Пчелы заготавливают пергу («пчелиный хлеб», хлебину) для снабжения семьи, особенно личинок, белковым кормом в холодное время года. Она представляет собой пыльцу цветов, плотно утрамбованную в соты и залитую медом. В условиях отсутствия воздуха продукт подвергается процессу естественного сбраживания и консервируется с молочной кислотой под влиянием меда и слюны насекомых. Он способен храниться длительное время без потери своих полезных свойств, не портится под воздействием плесневых грибков или бактерий.

Целебные свойства перги

Свойства пчелиной перги определяются ее уникальным сбалансированным составом. Продукт богат аминокислотами, жирными и органическими кислотами, углеводами, минеральными солями, каротиноидами и витаминами, а его пищевая ценность превышает таковую для мяса, молока или яиц. Он содержит также гормоноподобные соединения и ферменты, полезные для нормализации обменных процессов организма человека.

Перга оказывает комплексное благотворное действие на здоровье при условии ее регулярного употребления в пищу:

Продукт укрепляет иммунитет, улучшая неспецифическую сопротивляемость организма воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, включая экологические, техногенные и климатические, болезнетворному влиянию инфекционных агентов. Его полезное свойство повышать адаптивные способности и выносливость способствует расширению зоны физического и физиологического комфорта. Пчелиная перга содержит противовирусные вещества, а также компоненты, проявляющие бактерицидную активность. Это позволяет широко применять ее для лечения простудных и других инфекционных заболеваний, а также купирования воспалительных процессов. Хлебина полезна для защиты от разрушительного воздействия стресса, помогает поддерживать жизненный тонус на высоком уровне и избавляет от симптомов депрессии и хронической усталости. Она имеет свойство насыщать организм человека веществами, необходимыми для полноценной работы головного мозга, улучшения функционального состояния мышечной ткани и увеличения ее массы. Перга оказывает противосклеротическое и сосудорасширяющее действие, улучшает кровоток и, соответственно, кровоснабжение головного мозга и миокарда. Она помогает снабдить организм соединениями, необходимыми для естественного производства гемоглобина и очищения крови от избытка холестерина. Пчелиный хлеб способствует восстановлению микрофлоры кишечника, заживляет слизистые пищеварительного тракта и улучшает аппетит. Он стимулирует работу печени и желчного пузыря, помогает очищению органов от ядов, шлаков и токсинов. Перга активизирует процессы регенерации тканей, особенно выработку коллагеновых волокон, поэтому ее применение производит выраженный косметический эффект. Она значительно улучшает внешний вид кожи и препятствует появлению признаков увядания и преждевременному старению. Продукт хорошо зарекомендовал себя для восстановления здоровья эндокринной системы, он помогает наладить гормональный фон и работу половых органов, в том числе потенцию и сперматогенез у мужчин. Составляющие пчелиной перги в комплексе активируют выработку тестостерона, улучшают качество спермы, поддерживают в норме эректильную функцию. Фитостеролы пчелиного хлеба и витамин В6 полезны для сохранения здоровья женских половых органов, а полиненасыщенные жирные кислоты защищают яйцеклетки от агрессивного воздействия повреждающих факторов. Перга способствует нормальному течению эмбриогенеза и снижает риск выкидыша во время беременности.

Видео: Полезные свойства перги в передаче «О самом главном»

Показания к применению пчелиной перги

Полезные свойства перги делают возможным ее применение для лечения широкого спектра патологических состояний, а также для поддержания здоровья в норме и в условиях повышенной физической, эмоциональной и интеллектуальной нагрузки. Регулярное употребление продукта рекомендовано:

для лечения респираторных болезней (ОРЗ, ОРВИ, гриппа), ангины, фарингита, ларингита, бронхита, туберкулеза, астмы;

при недостаточности иммунитета;

в комплексной терапии заболеваний сердца и сосудов: атеросклероза, ишемии, дистрофических изменений тканей миокарда, сердечной недостаточности, нестабильности артериального давления любого рода, варикоза, тромбофлебита и тромбоза;

для нормализации показателей крови при лейкемии и железодефицитной анемии;

при гастрите, язвенных поражениях слизистой двенадцатиперстной кишки и желудка, колитах и энтероколитах, энтерите, гепатите, желчнокаменной болезни и холецистите, для восстановления микрофлоры кишечника при дисбактериозе;

для лечения гипотрофии, анорексии, сбоев в процессах пищеварения у взрослых и детей;

при пищевых отравлениях, интоксикации любого происхождения;

в терапии болезней мужской мочеполовой системы (простатита, аденомы предстательной железы, бесплодия, импотенции);

для избавления от заболеваний женской мочеполовой системы (воспалительных процессов, бесплодия);

для снятия синдрома вегетососудистой дистонии, хронической усталости, улучшения состояния при нервных болезнях, депрессии, недостаточном кровоснабжении головного мозга и нарушении функций высшей нервной деятельности (рассеянности внимания, ухудшении памяти);

в лечении дерматологических болезней (нейродермита, псориаза, экземы) и при патологиях органов зрения;

при нарушениях гормонального фона и заболеваниях эндокринных желез;

при болезнях почек.

Прием пчелиного хлеба полезен в периоды беременности и кормления грудью, восстановления организма после перенесенных операций, инфаркта, инсульта. По рекомендации лечащего врача продукт может быть использован для улучшения состояния после курсов лучевой или химиотерапии у больных раком. Перга помогает также облегчить отвыкание от наркотической (в том числе никотиновой и алкогольной) зависимости.

Употребление перги внутрь

В общем случае пчелиную пергу полезно употреблять 2-3 раза за сутки за 30 минут до трапезы ежедневно на протяжении 4 недель, затем курс можно повторить после десятидневного перерыва. Продукт рассасывают в ротовой полости под языком до полного растворения, запивать его водой не рекомендуется.

Средняя доза пчелиного хлеба для разового употребления составляет:

0,5 ч. л. для взрослого (10 г в сутки в качестве профилактического средства и не более 30 г в день для лечения);

0,25-0,3 ч. л. для ребенка (из расчета 0,07-0,1 г на 1 кг веса).

Употребление продукта маленькими детьми возможно не ранее достижения ими возраста 12 месяцев. Для проведения любых домашних процедур для ребенка с использованием сильнодействующих народных средств требуется одобрение участкового педиатра.

Для лечебных целей необходима перга, собранная на пасеке, расположенной в экологически чистой местности с лугового или лесного разнотравья, цветущих деревьев. Применение продукта, изготовляемого пчелами вблизи от сельскохозяйственных полей, опасно, поскольку он может содержать высокие дозы ядохимикатов и удобрений.

Предупреждение: Пчелиная перга оказывает выраженное тонизирующее действие на организм человека, поэтому употребление ее после 18 ч. нежелательно.

Рецепт приготовления меда с пергой

Крошку пчелиной перги подсушивают и охлаждают при температуре -1ºС, растирают в ступке и смешивают с жидким свежим медом. Состав с неизмельченным продуктом можно также обработать посредством миксера или блендера. Соотношение компонентов может быть равным либо составлять 1:2, 1:4 (наиболее популярный вариант), вплоть до 1:10 согласно личным предпочтениям.

Готовую смесь разливают в банки после их стерилизации, плотно закрывают и ненадолго ставят в тепло для осветления. В темноте и прохладе продукт сохраняет целебные свойства на протяжении длительного времени (до нескольких лет). Его принимают курсами по 1 ч. л. 2-3 раза в день за четверть часа до трапезы.

Видео: Тонкости определения качества пчелиной перги

Применение пчелиной перги в косметологии

Перга является востребованным ингредиентом средств по уходу за увядающей и зрелой кожей. Она служит комплексной витаминно-минеральной добавкой в составе масок для лица, шеи, рук, применять которые можно 1-2 раза в неделю. Компонент обеспечивает увлажнение, питание клеток кожного покрова, производит лифтинг-эффект и способствует омоложению.

Пчелиная перга полезна также для оздоровления волос и кожи головы. При регулярном использовании косметических составов по уходу на ее основе пряди становятся мягче и послушнее. Она также оказывает лечебное действие, поскольку подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, вызывающих образование перхоти, укрепляет и питает луковицы, предотвращая выпадение волос.

Рецепт маски для устранения следов усталости и придания коже блеска

Состав:

Перга, мед, молоко, сок лимона – по 1 части

Желток куриного яйца

Применение:

Свежеотжатый сок лимона, пчелиную пергу, молоко и мед берут в равных пропорциях и тщательно перемешивают в стеклянной или эмалированной посуде. К составу добавляют предварительно взбитый желток куриного яйца, затем маску наносят на кожу лица и зоны декольте ровным слоем на 20 минут.

Рецепт маски для устранения угревой сыпи

Состав:

Свежая пчелиная перга - 1 дес. л.

Мед - 1 ст. л.

Порошок прополиса - 0,3 ч. л.

Применение:

Пергу необходимо тщательно перемешать с прополисом, добавить к составу жидкий мед. Маску следует держать на коже четверть часа, в процессе процедуры возможно появление легкого жжения.

Рецепт питательной маски

Состав:

Сметана - 1 ч. л.

Мед - 1 ч. л.

Пчелиная перга - 1 ч. л.

Применение:

Компоненты состава согласно рецепту тщательно перемешивают и наносят на лицо и область декольте на 20 минут. Для того чтобы смыть маску, потребуется большое количество теплой воды или отвара успокаивающих кожу трав.

Рецепт очищающей маски

Состав:

Перга - 0,5 ст. л.

Мед - 0,5 ст. л.

Минеральная вода

Применение:

Пчелиную пергу растирают с медом и минеральной водой, затем наносят на лицо легкими массирующими движениями и прикрывают салфеткой. Через 30 минут маску следует снять с использованием подогретой воды, дать коже высохнуть и наложить тонкий слой увлажняющего или детского крема.

Рецепт ополаскивателя для волос

В 200 г теплой воды растворить 1 ст. л. тщательно растолченной перги. Жидкость необходимо использовать для ополаскивания прядей после каждого мытья головы.

Противопоказания

Употребления пчелиной перги следует избегать в случаях развития индивидуальной непереносимости или реакции гиперчувствительности к продукту, в острой фазе протекания инфекционных болезней, а также при онкологических заболеваниях без рекомендации врача. Повышенное артериальное давление, нестабильность нервной системы, нарушения свертываемости крови и сна являются состояниями, при которых применение продукта должно производиться с большой осторожностью.

Совет: Для проверки наличия аллергической реакции на пергу размоченную в воде крупинку продукта помещают на запястье и отслеживают кожную реакцию. Если появления сыпи, покраснения и других патологических изменений в течение 5 минут не происходит, пчелиный хлеб можно употреблять в пищу или использовать для проведения косметологических процедур.

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