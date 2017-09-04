Кисты яичников представляют собой полости с жидким содержимым, которые образуются либо из собственной оболочки яичника, либо из частиц тканей, попавших на его поверхность случайно вместе с менструальной кровью. Одним из опасных осложнений является разрыв капсулы кисты. Острая внезапная боль в животе, по какой бы причине она ни возникала, – это всегда повод для того, чтобы немедленно вызвать врача. Женщины должны знать, в чем опасность разрыва кисты. Попытка самостоятельного лечения с помощью грелки или обезболивающего средства иногда ведет к непоправимым последствиям.

Что представляет собой разрыв кисты

Одним из осложнений, которые возникают из-за роста кисты и растягивания стенки капсулы, является разрыв кисты яичника. При этом содержимое лопнувшей кисты изливается наружу и попадает в брюшную полость, что ведет к серьезным последствиям.

Наиболее уязвимыми являются функциональные кисты (фолликулярная и лютеиновая), так как они имеют самые тонкие стенки. Их развитие непосредственно связано с процессами менструального цикла. Фолликулярная киста образуется при растяжении оболочки доминантного фолликула, когда из-за гормональных нарушений невозможно осуществление овуляции. А лютеиновая киста образуется во второй фазе цикла при растяжении оболочки желтого тела. По этой причине разрыв кисты чаще всего наблюдается у женщин репродуктивного возраста. Проявляется эта патология практически так же, как и апоплексия яичника.

Примечание: «Апоплексия» означает «разрыв». Отличие между этими двумя патологиями состоит в том, что в одном случае происходит разрыв только стенки кисты, а в другом – оболочки, тела и сосудов самого яичника. Апоплексия яичника происходит, например, во время овуляции, когда стенка доминантного фолликула разрывается сильнее, чем обычно, и вместе с ней повреждается оболочка самого органа. При этом возникает кровотечение, во время которого либо происходит внутреннее кровоизлияние и образуется гематома (болевая форма), либо кровь изливается в брюшную полость (геморрагическая форма).

Видео: Функциональные кисты, причины возникновения

Последствия разрыва кисты

В результате разрыва кисты возможно возникновение сильного кровотечения (объем кровопотери может составить от 50 мл до 2 л). Опасным осложнением является перитонит. Наиболее частым последствием воспалительного процесса, возникающего в полости малого таза, является образование спаек, перекрывающих маточные трубы. Поэтому после разрыва кисты яичника у 70% женщин наступает бесплодие. Повышается риск возникновения внематочной беременности.

Разрывы кист чаще происходят на правом яичнике, который снабжается кровью из более крупной артерии, отходящей от аорты (давление крови в ней больше, чем в почечной артерии, питающей левый яичник).

Причины разрыва кист

Причинами разрыва кист являются: изменение в структуре оболочек, повышение давления внутри полостей, нарушение кровообращения, свертываемости крови и состояния кровеносных сосудов в кистах. Факторы, способствующие возникновению такой патологии, подразделяют на внутренние и внешние.

К внешним факторам, которые могут стать причиной разрыва кисты, относятся:

повышение внутрибрюшного давления при поднятии тяжестей, а также при выполнении спортивных упражнений, связанных с резкими изменениями положения тела;

нарушение кровообращения в яичниках после травм живота;

механическое повреждение кист при половом акте, прерванный половой акт.

Внутренними причинами разрыва кисты яичника могут стать изменения структуры сосудов и тканей в результате протекания воспалительных процессов в яичнике или других органах мочеполовой системы. Возникновению патологии способствует также перекручивание ножки кисты, нарушение гормонального баланса, приводящего к росту новообразования и истончению его стенок.

Причинами разрушения кисты становятся:

эндокринные нарушения, возникающие в результате сбоя в работе гипофиза и гипоталамуса, где вырабатываются гормоны, регулирующие выработку женских половых гормонов в яичниках;

гормональный дисбаланс, возникающий после искусственного прерывания беременности;

нарушения цикла, связанные с обильными месячными или маточными кровотечениями между ними, удлинением 1 фазы менструального цикла (при недостаточной выработке прогестерона или избыточной выработке эстрогенов в яичниках);

варикозное расширение вен;

нарушение кровообращения в органах малого таза из-за их опущения, загиба матки, образования спаек или рубцов;

применение гормональных контрацептивов, способствующих подавлению овуляции.

Усилению кровотечения при разрыве сосудов кисты яичника способствует прием антикоагулянтов (например, аспирина) или лекарственных препаратов, побочным действием которых является нарушение свертываемости крови (некоторых антибиотиков, антидиабетических и других средств).

Симптомы при разрыве кисты

Если происходит разрыв кисты, женщина чувствует резкую боль в области пострадавшего яичника, которая возникает из-за рефлекторного спазма поврежденной артерии, раздражения кровью нервных окончаний, расположенных в брюшине. Боль отдает во внутреннюю область бедра, заднего прохода, в поясницу. Постепенно боль становится менее сильной, но разливается по всему животу.

Иногда уже накануне приступа женщина чувствует тупую боль в области паха с одной стороны, что связано с переполнением кисты кровью и возникновением отека в яичнике.

Разрыв кисты яичника приводит к выбрасыванию из нее крови, поэтому у женщины появляются кровянистые выделения, которые по мере ослабления боли постепенно прекращаются. При этом продолжается внутреннее кровотечение, что гораздо опаснее.

Во время приступа острой боли повышается артериальное давление, но затем оно падает вследствие нарастающей кровопотери. Женщина бледнеет, покрывается холодным потом, чувствует головокружение, тошноту. Возникает рвота. Возможна потеря сознания и возникновение геморрагического шока (прекращения кровоснабжения мозга и легких).

При разрыве кисты правого яичника врач скорой помощи не всегда может отличить эту патологию от аппендицита, при котором также возникает боль в боку, отдающая в соседние области. Подобные проявления могут также возникать при внематочной беременности. К тому же при обеих патологиях происходит задержка месячных. Если с момента задержки женщина с помощью тестов установила, что она беременна, это может значительно ускорить процесс диагностирования и проведения лечения смертельно опасного состояния.

Если приступ возник после травмы живота, полового акта, поднятия тяжелого предмета, в середине менструального цикла, то, скорее всего, произошел именно разрыв кисты. Для установления точного диагноза, как правило, используется УЗИ.

Степени тяжести состояния

При разрыве кисты возможно возникновение состояния различной степени тяжести.

Легкая степень. Кровопотеря при разрыве кисты составляет не больше 150 мл.

Средняя степень. В брюшную полость попадает 150-500 мл крови.

Тяжелая степень. В полость малого таза вытекает больше 500 мл крови.

В зависимости от того, какие симптомы преобладают, различают несколько форм разрыва кисты:

Болевую, при которой происходит скопление крови под оболочкой лопнувшей кисты, причем длина поврежденного участка составляет меньше 1 см. Кровь быстро сворачивается, образуется сгусток, препятствующий дальнейшему ее вытеканию. Давление сгустка на ткани яичника вызывает раздражение болевых рецепторов. Кровопотеря в область брюшины при повреждении стенки кисты минимальна. Анемическую. Кровь в основном изливается в брюшную полость. Преобладают симптомы кровопотери. Смешанную. Сочетаются обе формы.

Диагностика разрыва кисты

Разрыв кисты яичника опытный гинеколог может приблизительно диагностировать по характеру симптомов и появлению сильной боли у женщины во время прикосновения к животу в месте расположения матки и яичников. Для подтверждения наличия кровотечения делается анализ крови на гемоглобин и свертываемость, а также лейкоциты и другие компоненты крови.

Проводится УЗИ органов малого таза абдоминальным (наружным) способом, через брюшину, а также применяется трансвагинальное УЗИ с помощью влагалищного датчика. Последний способ позволяет изучить состояние самого яичника и структуру оставшейся жидкости.

Иногда делается пункция брюшной полости через заднюю стенку влагалища, что позволяет уточнить наличие в ней крови. При необходимости используется метод диагностической лапароскопии. С помощью специального прибора можно осмотреть брюшную полость и все органы малого таза, убедиться в том, что причиной симптомов не являются аппендицит, прободение толстой кишки или внематочная беременность.

Видео: Применение диагностической лапароскопии в гинекологии

Лечение при разрыве кисты

При разрыве кисты яичника возможно осуществление консервативного и оперативного лечения.

Консервативное лечение возможно в случае, когда анализы крови свидетельствуют о том, что падение уровня гемоглобина незначительно, УЗИ показало отсутствие жидкости в полости малого таза, а состояние женщины удовлетворительное и стабильное. Пациентке предписывается постельный режим, прикладывание ледяной грелки на нижнюю часть живота, а также прием обезболивающих средств (анальгетиков) и препаратов, расслабляющих мускулатуру (но-шпа, спазмалгон). Назначаются также кровоостанавливающие препараты (викасол, аскорутин).

Оперативное лечение назначается в тех случаях, когда приступ боли возникает повторно, в брюшной полости обнаруживается кровь, самочувствие женщины ухудшается. То есть наступает тяжелое или средней степени тяжести состояние. Операции проводятся различными методами:

Лапароскопия. Операцию по устранению разрыва кисты проводят через небольшие проколы в брюшине. Лапаротомия. Применяется при сильном кровотечении или наличии спаек в брюшной полости. Вмешательство производят через разрез в брюшной стенке. В области разреза мелкие сосуды запаивают с помощью электрода, затем накладывают шов.

Важно: Для того чтобы помощь была оказана своевременно, последствия разрыва кисты были наименее тяжелыми, необходимо при возникновении симптомов срочно вызывать «скорую помощь», не теряя времени на самолечение.

При невозможности проведения щадящих операций проводят вылущивание кисты. Иногда приходится удалять часть яичника вместе с лопнувшей кистой или даже весь яичник.