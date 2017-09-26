Гормоны являются регуляторами всех биологических процессов, происходящих в организме. От их соотношения зависит половая принадлежность, характер, внешность, состояние здоровья. У женщин в течение жизни гормональный фон меняется многократно, что связано с работой репродуктивных органов. Даже в течение 1 месяца гормоны постоянно «играют». Именно этим объясняются многие особенности женского поведения, резкая смена настроения, формирование материнского инстинкта. Нарушения приводят к сдвигам в работе всех систем и появлению серьезных заболеваний у женщин.

Что такое гормональный сбой

Когда говорят о гормональном сбое у женщин, то обычно подразумевают нарушение соотношения эстрогенов и прогестерона – основных регуляторов работы репродуктивной системы. От них же зависит, насколько своевременно происходят возрастные изменения внешности, общее состояние здоровья.

Выработка эстрогенов и прогестерона в свою очередь регулируется гормонами гипофиза, зависит от состояния щитовидной железы и других органов эндокринной системы организма. Изменение фона может быть очень значительным, но далеко не всегда при этом говорят о патологии.

Всплеск наступает, когда начинают созревать яичники (пубертатный период), фон меняется после того, как женщина начинает жить половой жизнью. Колоссальные изменения фона происходят при беременности. После родов уровень гормонов постепенно восстанавливается, и от того, насколько правильно это происходит, зависит состояние молочных желез и выработка молока.

Соотношение эстрогенов и прогестерона значительно меняется в течение менструального цикла, причем существует физиологическая закономерность таких изменений. Наступление климакса – это очередной естественный гормональный сбой, вызванный постепенным снижением активности яичников и старением остальных гормонообразующих органов.

Все подобные проявления гормонального сбоя у женщин являются нормальными, не требуют никакой коррекции. Нарушением считаются гормональные отклонения, которые приводят к развитию заболеваний, нарушению детородной функции организма, появлению патологических симптомов.

Факторы, повышающие риск возникновения нарушений

Конечно, подобные нарушения могут произойти на любом из этих этапов, так как никто не застрахован от заболеваний, травм, стрессов. Однако существуют факторы, повышающие риск возникновения гормональных нарушений.

В группе риска находятся страдающие ожирением, увлекающиеся диетами для резкого похудения, постоянно употребляющие продукты «быстрого питания». Риск возникновения патологий повышен у тех, кто длительно и неграмотно использует оральные контрацептивы, принимает лекарства, содержащие гормоны.

Гормональный сбой может произойти из-за повышенных физических и эмоциональных нагрузок. В группе риска находятся также те, кто курит, постоянно употребляет алкоголь или наркотики.

Возможные последствия

Гормональный сбой является причиной многих заболеваний половых органов (эндометриоза, миомы матки, кист яичников, дисплазии шейки матки, злокачественных опухолей), а также молочных желез (мастопатии, фиброаденомы, рака). Последствием гормональных нарушений становится неправильное половое развитие, ранний климакс, невынашивание беременности, бесплодие. Нарушение может привести к возникновению таких заболеваний, как сахарный диабет, склероз сосудов головного мозга, бронхиальная астма, сердечные патологии.

Причины нарушений

Симптомы гормонального сбоя часто появляются в первые годы пубертатного периода, когда выработка половых гормонов еще не отрегулирована, а также в период завершения репродуктивных процессов в организме. В репродуктивном возрасте нарушение происходит после аборта, выкидыша, при отказе от грудного вскармливания. Отсутствие регулярной половой жизни, беременности и родов в этот период также ведут к отклонениям.

Причинами аномальной выработки женских половых гормонов могут быть:

Нарушение работы головного мозга и центральной системы (гипоталамо-гипофизарная дисфункция). Здесь вырабатываются гормоны, стимулирующие работу яичников, протекание процессов менструального цикла, сократимость матки, развитие молочных желез. Нарушения могут быть вызваны возникновением опухоли, травмой головного мозга, недостатком кровоснабжения из-за сосудистых патологий. Заболевания щитовидной и поджелудочной желез, надпочечников, печени, органов кроветворения (костного мозга, селезенки). Воспалительные, инфекционные и опухолевые заболевания органов репродуктивной системы и, в первую очередь, яичников препятствуют нормальному протеканию циклических процессов, при этом нарушается выработка гормонов. Врожденные патологии развития органов и наследственные заболевания.

Видео: Причины нарушений, их проявления, диагностика, лечение

Симптомы нарушений

Гормональные отклонения всегда сказываются на работе репродуктивной и нервной систем, а также состоянии обмена веществ. Поэтому первыми проявлениями сбоя являются нарушения цикла, изменения характера и внешности.

Симптомы нарушения репродуктивной функции

Гормональный сбой может возникать даже у маленьких девочек. Результатом патологии становится слишком раннее начало полового созревания. При недостатке гормонов половое созревание будет задерживаться. О нарушениях говорит отсутствие первичных половых признаков, развитие организма по мужскому типу (оволосение, слабый рост молочных желез, особенности фигуры).

Недостаток гормонов становится причиной снижения или отсутствия полового влечения, сексуальной неудовлетворенности. Одним из признаков гормонального сбоя является бесплодие.

Реакция нервной системы

Симптомами сбоя являются резкие смены настроения (от эмоционального возбуждения до депрессии), раздражительность, частые головные боли, бессонница и одновременно постоянная сонливость. Наблюдается повышенная усталость, ухудшение памяти.

Симптомы нарушения обмена веществ

Нарушение обмена веществ из-за гормонального сбоя проявляется изменением массы тела (ожирением или резким похудением), что особенно часто происходит при заболеваниях щитовидной железы. Возможно повышение уровня сахара в крови (возникновение диабета), нарушение водно-солевого баланса (у женщины появляются отеки).

Неправильный обмен веществ становится причиной нехватки магния и кальция, что влечет за собой заболевания костной системы. Возникают признаки анемии (бледность, синева под глазами, головокружения).

Проявления гормональных нарушений у женщин разного возраста

Характер проявлений зависит от возраста, индивидуальных особенностей организма. В некоторых случаях фон может восстанавливаться самостоятельно, но иногда требуется серьезное лечение для устранения симптомов.

Гормональный сбой у девочек-подростков

О нарушениях говорит отсутствие внешних половых признаков и месячных у девочки старше 15 лет. При этом надо учесть, что маленькая грудь, узкий таз, слабый рост волос на голове могут быть наследственными признаками. Это касается также и сроков наступления первых месячных. Выяснить истинную причину отклонений возможно только после обследования общего состояния здоровья.

Гормональный сбой происходит, если у девочки маленький рост или она слишком худая, соблюдает голодную диету. Если аномалия возникает еще в раннем детстве, то месячные могут начаться в 7-8 лет. При этом нарушается развитие костной ткани, девочка перестает расти в высоту.

У многих подростков неустойчивость фона приводит к нерегулярности первых циклов, возникновению длительных менструальных кровотечений (до 15 дней). В таких случаях из-за анемии нарушается работа других систем организма. Признаками нарушения обмена веществ является появление угревой сыпи на лице у подростков, лишнего веса, растяжек на коже (стрий).

Нарушения у женщин репродуктивного возраста

О неправильной выработке гормонов свидетельствуют следующие проявления:

Отсутствие месячных (аменорея). Такое состояние возникает из-за нарушения работы гипоталамуса-гипофиза, дисфункции надпочечников или яичников, а также расстройств функций нервной системы. Ожирение по мужскому типу (синдром Иценко-Кушинга). Происходит накопление подкожного жира в верхней части тела. При этом ноги и руки остаются худыми. Образуются стрии. Слишком ярко выраженный предменструальный синдром (болезненные ощущения в грудных железах, мигрени, рвота, отеки, перепады артериального давления, сердечная аритмия, депрессивное состояние).

Гормональный сдвиг после аборта

Прерывание естественного хода гормональных изменений, происходящих с наступлением беременности, приводит к сбою, который больше всего отражается на состоянии нервной системы. У многих наступает депрессия, апатия. Гормональный сбой нередко становится причиной опухолевых заболеваний матки, яичников, молочных желез.

Признаки нарушений фона после родов

В этот период у женщины постепенно восстанавливается физическое здоровье. Гормональные нарушения становятся причиной слабой выработки или отсутствия грудного молока. Нехватка окситоцина является причиной такого осложнения, как послеродовая депрессия. Этот гормон необходим также для того, чтобы матка нормально сокращалась. При его недостатке в матке возникают воспалительные процессы из-за застоя послеродового содержимого.

Обычно симптомы гормонального сбоя у женщин исчезают после окончания лактации и появления месячных. Если нарушения остаются, женщина полнеет, менструации приходят нерегулярно, становятся болезненными. Меняется характер, появляется нервозность, повышенная тревожность. Возникновению нарушений способствует недосыпание, повышенные нагрузки на организм.

Признаки нарушений при климаксе

Гормональный фон меняется в течение нескольких лет, во время которых у женщины проявляются нарушения работы мочеполовой, нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Происходит инволюция молочных желез (они теряют упругость и форму).

Сила проявлений зависит от индивидуальных особенностей организма. Если женщина здорова, то в постменопаузе неприятные проявления исчезают. Гормональные сбои (гиперэстрогения, гипотиреоз и другие) в этом возрасте возникают чаще, чем в молодости, поэтому повышается риск развития злокачественных опухолей.

Совет: В любом возрасте обратиться к врачу следует, если возникают половые расстройства, повышенная раздражительность и утомляемость, рост волос на лице, неожиданно появляется склонность к ожирению или резкой потере веса, происходит снижение полового влечения. Устранение гормонального сбоя поможет избавиться от многих подобных проблем.

Видео: Роль гормонов в женском организме. Как проявляется гормональный дисбаланс

Диагностика и лечение

При возникновении симптомов сбоя необходимо обратиться к гинекологу и эндокринологу. Выявить нарушения помогают анализы крови на эстрогены, прогестерон, гормоны гипофиза, щитовидной железы и другие.

Для выяснения причины нарушений применяются такие методы, как УЗИ, лапароскопия, гистероскопия, методы томографического исследования. Одновременно проводится устранение причин возникновения нарушений и коррекция гормонального фона специальными препаратами. При этом учитываются все возможные противопоказания.

Для восстановления фона назначаются противозачаточные таблетки (жанин, ярина), гомеопатические средства (климадинон, мастодинон), препараты, содержащие половые гормоны (дюфастон, метипред). Используются витаминно-минеральные комплексы.