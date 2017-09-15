Такое заболевание, как свинка, бывает опасно для детей. Нередко оно протекает без заметных симптомов, но может давать тяжелые осложнения. Уберечь ребенка от заражения этой инфекцией непросто, так как в детском коллективе не всегда можно отличить заболевшего малыша от здорового. Проявления обычно возникают лишь спустя несколько дней после того, как болезнь уже началась, а человек стал заразным для окружающих. Родители должны знать, какие серьезные последствия могут появиться в результате заболевания свинкой, а также понимать значение прививки от нее.

Общая характеристика заболевания свинкой

Медицинское название болезни – эпидемический паротит. В просторечии его называют свинкой, так как наиболее характерным его признаком является сильный отек лица.

Возбудитель - вирус семейства парамиксовирусов (к этому же семейству относятся вирусы кори и парагриппа). Возбудитель свинки развивается только в человеческом организме, в различных его железах. В первую очередь он поражает слюнные железы (околоушные и подчелюстные). Но может размножаться также во всех остальных железах организма (половых, поджелудочной, щитовидной).

Чаще всего свинка встречается в возрасте от 3 до 7 лет, но заболеть могут и подростки до 15 лет. У новорожденных свинки не бывает, так как у них в крови содержание антигенов к этому вирусу очень велико. У переболевшего человека вырабатывается пожизненный стойкий иммунитет, поэтому повторно свинкой не болеют.

Замечено, что эпидемический паротит возникает у мальчиков чаще, чем у девочек. Причем поражение семенников у подростков ведет к последующему бесплодию. Однако поражение половых желез встречается только в 20% случаев при осложненной форме протекания свинки.

Виды и формы заболевания

Тяжесть протекания свинки зависит от количества вирусов, попавших в организм, их активности, а также возраста и физической формы ребенка, состояния его иммунной системы.

Различают 2 вида заболевания:

манифестантный (проявляется симптомами различной тяжести);

инаппарантный (свинка, протекающая бессимптомно).

Манифестантный паротит

Его подразделяют на неосложненный (поражаются одна или несколько слюнных желез, другие органы не затрагиваются) и осложненный (наблюдается распространение вируса на другие органы). Осложненная форма свинки очень опасна, так как воспалительные процессы затрагивают жизненно важные органы: головной мозг, почки, половые и молочные железы, сердце, суставы, нервную систему. При такой форме свинка может перейти в отит, менингит, нефрит, мастит, артрит, миокардит, орхит, панкреатит. В крайне редких случаях наступает глухота.

Свинка такого вида протекает в легкой форме, а также с проявлениями средней тяжести и в тяжелой форме.

Легкая (атипичная, со стертыми симптомами) форма свинки. Возникает незначительное недомогание, которое быстро исчезает, не приводя к каким-либо последствиям.

Средней тяжести заболевание проявляется явно выраженными признаками поражения слюнных желез и общей интоксикации организма веществами, которые выделяет вирус.

Тяжелая форма. Резко выражены характерные признаки поражения слюнных желез, возникают осложнения.

Инаппарантный паротит

Особенностью такого заболевания является полное отсутствие симптомов у больного ребенка. В этом случае заподозрить наличие у него в организме опасной инфекции трудно. Коварство состоит в том, что малыш является распространителем опасной заразы, хотя сам чувствует себя, как обычно.

Причины заболевания детей свинкой

Вирус свинки распространяется только воздушно-капельным путем, когда больной кашляет или чихает. Так что вероятность попадания вируса в окружающий воздух возрастает, если ребенок простужен.

Инкубационный период составляет от 12 до 21 дня. Примерно за неделю до появления симптомов больной становится заразным для окружающих и продолжает оставаться им вплоть до полного выздоровления, которое диагностируется по результатам анализов.

Вирус вместе с воздухом попадает в слизистую оболочку носа и верхних дыхательных путей, откуда распространяется дальше – в слюнные и другие железы организма. Чаще всего заболевание проявляется воспалением и увеличением слюнных желез.

Заболеванию способствует снижение иммунитета у ребенка из-за частых простудных заболеваний, плохого питания, отставания в физическом развитии. Восприимчивость к вирусу у непривитых детей очень высока. В детских учреждениях могут наблюдаться вспышки эпидемического паротита, если их посещают дети, у которых заболевание протекает в скрытой форме. В случае появления болезни у нескольких малышей одновременно учреждение закрывают на 3-недельный карантин. Вирус паротита при температуре 20° погибает через 4-6 дней. Он неустойчив к действию ультрафиолетовых лучей и дезинфицирующих веществ (лизола, формалина, хлорной извести).

Вспышки заболевания особенно возможны в осенне-зимний период.

Признаки заболевания свинкой

Заболевание протекает в несколько стадий.

Инкубационный период (продолжительность 12-21 день). Происходят следующие процессы:

вирусы проникают в слизистую оболочку верхних дыхательных путей;

попадают в кровь;

разносятся по организму, накапливаются в железистой ткани;

вновь выходят в кровь. В это время их уже можно обнаружить методами лабораторной диагностики.

Период клинических проявлений. При обычном течении заболевания появляются признаки интоксикации организма и воспаления желез в области челюстей и ушей. Этот период длится 3-4 дня, если не возникает осложнений.

Выздоровление. В это время симптомы заболевания ребенка свинкой постепенно исчезают. Этот период длится до 7 дней. Примерно до 9 дня с начала появления симптомов малыш может заразить окружающих.

Первые признаки

Первые признаки недомогания возникают у детей за сутки до появления припухлости лица. К ним можно отнести отсутствие аппетита, слабость, озноб, повышение температуры до 38°-39°, ломоту в теле, головную боль. Все это последствия отравления организма продуктами жизнедеятельности микроорганизмов.

Ребенок все время хочет спать, но не может заснуть. Маленькие дети капризничают. Возможно учащение у больного пульса, понижение артериального давления. При тяжелой форме заболевания температура может доходить до 40°.

Основные проявления

У детей появляется боль в мочках ушей, опухают гланды. Трудно глотать, жевать, разговаривать, боль отдает в уши. Может наблюдаться повышенное слюнотечение.

Слюнные железы чаще всего опухают с обеих сторон, хотя возможна и односторонняя форма заболевания. Отекают не только околоушные, но и подъязычные и подчелюстные слюнные железы. Поэтому воспаление слюнных желез приводит к сильному опуханию щек, околоушной области и шеи.

Кожа поверх отека около ушей краснеет, начинает лосниться. Увеличение припухлости наблюдается в течение 3 дней, после чего идет обратный процесс постепенного медленного уменьшения размеров опухоли. У взрослых и подростков припухлость может не спадать в течение 2 недель, у маленьких детей она уменьшается гораздо быстрее. Чем старше ребенок, тем тяжелее он переносит заболевание.

Особенности развития паротита у мальчиков и у девочек

При заболевании паротитом у мальчиков примерно в 20% случаев происходит вирусное поражение эпителия яичек (орхит). Если это происходит в период полового созревания, то последствием осложненного заболевания может стать бесплодие.

Признаками возникновения такого состояния является поочередное опухание и покраснение яичек, боль в них, повышение температуры. Может произойти также воспаление предстательной железы (простатит), проявлениями которого становятся боли в области паха, учащенное болезненное мочеиспускание.

У девочек осложнением свинки может быть воспаление яичников (оофорит). При этом возникают тошнота, боли в животе, у девочек-подростков появляются обильные желтые выделения, может произойти задержка полового развития.

Признаки поражения нервной системы

В редких случаях вирус поражает не только железистые ткани, но и центральную нервную систему. Это приводит к возникновению менингита (воспалению оболочек головного и спинного мозга). Это заболевание, которое может представлять угрозу для жизни детей. Его проявления очень характерны (напряжение мышц спины и шеи, которое заставляет ребенка принять особую позу), рвота, не приносящая облегчения, высокая температура.

Предупреждение: Признаком возникновения осложнений является резкое повышение температуры после заметного улучшения состояния больного, когда температура уже падала до нормальной. Даже если ребенок, больной свинкой, чувствует себя вполне удовлетворительно, он должен находиться под наблюдением врача до полного выздоровления.

Видео: Признаки и симптомы свинки, последствия заболевания

Диагностика при заболевании свинкой

Как правило, характерное протекание заболевания позволяет установить диагноз даже без дополнительного обследования.

Кроме паротита, существуют и другие причины увеличения слюнных желез, при которых возникают сходные проявления. Это может произойти из-за проникновения в них бактерий (стрептококков, стафилококков), обезвоживания организма, при стоматологических заболеваниях, ВИЧ инфицировании.

Однако в этих случаях возникновению припухлости щек предшествуют какие-либо другие характерные проявления (например, болят зубы, имеется травма, после которой в слюнные железы могли быть занесены бактерии).

Для того чтобы окончательно убедиться в наличии заразной инфекции, необходимо провести лабораторную диагностику: анализ крови на антитела к вирусу эпидемического паротита, микроскопическое исследование слюны и смывов из глотки. При подозрениях на поражение нервной системы проводится пункция спинного мозга.

Лечение при заболевании свинкой

Как правило, лечение проводится в домашних условиях. Госпитализируют детей только при возникновении осложнений.

При неосложненном протекании болезни никаких специальных препаратов детям не дают. Проводится лишь облегчение их состояния. Необходимо часто полоскать горло раствором соды (1 ч. л. на 1 стакан теплой воды). Если малыш не умеет полоскать горло, то ему дают пить теплый ромашковый чай.

Шею обматывают теплым шарфом, делают согревающий компресс (марлевую салфетку смачивают слегка подогретым растительным маслом и кладут на больное место). Это поможет уменьшить боль. Назначаются жаропонижающие и обезболивающие средства.

Снять воспаление слюнных желез помогает физиотерапевтическое прогревание с использованием таких методов, как УВЧ-облучение, диатермия. Больные дети должны соблюдать постельный режим. Кормить их желательно полужидкой или мягкой пищей.

Видео: Признаки паротита у детей, уход за больным

Профилактика

Единственной эффективной мерой профилактики заболевания эпидемическим паротитом является вакцинация. Прививку делают 2 раза, так как иммунитет после нее сохраняется 5-6 лет. Первую прививку делают в 1 год (вместе с корью и краснухой), а вторую – в 6 лет.

Дети, которым сделана прививка от свинки, полностью защищены от этой болезни и ее опасных осложнений.Вакцина совершенно безопасна, в том числе и для аллергиков.

Если в доме есть заболевший ребенок, то в целях профилактики другим детям и взрослым могут быть назначены противовирусные препараты.

Видео: Последствия паротита, значение прививки