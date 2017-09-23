Причиной кровянистых выделений у женщин нередко являются полипы, образующиеся в матке. Если они возникают в полости, их можно обнаружить только с помощью инструментальных методов обследования. Эти новообразования необходимо удалять, так как существует целый ряд осложнений, вызванных их присутствием. Полип эндометрия становится причиной опасных маточных кровотечений. Главное, вовремя обратить внимание на признаки неблагополучия и не откладывать визит к гинекологу. Врач во время обследования без труда обнаружит такое новообразование в матке.

Что представляют собой полипы в матке

Полипы эндометрия – это доброкачественные новообразования в полости матки. При определенных условиях в ее слизистой оболочке происходит аномальное разрастание клеток. При этом возникают наросты, имеющие тонкие ножки, которые соединяют полипы с эпителием. У каждого из них имеется разветвленная сеть сосудов, проходящих через ножку и соединяющихся с кровеносной системой эндометрия. Таким путем происходит снабжение новообразований кровью, что обеспечивает их рост.

Полипы могут иметь в диаметре как несколько миллиметров, так и несколько сантиметров. Обычно они возникают у женщин старше 40 лет. Может произойти злокачественное перерождение новообразований.

Возможно возникновение как единичного, так и множественных полипов эндометрия.

Виды полипов

Слизистая оболочка полости матки состоит из волокон соединительной ткани (фиброзной), в которой находится разветвленная сеть желез и сложная система кровеносных сосудов. Образующиеся выросты могут иметь различную структуру, в связи с чем их подразделяют на следующие виды:

железистые полипы эндометрия – содержат большое скопление желез, удерживаемых соединительной тканью;

фиброзные полипы – состоят в основном из волокон соединительной ткани;

фиброзно-железистые полипы - состоят из фиброзной ткани с небольшим количеством желез;

аденоматозные полипы – предраковая разновидность железистых полипов, клетки тканей, из которых они состоят, имеют атипичное строение;

плацентарные полипы - образуются из частиц плаценты, приросших к стенке матки и не вышедших наружу после родов, аборта, выскабливания.

Видео: Причины образования полипов

Осложнения полипоза

Полипы эндометрия нарушают структуру слизистой оболочки, что приводит к болезненному протеканию месячных, возникновению маточных кровотечений, приводящих к анемии. Опасным осложнением является «рождение» новообразования, то есть выпадение крупного полипа в шейку матки. Это приводит к опасному кровотечению, сильным спазматическим болям в нижней части живота.

Нарушение структуры эндометрия может быть спровоцировано гормональным сбоем. Нередко при такой патологии у женщины преобладают ановуляторные циклы. При этом у нее снижается шанс забеременеть. Нередко образование полипов является причиной бесплодия, особенно если образуется крупный полип, перекрывающий трубы или шейку матки.

Самым тяжелым последствием образования полипа эндометрия является его перерождение в раковую опухоль.

Осложнения при беременности

Если беременность все же наступает, то вероятность выносить ребенка слишком мала, так как в поврежденном эндометрии зародыш не может нормально закрепиться, высок риск выкидыша. Кроме того, при нарушении кровообращения в слизистой оболочке возникает плацентарная недостаточность, приводящая к кислородному голоданию плода, замедлению его роста и развития органов.

Даже при наличии одного небольшого полипа эндометрия у женщины повышается риск кровотечения при родах.

Видео: Как образуются полипы. Лечение

Причины образования полипов

Основными причинами образования полипов в матке считаются гормональный сбой, а также нарушение состояния слизистой после механического воздействия или в результате воспаления.

Гормональные нарушения

Причиной неправильного роста эндометрия является колебание соотношения половых гормонов эстрогенов и прогестерона. В первой фазе цикла за обновление слизистой после месячных отвечают эстрогены, а во второй фазе повышение содержания прогестерона приводит к усиленному разрастанию сети кровеносных сосудов, увеличению количества желез. Нехватка прогестерона становится причиной того, что слизистая оболочка развивается неравномерно. В результате гиперплазии железистой и фиброзной тканей образуется полип эндометрия.

Недостаток прогестерона может возникать, если яичники функционируют с нарушениями в результате различных эндокринных отклонений в организме. Другой причиной гормонального дисбаланса является длительное употребление препаратов с повышенным содержанием эстрогенов.

Травмирование эндометрия

Во время аборта или выскабливания полости матки возможно неполное удаление эндометрия. Оставшиеся частицы и сгустки крови препятствуют правильному росту слизистой оболочки, что приводит к появлению в ней наростов. Обычно они образуются в области дна матки или в складках.

Механическое повреждение слизистой происходит и при длительном использовании внутриматочной спирали.

Воспалительные и инфекционные процессы

В результате протекания воспалительного процесса в полости матки образуются рубцы и спайки. Эндометрий повреждается, начинает патологически разрастаться. Это ведет не только к образованию полипов эндометрия, но и к эндометриозу.

Чаще всего такие заболевания появляются у женщин, имеющих слабый иммунитет. Проникновению инфекции в матку способствует ухудшение состояния слизистой оболочки влагалища в период климакса. Это происходит из-за старения яичников и резкого снижения выработки эстрогенов.

Симптомами таких заболеваний являются обильные выделения с плохим запахом, имеющие желто-зеленый или серовато-белый цвет, неоднородную консистенцию.

Симптомы полипоза эндометрия

Небольшой полип в полости матки не доставляет женщине дискомфорта и ничем не проявляется. При его увеличении, образовании множественных полипов нарушается характер менструаций. Они становятся длительными и болезненными. Возможно появление мажущих кровянистых выделений с затхлым запахом перед месячными и после них.

Повреждение крупного полипа эндометрия сопровождается кровотечением между менструациями. Потеря крови приводит к возникновению симптомов анемии, таких как слабость, головная боль, головокружение, тошнота, обморочное состояние, нарушение сердечного ритма, падение артериального давления.

Образование полипов у пожилых женщин вызывает обычно появление скудных единичных выделений, имеющих коричневый цвет из-за попадания в них небольшого количества крови. Характерным признаком образования полипов эндометрия является наличие периодически возникающих спазматических болей внизу живота, а также кровянистых выделений после полового акта.

При «рождении» полипа, западании его в шейку боли в животе напоминают схватки.

Диагностика

Для диагностики полипоза полости матки используются следующие методы:

Абдоминальное УЗИ органов малого таза. С помощью этого метода можно заметить не только образование полипов в полости матки, но и определить их размеры. Трансвагинальное УЗИ. Проводится для обнаружения с помощью влагалищного датчика полипов в шейке матки или полипов эндометрия, выпадающих в шейку. Гистероскопия. Осмотр полости матки с применением специального оптического прибора. Этим методом можно наиболее точно определить количество новообразований, обнаружить их в углах и складках. Прицельная биопсия. Производится удаление одного из полипов и его гистологическое исследование, что позволяет обнаружить атипичные клетки. В некоторых случаях берется соскоб эндометрия, который также исследуется на наличие патологии. Такие процедуры проводятся под контролем УЗИ. Гистеросонография – УЗИ матки, в полость которой введено контрастное вещество (физиологический раствор). Метод является более информативным, чем стандартное УЗИ, так как полипы эндометрия выглядят более четкими. Это дает возможность определить положение ножки узла. Процедура проводится быстрее и является менее болезненной, чем гистероскопия. Допплерография – УЗИ сосудов матки. Проводится для обнаружения характера кровоснабжения полипа.

Лечение

Полип эндометрия не может рассосаться или уменьшиться под воздействием каких-либо лекарственных препаратов, поэтому избавиться от него можно только хирургическим путем.

Методы хирургического лечения

Полипэктомия. Операция по удалению полипа проводится методом выскабливания полости матки под контролем гистероскопии. При этом скручивают его ножку до тех пор, пока полип не оторвется. Поверхность отрыва прижигают с помощью электрода. Иногда для прижигания используется жидкий азот. Удаленный материал отправляют на гистологическое исследование. Через несколько дней после процедуры удаления полипа эндометрия проводят контрольное УЗИ. Такой метод лечения применяется в том случае, когда у пациентки наблюдается фиброзный полип небольшого размера. Важно полностью удалить ножку, чтобы он не вырос на этом месте снова.

Выскабливание полости матки. Такая процедура (кюретаж) проводится, если полипов несколько. При использовании подобного метода нередко возникают рецидивы, кроме того, возможно повреждение поверхности, возникновение воспалительного процесса. Часто это приводит к появлению других заболеваний половых органов.

Абляция матки. В том случае, когда полип эндометрия возникает у женщины менопаузального возраста, а также если существует опасность появления других подобных новообразований и их ракового перерождения, проводится удаление эндометрия с помощью лазера, электротока, радиочастотных волн, жидкого азота. Это делает невозможным разрастание слизистой оболочки.

Такая операция не проводится для лечения женщин репродуктивного возраста, так как после нее женщина не может выносить ребенка.

Гистерэктомия. Матку полностью удаляют, если обнаружено злокачественное перерождение полипов.

Медикаментозное лечение

Оно проводится дополнительно после выскабливания, чтобы полип эндометрия не образовался вновь. Его целью является восстановление гормонального фона и устранение нарушений цикла.

Женщинам моложе 35 лет назначается прием оральных противозачаточных средств (жанин, регулон), содержащих сбалансированное количество эстрогенов и прогестерона. После 35 лет применяются норколут, утрожестан, дюфастон, с помощью которых можно отрегулировать уровень прогестерона во 2 фазе цикла. Лечение проводится в течение полугода.

Для женщин, не планирующих беременность, используется гормональная внутриматочная спираль «Мирена», которая устанавливается на 5 лет.

Видео: Удаление полипа методом гистерэскопии