Шугаринг, или сахарная депиляция сейчас переживает пик своей популярности. Этот способ удаления волос превзошел по эффективности и удобству использования даже всеми любимый воск. Кроме бережного отношения к коже, минимального списка противопоказаний и побочных эффектов, у него есть еще одно большое достоинство – возможность проводить процедуру в домашних условия, готовить все, что для этого нужно самостоятельно.

Плюсы и минусы сахарной депиляции

Услугу сахарной депиляции предлагают почти все салоны красоты. Стоимость процедуры не очень высокая, но еще дешевле проводить ее в домашних условиях. Тем более пасту сейчас можно купить в магазине или приобрести все необходимое для варки.

Основные плюсы сахарной эпиляции:

Идеальная гладкость. С поверхности удаляются не только волоски, но и мертвый эпидермис. Долгий эффект. О ненужных волосах можно забыть на 2-4 недели. Точное время зависит от индивидуальных особенностей, зоны обработки. Отсутствие раздражения. Кожа может покраснеть в первый и во второй раз, но все быстро проходит. Использование на любых зонах. Можно удалять волосы на самых чувствительных и нежных участках. Отсутствие вросших волос. При правильном проведении техники стержень не загибается, не начинает расти под кожей.

К минусам шугаринга можно отнести необходимость оттачивания техники, а также болезненность процедуры. На первых порах удаление растительности потребует терпения, выдержки, много времени. Каждый последующий сеанс будет проходить легче, кожа привыкнет. Еще один недостаток – отращивание волосков до длины 4-5 мм. В теплое время года с этим могут быть проблемы.

Мануальная и бандажная техники

Шугаринг можно размазывать по коже шпателем, прикладывать специальные полоски или лоскутки ткани, отрывать. Эта техника называется бандажной. Ее удобно использовать на ровных, прямых участках тела. Болезненность средняя, научиться просто. К минусам можно отнести дополнительные затраты на полоски, большой расход карамели.

Мануальная техника пользуется большей популярностью, несмотря на сложность и необходимость отработки деталей. Волосы удаляются небольшим карамельным шариком. Не всегда получается все с первого раза. Но у этого способа есть неоспоримые преимущества: не нужны шпатели и дополнительные расходные материалы, легко обрабатывать труднодоступные участки с изгибами, минимальный расход карамели, например, одного кусочка достаточно для целой ноги или руки.

Покупная паста или домашняя?

Сахарную пасту можно купить в магазине, заказать в интернете, стоимость банки небольшая. Если варить шугаринг в домашних условиях, то стоимость будет намного ниже. Из 10 ложек сахара можно приготовить массу, которой достаточно для обработки всего тела. Но покупная паста удобнее тем, что не нужно тратить время, легко подобрать подходящий продукт.

Какая бывает сахарная паста:

Мягкая. Подходит для тонких, светлых и пушковых волос. Чаще используется для бандажной техники депиляции, наносится на тело шпателем. Плотная. Она предназначена для жестких волос на ногах, области бикини, подмышечных впадин, используется для мануальной техники. Средняя. Универсальный вид, можно использовать на любых участках тела, удаляет и пушок, и волосы, но не всегда начисто. Если их много или они густые, часть может оставаться.

На заметку: Пасту для шугаринга можно смешивать между собой, но перед этим нужно массу разогреть. Это поможет сэкономить средства на покупке нескольких видов или переработать продукт, который не пригодился.

Рецепты сахарной пасты для депиляции

Домашняя сахарная масса по составу не отличается от большинства покупных продуктов. Готовить карамельную пасту несложно, по времени это займет не больше получаса. Единственный момент – не всегда получается с первого раза сделать нужную плотность. Важно регулярно проверять сироп, капая небольшое количество в миску с холодной водой.

Рецепт с лимонным соком

Состав:

Сахар – 10 ст. л.

Вода – 1 ст. л.

Лимон – 0,5 шт.

Приготовление:

В кастрюле с антипригарным покрытием соединить сахарный песок с водой, добавить сок из половины лимона, размешать и поставить на плиту. Растопить сахарную смесь для депиляции на медленном огне. Как только все крупинки разойдутся, довести до кипения. Варить до золотистого цвета. Через 2 минуты сделать первую пробу на шарик. Если он появляется в холодной воде, снять кастрюлю с плиты, сразу перелить сироп в другую посуду.

Рецепт с лимонной кислотой

Состав:

Сахар – 10 ст. л.

Лимонная кислота – 1 ч. л.

Вода – 3 ст. л.

Приготовление:

В кастрюлю положить лимонную кислоту, добавить три ложки горячей воды, растворить. Засыпать рецептурный сахар, размешать, поставить на плиту. Варить на маленьком огне до карамельного цвета. Периодически набирать немного сиропа, капать в холодную воду. Как только домашняя масса начнет схватываться карамельным шариком, варку нужно сразу прекратить, перелить пасту в посуду для последующего остывания.

Мануальная техника депиляции: пошаговое руководство

В домашних условиях сахарную депиляцию важно проводить правильно. Только в этом случае не будет раздражения, кровоподтеков, синяков. В отличие от воска, паста наносится всегда против роста, она приподнимает волоски, обволакивает их, а снимается масса всегда в направлении роста.

Пошаговая техника депиляции:

Обработать кожу дезинфицирующим раствором. Это может быть перекись или хлоргексидин. Пасту растопить. Просто поставить на водяную баню или подержать несколько секунд в микроволновой печи. Важно не перегревать, не разжижать, должна быть консистенция густой карамели. Отщипнуть кусочек размером с крупный грецкий орех. Тщательно размять руками, пока шарик не станет перламутровый, мягкий и липкий. Натянуть участок кожи, приложить подготовленный шарик, медленно и с усилием размазать против направления роста. Тонкий слой делать не нужно. На теле образуется лепешка (или полоска), диаметром около 10-12 см. Оставить на несколько секунд, чтобы волосы зафиксировались в массе. Резким движением оторвать.

Уход за телом после депиляции

Первые часы допускается покраснение кожных покровов, наличие мелких точек – пор. Постепенно они закроются, станут менее заметными. После депиляции нужно ополоснуть кожу водой, повторно нанести дезинфицирующий раствор.

Основные моменты:

В первые 24 часа нельзя посещать бассейн, баню или сауну, воздержаться от пляжа и купания в водоемах. По возможности отказаться от физической работы и занятий спортом, провоцирующих обильное потоотделение, последующее раздражение.

Нельзя наносить дезодоранты, кремы, гели с плотной текстурой. Духи, ароматические спреи, масла, баттеры противопоказаны.

Видео: Диана Джалалова про шугаринг и эпиляцию ниткой

Особенности обработки разных зон

Мануальная техника обработки поверхности всегда проводится одинаково независимо от участка тела, длины, толщины и густоты. Но у каждой зоны есть свои нюансы. Иногда процедура легко и безболезненно проходит в одном месте, но возникают проблемы при наложении карамели в другое место. Это зависит не только от болевого порога.

Область лица, вокруг губ

На лице чаще всего вызывают беспокойство усики. Они выглядят некрасиво, очерчивают губы, мешают наносить макияж, собирают пудру и тональный крем. Сахарная паста эффективно удаляет волоски и пушок вокруг рта, делает это максимально бережно и быстро. Единственный момент – нужно накладывать массу частями даже на такую маленькую зону, так как направление роста разное.

Интимные зоны

Вызывает множество сложностей удаление волос в интимной зоне: они густые, жесткие, растут быстро, располагаются на нежной и чувствительной коже. Поэтому не все виды депиляции подходят, некоторые вызывают распространенные проблемы: врастание, раздражение, сыпь и даже воспаление, но шугаринг – это приятное исключение. Разрешается использовать на лобке, наружных половых губах, внутренней поверхности бедер, ягодицах, вокруг анального отверстия.

Основные сложности проведения процедуры депиляции: разное направление роста, труднодоступные участки. Нужно внимательно осматривать зону перед нанесением сахарной пасты, при необходимости использовать зеркало с увеличительным стеклом.

Голени, бедра, руки

Эти области обрабатываются легко и относительно быстро, так как не имеют сложных изгибов, направление роста хорошо просматривается. На передней стороне бедер волосы тоньше, чем сзади и на ногах. На руках часто пушок, который также прекрасно поддается депиляции сахаром.

Депиляция подмышечных впадин

Еще одна зона с чувствительной тонкой кожей, но густыми и жесткими волосами. Первые процедуры отличаются сильной болезненностью, далее все будет проходить намного легче. Важно обрабатывать маленькие участки, использовать небольшой шарик, не торопиться, никаких полосок. Направление роста разное, обычно в центре подмышечной впадины оно изменяется, нужно внимательно просмотреть, чтобы не спровоцировать раздражение.

Возможные проблемы

Депиляция иногда вызывает разные проблемы и вопросы, но все они очень просто решаются. Главное – проводить процедуру в комфортных условиях. В помещении не должно быть жарко, иначе сахар потечет. Если дома прохладно, то размятая масса будет быстро застывать в руках и на теле, что снизит качество обработки.

Основные проблемы депиляции:

Паста не липкая. Массу размять лучше, пока шарик не станет белый, перламутровый. Если она крутая и жесткая, то капнуть капельку воды или еще подогреть, можно это сделать в микроволновой печи. Масса скользит, не пристает к телу. Если карамель липкая, то нужно вытереть кожу насухо, припудрить тальком или обычной детской присыпкой. Масса не снимается с тела. Это называется «залип». Можно добавить еще массы и попробовать снять вместе. Но самый эффективный способ – приложить кусочек ткани, разгладить и удалить резким движением. Не все волоски захватываются. Если длина нормальная, возможно, они просто прижаты к телу. Желательно перед процедурой сделать легкий скраб.

Если с первого раза карамель удалила не все, можно приложить повторно и даже еще раз. Если остались единичные экземпляры, лучше воспользоваться пинцетом, чтобы лишний раз не травмировать кожу. То же самое, если одиночные «пеньки» короткие, не захватываются.

Противопоказания к шугарингу

Основные противопоказания к депиляции – это непереносимость основных ингредиентов и варикозная болезнь. Если сосуды увеличены только на ногах, шугаринг можно делать на любых других участках тела, например, руках, в подмышечных впадинах, на лице. Важно, чтобы кожа была чистая и здоровая. При любых повреждениях, сыпи, прыщах, экземах и новообразованиях от процедуры нужно отказаться. Также сахарная депиляция противопоказана при герпесе и вирусных заболеваниях.

Беременность не является противопоказанием для проведения сахарной депиляции, но есть некоторые нюансы. Во время вынашивания ребенка у женщины обостряются органы чувств, изменяется болевой порог. Неприятные ощущения могут негативно отразиться на эмоциональном состоянии, вызвать тонус матки.

Еще один момент – повышен риск возникновения аллергической реакции. После проведения депиляции могут появиться прыщики, сильное покраснение кожи, зуд. В этом случае зону обмыть холодной водой, выбрать другой способ удаления волос. Если женщина до беременности активно использовала шугаринг, то кожа привыкла, можно продолжать проводить депиляцию и не бояться последствий. Ни ребенку, ни будущей матери она не навредит.

Видео: Быстрый шугаринг дома