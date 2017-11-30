В настоящее время в косметологии применяются разные методы, позволяющие надолго или не очень долго избавиться от нежелательных волос на теле. К ним относятся шугаринг, восковая эпиляция, электроэпиляция, фотоэпиляция и другие. Однако самым популярным способом, особенно среди материально обеспеченных людей, ввиду наибольшей длительности сохранения эффекта идеально гладкой кожи считается лазерная эпиляция. К ее недостаткам относится то, что она не подходит абсолютно всем и в ряде случаев заканчивается негативными последствиями.

Типы лазеров и их безопасность

Принцип лазерной эпиляции заключается в удалении волос за счет разрушения волосяных фолликулов. Содержащийся в волосяном стержне и луковице пигмент меланин способен поглощать световое излучение в диапазоне 700–800 нм. Это приводит к его сильному нагреванию и разрушению находящихся вокруг клеток, ответственных за рост волос, и питающих волосяной фолликул сосудов. Используемое лазерное излучение проникает под кожу на глубину до 5 мм и воздействует только на волосы, находящиеся в фазе активного роста, поэтому для полного их удаления на определенном участке потребуется курс из нескольких сеансов.

Для борьбы с ненужными волосами применяют разные типы лазеров, отличающиеся длиной волны (чем она больше, тем глубже проникает луч):

Рубиновый. Характеризуется длиной волны 694 нм, длительностью импульса 3 мс, частотой 1 Гц, мощностью 40-60 Дж/см2. Подходит для темных волос на светлой коже. При использовании на темной коже возможны отеки и появление пигментации. Александритовый. Генерирует излучение с длиной волны 755 нм, длительность импульса 2.5-20 мс, частота повторения 1.5 Гц, мощность 20-40 Дж/см2. Чем темнее цвет удаляемых волос, тем эффективнее. Не подходит для седых и совсем светлых волос. Может использоваться на слегка загорелой коже. Диодный (полупроводниковый). Дает излучение с длиной волны около 800 нм, длительность импульса 5-30 мс, частота 2 Гц, мощность 10-100 Дж/см2. Может удалять светлые волосы на темной и загорелой коже. Воздействует не только на меланин, но и на сосуды, окружающие волосяной фолликул. Неодимовый. Генерирует излучение с длиной волны 1064 нм, длительность импульса 100 мс, мощность 2-3 Дж/см2. Оно практически не поглощается меланином, но зато воздействует на сосуды, питающие волосяной фолликул, что впоследствии приводит к гибели и выпадению волоса. Подходит для любого оттенка волос и фототипа кожи.

Рубиновый лазер для удаления волос на сегодняшний момент практически не используется, что связано с его низкой эффективностью, высоким риском получения ожогов и появлением современных приборов, дающих лучшие результаты и являющихся более безопасными. «Золотым стандартом» на сегодняшний день, по мнению многих косметологов, является диодный лазер.

Важно: Перед выполнением лазерной эпиляции необходима консультация дерматолога и косметолога. Они выяснят, возможно ли ее проведение, и подберут для воздействия оптимальное излучение в зависимости от фототипа кожи, толщины и цвета волос, от которых необходимо избавиться.

Общие противопоказания

Для избавления от нежелательных волос на теле методом лазерной эпиляции существуют общие и местные противопоказания. К первым относятся заболевания, протекающие в хронической или острой форме, при которых воздействие лазерного излучения в любой зоне нежелательно, так как может спровоцировать ухудшение состояния здоровья и причинить вред. Среди них:

патологии кожных покровов (экзема, псориаз, красная волчанка, дерматоз и другие);

сахарный диабет в стадии декомпенсации с высокими показателями глюкозы крови;

онкологические заболевания;

герпесвирусная инфекция;

ангина, грипп, респираторные инфекции (эпиляцию не делают до полного выздоровления);

кожные аллергические реакции;

психические расстройства;

серьезные нарушения гормонального фона;

патологии сердечно-сосудистой и кровеносной системы, протекающие в тяжелой форме;

склонность кожи к формированию келоидных рубцов;

прием антибиотиков (процедура противопоказана во время и в течение двух недель после приема курса лечения), так как они увеличивают фоточувствительность кожи и могут спровоцировать ожоги.

Кроме перечисленного, делать лазерную эпиляцию нельзя после загара независимо от того, был он получен на солнце или в солярии, а также в течение месяца после химического пилинга или лазерной шлифовки кожи. При игнорировании этих пунктов значительно возрастает риск получить сильные ожоги кожи и другие негативные последствия (сухость, раздражение, шелушение).

Применение лазерной эпиляции не рекомендовано лицам, возраст которых составляет менее 18 лет, что обусловлено нестабильностью и перестройкой гормонального фона, активным формированием вторичных половых признаков. Хотя в некоторых случаях после получения письменного разрешения родителей этой категории клиентов удаление волос все-таки проводят.

Для блондинок или людей с седыми волосами процедура (за исключением неодимового лазера) будет неэффективна и бесполезна в виду отсутствия или слишком низкого содержания в них меланина. В результате клиент лишь зря потратит деньги и подвергнет свою кожу напрасному облучению.

Важно: Чтобы предупредить часть осложнений, вначале специалист обязан проверить реакцию кожи клиента на излучение на маленьком участке. У некоторых возможна индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к такому виду воздействия на кожные покровы.

Местные ограничения

Местными являются противопоказания, которые не позволяют проводить лазерную эпиляцию только на определенных участках тела, если на них имеются какие-либо проблемы, например:

воспалительные процессы;

покраснение;

наличие родинок и папиллом;

нарушение целостности кожного покрова (порезы, ожоги, ссадины, ранки, царапины);

прыщи, угревая сыпь;

пигментные пятна или татуировки.

Выполнять лазерную эпиляцию на ногах или в области бикини противопоказано, если имеется варикозное расширение вен нижних конечностей или малого таза. В зоне бикини ее также нельзя проводить при любых воспалительных заболеваниях органов малого таза (половые инфекции, кандидоз, молочница и других), кожа здесь очень нежная и чувствительная, поэтому требует особой осторожности, на ней легко образуются микротравмы.

Удаление волос этим методом в области подмышек нельзя осуществлять при любых заболеваниях молочных желез. При устранении волос на лице («усиков») следует учитывать, что на смуглой коже могут остаться участки с более светлым оттенком, появиться пигментные пятна, ожоги и синяки.

Применение при беременности и лактации

Делать лазерную эпиляцию женщинам в период вынашивания ребенка и грудного вскармливания настоятельно не рекомендуется. При беременности она может вызвать более интенсивные болевые ощущения, чем обычно, и спровоцировать повышение тонуса матки, что негативно влияет и на плод, и на будущую маму. В этот период, также как и при грудном вскармливании, в женском организме происходит гормональная перестройка, направленная на создание всех условий для вынашивания и рождения здорового малыша. Кроме того, возможно снижение иммунитета и обострение хронических заболеваний.

Все эти факторы влияют на увеличение восприимчивости кожи женщины к действию лазерного излучения и вызывают ряд осложнений. Кожа женщины во время беременности более склонна к гиперпигментации, и применение лазера в этом случае способно спровоцировать ее.

Беременная женщина должна в первую очередь думать о здоровье будущего малыша, а красотой можно заняться уже после его рождения. Учитывая, что отдаленные эффекты процедуры еще не до конца известны из-за не очень длительного ее использования в косметологической практике, ставить над собой и еще не рожденным ребенком такие эксперименты является неоправданным риском.

Видео: О противопоказаниях к удалению волос лазером

Последствия эпиляции

При выполнении эпиляции при помощи лазерного излучения вопреки имеющимся противопоказаниям ее последствия могут быть непредсказуемыми. Осложнения чаще всего возникают, если процедуру делает неквалифицированный специалист, не имеющий достаточного практического опыта в этой области, который неправильно устанавливает режим работы прибора и не соблюдает технику безопасности. Также риск их возникновения значительно возрастает, если клиент не придерживается некоторых ограничений до и после сеанса.

К возможным негативным последствиям относятся:

воспаление волосяных луковиц;

гиперпигментация кожи в обрабатываемом месте;

покраснение кожи или ожоги;

аллергические реакции;

отеки и синяки;

жжение и зуд кожи;

светобоязнь;

поражение глаз;

образование рубцов в месте воздействия лазера;

шелушение и сухость кожного покрова;

перерождение родинок в злокачественные образования;

гормональный сбой.

Незначительное покраснение и отечность кожи после процедуры является вполне нормальной реакцией, не требующей специального лечения. Чтобы уменьшить их, используют местные мази или крема, назначить которые должен дерматолог или косметолог.

Несмотря на то что многими косметологическими салонами и клиниками лазерная эпиляция рекламируется как абсолютно безвредный метод, следует понимать, что отдаленные последствия (через 10 и 20 лет) его применения пока до конца не изучены и не известны.

Совет: Проводить лазерную эпиляцию рекомендуется в специализированных косметологических клиниках, сотрудники которых имеют все нужные сертификаты и лицензии на выполнение данной процедуры.

Лазерная эпиляция в домашних условиях

В последнее время на рынке косметологической продукции появился ряд портативных приборов, позволяющих выполнять лазерную эпиляцию в домашних условиях. С экономической точки зрения приобретение такого средства представляется достаточно выгодным по сравнению с многократным посещением салонов, необходимым для избавления от всех нежелательных волос на теле. Однако не все так просто.

Как правило, эти приборы менее эффективны, характеризуются маленькой мощностью и действуют только на темные волосы на светлой коже. Для того чтобы их освоить и провести процедуру самостоятельно, потребуется довольно много времени, сил и терпения. При отсутствии опыта, знаний и навыков существует высокий риск причинить себе вред и получить описанные выше осложнения.