Щелочные продукты необходимы человеку для поддержания нормального уровня PH. Но все чаще они заменяются едой кислотного происхождения. Лишний вес – это только одно из последствий несбалансированного питания. Согласно статистике, современный человек в сутки употребляет до 90% кислотных продуктов. Диета «Щелочная» направлена на изменение этого показателя в меньшую сторону. Система несложная, меню неголодное, результат появляется быстро, но потребуется изучить методику.

В чем суть диеты

Человеческий организм имеет кислотно-щелочную природу. Нормальный уровень PH составляет 7.36, но не всегда можно говорить про равновесие. Если этот показатель ниже, то преобладает кислотная среда. В результате нарушается работа важнейших систем, страдает иммунная система, возрастает уязвимость перед болезнями. На основе этих данных появилась щелочная диета. Суть ее - в снижении уровня кислотных продуктов. За счет этого нормализуются внутренние процессы, налаживается обмен веществ, ускоряется метаболизм.

При неправильном питании в сочетании с недостаточным поступлением чистой воды происходит закисление организма. Справится с этим только изменение рациона. Ни одно лекарство химического или природного происхождения не поможет. Изначально щелочная система была направлена на оздоровление организма, усиление защитных свойств. В частности, специальное питание помогало добиться ремиссии при онкологических заболеваниях. Постепенно было замечено, что лечебное меню помогает быстро сбросить вес, наладить метаболизм, предотвратить дальнейшее ожирение.

Приятные побочные эффекты

Закисление организма ведет к различным заболеваниям и нарушениям. Поступившая в организм пища не может нормально усвоиться, жировая прослойка увеличивается. Страдает все: волосы, кожа, ногти, ухудшается самочувствие. Человек приобретает витамины, ходит по врачам, пьет сомнительные БАДы, но ничего не помогает. Все чаще можно услышать, что нация стала полнее, люди часто болеют, во всем виновата экология, прогрессы и малоподвижный образ жизни. На самом деле, в первую очередь нужно пересмотреть рацион.

Побочные эффекты диеты «Щелочная»:

нормализация веса;

укрепление иммунитета;

укрепление костной системы;

улучшение работы внутренних органов;

разрушение камней в почках, мочевом пузыре.

Отмечено, что щелочное питание помогает наладить работу нервной системы, человек становится спокойнее, что предотвращает переедание, способствует похудению.

Видео: Профессор Неумывакин про кислотно-щелочное равновесие

Таблица щелочных, нейтральных и кислотных продуктов

Кроме щелочных и кислотных продуктов, есть нейтральная категория. Она не вызывает резких колебаний уровня PH в крови. Но и злоупотреблять этой пищей во время диеты не стоит, нужно стремиться к балансу. После системы нейтральные продукты можно смело включать в рацион для поддержания результатов.

Таблица групп продуктов

Щелочная группа Нейтральная группа Кислотная группа Все виды свежих овощей Курица, индейка Сахар Все виды фруктов Растительное и сливочное масло Свинина, говядина Зелень Яйца куриные, перепелиные Орехи Ягоды Молочные продукты (в т. ч. соевые) Газированные напитки Дикий рис, перловка Бурый рис, овсянка Белый рис, мука Сухофрукты - Сыр Морская капуста, листы нори - Все виды бобовых Оливковое масло - -

Важно! Алкогольные напитки сильно окисляют организм. Людям, которые хотят похудеть и длительное время удерживать вес в норме, желательно от них отказаться совсем, а не только на время диеты.

Основные правила диеты «Щелочная»

Так как система направлена на сдвижение уровня PH в щелочную сторону, важно внимательно следить за употреблением кислотных продуктов. Их суточное количество не должно превышать 30% от всей употребленной за сутки пищи, в идеальном варианте на время диеты ограничить до 20%. Рекомендуется пересмотреть рацион за несколько дней до начала, чтобы постепенно уменьшить количество кислотообразующей пищи.

Основные правила:

Никогда не ориентироваться на вкус продукта. Например, кислый лимон относится к щелочной группе и может смело употребляться. Все мясные продукты нужно выбирать с минимальной жирностью. Куриное филе и индейку можно употреблять, но только без кожи. Видимые кусочки жира и пленки снимаются. По возможности обычные молочные продукты во время соблюдения диеты заменяются соевыми. Со второй недели можно включать в рацион тофу. Зерновые продукты из разрешенной щелочной группы включать в рацион можно, но не нужно увлекаться. Достаточно небольшой порции каши 2-3 раза в неделю. Важно во время диеты пить много воды, зеленого чая, морсов, отваров, которые помогут снизить кислотность. Из рациона полностью исключается сахар и все продукты, которые его содержат. Количество соли нужно снизить. Специи из пакетиков, усилители вкуса, крахмал, сода, дрожжи попадают под запрет.

Щелочная диета полезна, но она не должна становиться образом жизни. Длительность основной системы составляет ровно 3 недели, далее нужно наращивать количество кислотных продуктов, чтобы не лишить организм важных веществ.

Видео: Правила щелочного питания

Три фазы диеты

Диета «Щелочная» состоит из трех основных фаз, которые нельзя менять местами. Длительность каждого периода - ровно неделя. Основой рациона являются свежие овощи и фрукты. Желательно не подвергать их тепловой обработке, но допускается иногда тушить или запекать. Для сытости добавляются протеины из нейтральной группы.

Характеристика каждого этапа:

Первая фаза. За эту неделю организм должен перестроиться, ускоряется обмен веществ, начинается очищение от шлаков. Именно на этой неделе происходит резкая потеря веса, по большей части за счет выведения застоявшейся воды. Возможно появление слабости, усталость, они обусловлены сокращением углеводов в пище. Вторая фаза. Во время нее улучшается самочувствие, возвращаются силы, происходит восстановление баланса между кислотами и щелочью. Меню этой фазы не сильно отличается от основного рациона из овощей и легких протеинов, в питание включаются свежие фреши, смузи. Третья фаза. Закрепляющий этап. Постепенно в рацион вводятся зерновые продукты, достаточно одного тоста в сутки, можно съедать кусочек горького шоколада, добавлять ягоды. Дополнительно можно пить минеральную щелочную воду.

Важно: На любом этапе, особенно во время первой фазы, желательно к диете подключить физические нагрузки. Это могут быть пешие прогулки, плавание, легкий бег.

Примерное меню для каждой фазы

Меню можно составлять самостоятельно с учетом данных в таблицах, но важно не забывать вести дневник. Без записей первые дни будет сложно рассчитывать количество кислотных продуктов. Для примера ниже приведены три варианта меню для каждого дня. По сути, они не сильно отличаются друг от друга. Так как в данном варианте диета направлена на снижение веса, выбираются фрукты с низким гликемическим индексом.

Меню на день для первой фазы

Завтрак: 200 г нежирного йогурта, 2-3 яблока, груши или сливы

Обед: 150 г запеченного куриного филе, овощной салат

Перекус: 200 г кефира или соевого молока

Ужин: 100 г запеченной или паровой рыбы, салат из зеленых овощей

Меню на день для второй фазы

Завтрак: 200 г соевого молока, фруктовый или овощной смузи

Обед: овощной суп в любом количестве, фруктовый фреш

Перекус: стакан соевого йогурта, любой фрукт с низким гликемическим индексом

Ужин: соевый тофу, овощной салат

Меню на день для третьей фазы

Завтрак: салат из овощей с маслом, 200 мл нежирного молока

Обед: 150 г куриной грудки, 200 г тушеных овощей, смузи из овощей и фруктов, минеральная вода

Перекус: 150 г нежирного йогурта, фруктовый фреш, минеральная вода, кусочек горького шоколада

Ужин: омлет из 2 белков, тост, овощной салат

Противопоказания к диете

Несмотря на огромную пользу для организма, диету «Щелочная» для похудения можно использовать далеко не всем людям. Желательно предварительно проконсультироваться с врачом.

Основные противопоказания:

атрофический гастрит;

пониженная кислотность желудка;

почечная недостаточность.

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний диету соблюдать нужно крайне осторожно. Нельзя придерживаться этой системы питания во время беременности и грудного вскармливания, организм матери должен получать все необходимые вещества и микроэлементы.

На сколько можно похудеть

Положительные результаты будут заметны уже на следующий день. В первые сутки и ближайшую неделю из организма начнет выходить вода, снизится отечность. Потеря веса может достигать 3-5 кг в зависимости от первоначальных данных. Но важно помнить, что жир не может уходить так быстро, система требует продолжения.

Всего за 3 недели можно потерять до 8 кг, но это не так важно. Особенностью этой диеты является то, что организм начинает работать правильно. Это важно для женщин, которые неоднократно принимали попытки худеть, прибегали к разным методикам, замедляющим метаболизм, ведущим к последующему возвращению килограммов. При правильном подходе после диеты вес все равно будет уходить, если не вводить кислотные продукты резко и в большом количестве.