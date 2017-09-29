В 45 лет женщину не назовешь даже пожилой, не то что старой. Но репродуктивная функция организма начинает угасать. Возникают различные признаки, по которым можно понять, что начинается климакс. С этим состоянием связано появление новых проблем со здоровьем. И если женщина после 45 лет не будет внимательно к этому относиться, вовремя посещать врачей при возникновении признаков возрастных заболеваний, возможно развитие серьезных патологий. Укрепление иммунитета, физическая активность, тренировка памяти помогут задержать старение, сохранить бодрость и привлекательность.

Особенности наступления климакса

В каком возрасте у женщины наступит климакс, зависит от физиологических и генетических особенностей ее организма. Ускорить процесс могут последствия перенесенных ею заболеваний, в особенности связанных с эндокринными нарушениями, патологическими процессами в матке и яичниках, а также прием некоторых лекарств, курение. Климакс наступает раньше, если женщине приходится переносить тяжелые психологические испытания, физические перегрузки, жить в условиях длительного стресса.

После 45 менопауза считается нормой. Бывает, что климакс наступает у 40-44-летних, и это обусловлено наследственностью. По той же причине он может быть и в 55 лет. Но довольно часто такие отклонения спровоцированы какими-либо нарушениями здоровья или неблагоприятными жизненными условиями.

Если климакс наступил до 45 лет, то его называют ранним. Чаще всего климактерические признаки появляются в 48-52-летнем возрасте. Если месячные исчезают в 55-60 лет, то климакс считается поздним.

Примечание: Нарушения, которыми вызвано появление раннего или позднего климакса, могут ускорить ухудшение общего здоровья, возникновение гормонозависимых опухолей.

Завершение детородной функции связано с тем, что в яичниках истощается запас яйцеклеток. Это постепенно приводит к исчезновению месячных, снижению выработки женских половых гормонов. Эти вещества регулируют все жизненно важные процессы в организме. Снижение уровня эстрогенов сказывается на работе нервной, мочеполовой, сердечно-сосудистой и других систем.

Видео: Основные признаки климакса, как они развиваются

Признаки и симптомы климакса

В 46-50 лет женщины, как правило, еще находятся в расцвете сил, не задумываются о наступлении старости. Для многих даже рождение детей в этом возрасте не является чем-то удивительным.

К первым признакам прихода климакса относятся:

приливы – периодически возникающие ощущения жара в верхней части тела, усиленного потоотделения, которые внезапно сменяются ознобом;

резкая перемена настроения от эйфории до угрюмости и агрессивности;

беспричинные головные боли;

головокружения, связанные с сосудистыми изменениями и нарушением кровоснабжения головного мозга;

невротические боли в сердце;

менструальные расстройства;

ослабление либидо.

Появление симптомов климакса у многих женщин в 46-49 лет вызывает недоумение и даже панику. Далеко не все воспринимают климакс в этом возрасте как нечто естественное. Нередко женщины, добившиеся успехов в карьере, чувствующие себя молодыми и полными сил, относятся к таким переменам, как к трагедии.

Нарушение цикла и характера месячных и даже их отсутствие (аменорея) не являются в этом возрасте абсолютным показателем начала пременопаузы. Такие симптомы возникают и при серьезных заболеваниях матки и придатков. У женщины появляются тревожные сомнения по поводу причины таких недугов.

Как убедиться, что наступил климакс

Врач обычно рекомендует женщине сдать анализ крови на гормоны.

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон). Это вещество вырабатывается гипофизом и регулирует выработку эстрогена в яичниках. В репродуктивном периоде его уровень в течение цикла постоянно изменяется: повышается в начальной фазе, достигает максимума во время овуляции, а затем падает до минимума перед началом следующей менструации. При наступлении климакса уровень этого гормона остается постоянно высоким.

Эстрадиол. При климаксе уровень гормона гораздо ниже нормы, так как уменьшается число созревающих фолликулов, в которых он производится.

ЛГ (лютеинизирующий гормон). Вырабатывается желтым телом яичника во 2 фазе цикла. В период менопаузы содержание этого вещества в крови значительно выше нормы.

После сдачи анализов женщина сможет убедиться, что возникающие у нее отклонения естественны. Если они очень беспокоят, то состояние можно облегчить, а нередко даже и отодвинуть появление недугов.

Знание причины недомоганий позволит женщине предотвратить многие серьезные осложнения климактерического периода, усилить меры профилактики различных заболеваний, обратить особое внимание на появление необычных выделений, болей в животе и пояснице, нарушения мочеиспускания. В аптеках продается тест, с помощью которого в домашних условиях можно убедиться, что наступила менопауза (например, «Фраутест» на менопаузу). Проводится периодическое тестирование мочи в течение нескольких недель на содержание ФСГ. Если уровень ФСГ остается постоянно высоким, это является подтверждением начала климакса.

Особенности проявления

В 50-55 лет у женщины преобладающую роль играют такие симптомы, как остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, аритмия, расстройство работы мочевыводящей системы, сухость влагалища. В более раннем возрасте главными климактерическими симптомами являются нервные срывы (раздражительность, частые смены настроения, депрессия), а также расстройство менструального цикла.

Месячные приходят нерегулярно, возникают задержки все большей продолжительности. После обильных месячных длительностью 7-8 дней следующая менструация может быть скудной и имеющей продолжительность 1-3 дня. Признаком наступления климакса может быть невозможность забеременеть вследствие того, что из-за гормонального сдвига циклы становятся ановуляторными.

Дополнительными признаками наступления климакса после 45 лет являются:

Снижение иммунитета, возникновение у женщины частых простудных заболеваний. Повышение восприимчивости к инфекциям мочеполовых путей. Обострение цистита, проявления молочницы. Сухость кожи, ухудшение состояния зубов, ногтей, выпадение волос. Появление этих симптомов объясняется замедлением обмена веществ и нарушением усвоения полезных элементов из пищи. Ухудшение состояния слизистых оболочек. Из-за этого появляется повышенная сухость во рту, расстройство пищеварения. Одним из наиболее характерных симптомов менопаузы является нехватка влагалищной слизи, которая нередко становится причиной сексуальных расстройств, а также инфекционных заболеваний матки и придатков. Повышенная утомляемость, бессонница, чувство онемения пальцев рук и ног.

Видео: Как замедлить и ослабить симптомы климакса

Диагностика патологий

Независимо от возраста, в котором начинается климакс, у женщины повышается риск возникновения заболеваний, связанных с нарушением гормонального фона в организме. Такие заболевания нередко протекают скрытно.

Например, заболевания щитовидной железы обнаруживаются не сразу, между тем они становятся причиной сбоев сердечного ритма, сердечной недостаточности, повышения артериального давления. На обследование женщина приходит уже тогда, когда у нее резко без причины меняется масса тела, возникают неврозы, обмороки.

Еще более тяжелые последствия появляются, если из-за гормонального всплеска обнаружены злокачественные опухоли матки. Такие заболевания на ранних стадиях трудно отличить от легкого расстройства менструальной функции. Но успех излечения полностью зависит от стадии развития.

Предупреждение: После 45 лет у женщин проявления климакса маскируют симптомы самых серьезных заболеваний. Чтобы их избежать, в этом возрасте необходимо не только безотлагательно обращаться к врачу при патологиях, но и регулярно проходить профилактические осмотры.

Хотя бы 1 раз в год надо обязательно делать УЗИ органов малого таза, маммографию для своевременного обнаружения опухолей молочных желез, проводить остеоденситометрию (рентгеновский метод определения плотности костной ткани, содержания минеральных веществ). Регулярное посещение гинеколога позволит вовремя заметить признаки заболеваний половых органов, а также распознать наличие предраковых состояний (дисплазии, эрозии шейки матки, нарушений структуры эндометрия, образование кист, папиллом).

Лечение

В возрасте 40-48 лет, когда яичники только начинают стареть, их работу можно стимулировать с помощью препаратов заместительной гормональной терапии (климен, фемостон). Препараты в этом возрасте принимают не столько для облегчения симптомов, сколько для поддержания нормального уровня эстрогенов в крови и замедления старения. Их прием противопоказан при наличии заболеваний печени, почек, сердца, крови, эндокринных органов, опухолевых процессов в организме, маточных кровотечений. Поэтому перед их назначением проводится полное обследование. Препараты употребляются строго по схеме, назначенной врачом, в индивидуально подобранной дозе.

Иногда для регулирования гормонального фона врач рекомендует женщинам принимать оральные противозачаточные таблетки с низким содержанием женских половых гормонов (жанин, ярина). Если наступление климакса вызывает появление у женщины неврозов, то назначаются антидепрессанты. Важную роль в укреплении иммунитета, устранении дефицита полезных элементов играет прием витаминно-минеральных комплексов, правильное питание.