщине.

Лейкоз возникает у ребенка, если он постоянно подвергается воздействию вредных химических веществ (вдыхание загазованного воздуха, употребление в пищу овощей и фруктов, выращенных с использованием химических удобрений, опрыскиваемых ядохимикатами, отравление препаратами бытовой химии).

Лейкемия развивается у детей с врожденными заболеваниями крови, ослабленным иммунитетом в результате перенесенных воспалительных и инфекционных заболеваний, лечения гормональными препаратами. Нередко лейкоз развивается у детей с синдромом Дауна и другими генетическими патологиями.

Важную роль играет наследственная предрасположенность к возникновению лейкоза и других болезней системы кроветворения.

Диагностика лейкоза

Диагноз устанавливается по результатам следующих исследований:

Общий анализ крови. При лейкемии наблюдается повышенное содержание белых кровяных телец (лейкоцитов) в связи с появлением чужеродных опухолевых клеток, которые организм пытается уничтожить. Содержание эритроцитов и тромбоцитов падает. Значительно понижается уровень гемоглобина. УЗИ. Позволяет установить увеличение размеров селезенки и печени, обнаружить метастазы в других органах, увеличение лимфатических узлов в брюшной полости, исследовать состояние слюнных желез, лимфоузлов, мошонки, яичников. Биопсия костного мозга (пункция). Отбор производят специальной иглой путем прокалывания грудины или тазовой кости около позвоночника (применяется местный наркоз). У грудных детей производят отбор мозга из берцовой кости. Образец исследуется под микроскопом, после чего становится ясно, в какой форме протекает заболевание и какое лечение проводить. Биопсия лимфатических узлов. Проводится для обнаружения злокачественных клеток в лимфе. Определение биохимического состава крови. Необходимо для уточнения состояния печени, почек, легких и сердца. Пункция спинного мозга. Позволяет определить проникновение злокачественных клеток в головной мозг. КТ или МРТ. Проводятся для определения степени изменения различных органов, образования метастазов.

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Лечение

Лечение заболевания проводится только в стационаре, где у ребенка имеется индивидуальная палата, в которой создается микроклимат и максимально стерильные условия. Только это может защитить его от заражения смертельными инфекциями. При необходимости в больнице ему может быть оказана срочная реанимационная помощь, проведено необходимое обследование.

Основным методом лечения является химиотерапия. Применяются препараты цитостатического (противоопухолевого) действия, способные подавлять рост злокачественных клеток (бластокарб, гексален и другие). В зависимости от возраста детей и стадии развития лейкоза препараты назначаются в строго определенной дозе и применяются по особой схеме.

Лечение проводится поэтапно.

В первую очередь проводят «индукцию ремиссии», снижение содержания белых кровяных телец (устранение лейкоцитоза). Это может привести к утяжелению симптомов инфекционных и воспалительных процессов, состояние ребенка нередко ухудшается. Если лечение эффективно, то затем наступает ремиссия, при которой ребенок почувствует себя гораздо лучше.

Следующий этап – это «консолидация». Применяется одновременно несколько препаратов для устранения малейших проявлений лейкоза. Состояние больного контролируется с использованием ПЦР и других методов молекулярной генетики.

На последнем этапе проводится так называемая «поддерживающая терапия». В течение нескольких лет больной должен принимать небольшие дозы цитостатиков для предотвращения рецидивов заболевания.

В отдельных случаях проводится пересадка костного мозга или стволовых клеток, а также переливание крови.

Кроме химиотерапии назначается иммунотерапия препаратом интерферон. Может быть назначено введение вакцин против туберкулеза, оспы. Для облегчения состояния больного применяются кровеостанавливающие препараты, очищение крови от токсинов (гемосорбция – пропускание ее через специальные фильтры).

Питание при лейкозе

Полностью исключается употребление консервированной и острой пищи. Пища должна быть нежирной, абсолютно стерильной, приготовленной непосредственно перед кормлением детей. Она употребляется в теплом полужидком виде. Из рациона исключаются йогурты, кефир, шоколад и другие продукты, содержащие пробиотики.

Важное для родителей

После наступления ремиссии нельзя прерывать лечение, назначенное врачом. Лейкоз не может пройти самостоятельно, вероятность рецидивов достаточно высока. Если не проводить поддерживающую терапию, выживаемость детей составляет максимум 5 лет.

Необходимо особенно внимательно наблюдать за состоянием ребенка, которому производилась пересадка костного мозга. После лечения требуется регулярное обследование состояния печени, сердца и других органов, а также центральной нервной системы.

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