Полезные свойства пчелиной перги. Применение в народной медицине и косметологии
Пчелы заготавливают пергу («пчелиный хлеб», хлебину) для снабжения семьи, особенно личинок, белковым кормом в холодное время года. Она представляет собой пыльцу цветов, плотно утрамбованную в соты и залитую медом. В условиях отсутствия воздуха продукт подвергается процессу естественного сбраживания и консервируется с молочной кислотой под влиянием меда и слюны насекомых. Он способен храниться длительное время без потери своих полезных свойств, не портится под воздействием плесневых грибков или бактерий.
Содержание:
- Целебные свойства перги
- Показания к применению пчелиной перги
- Употребление перги внутрь
- Применение пчелиной перги в косметологии
- Противопоказания
Целебные свойства перги
Свойства пчелиной перги определяются ее уникальным сбалансированным составом. Продукт богат аминокислотами, жирными и органическими кислотами, углеводами, минеральными солями, каротиноидами и витаминами, а его пищевая ценность превышает таковую для мяса, молока или яиц. Он содержит также гормоноподобные соединения и ферменты, полезные для нормализации обменных процессов организма человека.
Перга оказывает комплексное благотворное действие на здоровье при условии ее регулярного употребления в пищу:
- Продукт укрепляет иммунитет, улучшая неспецифическую сопротивляемость организма воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, включая экологические, техногенные и климатические, болезнетворному влиянию инфекционных агентов. Его полезное свойство повышать адаптивные способности и выносливость способствует расширению зоны физического и физиологического комфорта.
- Пчелиная перга содержит противовирусные вещества, а также компоненты, проявляющие бактерицидную активность. Это позволяет широко применять ее для лечения простудных и других инфекционных заболеваний, а также купирования воспалительных процессов.
- Хлебина полезна для защиты от разрушительного воздействия стресса, помогает поддерживать жизненный тонус на высоком уровне и избавляет от симптомов депрессии и хронической усталости. Она имеет свойство насыщать организм человека веществами, необходимыми для полноценной работы головного мозга, улучшения функционального состояния мышечной ткани и увеличения ее массы.
- Перга оказывает противосклеротическое и сосудорасширяющее действие, улучшает кровоток и, соответственно, кровоснабжение головного мозга и миокарда. Она помогает снабдить организм соединениями, необходимыми для естественного производства гемоглобина и очищения крови от избытка холестерина.
- Пчелиный хлеб способствует восстановлению микрофлоры кишечника, заживляет слизистые пищеварительного тракта и улучшает аппетит. Он стимулирует работу печени и желчного пузыря, помогает очищению органов от ядов, шлаков и токсинов.
- Перга активизирует процессы регенерации тканей, особенно выработку коллагеновых волокон, поэтому ее применение производит выраженный косметический эффект. Она значительно улучшает внешний вид кожи и препятствует появлению признаков увядания и преждевременному старению.
- Продукт хорошо зарекомендовал себя для восстановления здоровья эндокринной системы, он помогает наладить гормональный фон и работу половых органов, в том числе потенцию и сперматогенез у мужчин. Составляющие пчелиной перги в комплексе активируют выработку тестостерона, улучшают качество спермы, поддерживают в норме эректильную функцию.
- Фитостеролы пчелиного хлеба и витамин В6 полезны для сохранения здоровья женских половых органов, а полиненасыщенные жирные кислоты защищают яйцеклетки от агрессивного воздействия повреждающих факторов. Перга способствует нормальному течению эмбриогенеза и снижает риск выкидыша во время беременности.
Видео: Полезные свойства перги в передаче «О самом главном»
Показания к применению пчелиной перги
Полезные свойства перги делают возможным ее применение для лечения широкого спектра патологических состояний, а также для поддержания здоровья в норме и в условиях повышенной физической, эмоциональной и интеллектуальной нагрузки. Регулярное употребление продукта рекомендовано:
- для лечения респираторных болезней (ОРЗ, ОРВИ, гриппа), ангины, фарингита, ларингита, бронхита, туберкулеза, астмы;
- при недостаточности иммунитета;
- в комплексной терапии заболеваний сердца и сосудов: атеросклероза, ишемии, дистрофических изменений тканей миокарда, сердечной недостаточности, нестабильности артериального давления любого рода, варикоза, тромбофлебита и тромбоза;
- для нормализации показателей крови при лейкемии и железодефицитной анемии;
- при гастрите, язвенных поражениях слизистой двенадцатиперстной кишки и желудка, колитах и энтероколитах, энтерите, гепатите, желчнокаменной болезни и холецистите, для восстановления микрофлоры кишечника при дисбактериозе;
- для лечения гипотрофии, анорексии, сбоев в процессах пищеварения у взрослых и детей;
- при пищевых отравлениях, интоксикации любого происхождения;
- в терапии болезней мужской мочеполовой системы (простатита, аденомы предстательной железы, бесплодия, импотенции);
- для избавления от заболеваний женской мочеполовой системы (воспалительных процессов, бесплодия);
- для снятия синдрома вегетососудистой дистонии, хронической усталости, улучшения состояния при нервных болезнях, депрессии, недостаточном кровоснабжении головного мозга и нарушении функций высшей нервной деятельности (рассеянности внимания, ухудшении памяти);
- в лечении дерматологических болезней (нейродермита, псориаза, экземы) и при патологиях органов зрения;
- при нарушениях гормонального фона и заболеваниях эндокринных желез;
- при болезнях почек.
Прием пчелиного хлеба полезен в периоды беременности и кормления грудью, восстановления организма после перенесенных операций, инфаркта, инсульта. По рекомендации лечащего врача продукт может быть использован для улучшения состояния после курсов лучевой или химиотерапии у больных раком. Перга помогает также облегчить отвыкание от наркотической (в том числе никотиновой и алкогольной) зависимости.
Употребление перги внутрь
В общем случае пчелиную пергу полезно употреблять 2-3 раза за сутки за 30 минут до трапезы ежедневно на протяжении 4 недель, затем курс можно повторить после десятидневного перерыва. Продукт рассасывают в ротовой полости под языком до полного растворения, запивать его водой не рекомендуется.
Средняя доза пчелиного хлеба для разового употребления составляет:
- 0,5 ч. л. для взрослого (10 г в сутки в качестве профилактического средства и не более 30 г в день для лечения);
- 0,25-0,3 ч. л. для ребенка (из расчета 0,07-0,1 г на 1 кг веса).
Употребление продукта маленькими детьми возможно не ранее достижения ими возраста 12 месяцев. Для проведения любых домашних процедур для ребенка с использованием сильнодействующих народных средств требуется одобрение участкового педиатра.
Для лечебных целей необходима перга, собранная на пасеке, расположенной в экологически чистой местности с лугового или лесного разнотравья, цветущих деревьев. Применение продукта, изготовляемого пчелами вблизи от сельскохозяйственных полей, опасно, поскольку он может содержать высокие дозы ядохимикатов и удобрений.
Предупреждение: Пчелиная перга оказывает выраженное тонизирующее действие на организм человека, поэтому употребление ее после 18 ч. нежелательно.
Рецепт приготовления меда с пергой
Крошку пчелиной перги подсушивают и охлаждают при температуре -1ºС, растирают в ступке и смешивают с жидким свежим медом. Состав с неизмельченным продуктом можно также обработать посредством миксера или блендера. Соотношение компонентов может быть равным либо составлять 1:2, 1:4 (наиболее популярный вариант), вплоть до 1:10 согласно личным предпочтениям.
Готовую смесь разливают в банки после их стерилизации, плотно закрывают и ненадолго ставят в тепло для осветления. В темноте и прохладе продукт сохраняет целебные свойства на протяжении длительного времени (до нескольких лет). Его принимают курсами по 1 ч. л. 2-3 раза в день за четверть часа до трапезы.
Видео: Тонкости определения качества пчелиной перги
Применение пчелиной перги в косметологии
Перга является востребованным ингредиентом средств по уходу за увядающей и зрелой кожей. Она служит комплексной витаминно-минеральной добавкой в составе масок для лица, шеи, рук, применять которые можно 1-2 раза в неделю. Компонент обеспечивает увлажнение, питание клеток кожного покрова, производит лифтинг-эффект и способствует омоложению.
Пчелиная перга полезна также для оздоровления волос и кожи головы. При регулярном использовании косметических составов по уходу на ее основе пряди становятся мягче и послушнее. Она также оказывает лечебное действие, поскольку подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, вызывающих образование перхоти, укрепляет и питает луковицы, предотвращая выпадение волос.
Рецепт маски для устранения следов усталости и придания коже блеска
Состав:
Перга, мед, молоко, сок лимона – по 1 части
Желток куриного яйца
Применение:
Свежеотжатый сок лимона, пчелиную пергу, молоко и мед берут в равных пропорциях и тщательно перемешивают в стеклянной или эмалированной посуде. К составу добавляют предварительно взбитый желток куриного яйца, затем маску наносят на кожу лица и зоны декольте ровным слоем на 20 минут.
Рецепт маски для устранения угревой сыпи
Состав:
Свежая пчелиная перга - 1 дес. л.
Мед - 1 ст. л.
Порошок прополиса - 0,3 ч. л.
Применение:
Пергу необходимо тщательно перемешать с прополисом, добавить к составу жидкий мед. Маску следует держать на коже четверть часа, в процессе процедуры возможно появление легкого жжения.
Рецепт питательной маски
Состав:
Сметана - 1 ч. л.
Мед - 1 ч. л.
Пчелиная перга - 1 ч. л.
Применение:
Компоненты состава согласно рецепту тщательно перемешивают и наносят на лицо и область декольте на 20 минут. Для того чтобы смыть маску, потребуется большое количество теплой воды или отвара успокаивающих кожу трав.
Рецепт очищающей маски
Состав:
Перга - 0,5 ст. л.
Мед - 0,5 ст. л.
Минеральная вода
Применение:
Пчелиную пергу растирают с медом и минеральной водой, затем наносят на лицо легкими массирующими движениями и прикрывают салфеткой. Через 30 минут маску следует снять с использованием подогретой воды, дать коже высохнуть и наложить тонкий слой увлажняющего или детского крема.
Рецепт ополаскивателя для волос
В 200 г теплой воды растворить 1 ст. л. тщательно растолченной перги. Жидкость необходимо использовать для ополаскивания прядей после каждого мытья головы.
Противопоказания
Употребления пчелиной перги следует избегать в случаях развития индивидуальной непереносимости или реакции гиперчувствительности к продукту, в острой фазе протекания инфекционных болезней, а также при онкологических заболеваниях без рекомендации врача. Повышенное артериальное давление, нестабильность нервной системы, нарушения свертываемости крови и сна являются состояниями, при которых применение продукта должно производиться с большой осторожностью.
Совет: Для проверки наличия аллергической реакции на пергу размоченную в воде крупинку продукта помещают на запястье и отслеживают кожную реакцию. Если появления сыпи, покраснения и других патологических изменений в течение 5 минут не происходит, пчелиный хлеб можно употреблять в пищу или использовать для проведения косметологических процедур.