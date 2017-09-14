Наступление климакса в 50 лет считается нормой. Возможны и отклонения в большую или меньшую сторону. Многое зависит от наследственности. Если неприятные признаки появились в этом возрасте, то сомнений в причине практически не бывает. Женщина морально подготовлена к тому, что начинается новый период в жизни. Облегчить симптомы помогают средства, сглаживающие гормональные изменения, успокаивающие нервную систему. Необходимо внимательно относиться к любым проблемам в состоянии здоровья, вовремя обращаться к врачу. Это поможет оставаться активной и бодрой еще долгие годы.

Когда и почему наступает климакс у женщин

Наступление климакса связано со старением организма, постепенным прекращением выработки женских половых гормонов в яичниках, истощением запаса яйцеклеток. Из-за недостатка этих веществ нарушается функционирование всех систем, поэтому у женщины появляются различные недомогания и даже серьезные заболевания, а также меняется внешность. Гормональная перестройка происходит в течение нескольких лет, после чего прекращаются менструации, угасает детородная способность.

Климакс условно подразделяют на 3 периода:

Пременопауза – время появления первых признаков угасания репродуктивной функции. Менопауза – полное прекращение менструаций. Считается, что этот период наступил, если их не было в течение 1 года. Постменопауза – завершение гормональной перестройки, после которой явные проявления гормональных изменений исчезают, но остаются последствия недостатка женских гормонов.

Нормальным возрастом прекращения менструаций считается 48-55 лет. Но признаки наступления климакса у женщин появляются уже к 40-45. А постменопаузальный период иногда наступает только после 60 лет.

Климакс, начавшийся до 45-летнего возраста, считается ранним. Его причиной могут быть операции на яичниках, эндокринные заболевания, употребление гормональных препаратов, генетические особенности организма.

Поздним называют климакс, наступивший у женщин старше 55. Причиной задержки его начала становится наследственность, а также наличие опухолевых заболеваний, приводящих к гиперэстрогении.

Наследственность считается главным фактором, определяющим время начала климакса. Как правило, у бабушки, матери и дочери климакс наступает примерно в одном и том же возрасте. Но существуют и другие факторы, которые могут ускорить старение организма и наступление климакса. К ним относятся социально-психологический климат и условия, в которых живет женщина, характер пережитых ею травм и заболеваний.

Симптомы наступления климакса

Если менопауза наступает у 40-45-летней женщины, то перебои цикла, изменение характера месячных, а также появление недомоганий она будет связывать, скорее всего, с каким-либо заболеванием. Для того чтобы развеять сомнения в их природе, могут понадобиться специальные анализы, подтверждающие, что в организме происходят необратимые гормональные процессы.

В возрасте 51-55 лет женщина обычно уже ожидает прихода климакса и вряд ли пропустит появления его первых признаков:

все более скудные месячные, наступающие с увеличивающимся перерывом;

беспричинное кратковременное ощущение жара;

скачки артериального давления;

приступы раздражительности;

частые позывы к мочеиспусканию;

снижение полового влечения.

Примечание: Симптомы в этом возрасте для многих женщин не являются столь мучительными. Понимая, что они естественны, женщины не всегда обращают на них должное внимание. Между тем, опасность развития серьезных заболеваний в это время намного возрастает.

50 – это критический возраст, в котором у большинства женщин начинают проявляться недуги, возникающие из-за нехватки половых гормонов.

Менструальные расстройства

Менструации приходят с перерывом в 2-6 месяцев, кровотечения сменяются мажущими коричневыми выделениями, пока не исчезают совсем. Если женщине больше 50 лет, то у нее повышается вероятность возникновения злокачественных опухолей, единственным симптомом которых на ранних стадиях являются кровянистые выделения. Поэтому ей рекомендуется ежегодно проходить профилактические осмотры у гинеколога, чтобы за симптомами климакса не пропустить начала смертельно опасного заболевания.

Остеопороз

Вследствие замедления обменных процессов в организме значительно снижается усвоение полезных веществ, поступающих с пищей. Нехватка кальция и магния приводит к ухудшению состояния костной ткани. Кости становятся более хрупкими, повышен риск переломов. Кроме того, снижается выработка коллагена, что приводит к разрушению хрящей. Вследствие этого появляются боли в суставах (артрит), позвоночнике. Меняется походка, осанка, уменьшается рост.

Нарушение обмена веществ

Причиной является ухудшение работы пищеварительной системы, печени, желчевыводящих органов из-за старения тканей организма. Нарушение водно-солевого, жирового, углеводного обмена приводит к увеличению массы тела или резкому похудению, к возникновению сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.

Сбои в работе пищеварительной системы приводят к появлению запоров. Это может стать причиной опущения внутренних органов (матки, кишечника и других). Способствует этому также ослабление мышц и связок из-за недостатка коллагена.

Сухость влагалища

В 51-55 все женщины страдают этим недугом. Функционирование желез, вырабатывающих слизь в шейке матки, практически прекращается. Отсутствие смазки приводит к тому, что поверхность влагалища становится ранимой, на ней появляются микротрещины, участки атрофии. Поскольку слизь играет еще и защитную роль, препятствуя проникновению в матку инфекции, то при ее недостатке у женщины часто возникают воспалительные заболевания органов мочеполовой системы. Женщину беспокоят рези в мочевом пузыре, частое мочеиспускание, жжение и зуд в половых органах, необычные выделения.

Нарушения работы нервной системы

Они становятся причиной изменения характера. Милая и кроткая женщина может стать раздражительной и агрессивной. Появление депрессивного состояния, беспричинной тревоги, страха, апатии, бессонницы является признаком наступления климакса в любом возрасте. Но в молодости легче с ними справиться, в то время как в пожилом возрасте добавляется страх остаться без работы, стать ненужной взрослым детям, паника перед наступающим ухудшением здоровья.

Приливы, возникающие вследствие расстройства работы вегетативной нервной системы и нарушения работы центров терморегуляции головного мозга, возникают у большинства женщин в период климакса в 50 лет, а также и в другом возрасте. У некоторых приступы возникают изредка, длятся минут 5-15, у других они бывают длительными и очень частыми, лишая женщин сил. Приступы жара сопровождаются обильным потоотделением, покраснением лица, нехваткой воздуха, учащением сердцебиения.

Сердечно-сосудистые патологии

Нехватка эстрогенов, в первую очередь, сказывается на состоянии сердечной мышцы и стенок сосудов. Именно в 50-55 у женщины появляются симптомы сердечных заболеваний (мерцательная аритмия, тахикардия, ишемия), беспокоят приступы гипертонии и головной боли по утрам.

Предупреждение: Не стоит откладывать визит к врачу при появлении первых симптомов таких патологий. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов задержать развитие заболевания или избавиться от него. Главное, не заниматься самолечением. Иногда упущенное время становится причиной самых тяжелых осложнений.

Женщине в этом возрасте необходимо хотя бы 1 раз в год проходить общее обследование: проверять содержание сахара в крови, делать УЗИ органов малого таза, чтобы вовремя заметить возникновение заболеваний матки, проходить профилактические гинекологические и маммологические осмотры. Важно вовремя обращаться за консультацией к терапевту, урологу, кардиологу, эндокринологу.

Дополнительными признаками наступления климакса являются сухость кожи и резкое увеличение количества морщин, выпадение волос на голове, рост волос на лице, уменьшение волос на лобке и под мышками, дряблость (инволюция) молочных желез, резкое ухудшение зрения, слуха, памяти, состояния зубов, онемение пальцев на руках.

От чего зависит тяжесть протекания климакса

На тяжесть проявления симптомов влияют следующие факторы:

общее состояние здоровья, наличие заболеваний яичников и матки, эндокринных нарушений;

количество беременностей, родов, абортов, проведение операций на матке и яичниках;

наличие или отсутствие половой жизни, сексуальная активность;

состояние иммунитета, физическая форма;

образ жизни, наличие или отсутствие вредных привычек.

Видео: Признаки климакса, почему развиваются патологии, какие из них особенно опасны

Как облегчить проявления климакса

Если женщина тяжело переносит наступление климакса, слишком часто появляются мучительные приступы приливов, головной боли, признаки остеопороза, сердечно-сосудистых и других нарушений, терапевт направляет ее к врачам-специалистам, а также рекомендует сделать анализ крови на гормоны. В некоторых случаях для облегчения симптомов климакса и предупреждения развития заболеваний применяется заместительная гормональная терапия. Препараты на основе женских половых гормонов позволяют увеличить их содержание в организме и замедлить процесс старения. Они подбираются для каждой пациентки строго индивидуально, так как превышение нормы грозит возникновением ожирения, онкологических заболеваний.

Назначаются также успокаивающие препараты, средства для укрепления иммунитета. При наступлении у женщин климакса в 50-летнем возрасте особенно необходимы витамины: А, С, РР, Е, Д, К, группы В, а также минеральные компоненты на основе кальция, магния, фосфора, цинка, йода, селена. Поэтому врачи рекомендуют их принимать в виде комплексных препаратов.

Умеренные занятия спортом (плаваньем, ездой на велосипеде, спортивной ходьбой), закаливание организма, борьба с лишним весом способствуют более легкому протеканию этого периода. Надо стараться спокойнее реагировать на стрессы, провоцирующие развитие гипертонии и заболеваний сердца. Необходимо отказаться от курения, употребления алкогольных напитков, слишком острой пищи и крепкого кофе.

Видео: Как можно самостоятельно облегчить симптомы. Советы психолога