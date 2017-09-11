Опасность образования кисты яичника состоит в том, что при ее увеличении возникают осложнения, может наступить бесплодие. Бывает, что о существовании новообразования женщина даже не догадывается, а после визита к врачу узнает, что ей необходима операция. Если планируется рождение ребенка, возникают опасения, что после операции появятся осложнения, другие боятся косметических дефектов в виде шрама. Метод лапароскопии позволяет удалить новообразование быстро и без неприятных последствий для репродуктивного здоровья, при этом обойтись без разрезов.

Показания к проведению оперативного удаления кисты яичника

Существуют разновидности кисты яичника, которые рассасываются самостоятельно. Это так называемые функциональные кисты, образование которых связано с гормональными изменениями, происходящими в организме в течение менструального цикла. Чаще всего причиной является небольшой гормональный сбой. Как правило, организм в течение 2-3 циклов справляется с таким нарушением, и киста исчезает.

Но встречаются и другие, более опасные, виды подобных новообразований, которые способны вырастать до 12 см в диаметре, вызывать развитие серьезных осложнений. Такие кисты не поддаются медикаментозному лечению, их необходимо удалить хирургическим путем. Если учесть, что патология обычно возникает у молодых женщин, большое значение имеет проведение операции таким образом, чтобы не пострадала репродуктивная функция организма, после лечения женщина смогла зачать и родить ребенка. Таким щадящим способом удаления кисты яичника является лапароскопия.

Хирургическим путем удаляют кисту любого вида, если она не рассасывается через 3 месяца, быстро растет, существует угроза осложнений:

перекручивание ножки, опасность возникновения перитонита;

разрывы кисты, в результате которого происходит внутреннее кровотечение;

нагноение содержимого кисты;

сдавливание близлежащих органов и сосудов;

злокачественное перерождение.

Операция является единственным эффективным способом лечения при наличии эндометриоидной, дермоидной, параовариальной кист яичника. Лапароскопия кисты яичника производится, если ее размеры больше 2 см. При этом задачей хирурга является удаление новообразования таким способом, чтобы яичник мог полноценно функционировать.

Если киста обнаружена во время беременности, замечено, что она продолжает увеличиваться, то лапароскопия проводится, но не раньше 16 недели, так как на более ранних сроках угроза выкидыша слишком высока. В случае возникновения опасного для жизни состояния операция проводится на любом сроке беременности.

Особенности проведения лапароскопии яичника

В зависимости от размеров кисты, ее расположения, степени повреждения окружающих тканей лапароскопическую операцию проводят различными способами.

Кистэктомия. Удаляется только киста, производится ее вылущивание. При этом сохраняются ткани самого яичника.

Примечание: Даже если разросшаяся киста поглощает значительную часть яичника, стараются сохранить хотя бы остатки здоровой ткани, которые иногда способны к регенерации.

Клиновидная резекция – кисту удаляют вместе с частью яичника.

Овариоэктомия (аднексэктомия). Производят полное удаление яичника вместе с кистой. Такую операцию проводят женщинам, вышедшим из детородного возраста, или в том случае, когда обнаружено злокачественное перерождение новообразования.

Нередко при проведении лапароскопии кисты яичника производится устранение сопутствующих патологий, например, удаление спаек в брюшной полости или узлов миомы. Эффективность операции зависит от того, насколько тщательно проведено устранение пораженных тканей. Например, при вырезании эндометриоидной кисты очень важно полностью удалить все частицы эндометрия, иначе кисты появятся вновь, эндометриоз распространится на брюшину, кишечник. Важно не повредить оболочку кисты, чтобы ее содержимое не попало в брюшную полость.

Видео: Как проводится операция лапароскопии

Преимущества лапароскопии

У метода лапароскопии существует ряд преимуществ по сравнению с обычной полостной операцией. Так, для удаления кисты не требуется делать разрез в мышцах живота, смещать внутренние органы, препятствующие доступу к яичнику. Делается лишь 3 небольших прокола в брюшине, через которые вводятся инструменты.

В результате этого сама операция является менее болезненной и занимает меньше времени. Заживление происходит гораздо быстрее, на коже не остается грубого рубца. Следы проколов малозаметны.

Если после обычного рассечения мышц и их смещения может возникать послеоперационная грыжа, то после операции через проколы такая опасность отсутствует. Во время лапароскопии оказывается минимальное воздействие на соседние органы, поэтому осложнений в виде нарушения работы кишечника нет.

Подготовка к операции

Перед проведением лапароскопии женщина должна пройти обследование с целью обнаружения у нее воспалительных и инфекционных заболеваний половых органов, определения состава, свертываемости и группы крови, а также обнаружения отклонений в состоянии общего здоровья.

Обследование включает в себя:

общие анализы мочи и крови;

биохимический анализ крови на сахар, белок, билирубин, мочевину;

анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С;

анализ на свертываемость крови (коагулограмма), группу и резус-фактор;

анализ мазка из влагалища для обнаружения вредной микрофлоры и определения содержания лейкоцитов;

УЗИ органов малого таза;

проведение электрокардиографии, получение ЭКГ;

флюорографическое или рентгеновское исследование легких.

За неделю женщине необходимо перейти на диетическое питание (исключить из рациона капусту, бобовые и другие продукты, усиливающие газообразование в кишечнике). При проведении лапароскопии кист яичников у пациентки должен быть абсолютно пустой желудок. За 10 часов до операции прекращается прием пищи и употребление жидкости.

Очищения желудка и кишечника добиваются с помощью слабительных препаратов и клизм. Такие меры облегчают проведение манипуляций, улучшают доступ к яичникам, снижают риск случайного повреждения органов. За 2 дня до проведения операции прекращается прием препаратов, разжижающих кровь.

Во время операции пациентке следует надеть компрессионные чулки, предотвращающие образование в венах ног микротромбов, которые могут попасть в сосуды сердца и легких. Их рекомендуется носить в последующие 7-10 дней после операции.

Проведение операции

Лапароскопия проводится под общим наркозом. Предварительно анестезиолог выясняет наличие у женщины аллергии к каким-либо препаратам, чтобы выбрать способ обезболивания. Перед его проведением пациентке делается внутривенная инъекция успокаивающего препарата с легким снотворным эффектом. Катетер остается в вене на случай необходимости дополнительного введения препаратов во время операции.

Стол, на котором лежит пациентка, наклоняют под углом в 30°, чтобы голова оказалась ниже ног. При этом кишечник смещается к диафрагме, что делает яичник более доступным.

Через прокол в пупке в полость брюшины нагнетают углекислый газ, что позволяет разделить органы между собой и увеличить рабочее пространство. Вводят в это же отверстие инструмент, с помощью которого полость освещается, изображение передается на экран расположенной в нем видеокамерой. Это устройство и называется лапароскопом.

В области паха делают 2 дополнительных отверстия, контролируя процесс с помощью лапароскопа. Туда вводятся манипуляторы с инструментами для удаления кисты. После осмотра брюшной полости и яичника врач принимает решение о характере хирургического вмешательства, возможности сохранения яичника, делает выводы о наличии риска осложнений.

На месте удаления кисты производят ушивание тканей яичника. Если нет кровотечения, инструменты удаляют, газ выпускают, зашивают отверстия.

Вся процедура занимает 20-40 минут, если не возникает никаких осложнений.

Послеоперационный период

В течение 5-6 дней после того, как была проведена лапароскопия кисты яичника, женщина остается в больнице для наблюдение за ее самочувствием. Для предотвращения воспаления швов, облегчения и ускорения процесса выздоровления ей назначаются антибиотики, обезболивающие средства, витамины.

Швы обрабатываются «Бетадином» (антисептическим раствором, содержащим йод), смазываются мазью «Левомеколь». После заживления используют мазь «Контратубекс», которая способствует рассасыванию рубчиков.

Незначительное недомогание и слабая боль в области яичника может наблюдаться в течение 2-4 дней. Во время операции происходит раздражение газом нервных окончаний в области диафрагмы. Поэтому в первые дни после операции женщина ощущает слабую боль в плечах, ломоту в теле. Возможны вздутие живота и возникновение запора.

Для предотвращения повторного образования кисты и нормализации гормонального фона назначается прием оральных контрацептивов, гомеопатических и фитопрепаратов. Доза и длительность лечения определяются по результатам анализа крови на гормоны.

Как правило, первая менструация наступает в обычное время. Она может быть обильной и болезненной, но уже к следующим месячным побочные явления исчезают. Если менструация задерживается, появляются необычные выделения, боли, то необходимо обязательно обратиться к врачу.

Скорость послеоперационного восстановления зависит от сложности проведенной операции, возраста женщины, наличия у нее других заболеваний.

Видео: Реабилитация пациентки после лапароскопии

Возможные осложнения после операции

Возникновение осложнений возможно как в ходе проведения лапароскопии, так и в последующие дни. К возможным осложнениям относятся:

кровотечение из-за случайного повреждения соседних органов или сосудов в местах проколов;

повреждение оболочки кисты и разброс ее содержимого в полости малого таза;

воспаление швов (наружных и внутренних);

возникновение воспалительных процессов во внутренних половых органах в результате их инфицирования во время операции.

В случае появления опасного осложнения в ходе операции лапароскопию прекращают и проводят лапаротомию (делают разрез под пупком для экстренного устранения кровотечения и других последствий).

Врачи подчеркивают, что после проведения операции женщине рекомендуется в течение нескольких месяцев воздерживаться от физических нагрузок, занятий спортом. Умеренная физическая активность, наоборот, необходима, чтобы в брюшной полости не образовывались спайки. Не рекомендуется посещать в послеоперационный период сауну, принимать ванну, подолгу пребывать под лучами солнца.

В большинстве случаев после проведения операции с сохранением яичников наступление беременности вполне возможно, но в течение 1 месяца нельзя вступать в половые контакты, а наступление беременности врачи рекомендуют планировать не раньше, чем через 3-5 месяцев.

Противопоказания к проведению лапароскопии

В некоторых случаях проведение лапароскопии противопоказано. Например, при тяжелых заболеваниях сердца, органов дыхательной системы, при гипертонии могут возникнуть приступы, опасные для жизни. Заболевания крови становятся причиной сильного кровотечения.

Операция противопоказана, если в брюшной полости с помощью УЗИ обнаружены спайки. Лапароскопия не проводится, если у пациентки повышена температура тела, она больна гриппом или ОРВИ, другими простудными или инфекционными заболеваниями. Проводить операцию можно только спустя месяц после выздоровления.

Противопоказанием является ожирение, наличие на животе толстой жировой прослойки. Не делают операцию и при истощении, так как ослабленный организм восприимчив к любым инфекциям, возможны непредсказуемые осложнения во время и после вмешательства.

Лапароскопию не проводят, если в кисте обнаружены раковые клетки, в экстренной ситуации (при разрыве кисты, возникновении перитонита, внутрибрюшного кровотечения, сильной боли). Для устранения подобных последствий необходимо проводить вскрытие брюшной полости.

Перед назначением операции проводится лечение от любых воспалительных и инфекционных заболеваний половых органов.