Правила введения прикорма при смешанном вскармливании
Смешанное вскармливание – распространенная система питания детей раннего возраста. При нехватке материнского молока ребенок получает докорм. В идеальном варианте это адаптированная молочная смесь, подходящая по возрасту. Но приходит момент, когда рацион нужно разнообразить. Речь идет о прикорме. Это один из значимых этапов в жизни малыша, и важно его пройти правильно.
Содержание:
- Сроки введения прикорма по рекомендации ВОЗ
- Как правильно вводить прикорм
- Продукты для первого прикорма
- Если ребенок не хочет принимать прикорм
- Другие проблемы прикорма и пути решения
Сроки введения прикорма по рекомендации ВОЗ
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения грудничок не нуждается в дополнительной еде до 6 месяцев. Но при смешанном вскармливании прикорм можно вводить с 4,5-5 месяцев, при необходимости ровно с 4 месяцев. До этого возраста в организме не вырабатываются нужные ферменты, пищеварительная система не готова к изменению рациона.
Что советует ВОЗ:
- На первом месте грудное молоко. Докорм дается после него для сытости, прикорм предназначен для развития вкусовых рецепторов и предлагается ребенку до груди. То есть на пустой желудок.
- Важно следить за физическим состоянием ребенка, активностью и настроением. Влияние нового продукта на организм может быть неожиданным.
- Не следует давать прикорм, если ребенок еще не созрел к этому. Признаки готовности определяются поведением, пищевым интересом, способностью принимать или отказываться от ложки.
Важно! На упаковке детского питания можно встретить возрастные пометки «с 3 месяцев» или «с 4 месяцев», но это не должно являться ориентиром. В столь раннем возрасте многие продукты противопоказаны. Особенно это касается кислых яблочных соков прямого отжима. Умные коммерческие ходы производителя не должны отразиться на здоровье ребенка.
Видео: Доктор Комаровский о сроках введения прикорма
Как правильно вводить прикорм
Выбор правильного времени – залог успешного знакомства с новой пищей. Ребенок должен быть абсолютно здоров, нельзя проводить эксперименты с рационом еще 2 недели после перенесенного заболевания. Если планируется делать прививки или виднеются прорезывающиеся зубы, то знакомство с новой едой также нужно отложить. Жаркая погода или смена климата требуют отсрочки. В любом случае лучше позже, чем раньше.
Как вводить прикорм:
- С одного продукта. Особенно это важно в самом начале пути. Если ввести сразу многокомпонентное пюре или мультизлаковую кашу, организм отреагирует несварением, аллергией, может открыться рвота или появиться понос.
- С малых порций. Первый раз нужно дать ребенку не более 1 ч. л. блюда независимо от его вида. Постепенно размер порции увеличивается.
- Без специй. Сахар добавлять нельзя. До недавнего времени соль в детские блюдо тоже не клали, но доктор Комаровский считает, что несколько кристалликов на порцию ребенку не повредят.
- Без бульонов. Нельзя готовить пюре, каши или супы на куриных, рыбных, мясных отварах. Бульоны являются самостоятельными блюдами, они содержат растворенные жиры, хрящи и другие вещества, тяжелые для детского организма и откладываются на более поздние сроки.
Не менее важно время приема пищи. Лучше прикорм давать в первой половине дня. Если оставить новое блюдо на вечер, то отследить реакцию будет сложно, ночью может проявиться аллергия, боль в животике или диарея, что нежелательно. В дневное время со всем этим справиться легче, при необходимости можно будет обратиться к врачу.
Продукты для первого прикорма
Выбор продукта для первого прикорма – один из важнейших моментов. Нельзя ориентироваться на свой вкус, личные предпочтения или советы бабушек. В первую очередь нужно оценить здоровье ребенка, выявить потребности организма. Если самостоятельно сложно выбрать, то рекомендуется обратиться к педиатру.
Что влияет на выбор продукта:
- Вес ребенка. Если он избыточный, то первыми в рацион вводятся легкие овощи. При малой массе тела знакомство начинают с сытных злаков. Обычно дают каши на воде, только потом переходят к молочным блюдам.
- Стул. Если малыш страдает запорами, то также первыми в рацион вводятся овощи. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, улучшает пищеварение. Доктор Комаровский рекомендует кисломолочные продукты, что тоже поможет решить проблему.
- Наличие аллергии. Этот вопрос встает особенно остро и с каждым годом проблема затрагивает все больше малышей. Можно вводить овощи, злаки, фрукты, но только гипоаллергенные, запрещены каши с глютеном, красные продукты, рыба и курица сдвигаются на более поздние сроки.
Если самостоятельно сложно определить подходящий продукт, то можно проконсультироваться с педиатром или со специалистом по грудному вскармливанию. При нормальном развитии малыша, массе тела, отсутствии реакций можно начать с любого разрешенного пюре или каши, но нежелательно выбирать фрукты, хотя их можно с 4-5 месяцев. После приятного вкуса и знакомства со сладостями ребенок вряд ли захочет кабачок или гречку.
Таблица норм по возрасту при смешанном вскармливании
|
Продукт
|
Возраст (месяцы)
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11-12
|
Фрукты (пюре), г
|
5-30
|
40-50
|
50-60
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
Овощи (пюре), г
|
-
|
10-100
|
140
|
150
|
160
|
180
|
190-200
|
200
|
Злаки (каша), г
|
-
|
-
|
50-140
|
140
|
170
|
180
|
190
|
200
|
Мясо (пюре), г
|
-
|
-
|
-
|
5-30
|
50
|
50
|
60
|
70
|
Кефир, мл
|
-
|
-
|
-
|
200
|
200
|
400
|
400
|
500
|
Творог, г
|
-
|
-
|
40
|
40
|
40
|
40
|
50
|
50
Какой прикорм выбрать
Ассортимент детского питания огромный, стеллажи магазинов заполнены всевозможными баночками и пачками, которые стоят недешево. До сих пор возникает много споров, что лучше: готовый прикорм или домашний. На самом деле, однозначного ответа нет. Все зависит от возможностей семьи, времени года, наличия свободного времени, возраста ребенка. Идеальный вариант – сочетать покупной прикорм и домашнюю еду.
Чем отличается промышленное детское питание:
- Разнообразие. Мясо кролика или индейки, брокколи или цветную капусту не всегда найти в продаже. Но в любом магазине стоят баночки с интересующим прикормом.
- Безопасность. Все детское питание готовится по ГОСТу, на производстве ведется строжайший контроль. Это одна из самых проверяемых отраслей, регулярно проводятся экспертизы, оценки качества.
- Цена. Стоимость баночки в перерасчете на сырой продукт огромная, особенно разница заметна в сезон, когда овощи и фрукты на прилавках дешевые.
Тем не менее, готовое питание очень удобно. Оно помогает сэкономить время, выручает в сложные моменты, баночки и пачки удобнее брать с собой в дорогу, чем многочисленные сырые продукты или домашние контейнеры. К тому же фруктовые, овощные пюре имеют герметичную упаковку и прекрасно хранятся несколько дней в обычных условиях.
О домашнем прикорме
Дома приготовить пюре или кашу для прикорма не очень сложно, понадобится только продукт, кастрюля и доступный измельчитель. Раньше использовалось сито, но сейчас можно взять блендер, что еще удобнее и быстрее.
Основные моменты приготовления прикорма:
- Качественные ингредиенты. Овощи только свежие, фрукты местные, никакого перемороженного мяса или готового фарша.
- Чистота. Посуда, кастрюли, столовые приборы для приготовления прикорма нужно мыть тщательно специальным средством без отдушек.
- Сроки годности. Домашнюю еду не стоит хранить в холодильнике больше суток, безопасней готовить всегда свежий прикорм.
Грудничкам разрешено добавлять в готовое пюре для прикорма материнское молоко. При смешанном вскармливании это может быть и смесь, но только свежая, разведенная специально для этого блюда.
Если ребенок не хочет принимать прикорм
Малыш отворачивается от ложки, выталкивает языком, плачет и не хочет есть новую пищу? Возможно, еще не пришло время, ребенок должен созреть к прикорму. Также причиной отказа часто является сам продукт. Если первыми введены сладкие фрукты или каши, то привить любовь к овощам будет очень сложно. В любом случае не нужно прекращать попытки, их должно быть не менее 5-8 на каждый продукт. Если изменений не происходит, ребенок по-прежнему отказывается, то еще немного подождать или сменить вид пюре, каши.
Практические рекомендации:
- Вызвать голод. Сложно дать ребенку прикорм при смешанном вскармливании, если он уже сыт. Нужно сделать перерыв между приемами пищи не меньше 3 часов и начать по правилам с нового продукта, затем сделать докорм грудью или смесью.
- Вызвать интерес. Пусть ложка превратится в самолетик, а миска в большое озеро. Ребенок еще маленький, его заинтересуют изменения звуков, простейшие игры.
- Посадить ребенка с собой. За компанию есть намного интересней и приятней.
- Изменить блюдо. Если раньше малыш с удовольствием ел кашу или кабачок, а теперь не хочет, то нужно сделать перерыв 1-2 недели.
- Не нервничать. Дети чувствуют, когда родители злятся или переживают, никому это не нужно. Прикорм – это ступенька, раньше или позже все через нее проходят. Кто-нибудь видел 2-3-летнего ребенка, который совсем ничего не ест?
Важно! Нельзя наказывать или ругать ребенка, который перевернул тарелку с едой или бутылочку, что-то уронил. Прием пищи не должен ассоциироваться с негативом. Родителям нужно заранее позаботиться о подходящей посуде: миске с присоской, стакане-непроливайке, безопасной ложке.
Другие проблемы прикорма и пути решения
Кроме отказа от прикорма, молодые родители могут столкнуться с рядом других проблем. В любом случае нужно к ним подготовиться, уметь правильно действовать в разных ситуациях. Идеальный вариант – обратиться к врачу или хотя бы получить консультацию по телефону. Специалисту легче понять глубину проблемы, возможно, она не связана с прикормом и все волнения напрасны.
Основные проблемы:
- Аллергическая реакция. Прикорм выбирают из максимально безопасных продуктов, но существует индивидуальная непереносимость. Реакция может появиться неожиданно на картофель или морковь, какой-то фрукт, крупу. В этом случае нужно дать антигистаминный препарат, проконсультироваться с педиатром.
- Боль в животе, расстройство стула. Эти симптомы могут быть напрямую связаны с прикормом. Нужно незамедлительно дать ребенку лекарство от боли в живое и для налаживания стула.
- Повышение температуры. Эта проблема редко связана с прикормом, если это не отравление. Если ребенку нездоровится, он плохо себя чувствует, лучше повременить с новым продуктом, пропустить 1-2 дня. При появлении поноса вызвать педиатра, в нерабочее время – «скорую помощь».
В любом варианте нужно сразу прекратить введение прикорма до полного решения проблемы. Если это аллергическая реакция, то требуется сделать перерыв не меньше двух недель, далее выбрать наиболее безопасные продукты. Пищеварительная система и кожа малыша должны полностью восстановиться.