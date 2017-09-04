Смешанное вскармливание – распространенная система питания детей раннего возраста. При нехватке материнского молока ребенок получает докорм. В идеальном варианте это адаптированная молочная смесь, подходящая по возрасту. Но приходит момент, когда рацион нужно разнообразить. Речь идет о прикорме. Это один из значимых этапов в жизни малыша, и важно его пройти правильно.

Сроки введения прикорма по рекомендации ВОЗ

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения грудничок не нуждается в дополнительной еде до 6 месяцев. Но при смешанном вскармливании прикорм можно вводить с 4,5-5 месяцев, при необходимости ровно с 4 месяцев. До этого возраста в организме не вырабатываются нужные ферменты, пищеварительная система не готова к изменению рациона.

Что советует ВОЗ:

На первом месте грудное молоко. Докорм дается после него для сытости, прикорм предназначен для развития вкусовых рецепторов и предлагается ребенку до груди. То есть на пустой желудок. Важно следить за физическим состоянием ребенка, активностью и настроением. Влияние нового продукта на организм может быть неожиданным. Не следует давать прикорм, если ребенок еще не созрел к этому. Признаки готовности определяются поведением, пищевым интересом, способностью принимать или отказываться от ложки.

Важно! На упаковке детского питания можно встретить возрастные пометки «с 3 месяцев» или «с 4 месяцев», но это не должно являться ориентиром. В столь раннем возрасте многие продукты противопоказаны. Особенно это касается кислых яблочных соков прямого отжима. Умные коммерческие ходы производителя не должны отразиться на здоровье ребенка.

Видео: Доктор Комаровский о сроках введения прикорма

Как правильно вводить прикорм

Выбор правильного времени – залог успешного знакомства с новой пищей. Ребенок должен быть абсолютно здоров, нельзя проводить эксперименты с рационом еще 2 недели после перенесенного заболевания. Если планируется делать прививки или виднеются прорезывающиеся зубы, то знакомство с новой едой также нужно отложить. Жаркая погода или смена климата требуют отсрочки. В любом случае лучше позже, чем раньше.

Как вводить прикорм:

С одного продукта. Особенно это важно в самом начале пути. Если ввести сразу многокомпонентное пюре или мультизлаковую кашу, организм отреагирует несварением, аллергией, может открыться рвота или появиться понос. С малых порций. Первый раз нужно дать ребенку не более 1 ч. л. блюда независимо от его вида. Постепенно размер порции увеличивается. Без специй. Сахар добавлять нельзя. До недавнего времени соль в детские блюдо тоже не клали, но доктор Комаровский считает, что несколько кристалликов на порцию ребенку не повредят. Без бульонов. Нельзя готовить пюре, каши или супы на куриных, рыбных, мясных отварах. Бульоны являются самостоятельными блюдами, они содержат растворенные жиры, хрящи и другие вещества, тяжелые для детского организма и откладываются на более поздние сроки.

Не менее важно время приема пищи. Лучше прикорм давать в первой половине дня. Если оставить новое блюдо на вечер, то отследить реакцию будет сложно, ночью может проявиться аллергия, боль в животике или диарея, что нежелательно. В дневное время со всем этим справиться легче, при необходимости можно будет обратиться к врачу.

Продукты для первого прикорма

Выбор продукта для первого прикорма – один из важнейших моментов. Нельзя ориентироваться на свой вкус, личные предпочтения или советы бабушек. В первую очередь нужно оценить здоровье ребенка, выявить потребности организма. Если самостоятельно сложно выбрать, то рекомендуется обратиться к педиатру.

Что влияет на выбор продукта:

Вес ребенка. Если он избыточный, то первыми в рацион вводятся легкие овощи. При малой массе тела знакомство начинают с сытных злаков. Обычно дают каши на воде, только потом переходят к молочным блюдам. Стул. Если малыш страдает запорами, то также первыми в рацион вводятся овощи. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, улучшает пищеварение. Доктор Комаровский рекомендует кисломолочные продукты, что тоже поможет решить проблему. Наличие аллергии. Этот вопрос встает особенно остро и с каждым годом проблема затрагивает все больше малышей. Можно вводить овощи, злаки, фрукты, но только гипоаллергенные, запрещены каши с глютеном, красные продукты, рыба и курица сдвигаются на более поздние сроки.

Если самостоятельно сложно определить подходящий продукт, то можно проконсультироваться с педиатром или со специалистом по грудному вскармливанию. При нормальном развитии малыша, массе тела, отсутствии реакций можно начать с любого разрешенного пюре или каши, но нежелательно выбирать фрукты, хотя их можно с 4-5 месяцев. После приятного вкуса и знакомства со сладостями ребенок вряд ли захочет кабачок или гречку.

Таблица норм по возрасту при смешанном вскармливании

Продукт Возраст (месяцы) 4 5 6 7 8 9 10 11-12 Фрукты (пюре), г 5-30 40-50 50-60 60 70 80 90 100 Овощи (пюре), г - 10-100 140 150 160 180 190-200 200 Злаки (каша), г - - 50-140 140 170 180 190 200 Мясо (пюре), г - - - 5-30 50 50 60 70 Кефир, мл - - - 200 200 400 400 500 Творог, г - - 40 40 40 40 50 50

Какой прикорм выбрать

Ассортимент детского питания огромный, стеллажи магазинов заполнены всевозможными баночками и пачками, которые стоят недешево. До сих пор возникает много споров, что лучше: готовый прикорм или домашний. На самом деле, однозначного ответа нет. Все зависит от возможностей семьи, времени года, наличия свободного времени, возраста ребенка. Идеальный вариант – сочетать покупной прикорм и домашнюю еду.

Чем отличается промышленное детское питание:

Разнообразие. Мясо кролика или индейки, брокколи или цветную капусту не всегда найти в продаже. Но в любом магазине стоят баночки с интересующим прикормом. Безопасность. Все детское питание готовится по ГОСТу, на производстве ведется строжайший контроль. Это одна из самых проверяемых отраслей, регулярно проводятся экспертизы, оценки качества. Цена. Стоимость баночки в перерасчете на сырой продукт огромная, особенно разница заметна в сезон, когда овощи и фрукты на прилавках дешевые.

Тем не менее, готовое питание очень удобно. Оно помогает сэкономить время, выручает в сложные моменты, баночки и пачки удобнее брать с собой в дорогу, чем многочисленные сырые продукты или домашние контейнеры. К тому же фруктовые, овощные пюре имеют герметичную упаковку и прекрасно хранятся несколько дней в обычных условиях.

О домашнем прикорме

Дома приготовить пюре или кашу для прикорма не очень сложно, понадобится только продукт, кастрюля и доступный измельчитель. Раньше использовалось сито, но сейчас можно взять блендер, что еще удобнее и быстрее.

Основные моменты приготовления прикорма:

Качественные ингредиенты. Овощи только свежие, фрукты местные, никакого перемороженного мяса или готового фарша. Чистота. Посуда, кастрюли, столовые приборы для приготовления прикорма нужно мыть тщательно специальным средством без отдушек. Сроки годности. Домашнюю еду не стоит хранить в холодильнике больше суток, безопасней готовить всегда свежий прикорм.

Грудничкам разрешено добавлять в готовое пюре для прикорма материнское молоко. При смешанном вскармливании это может быть и смесь, но только свежая, разведенная специально для этого блюда.

Если ребенок не хочет принимать прикорм

Малыш отворачивается от ложки, выталкивает языком, плачет и не хочет есть новую пищу? Возможно, еще не пришло время, ребенок должен созреть к прикорму. Также причиной отказа часто является сам продукт. Если первыми введены сладкие фрукты или каши, то привить любовь к овощам будет очень сложно. В любом случае не нужно прекращать попытки, их должно быть не менее 5-8 на каждый продукт. Если изменений не происходит, ребенок по-прежнему отказывается, то еще немного подождать или сменить вид пюре, каши.

Практические рекомендации:

Вызвать голод. Сложно дать ребенку прикорм при смешанном вскармливании, если он уже сыт. Нужно сделать перерыв между приемами пищи не меньше 3 часов и начать по правилам с нового продукта, затем сделать докорм грудью или смесью. Вызвать интерес. Пусть ложка превратится в самолетик, а миска в большое озеро. Ребенок еще маленький, его заинтересуют изменения звуков, простейшие игры. Посадить ребенка с собой. За компанию есть намного интересней и приятней. Изменить блюдо. Если раньше малыш с удовольствием ел кашу или кабачок, а теперь не хочет, то нужно сделать перерыв 1-2 недели. Не нервничать. Дети чувствуют, когда родители злятся или переживают, никому это не нужно. Прикорм – это ступенька, раньше или позже все через нее проходят. Кто-нибудь видел 2-3-летнего ребенка, который совсем ничего не ест?

Важно! Нельзя наказывать или ругать ребенка, который перевернул тарелку с едой или бутылочку, что-то уронил. Прием пищи не должен ассоциироваться с негативом. Родителям нужно заранее позаботиться о подходящей посуде: миске с присоской, стакане-непроливайке, безопасной ложке.

Другие проблемы прикорма и пути решения

Кроме отказа от прикорма, молодые родители могут столкнуться с рядом других проблем. В любом случае нужно к ним подготовиться, уметь правильно действовать в разных ситуациях. Идеальный вариант – обратиться к врачу или хотя бы получить консультацию по телефону. Специалисту легче понять глубину проблемы, возможно, она не связана с прикормом и все волнения напрасны.

Основные проблемы:

Аллергическая реакция. Прикорм выбирают из максимально безопасных продуктов, но существует индивидуальная непереносимость. Реакция может появиться неожиданно на картофель или морковь, какой-то фрукт, крупу. В этом случае нужно дать антигистаминный препарат, проконсультироваться с педиатром. Боль в животе, расстройство стула. Эти симптомы могут быть напрямую связаны с прикормом. Нужно незамедлительно дать ребенку лекарство от боли в живое и для налаживания стула. Повышение температуры. Эта проблема редко связана с прикормом, если это не отравление. Если ребенку нездоровится, он плохо себя чувствует, лучше повременить с новым продуктом, пропустить 1-2 дня. При появлении поноса вызвать педиатра, в нерабочее время – «скорую помощь».

В любом варианте нужно сразу прекратить введение прикорма до полного решения проблемы. Если это аллергическая реакция, то требуется сделать перерыв не меньше двух недель, далее выбрать наиболее безопасные продукты. Пищеварительная система и кожа малыша должны полностью восстановиться.

Видео: Прикорм при грудном и искусственном вскармливании